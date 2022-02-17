"Я был начинающий пиротехник". В Ростове судят подростка, обвиняемого в подготовке теракта

Тимур Сазонов

Би-би-си, Ростов-на-Дону

час назад

На этой неделе в Южном военном окружном суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение дела 16-летнего Ярослава Иноземцева, обвиняемого в подготовке нападения на свою школу в Волгограде. Сам подросток уверяет, что просто делал "бомбочки" для развлечения. За полтора года, пока шло следствие, его несколько раз перемещали из СИЗО в психиатрическую больницу. Русская служба Би-би-си разбиралась в подробностях этой истории.

Панельное здание волгоградской школы №61 стоит среди многоэтажек на окраине протянувшегося вдоль берега Волги города. Ее начали строить прямо во время войны, в 1944 году. Облупившиеся стены словно расчерчены бетонными швами на прямоугольники. Деревянные окна потемнели.

В школе действует музей боевой славы и кабинет Всероссийского общества спасения на водах. Ее ученики - лауреаты конкурсов и олимпиад.

Но всероссийскую известность эта школа недавно получила совсем по другой причине.

"Минер для ФСБ"

Четырнадцатилетнего Ярослава Иноземцева задержали утром 11 июня 2020 года.

"Забежали в дом полтора десятка человек в форме… Я в пижаме, ничего не пойму, испугалась", - вспоминает мама подростка Юлия Бочарова. Но потом она слегка успокоилась - силовики общались с ее сыном дружелюбно.

"Ярик сам показал им, где у него на балконе стояли бутылки с бензином, а они смеялись, приглашали его приходить к ним в ФСБ минером, когда вырастет, - рассказывает она. - Мы даже подумать не могли, чем это все обернется".

Михаила, отца Ярослава, в тот день дома не было. За полгода до обыска они с Юлией развелись. Сейчас Иноземцевы снова живут вместе. Мы разговариваем все в той же трехкомнатной квартире, куда ворвались оперативники. Прямо напротив входной двери висит видеокамера. Семья сама установила ее "после всего случившегося". У камеры важная функция: она фиксирует, как Ярослав выходит и возвращается домой. Подросток находится под "запретом определенных действий" - ему нельзя использовать средства связи, приближаться к школе, а также быть вне дома с девяти вечера до шести утра.

До этого больше года Ярослав провел вне дома, курсируя между СИЗО, ИВС и психиатрическими больницами.

Подпись к фото, Семья Иноземцевых

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Согласно заявлению Следственного комитета по Волгоградской области, о том, что 14-летний подросток изготавливает "самодельные взрывные устройства (СВУ) и "жидкостные зажигательные гранаты", стало известно сотрудникам местного управления ФСБ. "По данному факту незамедлительно были организованы оперативные мероприятия, в рамках которых преступная деятельность подростка была пресечена", - отчитались силовики.

Во время обыска у Ярослава изъяли 18 бутылок с горючими жидкостями, СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. Би-би-си), мелкие металлические предметы, а также дневники с рисунками, среди которых были схемы и рецепты изготовления взрывчатки.

На видео из квартиры, которое позже появилось в сети, оперативник показывал пальцем на сумку с бутылками, предположительно с зажигательной смесью:

- Что это такое? - спрашивал он. - Здесь они готовые? Или в каком состоянии?

- Да они тут уже стоят месяца три-четыре… - запинается подросток. - Ну я не знаю… Да давно уже.

- Что содержится в емкостях?

- Всякая дрянь горючая, - признается парень. Оперативник просит расписать "дрянь" по компонентам.

- Машинное масло, бензин я там пробовал..

На видео мелькают банки с ацетоном и алюминиевой пудрой, свертки с гайками, обмотанные скотчем. На экране компьютера в кадре - аватарка, похожая на фотографию "керченского стрелка" Владислава Рослякова, который целится из дробовика в голову ребенку.

Сначала Ярослава Иноземцева обвинили в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (статья 223.1 УК) и приготовлении к убийству двух и более лиц (ст. 105 УК). Позже вторую статью переквалифицировали на 205, ч.1 - теракт. По мнению силовиков, подросток планировал совершить его в школе в начале сентября - и с помощью взрывных и поджигательных устройств убить завуча и одного из своих одноклассников.

"Это будет наш секрет"

Почти половину из своих школьных лет Ярослав Иноземцев провел на индивидуальном обучении. Сложности начались еще в детстве - мальчик поздно заговорил. Два года он ходил в логопедический детский сад, и речь наладилась.

