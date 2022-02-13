"Жизнь - кабаре, старина, добро пожаловать в кабаре!" Великому мюзиклу исполнилось полвека

Александр Кан

обозреватель по вопросам культуры

24 минуты назад

Автор фото, Movie Poster Image Art/Getty Images Подпись к фото, "Божественный декаданс" - рекламный плакат к выходу фильма "Кабаре" в 1972 году

Вышедший на экраны 50 лет назад, 13 февраля 1972 года, фильм режиссера Боба Фосса "Кабаре" взорвал традиционную форму легкого, непритязательного мюзикла, привнеся в него темы нацизма, преследования евреев, сексуальной неопределенности и надвигающейся войны. И все это в блестящей, завораживающей музыкально-танцевальной форме, заодно возвестив пришествие в кино новой суперзвезды - Лайзы Минелли.

Пересматривая сегодня "Кабаре", трудно поверить, что этому фильму уже полвека. Он по-прежнему свеж, по-прежнему зажигателен, по-прежнему актуален - и по своему художественному языку, и по лишенной какой бы то ни было китчевой мишуры, а наоборот, предельно заостренной форме, и по, увы, непреходящей проблематике нетерпимости во всех ее формах - сексуальной или расовой. И, наконец, по неизбывному, столь актуальному сегодня тревожному ощущению грядущей войны.

При своем появлении в 1972 году фильм был встречен восторженно. На церемонии "Оскаров" в марте 1973 года он получил восемь золотых статуэток, в том числе за лучшую режиссуру Бобу Фоссу, лучшую женскую роль Лайзе Минелли, лучшую роль второго плана Джоэлу Грею, лучший сценарий, лучшую музыку, лучшую операторскую работу, лучшее художественное решение, лучший монтаж. По результатам той церемонии "Кабаре" и по сей день удерживает уникальный рекорд - максимальное количество "Оскаров", полученных картиной, обойденной главной наградой - за лучший фильм. Впрочем, обижаться Бобу Фоссу грех - его "Кабаре" уступил фильму не просто выдающемуся, а великому - "Крестному отцу" Фрэнсиса Форда Копполы.

Как и "Крестный отец", "Кабаре" вошел в классику мирового кино. В 1995 году Национальный кинореестр Библиотеки Конгресса США принял его в вечное хранение как обладающего "культурной, исторической и эстетической значимостью". В составленном Американским киноинститутом списке величайших киномюзклов в истории кино он стоит на пятом месте, пропустив вперед лишь такие общепризнанные шедевры, как "Поющие под дождем", "Вестсайдская история", "Волшебник страны Оз" и "Звуки музыки". А составлявший аналогичный список авторитетный британский кинокритик из газеты Guardian Питер Брэдшоу и вовсе поставил "Кабаре" на первое место. Я, пожалуй, соглашусь с коллегой.

Юбилей - прекрасный повод поговорить о замечательном фильме, вспомнить его историю и даже предысторию. Тем более что предыстория эта весьма богатая, и знание ее сильно помогает понять фильм, все его мотивы и смыслы.

История и предыстория

Как и многие голливудские мюзиклы, "Кабаре" вырос из одноименного театрального спектакля, поставленного в 1966 году на Бродвее на музыку композитора Джона Кандера, стихи Фреда Эбба по либретто Джо Мастероффа. Сюжет мюзикла был основан на написанной еще в 1951 году пьесе английского драматурга Джона Ван Друтена "Я - камера", которая, в свою очередь, была сценической интерпретацией романа "Прощай, Берлин!" английского же, а впоследствии американского писателя Кристофера Ишервуда.

Родившийся в 1904 году Ишервуд, потомок уходящей своими корнями во времена Кромвеля знатной пуританской семьи, недолго проучившись в Кембриджском университете, учебу забросил и, познакомившись и подружившись со ставшим впоследствии знаменитым поэтом Уильямом Оденом, решил посвятить себя литературе.

В 1929 году, уже опубликовав свой первый роман, он отправился вслед за Оденом в Берлин, где после почти случайного знакомства в каком-то подвальном баре завязал роман со смазливым юношей. Это, как он сам признавал, помогло ему лицом к лицу столкнуться со "своим племенем", то есть осознать свою, по меньшей мере, бисексуальность.

