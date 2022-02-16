Гранитные волны. Почему этой зимой в Москве массово "поплыла" плитка

Алексей Ильин

Би-би-си

19 минут назад

В январе плитка в нескольких районах Москвы расшаталась и пошла волнами. Подобное происходит в столице не первый год, но в этом году ситуация оказалась особенно острой и вызвала бурную негативную реакцию москвичей. Би-би-си рассказывает, что не так с московской плиткой и сколько на нее тратится из бюджета города.

Морозным февральским утром молодой мужчина решает устроить пробежку по Рождественскому бульвару в центре Москвы. Он бодро делает несколько шагов, но затем спотыкается о вставшую на дыбы по всему тротуару плитку и падает. Такую картину увидел корреспондент Би-би-си, прогуливаясь в районе Чистых прудов.

Выходящие из вестибюля станции метро "Чистые пруды" прохожие стараются замедлить шаг и внимательно смотрят под ноги: если этого не делать, то есть большой риск споткнуться о край вздыбившегося гранита и упасть в грязный, обильно посыпанный реагентами снег.

На площади возле станции кипит работа: сотрудники ГБУ "Автомобильные дороги ЦАО" выковыривают плитку из замерзшей земли и перекладывают ее. Рядом стоит машина с цементом и другими стройматериалами.

Расшатавшаяся плитка на "Чистых прудах" в последние недели вызвала активное обсуждение в соцсетях. Группа молодых архитекторов из проекта "Архитектурные излишества" в начале февраля даже провела акцию "Плитка поплыла": активисты соорудили бумажные кораблики и поставили их на "плиточные волны", чтобы привлечь внимание властей к проблеме.

Подпись к фото, Состояние плитки у метро "Чистые пруды" активно обсуждается в соцсетях

Впрочем, с особым вниманием сегодня надо смотреть под ноги не только в районе "Чистых прудов", но и в радиусе нескольких километров от станции: гранит расшатался практически по всему Сретенскому и Рождественскому бульварам и на Трубной площади.

Власти Москвы за последние 10 лет практически во всем центре города заменили асфальт гранитной или бетонной плиткой. Жалобы на качество покрытия появляются каждый год, особенно зимой.

В этом году плитка пошла волнами сразу в нескольких центральных районах Москвы. В частности, москвичи жалуются на расползающийся гранит вдоль Покровского бульвара, в районе метро "Китай-город" и на Маросейке.

Еще одно популярное место с серьезными плиточными проблемами - парк "Музеон" возле Центрального дома художника (также известного как Новая Третьяковка), там всегда много народу. В ЦДХ постоянно проходят популярные выставки (в эти дни, например, проходит выставка Михаила Врубеля); кроме того, через "Музеон" можно срезать путь от Крымского Вала до Большой Якиманки.

Подпись к фото, Новая Третьяковка очень популярна среди москвичей

С сентября прошлого года от москвичей начали поступать жалобы на растрескавшийся и вздыбленный гранит в парке. По наблюдениями корреспондента Би-би-си, в середине февраля проблемы с плиткой в парке сохраняются.

"Музеон" - относительно небольшой парк. На его примере можно проследить, как часто власти ремонтируют плитку на улицах. В 2021 году в парке как минимум четыре раза ремонтировали плитку локально и один раз делали масштабную реконструкцию - заменяли бетонную плитку на гранитную.

На замену бетонной плитки парк потратил около 24 млн рублей. Работы проводились на территории 2 тысяч квадратных метров с осени прошлого года, контракт был исполнен в феврале этого года. На мелкий ремонт небольших участков гранитной плитки в парке потратили почти 2 млн рублей в 2021 году.

Плохая подложка и тяжелая техника

Чиновники и эксперты называют несколько причин того, что плитка в Москве этой зимой особенно заметно пошла волнами.

"Я думаю, что тут сразу комплекс проблем. Во-первых, это некачественная, не до конца проработанная технология укладки. Во-вторых, это недостаточный контроль за качеством работ", - рассуждает в беседе с Би-би-си депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Магомет Яндиев.