В первый класс Юлия отдала его к своей бывшей учительнице: "Светлана Петровна жесткая, старой закалки, и мне хотелось, чтобы она держала его в руках. Мы сами в школе называли ее Злючка. Но я хорошо училась, и у меня с ней проблем не было. А Ярик на уроках баловался и перебивался с двойки на тройку. Она с ним не справлялась".

Со второго класса учительница предложила перевести Ярослава на "индивидуалку".

"Меня родители в классе отговаривали, но я хотела как лучше, - говорит Юлия. - Я сама педагог по образованию, думала, подтянем учебу, нестрашно. Друзья-то у него были, весь класс ходил к нам в гости. Занятия по ИЗО, физкультуре, музыке он посещал вместе с ребятами".

По словам Юлии, в местном психоневрологическом диспансере поначалу не видели оснований для перевода. Поэтому характеристику из школы пришлось "приукрасить", говорит она. В ней написали, что Ярослав обижает и бьет детей, а на уроках рисует учителей в лужах крови. В итоге ребенку поставили диагноз "задержка психоречевого развития" (ЗПР).

Юлия утверждает, что все было согласовано с учителем и врачами: "Я Светлане Петровне сказала: "Ну какие лужи крови, он же добряк". А она говорит: "Юль, никто не узнает, это будет наш секрет". В третьем классе она пригласила Ярика снова обучаться со всеми. Он вернулся, все было хорошо, а через год опять: "Давай обратно на индивидуальное".

Светлана Лапина, учитель начальных классов 99-й школы, заявила Русской службе Би-би-си, что не помнит момента с "приукрашиванием" характеристики. Зато хорошо помнит Ярослава: "Он бывал и злым, когда дрался с ребятами и урок физкультуры срывал, бывал и добрым - помогал всем. Бывало, что на уроке пакет на голову надевал и бегал с ним, а бывало, отвечал хорошо". О рисунках "людей в крови" она сказала: "Да, это было, жалко, я не сохранила их".

В диспансере №1 Волгоградской областной клинической психиатрической больницы, в который обращалась Юлия, отказались комментировать ситуацию, сославшись на медицинскую тайну.

Как вспоминает Юлия, диагноз ЗПР у сына ее не смущал. К медицинским последствиям он не привел, а "снимается он на раз-два". Лекарств не назначали, медкарта была "консультативной".

"Да и не было у него никаких проблем с развитием! - восклицает женщина. - Просто балованный, непоседливый мальчик. А я хотела, чтобы он был лучший, есть у меня такая перфекция. А то придешь на собрание - всех детей хвалят, а я сижу, краснею. Воспитание же советское, сразу мысли: "Виновата, плохая мать".

Подпись к фото, Школа №61, где учился Ярослав Иноземцев

После четвертого класса семья переехала в другой район, чтобы ухаживать за бабушкой Юлии. Ярослав сменил школу - с 99-й на нынешнюю 61-ую. В шестом классе мать в очередной раз решила перевести его на домашнее обучение.

"Он еле закончил пятый класс, светила двойка в четверти, - рассказывает Юлия. - И я пошла в психдиспансер, чтобы дали направление. Врачи поставили ему диагноз F21 - "шизотипическое расстройство". Но он был не точный, под вопросом. Врач сильно сомневалась: для такого диагноза должны быть галлюцинации, бред, мания величия - ну хоть что-то. А у него ни того, ни другого, только вычурность в одежде. Мы должны были в конце седьмого класса пройти у них обследование для снятия или подтверждения диагноза, но не успели - Ярика задержали".

"Шизотипическое расстройство характеризуется чаще всего симптоматикой, похожей на невроз или расстройство личности, - с выраженной интровертированностью или странным поведением, а также склонностью к мистическому мышлению с отрывом от реальности", - объясняет Би-би-си Владимир Бородин, врач-психиатр, руководитель учебно-методического отдела Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.А. Сербского.

"Если этот диагноз выставлен "под вопросом", то либо врач сам в нем не до конца уверен, либо использует "вопрос" для того, чтобы избежать стигматизации пациента и дать ему возможность так называемого консультативного учета без какого-либо поражения в правах. В этом случае говорить о пациенте можно как о здоровом", - подчеркивает эксперт.