Автор фото, Hulton Deutsch/Getty Images Подпись к фото, Автор вдохновившего фильм романа "Прощай, Берлин!" английский писатель Кристофер Ишервуд (слева) вместе со своим другом, знаменитым поэтом Уильямом Оденом. 1938 г.

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Берлин 1920-х - начала 1930-х годов, полутора десятилетий так называемой Веймарской республики, вместившейся между концом Первой мировой войны в 1918-м и приходом нацистов к власти в 1933 году, несмотря на бедность - сначала послевоенную, а затем вызванную Великой депрессией - бурлил и искрился жизнью. Это был город бурного расцвета искусств - от авангарда до декаданса, ночной жизни, свободных нравов, бесчисленных питейных заведений, клубов, театров и театриков, борделей, синематографов. Ну и, конечно, ставшего - в немалой степени и благодаря фильму Боба Фосса - символом этого времени искусства кабаре, перенесенного сюда из Парижа.

В то же время это был город бурлящей напряженной политической жизни. В течение нескольких лет очарованные успехами Советской республики коммунисты во главе с Эрнстом Тельманом и жаждущие реванша за поражение в войне поднимающие голову нацисты во главе с Адольфом Гитлером сталкивались на улицах Берлина, перетягивали на себя друг от друга симпатии отчаявшегося от нищеты простого люда, неизбежно ведя Германию к катастрофе того или иного толка - коммунистической или нацистской.

Именно таким ощущением пропитан написанный Ишервудом в 1939 году, но опубликованный только в 1945-м уже в Америке роман "Прощай, Берлин!". В Америке Ишервуд осел в 1939 году, несколько лет проскитавшись по Европе вместе со своим немецким любовником Хайнцем Неддермайером после бегства из Германии в мае 1933 года, спустя три месяца после прихода к власти нацистов.

Роман основан не только на впечатлениях, но во многом и на реальных событиях берлинской жизни Ишервуда: его дружбах, любовных связях. Прообразом Салли Боулз, так ярко воплощенной в фильме Лайзой Минелли, стала жившая в Берлине в те годы британская певица, актриса, модель и политическая активистка Жана Росс. И, так же как и герой романа, а затем фильма Брайан Робертс, Крис Ишервуд оказался с очаровательной женщиной в одном пансионе, у них завязалась дружба, а затем и сложный романтически-сексуальный треугольник.

Ишервуд прожил в Америке всю оставшуюся жизнь до смерти в 1986 году в возрасте 82 лет. И хотя все эти годы он активно писал, и по одному из его романов "Одинокий мужчина" был снят одноименный стильный фильм режиссера Тома Форда с Колином Фертом в главной роли, основное, чем вошел в историю культуры XX века Крис Ишервуд, - это вдохновение для фильма "Кабаре".

Действующие лица и исполнители

Поставленный в 1966 году на Бродвее мюзикл, несмотря на первоначальный шок, вызванный, как писали некоторые критики, "аморальностью" сюжета, пользовался в итоге большим успехом и выдержал свыше тысячи постановок. В 1968 году он был поставлен и в лондонском Уэст-Энде, где роль Салли Боулз играла Джуди Денч.

Для экранизации, переговоры о которой шли уже с 1969 года, поначалу предполагался известный авторитетный режиссер. Выбор шел между постановщиком "Бульвара Сансет" и "Некоторые любят погорячее "("В джазе только девушки") Билли Уайлдером, специалистом по крупным голливудским блокбастерам, таким как "Юлий Цезарь" и "Клеопатра", Джозефом Манкевичем или легендарным после грандиозного успеха "Поющих под дождем" Джином Келли.

Автор фото, Jack Vartoogian/Getty Images Подпись к фото, Режиссер "Кабаре" Боб Фосс начинал как танцовщик и хореограф

Боб Фосс к тому времени был если и известен, то скорее как танцовщик и хореограф. Его единственный режиссерский опыт "Милая Чэрити" (1969) с Ширли Маклейн в главной роли большим успехом не пользовался, и, несмотря на свое огромное желание заполучить режиссуру "Кабаре", шансы на успех его казались невелики. Лишь после длительных уговоров он сумел убедить продюсера фильма, режиссера театрального спектакля "Кабаре" Сая Фойера, что именно его опыт хореографа и постановщика театральных мюзиклов окажется незаменимым для будущего фильма.

