Акулы, пруд любви и штормовые олуши. Итоги конкурса "Подводный фотограф 2022 года"
- Мэтью Такер
- BBC News
Объявлен победитель конкурса "Подводный фотограф 2022 года". Им стал Рафаэль Фернандес Кабальеро за снимок пяти кормящихся китовых акул на Мальдивах.
На фотографии под названием "Танец с ночными великанами" сняты китовые акулы, которые питаются мелкой морской живностью, приплывшей на огни лодки.
"Было бы удивительно, даже если бы одна акула подошла к нашей лодке, - рассказывает Кабальеро, - но они всё приплывали и приплывали, их становилось все больше и больше".
"Мы ныряли с Гадором Мунтанером. Он специалист по акулам, но и он просто глазам своим не верил, что их число все растет и растет. Я насчитал 11 акул. Такое бывает только раз в жизни. Я никогда бы не поверил, что такое вообще возможно", - вспоминал фотограф.
Снимок занял первое место среди 4200 фотографий из 71 страны.
Судья Алекс Мастард отметил, что для фотографии нужен свет, и сам факт, что этих гигантов удалось запечатлеть в темном океане - это уже огромное достижение.
"А суметь это сделать с таким красивым светом и такой тщательно продуманной композицией - достижение просто выдающееся", - добавил он. Отдельно Мастард обратил внимание на то, что ограничения на поездки в прошлом году помешали многим фотографам добраться до своих любимых мест, но не сумели помешать их творчеству.
Ежегодный конкурс подводной фотографии был основан в 1965 году в Великобритании. На него принимаются любые фотографии, сделанные под поверхностью любых водоемов: океанов, озер, рек и даже плавательных бассейнов.
Мэтти Смит, ныне живущий в Австралии, был назван британским подводным фотографом года за снимок большой белой акулы на Нептуновых островах в Южной Австралии.
Снимок "Большая белая прорезь" был сделан защищенной куполом фотокамерой на телескопическом шесте из углеродного волокна и с дистанционным триггером, что позволило получить такой невероятный ракурс. "Я сам придумал и сам сделал все необходимое оборудование, чтобы поместить камеру именно там, где я хотел», — сказал Смит.
"Самое удивительное, что акулы мгновенно заинтересовались камерой. Трудность была не в том, чтобы сделать хороший снимок, а в том, чтобы не дать им камеру откусить", - говорит фотограф.
Ниже победители в других категориях рассказывают о своих работах:
Крупный план: "Мимикрия", работа Хавьера Мурсии из Испании
Вы видите редкий момент встречи креветки и рыбы-иглы в испанских водах.
Оба вида живут на листьях водорослей.
Рыба-игла немного похожа на лист водорослей, в результате некоторые креветки к ней цепляются, видимо, полагая, что это просто такой двигающийся лист.
Обломки: "Покинутый корабль", Алекс Доусон, Швеция
Можно сказать, что Tyrifjord - один из самых известных затонувших кораблей в районе курорта для дайверов Гюлен в Норвегии.
Его останки покоятся на глубине около 40 метров, и добраться до них не так уж просто.
Самой интересной деталью является штурвал на корме, и фотограф выделил его с помощью подсветки.
Поведение: "Любовь - это все, что тебе нужно". Пекка Туури, Финляндия
Этот "пруд любви" находится в 20 минутах езды от моего дома (в Финляндии), и вот уже 10 лет остается моим неиссякаемым источником сокровищ.
Любви в нем было полным полно и в конце апреля 2021 года.
Я провел в нем четыре дня и четыре ночи в гидрокостюме, нескольких слоях нижнего белья и в жилете с подогревом, чтобы как-то выжить в воде с температурой в пять градусов.
Какое-то время я плавал и осторожно передвигался среди лягушек, так что довольно скоро они стали воспринимать и меня, и мою камеру, как часть пейзажа.
Портрет: "Рапунцель в огне", Томас Хекманн, Германия
Наша идея заключалась в том, чтобы создать полностью черный силуэт на переднем плане, но в то же время установить зрительный контакт.
Для того, чтобы добиться эффекта свечения волос, мы спрятали в кадре три мощных стробоскопа.