Повышенное чувство социальной справедливости

"Вычурность" в одежде действительно была. После перехода в новую школу Ярослав заинтересовался панк-культурой, отпустил волосы и стал носить черную одежду с цепями и заклепками.

Папа подростка Михаил показывает фото на своем телефоне: "Вот примерно так он ходил в школу. Конечно, учителя были против и делали ему замечания".

На снимках Ярослав стоит в жилетке, забитой значками "Гражданской обороны", булавками и нашивками с протестными фразами. На голове у него ирокез, сзади на всю спину красуется символ "анархии".

"Для него в принципе важно, как он выглядит, это способ его самовыражения, - объясняет Юлия. - Но он не был агрессивным. Наоборот, они с другими панками устраивали разные благотворительные акции. Одна акция называлась "Еда вместо бомб", они скидывались, покупали чай, макароны, пироги - и раздавали их бездомным".

Подпись к фото, Рисунок Ярослава Иноземцева

Ярослав добавляет, что панки ему нравятся идеей свободы и стилем: "Там есть принцип DIY - "сделай сам". Я с детства это люблю, рисовать и мастерить. Одежда - тоже полигон для творчества. Нашивки, значки - ты, по сути, сам делаешь то, в чем будешь ходить". Подросток признается, что намерен учиться на модельера: "Хочу шить одежду, создавать образы. Это будет мое ремесло".

При этих словах мама Юлия открывает на телефоне видео - в ролике Ярослав на камеру объясняет, кто такие панки, и показывает, как изготовить нашивку.

"Панковский" вид Ярослава смущал не всех - с девятиклассником Глебом Саранцевым он начал общаться именно благодаря этому увлечению. "Осенью 2019 года мы с другом гуляли по улице и увидели Ярослава. Он был одет очень ярко, - вспоминает 17-летний Глеб, который сейчас учится в колледже на автомеханика. - И мы решили познакомиться".

С Ярославом они общались на "тему аниме и рок-музыки", вместе ходили на концерт местной кавер-группы. Глеб говорит, что всегда был рад видеть Ярослава. "Он добрый, умный и вызывал у меня доверие, - говорит Саранцев. - Его было интересно слушать, он заводил [разговоры на] самые разные темы - от жизни животных до того, зачем мы живем".

Сейчас Ярослав одет в простую черную майку и штаны цвета "хаки". "Привыкает к новому стилю", - говорит Юлия. Вместо кожаных наручных браслетов у него на ноге электронный браслет от ФСИН. Разговаривая, парень механически трогает его рукой. Рядом с диваном - черная коробочка-передатчик.

"От него нельзя далеко отходить, если больше пяти метров, могут быть "сработки" (потеря сигнала - прим. Би-би-си) - объясняет Юлия. - Нам сразу звонят из ФСИН. Поэтому когда Ярик идет купаться, он несет ее с собой".

После увлечения панк-музыкой подросток стал интересоваться разными идеологическими течениями.

В марте 2017 года (Ярослав был в четвертом классе) в рекомендованных видео в YouTube ему попались репортажи с массовых акций сторонников политика Алексея Навального "Он вам не Димон". И хотя раньше он смотрел в основном аниме и ролики о компьютерных играх, его заинтересовало "то, что строй в стране не очень правильный".

"Я сначала даже не понял, что там. Потом стал смотреть разных людей, разбираться. Если народ выходит на митинги, значит какие-то проблемы есть?" - рассуждает Ярослав. И дальше объясняет, что стремление к справедливости - часть его мировоззрения.

- Годам к тринадцати я это понял и не буду его менять. Это даже прописано в Конституции, что каждый имеет право на свое мнение.

- А ты читал Конституцию? - уточняю я.

- Только пару отрезков, - признается Ярослав.

Погрузившись в политику, подросток стал изучать, какие идеи ему "больше подойдут, к кому я могу себя относить". Говорит, что интересовался разными течениями - читал и смотрел ролики про коммунизм, либертарианство, анархизм. Последний особенно привлек его идеей свободы.

"Я сам с этим сталкивался, когда мне не давали самовыразиться, - объясняет Ярослав старательно, как на уроке. - Кто-то мог высказываться по поводу моего внешнего вида или длинных волос, чтобы я их постриг. Мне не давали поступать, как я хочу. Но я делал это, не мешая другим".

При разговоре об идеологических вопросах мама Юлия закатывает глаза: "Я вообще в этом не понимаю. Мне главное, чтобы все были одеты и накормлены".