"Я вижу, что мэрии это очень неприятно - что такой объем работ фактически пошел на смарку, - говорит Яндиев. - Мы опрашиваем жителей нашего района и уже составили набор адресов, где наиболее острые проблемы с плиткой. Сейчас мы все это перепроверим и пришлем в мэрию, чтобы они наглядно понимали проблему".

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На качество укладки сетует и основатель проекта "Дом и двор", эксперт в сфере ЖКХ Павел Степура. "Если вся плитка "поплыла", значит была сделана плохая подложка - если бы ее сделали качественно, то она бы, конечно, не "поплыла", - говорит он.

По словам урбаниста Алексея Радченко, многое зависит от подрядчика, выполняющего работы на каждом конкретном участке. "Например, мы видим, что плитка на Моховой или Мясницкой в хорошем состоянии, а на Чистых прудах и Бульварном кольце - в плохом", - отмечает он.

Урбанист и ландшафтный архитектор Андрей Коровянский объясняет, что техника укладки плитки зависит от особенностей каждого участка, поэтому каждую точку нужно проверять и документировать, чтобы соблюсти требования по плотности слоев и по плотности котлована. Однако эти требования, по его словам, часто игнорируют ради скорости работ.

"Есть еще один момент: в центре Москвы под улицами часто лежат бетонные плиты, и когда сверху лежит гранит, то вода попадает в швы, упирается в плиту и намерзает, - говорит Би-би-си Коровянский. - Для этого надо заполнять швы водонепроницаемыми растворами, чтобы вода не попадала под плитку. Но вместо этого часто швы просто засыпаются песком, который размывается, и постепенно под напором снега и льда конструкция разваливается".

Еще один фактор - необычно снежная зима, которая в этом году установилась в российской столице.

"В этом году в Москве очень много снега и перепадов температур, по плитке чаще ездила тяжелая снегоуборочная техника, она не выдержала такой нагрузки и пошла волнами", - объясняет Павел Степура.

"Часто автомобили, в том числе грузовые и машины коммунальных служб, заезжают на пешеходные зоны. Технология [укладки плитки] не была готова к таким нагрузкам - такая техника не должна ездить по ней", - соглашается Алексей Радченко.

Почему плитку перекладывают зимой?

Этой зимой в нескольких районах Москвы можно было увидеть, как ночью при минусовых температурах на тротуар привозили рабочих, и те начинали перекладывать плитку при свете фонарей. Именно такую картину описала у себя в телеграм-канале депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова.

"Понаехали машины гаишников, понагнали рабочих, понавезли плитки. Мне напомнило дело №21 фильма "Следствие ведут знатоки", когда перед проверкой трубы ночью перекладывали", - написала она.

После этого Шувалова отправила запрос на имя прокурора Москвы Дениса Попова, в котором попросила проверить расходование средств, выделяемых ежегодно на закупку и укладку плитки и бордюров в Москве. Запрос был отправлен 26 января. Шувалова сказала Би-би-си, что ответа она пока не получила.

Подпись к фото, После жалоб жителей плитку у "Чистых прудов" начали спешно ремонтировать

Подобные сообщения часто привлекают внимание, но в большинстве случаев это вынужденные работы, так как властям нужно чинить подземные коммуникации.

"Мы должны понимать, что Москва - это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. И мы часто видим, что есть выгородки - там ведется подключение к электрическим сетям. Идет развитие города, предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку", - объяснял летом 2021 года заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Председатель общественного движения "Союз пешеходов" Владимир Соколов также отмечает, что зимой плитку в основном перекладывают для ремонта городских сетей.

"Если плитка перекладывается в мороз, то это нарушение технологий, - сказал он Би-би-си. - Думаю, что масштабные ремонтные работы начнутся весной, с наступлением положительных температур: ведь нужно обеспечить сток воды, чтобы под плиткой не было никакого болота. Так что к лету все будет взрыто".

Впрочем, иногда перекладывать плитку зимой все же приходится из-за экстренной ситуации, когда по улице невозможно пройти, отмечает Алексей Радченко. Именно такая ситуация сегодня и сложилась на Чистых прудах и в ряде других районов. "Но такая укладка недолговечна и затем потребует полноценных работ", - уточняет он.