Черно белая фотография: "Подводный мир Сары". Керри Барроу, Австралия
Эта фотография была сделана через год после начала пандемии коронавируса: моя семилетняя племянница Сара завороженно смотрит на мир, выдохнув под водой.
Я хотела показать этим снимком целительную силу воды, которую многие из нас испытали во время пандемии.
Я минимизировала свое присутствие, не давала Саре никаких указаний, чтобы сцена развивалась естественным образом.
Компактность: "Мир". Энрико Сомогуи, Германия
Раз в год, в конце марта, у жаб наступает пора спаривания.
Я пытался снять эту жабу (в пруду в Лейпциге, Германия), когда она взобралась на мой купол для подводной съемки.
Многообещающий снимок: "Супернова в раю". Кико Абадал, Испания
Я познакомился с Женей за завтраком в одном из моих любимых кафе на острове Тау в Таиланде.
А через пару месяцев мы снова встретились на пляже Сайри.
На ней было потрясающее длинное белое платье. Мы планировали делать сплит-фотографии на закате, используя вспышку для освещения подводной части.
Это было довольно сложно, потому что у меня не было ни ласт, ни гидрокостюма.
Что мне нравится в этой фотографии, так это несовершенство обратного рассеяния, создающего иллюзию космоса: именно то, что мне и было нужно.
Британские водоемы, широкоугольный объектив: "Штормовая олуша". Хенли Спиерс, Соединенное Королевство
Северная олуша плывет в картинном вихре воздушных пузырей, созданных нырнувшими до нее птицами. Снимок сделан на Шетландских островах.
Олуши врезаются в ледяную воду быстрее олимпийских прыгунов. В ходе эволюции у этих невероятных птиц развились особые воздушные мешки в головах и на груди, которые позволяют им выдерживать многочисленные удары о поверхность воды.
Эти обтекаемые белые торпеды стремительно пронзали поверхность с просто оглушительным грохотом.
Я хотел как-то по новому запечатлеть этих морских птиц и решил попытаться поймать их движение с помощью длинной выдержки.
Британские водоемы, крупный план: "Лучшие друзья". Дэн Болт, Соединенное Королевство
Мы ныряли на участке рифа в Лох-Карроне в графстве Росс-Шайр, который я раньше не исследовал.
Мой приятель вдруг радостно взвизгнул и махнул фонариком в мою сторону. Добравшись до него я увидел, что он нашел даже не одну, а двух "собачек Яррелла", спрятавшихся в трещине скалы.
Британские водоемы, образ жизни: "Мирное сосуществование". Льюис Майкл Джеффриз, Соединенное Королевство
В летние месяцы медуз у Британских островов полным полно. Считается, что их привлекает более теплая вода.
Лето 2021 года не стало исключением, и в заливе Фалмут в Корнуолле этих медуз-компасов было огромное количество.
Я надеюсь, что этот снимок вдохновит и других фотографов на то, чтобы искать и открывать чудеса, что называется, прямо за порогом, в наших собственных водах.
Британские водоемы, компактность: "Звезда морской породы". Мартин Стивенс, Соединенное Королевство
Корнуолл изобилует шипастыми морскими звездами, которые живут и на мелководье, и на глубине, и зачастую достигают солидных размеров.
Я часто фотографировал их под водой, но они иногда застревают в небольших лужах- бассейнах, остающихся на скалистом берегу во время отлива.
Погода была отличная, я вооружился объективом для подводной съемки и отправился на поиски.
Через некоторое время я наткнулся на большую морскую звезду в небольшом углублении, окруженном бурыми водорослями.
Фонд "Спасите наши моря", Охрана морской среды: "Непомерный аппетит". Тьен Нгуен Нгок, Вьетнам
Вид с воздуха на активную ловлю анчоусов у побережья Хон Йен, во вьетнамской провинции Фуйен.
Соленые анчоусы являются главным компонентом в приготовлении традиционного вьетнамского рыбного соуса. Но анчоусы — это маленькие рыбки, играющие важную роль.
Неконтролируемый промысел анчоусов приводит к тому, что питающиеся ими киты, тунцы, морские птицы и другие морские хищники начинают голодать, и их популяция сокращается.
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