"Когда он ко мне со своей политикой приходил, я его отправляла к бабушке. А та смотрела Киселева (Дмитрий Киселев, ведущий авторской передачи на "России" - прим. Би-би-си) и была уверена, что Америка хочет на нас напасть. Он ей "загружал" про пропаганду и "соловьиный помет" (Владимир Соловьев - ведущий авторских передач в интернете, на радио и ВГТРК - прим. Би-би-си), а она хлопала дверью и кричала: "Уходи отсюда!" - смеется женщина.

Всерьез увлечение сына она не воспринимала, потому что его интересы постоянно менялись.

- И вот это, про политику, я тоже считаю, чушь, - говорит она. Ярослав удивленно поднимает брови.

- Даже сейчас про политику - "чушь"?

- Ну, сейчас, наверное, нет, - женщина не сдается. - Но я все равно считаю, что дети не должны увлекаться таким.

Подпись к фото, Ярослав с мамой читают письма поддержки

"У Ярослава повышенное чувство социальной справедливости, - вмешивается папа Михаил. - Мы обсуждали с ним наш город, он спрашивал, почему все серое и неухоженное. Это его волнует. Но ни к чему запрещенному он не призывал".

По словам матери, Ярослав активно постил у себя на странице "ВКонтакте" сатирические картинки и мемы про Владимира Путина. На одной из его страниц до сих пор висит статус "С наступающим новым 1937 годом!"

Эти страницы, судя по всему, внимательно изучали силовики.

По мнению следствия, одним из мотивов, который якобы подтолкнул подростка к подготовке теракта, стало "противостояние существующей государственной власти". В обвинении отмечается, что Ярослав высказывал "негативное отношение" к органам госвласти России и ее президенту.

В распоряжении Би-би-си есть "Постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера", датированное 8 июня 2021 года. Материалы уголовного дела далее приводятся по этому документу.

Вопросы невменяемости

После задержания летом 2020 года Ярослав Иноземцев пробыл в СИЗО до начала зимы.

Сначала его подселили к 17-летнему "ауешнику" (стороннику криминальной субкультуры несовершеннолетних А.У.Е., "арестантский уклад един", организация признана экстремистской и запрещена в России - Би-би-си). Тот объяснял ему "понятия" и заставлял заучивать определение "вора". "Запомнить надо было с трех раз, а иначе ты - "овца". Я сказал ему, что у меня с детства проблемы с памятью и что я не буду этого делать", - говорит Ярослав.

Но нужное определение все же цитирует: "Вор - это наш старший брат, который может определить судьбу арестанта, не видя его глаз".

По словам Ярослава, больше всего в изоляторе его поразило, что "к тебе относятся не как к человеку".

"Сотрудники оскорбляли нас, один по утрам обещал проломить голову, если мы не проснемся. Одного из моих сокамерников неоднократно били, - вспоминает юноша. - Я старался вести себя хорошо, и меня не трогали".

В декабре 2020 года Иноземцева отправили на психиатрическую экспертизу в медицинский центр имени Сербского, где признали его невменяемым.

"Я им доказывал, что я не виноват и все осознаю, - возмущается подросток. - Но им было неинтересно. По-моему, они больше ориентировались на документы, присланные следователями. При этом со мной в палате лежал парень, у него были "голоса" в голове, он бился об стену, резал себе руки, засовывал в одно место разные предметы. Вот он был невменяемый!"

Подпись к фото, Квартира Иноземцевых

В Москве Иноземцев полтора месяца провел в психиатрической лечебнице при Бутырской тюрьме, так называемом "Кошкином доме".

Ярослав рассказывает, что после экспертизы ему дали препараты, от которых у него "сводило все": "Невольно вверх поднималась голова, и рот был открыт, я не мог это контролировать. И еще началась дикая паника. Всю ночь не мог заснуть, думал, что умру, дыхание остановится. Утром мне дали какие-то таблетки, капли, а потом сделали укол. Но это не помогло. Сотрудники лечебницы ругались: "Хватит притворяться, сейчас тебя к койке привяжем".

Какие именно препараты ему давали, подросток не знает. Родители считают, что это были галоперидол и аминазин.

"Такую версию, исходя из симптомов, нам высказал клинический психолог, который работал там раньше. Потом нам прислали отписки, где было сказано, что Ярослав дал добровольное письменное согласие на прием препаратов. Но как его может дать ребенок?" - удивляется Юлия.