Из актеров театральной постановки в фильм попал только один. Зато какой! Джоэл Грей в роли конферансье в клубе "Кит-Кат", где выступает Салли - настоящая звезда и украшение фильма. Он клоун, паяц, тот самый шут, из уст которого льется правда - горькая, но в то же время веселая.

Автор фото, Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, Джоэл Грей в роли мастера церемоний - шута, клоуна, паяца - в фильме "Кабаре"

В классической берлинской традиции зонгов, изобретенной Бертольдом Брехтом и Куртом Вайлем как раз в те времена, когда происходит действие картины, он своими монологами создает язвительные, острые, едкие комментарии к происходящему - не только в жизни героев, но и к тому, что происходит в германской политике вокруг. Его персонаж, как и сам Грей - еврей, и его неистощимый юмор коренится не только в традиции берлинского кабаре, но и в богатом наследии американского юмора, перенятом Греем у своего отца, известного комедианта 30-40-х годов Микки Каца. И конец его героя, имени которого мы так и не узнаем - он всего лишь Мастер церемоний, конферансье - оказывается столь же неизбежным, как и символическим. Он погибает от рук набравших силу нацистов, которых он давно уже раздражал своими издевательскими шутками. Грей за эту роль заслуженно получил "Оскара".

На роль Брайна Робертса, альтер-эго автора романа "Прощай, Берлин!" Кристофера Ишервуда, Фосс пригласил Майкла Йорка, прославившегося ролью Тибальта в нашумевшей в конце 1960-х экранизации Франко Дзеффирелли шекспировских "Ромео и Джульетты". Йорк много и активно снимался и до, и после "Кабаре", но эта роль осталась, пожалуй, самой знаковой в его кинобиографии.

Автор фото, Michael Ochs Archives/Getty Images Подпись к фото, Романтически-сексуальный треугольник: Майкл Йорк, Лайза Минелли, Хельмут Грим. Кадр из фильма "Кабаре"

Барона Максимилиана фон Хойне, пресыщенного аристократа, втягивающего Салли и Брайана в свою бисексуальную интригу, сыграл немецкий актер Хельмут Грим, прекрасно воплотивший в этой роли ту немецкую аристократию, которая своим гедонизмом и равнодушием к происходящим вокруг нее драматическим политическим событиям вольно или невольно потворствовала приходу нацистов к власти.

Но главная удача кастинга Боба Фосса - Лайза Минелли в роли Салли Боулз.

Автор фото, Bettmann/Getty Images Подпись к фото, Лайза Минелли и Боб Фосс на съемках фильма "Кабаре"

25-летняя к тому времени актриса и певица принадлежит к высшей кинематографической и театральной аристократии Америки. Ее мать - великая Джуди Гарланд, еще ребенком, в 1939 году, навеки вписавшая себя в историю кино ролью девочки Дороти в фильме "Волшебник из страны Оз" и спетой там песней "Over the Rainbow". Отец - известный театральный и кинорежиссер Винсент Минелли.

Сама Лайза - ребенок из кинематографической семьи - дебютировала на экране в возрасте трех лет. Подростком она начала карьеру певицы и выступала в ночных клубах и концертных залах по всей стране, выпуская альбомы и параллельно играя в театре и снимаясь в кино. К моменту кастинга в "Кабаре" у нее уже была театральная премия "Тони" и оскаровская номинация.

Автор фото, ullstein bild/Getty Images Подпись к фото, Лайза Минелли в фильме "Кабаре"

Ее очаровательная непосредственность и великолепное актерское, вокальное и танцевальное мастерство и привнесли в фильм ту искрометную, зажигательную прелесть, которая и сделала "Кабаре" непреходящим шедевром.