В 2019 году Бирюков признавал, что плитку нередко перекладывают из-за некачественно проведенных работ. "Дорогие москвичи, если идет перекладка плитки, то это только из-за бракодела, который ее положил", - говорил чиновник в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Би-би-си направила Бирюкову запрос с просьбой о комментарии и ожидает ответа.

Миллиарды на бордюрах

В Москве почти каждый день объявляются новые тендеры на поставки тротуарной плитки и бордюров. Суммы контрактов самые разные - от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Но есть и компании, с которыми заключаются сделки на миллиарды. Так, в начале апреля 2020 года издание "Медуза" (признано в России СМИ-иноагентом) обратило внимание на то, что мэрия Москвы заключила крупнейший контракт на закупку бетонных бордюров на сумму 3,2 млрд рублей. Победителем стала компания ООО "Бетонный завод №222". В сведениях о закупке указано, что она с марта 2020 года находится в статусе завершения определения поставщика.

Эта компания входит в группу "Крост", принадлежащую предпринимателю Алексею Добашину, который во время выборов мэра Москвы в 2018 году был доверенным лицом Сергея Собянина, а на выборах президента России - доверенным лицом Владимира Путина.

Подпись к фото, На ремонт плитки в парке "Музеон" тратятся десятки миллионов рублей, но она так и шатается

До этого рекордным контрактом на поставку бордюрного камня в Москву был договор с ООО "Башкирский камень" от августа 2019 года - он предусматривал поставку 376 километров гранитных бордюров на сумму 957 млн рублей.

Издание "База" подсчитало, что тендеры февраля-марта 2020 года (перед самым началом карантина из-за пандемии) предусматривали перекладывание 20 квадратных километров плитки и замену 300 квадратных километров асфальта, а также замену более 100 километров бордюров на новые.

Замена бордюров в Москве осуществляется в том числе в рамках программы "Моя улица", стартовавшей в 2015 году. Тендеры на поставку бордюров в рамках этой программы нередко исчисляются сотнями миллионов рублей.

Как писал РБК, в 2021 году на "Мою улицу" планировалось потратить рекордную сумму в 45,5 млрд рублей, однако из-за пандемии и секвестра бюджета от этой идеи отказались.

В 2022 году на эту программу планируется выделить 33 млрд рублей - это рекордная сумма с 2017 года.

Асфальт или плитка?

Массовая замена асфальта на московских тротуарах на бетонную и гранитную плитку началась вскоре после прихода Сергея Собянина на пост мэра.

"У нас около 90% тротуаров покрыто асфальтом, летом он плавится, осенью имеет непрезентабельный вид. Дайте свои предложения по улучшению покрытий тротуаров", - говорил в марте 2011 года Собянин на совещании в мэрии.

Подпись к фото, Эксперты сетуют, что технология укладки плитки в Москве соблюдается не всегда

Москвичи сразу же стали жаловаться на травмы из-за обледеневшей плитки зимой и на ее некачественную укладку летом. Но мэр последовательно выступал в защиту нового покрытия.

"Мы делали серьезное детальное исследование по всему городу, количество травм одинаковое, что на плитке, что на асфальте. Надо следить за (погодными) аномалиями, в том числе ледяными дождями, для этого выставлены специальные корзины с гранитной крошкой", - рассказывал Собянин в 2016 году в беседе с радиостанцией Business FM.

Эксперты соглашаются, что плитка в целом гораздо лучше асфальта, но с некоторыми оговорками.

"При правильной укладке плитка сильно лучше асфальта. Она экологичнее, эстетичнее, меньше греется на солнце - она идеальна для пешеходных зон и центра города", - говорит Алексей Радченко.

"Асфальт менее экологичен, чем плитка, он быстро ломается и теряет ровность. Гранитная плитка может лежать и 50, и 100 лет, если есть хорошая конструкция. Лучшего покрытия для города представить нельзя", - уверен Андрей Коровянский.

При этом, как отмечает Владимир Соколов, плитка требует гораздо больших затрат и гораздо более тщательного ухода, чем асфальтовое покрытие.