Из Москвы Ярослав вернулся в волгоградский СИЗО, где неделю провел в "гнилой одиночной камере", без душа и отопления. Родителям объяснили, что в такую камеру его поместили из-за признания невменяемым.

В апреле 2021 года по ходатайству следователя Ярослава перевели в областную психиатрическую больницу. Она находится в хуторе Логовский ("Ложки"), в 80 километрах от Волгограда. Там ему тоже поначалу давали таблетки, от которых он "постоянно спал", но потом перестали.

"Я связывался с тамошней заведующей отделением, у нее огромный опыт в стационаре, и она мне сказала: "Я не знаю, от чего его лечить. У него нет никакого заболевания, ни бреда, ни галлюцинаций, ни агрессивности", - рассказывает Михаил. - Но если почитать экспертизу центра имени Сербского, то кажется, что перед тобой маньяк".

Ирина Васильева, заведующая шестым психиатрическим мужским отделением больницы в "Ложках", отказалась отвечать на вопросы Би-би-си.

По словам Михаила, в "Ложках" Ярослав жил в одной палате с "реально опасными людьми": "Там один ударил почтальона молотком по голове, у другого убийство с 37 ножевыми ранениями".

"Да, он мне рассказывал, как расправлялся с жертвой, - подхватывает Ярослав. Он заметно волнуется и даже начинает слегка заикаться. - Сначала бутылкой пырнул, потом ножом, а потом вообще прыгал на трупе".

- И что ты сказал ему на это? - спрашиваю я. Ярослав разводит руками.

- А что ему сказать? Это же психически больные люди. Было страшно, конечно. Санитары ночью спят, и любой пациент может подойти к тебе и что-то сделать. Но со временем привыкаешь и к такому.

"Я передавала ему в больницу пазлы, - добавляет Юлия. - Меня поразило, они собирали их всей палатой. Таким пациентам помогает творчество, а ими никто не занимается".

Подпись к фото, Иноземцевы живут в обычном спальном районе Волгограда

Из психбольницы Ярослав внезапно поехал домой - летом 2021 года Южный окружной военный суд отправил его туда, с запретом определенных действий. Но осенью по инициативе следствия подростка вновь определили в больницу, на этот раз в Новочеркасск. Причина - срабатывание браслета ФСИН, показавшего, что ночью Иноземцев якобы находился на территории школы. Вся семья это категорически отрицает.

"Ну зачем ему там быть? - недоумевает Юлия. - Мы доказывали, что это ошибка техники, принесли в суд записи со школьных камер наблюдения, справку от директора… Но нас не услышали".

В школе №61 корреспонденту Би-би-си отказали в каких-либо комментариях на эту тему и выпроводили из здания.

В январе 2022 года суд еще раз вернул Ярослава к родителям. Он до сих пор осваивается дома и очень боится возвращения в изолятор или больницу.

"Все время переспрашивает: "А меня не заберут?" Стук в дверь, и его аж трясти начинает, - вздыхает отец подростка Михаил. - Да нас всех начинает трясти".

По мнению адвоката подростка Андрея Гордеева, следователи настаивали на помещении Ярослава в психбольницу, потому что признание подростка невменяемым "сильно облегчает" им задачу.

"Если человек вменяем, то нужно доказывать, что он готовился именно к теракту, а не просто собрал какое-то устройство, - объясняет защитник. - И следователи не допрашивают его именно поэтому - они знают, что он ответит [что не готовился]. А когда обвиняемый псих, то уже и не надо проверять его позицию. Зачем решил взорвать? Почему? На вопросы об умысле, мотиве можно не отвечать".

Не считая первого допроса и очной ставки со свидетелем обвинения, за полтора года никаких следственных действий, направленных на выяснение его позиции относительно инкриминируемых деяний, с Ярославом не проводилось, говорит Андрей Гордеев.

"Сделать что-то прикольное"

Иноземцевы живут в Тракторозаводском районе Волгограда, на так называемой Спартановке. Местные называют его типичным спальным районом - он целиком застроен однотипными кирпичными многоэтажками. В 1942 году Спартановка стала первым пригородом Сталинграда, который заняли наступающие немцы.

От дома Иноземцевых до Волги - не больше сотни метров. Берег реки зимой диковат и пустынен. Местами он зарос камышом и деревьями, людей здесь не видно, но бегает много собак.

