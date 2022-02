"Жизнь - кабаре, старина, добро пожаловать в кабаре!" Великому мюзиклу исполнилось полвека

История и предыстория

25-летняя к тому времени актриса и певица принадлежит к высшей кинематографической и театральной аристократии Америки. Ее мать - великая Джуди Гарланд, еще ребенком, в 1939 году, навеки вписавшая себя в историю кино ролью девочки Дороти в фильме "Волшебник из страны Оз" и спетой там песней "Over the Rainbow". Отец - известный театральный и кинорежиссер Винсент Минелли.

Музыка

Зловещим контрапунктом этой, пусть и предчувствующей надвигающуюся катастрофу, но все равно неутомимой веселости звучит "Tomorrow Belongs to Me" - единственная из дюжины песен фильма, которую поет не Минелли и не Грей. Прекрасным летним днем, в пивном саду ее запевает ангельским юношеским голоском немецкий мальчик-подросток - блондин с идеальной арийской внешностью, облаченный в форму гитлерюгенда с повязкой-свастикой на рукаве. Поет он о красотах немецкой природы - о густых лесах и пышных лугах, на которых пасутся олени, о ветвистых липах и несущем в далекое море свои золотые воды Рейне.

"Жизнь - это кабаре, старина, добро пожаловать в кабаре!"

