Акулы, пруд любви и штормовые олуши. Итоги конкурса "Подводный фотограф 2022 года"

Мэтью Такер

BBC News

54 минуты назад

Объявлен победитель конкурса "Подводный фотограф 2022 года". Им стал Рафаэль Фернандес Кабальеро за снимок пяти кормящихся китовых акул на Мальдивах.

Автор фото, Rafael Fernandez Caballero/UPY2022

На фотографии под названием "Танец с ночными великанами" сняты китовые акулы, которые питаются мелкой морской живностью, приплывшей на огни лодки.

"Было бы удивительно, даже если бы одна акула подошла к нашей лодке, - рассказывает Кабальеро, - но они всё приплывали и приплывали, их становилось все больше и больше".

"Мы ныряли с Гадором Мунтанером. Он специалист по акулам, но и он просто глазам своим не верил, что их число все растет и растет. Я насчитал 11 акул. Такое бывает только раз в жизни. Я никогда бы не поверил, что такое вообще возможно", - вспоминал фотограф.

Снимок занял первое место среди 4200 фотографий из 71 страны.

Судья Алекс Мастард отметил, что для фотографии нужен свет, и сам факт, что этих гигантов удалось запечатлеть в темном океане - это уже огромное достижение.

"А суметь это сделать с таким красивым светом и такой тщательно продуманной композицией - достижение просто выдающееся", - добавил он. Отдельно Мастард обратил внимание на то, что ограничения на поездки в прошлом году помешали многим фотографам добраться до своих любимых мест, но не сумели помешать их творчеству.

Ежегодный конкурс подводной фотографии был основан в 1965 году в Великобритании. На него принимаются любые фотографии, сделанные под поверхностью любых водоемов: океанов, озер, рек и даже плавательных бассейнов.

Мэтти Смит, ныне живущий в Австралии, был назван британским подводным фотографом года за снимок большой белой акулы на Нептуновых островах в Южной Австралии.

Автор фото, Matty Smith/UPY2022

Снимок "Большая белая прорезь" был сделан защищенной куполом фотокамерой на телескопическом шесте из углеродного волокна и с дистанционным триггером, что позволило получить такой невероятный ракурс. "Я сам придумал и сам сделал все необходимое оборудование, чтобы поместить камеру именно там, где я хотел», — сказал Смит.

"Самое удивительное, что акулы мгновенно заинтересовались камерой. Трудность была не в том, чтобы сделать хороший снимок, а в том, чтобы не дать им камеру откусить", - говорит фотограф.

Ниже победители в других категориях рассказывают о своих работах:

Крупный план: "Мимикрия", работа Хавьера Мурсии из Испании

Автор фото, Javier Murcia/UPY2022

Вы видите редкий момент встречи креветки и рыбы-иглы в испанских водах.

Оба вида живут на листьях водорослей.

Рыба-игла немного похожа на лист водорослей, в результате некоторые креветки к ней цепляются, видимо, полагая, что это просто такой двигающийся лист.

Обломки: "Покинутый корабль", Алекс Доусон, Швеция

Автор фото, Alex Dawson/UPY2022

Можно сказать, что Tyrifjord - один из самых известных затонувших кораблей в районе курорта для дайверов Гюлен в Норвегии.

Его останки покоятся на глубине около 40 метров, и добраться до них не так уж просто.

Самой интересной деталью является штурвал на корме, и фотограф выделил его с помощью подсветки.

Поведение: "Любовь - это все, что тебе нужно". Пекка Туури, Финляндия

Автор фото, Pekka Tuuri/UPY2022

Этот "пруд любви" находится в 20 минутах езды от моего дома (в Финляндии), и вот уже 10 лет остается моим неиссякаемым источником сокровищ.

Любви в нем было полным полно и в конце апреля 2021 года.

Я провел в нем четыре дня и четыре ночи в гидрокостюме, нескольких слоях нижнего белья и в жилете с подогревом, чтобы как-то выжить в воде с температурой в пять градусов.

Какое-то время я плавал и осторожно передвигался среди лягушек, так что довольно скоро они стали воспринимать и меня, и мою камеру, как часть пейзажа.

Портрет: "Рапунцель в огне", Томас Хекманн, Германия

Автор фото, Thomas Heckmann/UPY2022

Наша идея заключалась в том, чтобы создать полностью черный силуэт на переднем плане, но в то же время установить зрительный контакт.

Для того, чтобы добиться эффекта свечения волос, мы спрятали в кадре три мощных стробоскопа.