Именно на таком склоне, на плитах берегоукрепления Ярослав с двумя друзьями и поджигал свои бомбы и "коктейли Молотова" - по его словам, ради веселья и адреналина.

Все началось с того, что однажды с приятелем Димой З. они подожгли аккумулятор от старого сотового телефона. Иноземцев утверждает, что идея принадлежала не ему. Эффектного взрыва, правда, не получилось - только легкий хлопок. "После этого мне стало интересно, тем более что обычные петарды мы тоже взрывали. Я решил, что смогу сам сделать что-то более прикольное", - говорит Ярослав.

Подпись к фото, На этих склонах Ярослав Иноземцев взрывал свои "бомбочки"

Свой интерес к "коктейлям Молотова" он объясняет тем, что они часто встречались в компьютерных играх. А еще о них рассказывала прабабушка Ярослава, которая умерла в прошлом году.

"Она с Яриком часто беседовала о войне, - объясняет Юлия. - Бабушка даже написала книгу воспоминаний о своем военном детстве, мы не успели ее издать. Недалеко от Спартановки стоит памятник герою Михаилу Паникахе - во время Великой Отечественной он погиб, бросив в немецкий танк бутылку с зажигательной смесью. Конечно, Ярослав был наслышан об этом".

"Пиротехническое" увлечение началось в марте 2020 года, за четыре месяца до задержания, говорит подросток. Рецепты "коктейлей" и петард он находил в интернете. Нужные ингредиенты покупал в хозмагах или с рук.

"Стащил у меня масло подсолнечное на кухне! Уголь для шашлыка брал, краску-серебрянку на балконе - все пихал в свои бутылки, экспериментировал", - восклицает Юлия.

Часть веществ подростку купил его отец. Несколько бутылок с зажигательной смесью они даже разбили вместе, чтобы снять крутое видео и отправить его девушке, которая нравилась Ярославу.

Подпись к фото, Ярослав и его отец Михаил

Мужчина к увлечению сына относился настороженно, но с пониманием.

"Я его, конечно, не одобряю. Это могло быть опасно для здоровья, - рассуждает Михаил. - Но возьмем наше поколение 90-х - мы страдали тем же. Взорвать что-нибудь помощнее, свинец поплавить - нормально. У нас петард не было, мы воровали химические вещества. Делали из них бомбочки и бабахали".

СВУ, найденное при обыске, он тоже называет "большой петардой": "У нее пиротехнический состав и маленькая мощность. Экспертиза показала - убить человека такой петардой нельзя, только повредить деревянный ящик или сопоставимый с ним предмет".

На вопрос, зачем добавлять в петарды мелкие металлические элементы, Ярослав отвечает, что так было написано в интернете, а он старался делать все по инструкции.

По подсчетам подростка, с марта 2020 года он с друзьями поджег полтора десятка бутылок и четыре петарды. Некоторые из них "хорошо бахали", а какие-то просто дымили. "Я был начинающий пиротехник", - оправдывается Ярослав.

Юлия была в курсе, что ее сын с приятелями "что-то взрывают". Говорит, даже обсуждала это с мамой Димы З. Но подробно разобраться не получалось: "После развода в конце 2019 года я осталась одна, с бабушкой после инсульта и сыном на домашнем обучении. Я должна была работать до вечера, уделять ему внимание и еще ухаживать за бабушкой. Это очень тяжело. Я выпытывала, чем они там занимаются, но Ярик отвечал: "Да фигня".

Свои запасы подросток хранил в лоджии, примыкающей к его комнате. Юлия уверяет, что долго туда даже не заглядывала: "Курить мы ходим на другой балкон. А на этом лежал ненужный хлам и строительные инструменты. Заходя в его комнату, я больше возмущалась из-за бардака. Все валялось - вещи, нашивки, банки из-под энергетиков, которые он коллекционировал".

"Кстати, об энергетиках - вас не смущало, что сын их пьет? - уточняю я. - Все-таки он ребенок еще".

"Мы ругались с ним из-за этого тоже, - вздыхает Юлия. - Но у нас их многие в школе сейчас пьют. Та же газировка, только с кофеином".

Позже, на пути от Иноземцевых, я действительно вижу, как группа подростков на автобусной остановке "скидывается" деньгами, отправляя того, кто постарше, в ближайший ларек за энергетиками.