Музыка

Авторы музыкального материала к "Кабаре" Джон Кандер и Фред Эбб принадлежали к старшему, воспитанному на традиционном, дороковой эпохи музыкальном театре. Однако снятый уже в 1971 году, сразу после бурной декады 60-х фильм не мог не впитать в себя контркультурный дух десятилетия, перекликавшийся с общекультурной, сексуальной и музыкальной раскованностью Берлина рубежа 20-30-х годов - тем более в сопровождении бесконечно изобретательной, изысканной, и в то же время пронизанной провокативным эротизмом хореографии Боба Фосса.

Автор фото, Bettmann/Getty Images Подпись к фото, Лайза Минелли и Джоэл Грей поют свой хит "Money, Money" в фильме "Кабаре"

Открывающая фильм "Willkommen" в исполнении Джоэла Грея, титульная "Cabaret" в исполнении Лайзы Минелли, спетая ими в зажигательном дуэте "Money, Money" - эти, да и практически все другие музыкальные номера фильма вошли в золотой фонд и кино, и популярной музыки ХХ века.

Зловещим контрапунктом этой, пусть и предчувствующей надвигающуюся катастрофу, но все равно неутомимой веселости звучит "Tomorrow Belongs to Me" - единственная из дюжины песен фильма, которую поет не Минелли и не Грей. Прекрасным летним днем, в пивном саду ее запевает ангельским юношеским голоском немецкий мальчик-подросток - блондин с идеальной арийской внешностью, облаченный в форму гитлерюгенда с повязкой-свастикой на рукаве. Поет он о красотах немецкой природы - о густых лесах и пышных лугах, на которых пасутся олени, о ветвистых липах и несущем в далекое море свои золотые воды Рейне.

Но постепенно и содержание песни, и ее тон, и выражение лица юноши меняются: "Фатерланд, фатерланд! Дай нам знак! Дети твои ждут. Наступит завтра, и мир станет моим. Завтра принадлежит мне!". Один за другим все собравшиеся в саду - и штурмовики-нацисты в такой же полувоенной форме с украшенными свастиками повязками на рукавах, и почтенные бюргеры, и юные девушки, и даже крошка-девочка лет пяти - встают и во весь голос скандируют превратившийся в бравурный, агрессивный марш припев: "Завтра принадлежит мне!". И, наконец, юноша, надев на голову форменную фуражку и вскинув руку вверх в нацистском салюте, уже почти ревет с перекошенным от ненависти и злобы лицом: "Завтра принадлежит мне!".

"Жизнь - это кабаре, старина, добро пожаловать в кабаре!"

Обыгрывающий тему нацизма мюзикл "Продюсеры" Мела Брукса вышел за пять лет до "Кабаре". Но "Продюсеры" был откровенный фарс - уморительно смешной и совершенно нестрашный. В "Кабаре" Фосс сумел одним из первых в мировом кино совместить несовместимое - зажигательный искрометный юмор, брызжущее неистощимой изобретательностью и остроумием веселье с острым, пронзительным ощущением надвигающейся неизбежной трагедии. Именно это и делает "Кабаре", без преувеличения можно сказать, великим фильмом.

Он заложил основы будущей блистательной карьеры Боба Фосса, который развил начатый "Кабаре" метод сочетания комедийно-музыкального бурлеска с выворачивающей душу трагедийной откровенностью в своих следующих фильмах "Ленни" (1974) - о затравленном прессой и цензурой комедианте-революционере Ленни Брюсе, и исповеди-автобиографии "Весь этот джаз" (1979).

Автор фото, Alberto E. Rodriguez/Getty Images Подпись к фото, Джоэл Грей и Лайза Минелли на праздновании 40-летия фильма. Голливуд, 12 апреля 2012 г.

Для Лайзы Минелли, несмотря на ее богатейшую и до сих пор непрекращающуюся карьеру певицы и актрисы фильм остался звездным часом и визитной карточкой. Именно благодаря "Кабаре" она приобрела всемирную славу, именно на нем во многом и зиждется вот уже полвека неослабевающая ее популярность, Не проходит концерта, на котором она не пела бы песни из "Кабаре", в том числе и заглавную, ту самую, которая лучше всего передает дух этой неувядающей картины: