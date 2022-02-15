Игра мускулами. Часто ли Россия собирала военные группировки, сравнимые с нынешними?

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

19 минут назад

Автор фото, Yegor Aleyev\TASS Подпись к фото, Во многих маневрах участвовали иностранные силы. Так, в учениях миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство-2021" участвовали военные из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. На снимке - российские военные

Напряжение из-за кризиса на границе России и Украины, вызванного концентрацией российских сил в приграничных регионах, а также крупными учениями в соседней Беларуси и на Черном море, продолжается уже не первую неделю. В телеграм-каналах и других соцсетях регулярно появляются видео с перемещением военной техники в этих регионах.

Оценки численности войск, собранных в приграничных лагерях и на учениях, сильно разнятся - официальные данные Москвы и Минска не публикуются, в прессе и блогах фигурируют только подсчеты западных и украинских спецслужб и журналистов.

По разным подсчетам, Россия сосредоточила возле украинских границ от 100 до 130 тысяч военных. Кроме того, около 30 тысяч может быть сосредоточено в Беларуси на учениях "Союзная решимость-2022". Официально численность войск не разглашается, но в конце января начальник генерального штаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Виктор Гулевич официально заявил, что численность учений не будет превышать "порог уведомления" - то есть 9 тысяч человек.

Кроме того, в Черном море Россия планирует начать маневры, на которые были стянуты большие десантные корабли. Как сообщает Интерфакс, в Южном округе начинаются ротные тактические учения с усиленными ротами из состава батальонных тактических групп общевойсковых армий, Каспийской флотилии и армейского корпуса Южного военного округа, для которых привлечены более 30 транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ.

Во вторник минобороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов уже начинают возвращение с учений в свои воинские гарнизоны, сообщило минобороны России.

Одновременно информационные агентства распространили слова министра обороны России Сергея Шойгу, который в разговоре с Владимиром Путиным сказал, что некоторые учения в России будут завершены. "Часть этих учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время", - цитирует его слова Интерфакс.

О завершении учений заявил и министр обороны России Сергей Лавров, чье ведомство не имеет отношения к военному планированию, по крайней мере прямого. Тем не менее, он заявил, что маневры завершаются, и это было запланировано заранее.

Между тем даже самые большие цифры, которые фигурировали в оценках размеров военной группировки на границе - не рекордные для российской армии, которая со времени начала обострения отношений с Украиной в 2014 году провела несколько крупных учений.

Автор фото, Yegor Aleyev/TASS Подпись к фото, Российский военный на учениях "Нерушимое братство-2021"

Это и не первый кризис за последние семь лет. Опасения того, что Россия может начать вторжение на территорию Украины, уже возникали.

В феврале 2014 года - перед аннексией Крыма, в которой участвовали российские военные - Россия провела масштабную внезапную проверку боеготовности: незапланированные учения у границ с Украиной. Теперь многие в Европе считают, что эти учения были тогда прикрытием для готовящейся военной операции на полуострове.

Крупнейшие учения

С 2014 года в России дважды проходили маневры, в которых официально участвовали более 200 тысяч человек.

С 11 по 17 сентября 2018 года в Восточном военном округе России прошли учения "Восток-2018", ставшие самыми крупными за всю постсоветскую историю.

На сайте министерства обороны России со ссылкой на заявление министра Сергея Шойгу говорится, что к ним были привлечены около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 80 кораблей и судов обеспечения, до 36 тысяч танков, бронетранспортёров и других машин.

Автор фото, Erik Romanenko/TASS Подпись к фото, В России в последние годы и месяцы проходит множество учений. Этот танкист участвовал в маневрах под Ростовом-на-Дону в начале февраля 2022 года

Поскольку общая численность военнослужащих в российских вооруженных силах составляет около одного миллиона человек, можно считать, что в учениях приняла участие почти треть армии. В эту цифру также включены 3,2 тысячи китайских военных и военнослужащие монгольской армии, число которых официально не разглашалось.

Анонсируя проведение учений "Восток-2018", российский министр обороны Сергей Шойгу сравнил их с советскими маневрами "Запад-81", уточнив, что нынешние "в чем-то, пожалуй, еще масштабнее".

Автор фото, Erik Romanenko\TASS Подпись к фото, Учения ЮВО под Казанью

В 2020 году в Южном военном округе состоялись учения "Кавказ-2020", в которых, по официальным данным, было задействовано 80 тысяч человек.

А в прошлом году в учениях "Запад-2021", по официальным российским данным, принимали участие 200 тысяч военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Как считать

На странице издания "Вестник НАТО" на сайте Североатлантического альянса в декабре 2018 года был размещен комментарий. Его автор - сотрудник Управления оборонной политики и планирования Международного секретариата НАТО Дэйв Джонсон, в частности, рассказал, что, по данным альянса, истинная численность военнослужащих боевых частей на учениях может сильно отличаться от заявленной.

"Россия, с одной стороны, систематически занижает численность войск (сил) на учениях к западу от Урала, применительно к которым действуют договорные требования по отчетности и наблюдению (избегая таким образом официального наблюдения); а с другой стороны, дает точные или даже завышенные цифры по учениям к востоку от Урала, в отношении которых не действуют требования по отчетности или наблюдению", - говорится в статье.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Учения "Запад-2017" впервые встревожили восточноевропейские страны

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Согласно венскому документу 2011 года, если численность войск на учениях в европейской части превышает 9 тысяч человек, надо уведомлять о них остальных его участников. Если же она превышает 13 тысяч, то на учения надо приглашать иностранных наблюдателей.

По данным НАТО, изложенным в статье Дэйва Джонсона, в учениях "Запад-2017" было заявлено 12700 участников, а на деле были задействованы от 60 до 70 тысяч человек; в учениях "Кавказ-2016" по официальным российским данным участвовали 12 500, а на деле - 120 тысяч человек.

При этом в учениях "Восток-2018", которые проходили в азиатской части России, официально принимали участие 297 тысяч человек - но в НАТО считают, что на самом деле их было от 75 до 100 тысяч.

Правда, российское министерство обороны иногда и само сообщало о расхеждениях, объясняя их соотношением боевых и тыловых частей. Так, на учениях "Кавказ-2020", общая заявленная численность которых составляла 80 тысяч человек, в боевых действиях на полигоне было задействовано 12 900 военных.

В учениях "Запад-2021" было заявлено участие 200 тысяч военных, но при этом только 12 800 военных действовали на полигоне в Беларуси, сообщало российское министерство обороны.

"Троянский конь"

Кроме вышеперечисленных, в России проходили и менее масштабные учения, которые тем не менее вызвали обострение в районах, где они проходили.

С 14 по 20 сентября 2017 года на территории России и Беларуси прошли совместные стратегические учения "Запад-2017", уже упоминавшиеся в этой статье. Официально в них приняли участие около 12,7 тысяч военных двух стран. От вооруженных сил Республики Беларусь - около 7,2 тысячи человек, от российской армии - около 5,5 тысячи, из которых на территории Беларуси действовали всего 3 тысячи военных, сообщало минобороны России.

Было также задействовано, по официальным данным, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Эти маневры вызвали опасения в восточноевропейских странах - там сочли, что учения могли стать прикрытием подготовки к возможным реальным боевым действиям против Балтийских стран и Украины. Западные эксперты тогда утверждали, что на самом деле речь идет более чем о 100 тысячах военных, учитывая масштабы подготовки к маневрам.

Обстановку также обострило то, что за два дня до начала "Запада-2017" на юге России (в Краснодарском крае, Адыгее и Ставропольском крае) начались учения 49-й общевойсковой армии, в которых, по официальным данным, участвовало около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники.

По информации НАТО, на самом деле в учениях "Запад-2017" могло участвовать 60-70 тысяч военных.

Апрельский кризис

Еще один кризис произошел год назад. Тогда в начале апреля в южных регионах России были замечены военные эшелоны. 8 апреля расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) опубликовала расследование, в котором утверждалось, что российские войска "концентрируются в полевом лагере на полигоне к югу от Воронежа, куда свозят технику как минимум с двух железнодорожных станций".

Министр обороны Украины Андрей Таран, выступая в Европарламенте, заявил, что вдоль украинских границ сконцентрировано 110 тысяч российских военных. В Вашингтоне говорили, что с российской стороны границы сконцентрировано максимальное число войск с 2014 года, когда была самая острая стадия вооруженного конфликта на востоке Украины.

16 апреля пресс-служба Южного военного округа России сообщила о проведении в Крыму учений части 58-й армии, а 19 апреля - о проведении на аннексированном полуострове авиационных учений, в которых задействованы 50 самолетов авиации военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и Черноморского флота.

Кроме того, на Черном море собралась крупная российская корабельная группировка, включая большие десантные корабли - четыре из них пришли с Балтийского и Северного флотов. Кроме них в Черное море были переброшены десантные катера Каспийской флотилии.

США и европейские страны выражали обеспокоенность по поводу перемещения российских войск у границы с Украиной. Отвести российские войска призывали лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Это обострение закончилось 22 апреля, когда министр обороны Сергей Шойгу приказал вернуть войска в пункты постоянной дислокации.

Автор фото, Anton Novoderezhkin\TASS Подпись к фото, На учениях "Запад-2017"

Учения весной 2021 года проходили на фоне обострения ситуации на востоке Украины и скрытного сосредоточения войск вблизи украинской границы. Этим они похожи и на нынешнее обострение, во время которого российские силы также были замечены в нескольких регионах.

Скопления техники были обнаружены на спутниковых снимках российских территорий в районе поселка Климово в Брянской области, который находится вблизи белорусской и украинской границ, на нескольких локациях в Воронежской области, в аннексированном Крыму.