Черно белая фотография: "Подводный мир Сары". Керри Барроу, Австралия

Автор фото, Kerrie Burow/UPY2022

Эта фотография была сделана через год после начала пандемии коронавируса: моя семилетняя племянница Сара завороженно смотрит на мир, выдохнув под водой.

Я хотела показать этим снимком целительную силу воды, которую многие из нас испытали во время пандемии.

Я минимизировала свое присутствие, не давала Саре никаких указаний, чтобы сцена развивалась естественным образом.

Компактность: "Мир". Энрико Сомогуи, Германия

Автор фото, Enrico Somogyi/UPY2022

Раз в год, в конце марта, у жаб наступает пора спаривания.

Я пытался снять эту жабу (в пруду в Лейпциге, Германия), когда она взобралась на мой купол для подводной съемки.

Многообещающий снимок: "Супернова в раю". Кико Абадал, Испания

Автор фото, Quico Abadal/UPY2022

Я познакомился с Женей за завтраком в одном из моих любимых кафе на острове Тау в Таиланде.

А через пару месяцев мы снова встретились на пляже Сайри.

На ней было потрясающее длинное белое платье. Мы планировали делать сплит-фотографии на закате, используя вспышку для освещения подводной части.

Это было довольно сложно, потому что у меня не было ни ласт, ни гидрокостюма.

Что мне нравится в этой фотографии, так это несовершенство обратного рассеяния, создающего иллюзию космоса: именно то, что мне и было нужно.

Британские водоемы, широкоугольный объектив: "Штормовая олуша". Хенли Спиерс, Соединенное Королевство

Автор фото, Henley Spiers/UPY2022

Северная олуша плывет в картинном вихре воздушных пузырей, созданных нырнувшими до нее птицами. Снимок сделан на Шетландских островах.

Олуши врезаются в ледяную воду быстрее олимпийских прыгунов. В ходе эволюции у этих невероятных птиц развились особые воздушные мешки в головах и на груди, которые позволяют им выдерживать многочисленные удары о поверхность воды.

Эти обтекаемые белые торпеды стремительно пронзали поверхность с просто оглушительным грохотом.

Я хотел как-то по новому запечатлеть этих морских птиц и решил попытаться поймать их движение с помощью длинной выдержки.

Британские водоемы, крупный план: "Лучшие друзья". Дэн Болт, Соединенное Королевство

Автор фото, Dan Bolt/UPY2022

Мы ныряли на участке рифа в Лох-Карроне в графстве Росс-Шайр, который я раньше не исследовал.

Мой приятель вдруг радостно взвизгнул и махнул фонариком в мою сторону. Добравшись до него я увидел, что он нашел даже не одну, а двух "собачек Яррелла", спрятавшихся в трещине скалы.

Британские водоемы, образ жизни: "Мирное сосуществование". Льюис Майкл Джеффриз, Соединенное Королевство

Автор фото, Lewis M Jefferies/UPY2022

В летние месяцы медуз у Британских островов полным полно. Считается, что их привлекает более теплая вода.

Лето 2021 года не стало исключением, и в заливе Фалмут в Корнуолле этих медуз-компасов было огромное количество.

Я надеюсь, что этот снимок вдохновит и других фотографов на то, чтобы искать и открывать чудеса, что называется, прямо за порогом, в наших собственных водах.

Британские водоемы, компактность: "Звезда морской породы". Мартин Стивенс, Соединенное Королевство

Автор фото, Martin Stevens/UPY2022

Корнуолл изобилует шипастыми морскими звездами, которые живут и на мелководье, и на глубине, и зачастую достигают солидных размеров.

Я часто фотографировал их под водой, но они иногда застревают в небольших лужах- бассейнах, остающихся на скалистом берегу во время отлива.

Погода была отличная, я вооружился объективом для подводной съемки и отправился на поиски.

Через некоторое время я наткнулся на большую морскую звезду в небольшом углублении, окруженном бурыми водорослями.

Фонд "Спасите наши моря", Охрана морской среды: "Непомерный аппетит". Тьен Нгуен Нгок, Вьетнам

Автор фото, Thien Nguyen Ngoc/UPY2022

Вид с воздуха на активную ловлю анчоусов у побережья Хон Йен, во вьетнамской провинции Фуйен.

Соленые анчоусы являются главным компонентом в приготовлении традиционного вьетнамского рыбного соуса. Но анчоусы — это маленькие рыбки, играющие важную роль.

Неконтролируемый промысел анчоусов приводит к тому, что питающиеся ими киты, тунцы, морские птицы и другие морские хищники начинают голодать, и их популяция сокращается.