Юлия не отрицает, что ее сын изготавливал "бомбочки". Но она уверена - он делал это "только с развлекательной целью".

"Я прошерстила все его переписки - нигде нет мыслей, чтобы взорвать школу или кого-то убить, - рассказывает Юлия. - Да, они с другом обсуждают, как бахали свои петарды, да, приятель просит его "подогнать пороха". Но никто ни к чему не призывает".

Юлия говорит, что даже представители СК намекали ей, что они "лишь исполнители", а на них давят из ФСБ, которым якобы нужно очередное раскрытое дело о терроризме.

Бывшие друзья

Судя по материалам уголовного дела, обвинения в подготовке взрыва школы строятся в первую очередь на показаниях двух приятелей Ярослава - несовершеннолетних Ивана И. и Дмитрия З., того самого, с кем Иноземцев когда-то поджигал аккумулятор.

Согласно рассказам последнего, Ярослав якобы не раз говорил ему, что его бесят люди и что он хочет устроить "скулшутинг" - и даже предлагал ему в этом участвовать. Подросток утверждал, что Иноземцев испытывал неприязнь к однокласснику Максиму К. и завучу 61-й школы Светлане Клецкой. Последняя, по его словам, отбирала у Иноземцева энергетические напитки, отчего тот "сильно бесился и нервничал".

Дмитрий З. утверждает, что сначала Ярослав будто бы собирался расстрелять Клецкую и Максима К. из пневматической винтовки. (Такая винтовка принадлежит Михаилу Иноземцеву. Юлия говорит, что он с сыном иногда ходил пострелять из нее "по баночкам" - прим. Би-би-си). Но потом передумал - и стал говорить, что хочет взорвать "именно всю школу со всеми людьми". С Максимом К. у него был "конфликт".

Сходные вещи повторяет и второй приятель Иван. Он признается, что несколько раз взрывал бомбочки вместе с Ярославом. По словам подростка, Иноземцев собирал их для самообороны и "драк с неонацистами".

Позже Ярослав якобы жаловался Ивану, что "сверстники не дают ему нормально жить" и смеются над его внешним видом, и хотел "отомстить всему поколению Z", которое интересует только "секс, наркотики и развлечения".

Иван также утверждает, что Иноземцев рассказывал ему о "Колумбайне" (организация признана экстремистской и запрещена в России - прим. Би-би-си) и защищал его сторонников, а еще "крайне негативно" отзывался о государственной власти.

Юлия Бочарова полагает, что эти показания Иван И. дал под давлением: "У него дома тоже были обыски. Он очень хотел поступить в институт и боялся, что из-за этой истории ничего не получится".

Женщина показывает в телефоне фрагмент переписки своего сына с Иваном. На ней юноши обсуждают законность своего увлечения пиротехникой.

"Дымовуха эт да, эт можно", - пишет Иван.

Его собеседник отвечает, что делает это "ради интереса, не для вреда кому-нибудь".

"Будет статья, если что-то подожгу, но я аккуратненько, на плитах или берегоукреплениях… Не думаю, что это так серьезно", - пишет он.

Юля говорит, что другого приятеля сына, Диму З., она "знает, как свои пять пальцев". Долгое время парни дружили.

"Они часто играли у нас с Ярославом, бегали, бесились. Собирали вместе макулатуру на улицах. Он из многодетной семьи, до прихода в 61-ю сменил несколько школ. Когда Ярик стал дружить с Максимом К., Дима его ревновал, пытался настроить против Максима. На очной ставке в СК они с матерью вообще не смотрели в нашу сторону. Мы ходатайствовали о том, чтобы проверить его на склонность к фантазированию, но нам не дали", - говорит Юля.

Родители обоих подростков отказались разговаривать с Би-би-си.

Юлия вспоминает, что всегда старалась организовать вокруг сына компанию. Устраивала ему дни рождения, приглашала в гости одноклассников, придумывала конкурсы и развлечения.

"Я говорила: "Приходите лучше сюда, в квартиру, чтобы не болтаться по улицам". Он у меня единственный ребенок, поэтому я пыталась везде его контролировать. Знала пароль от соцсетей, читала переписки, рылась в вещах. Да, ему не нравилось, но я старалась незаметно".

"Это даже гиперопека была", - комментирует Ярослав.

Вступив в подростковый возраст, сын стал упрямее отстаивать собственные границы - не пускал взрослых в свою комнату, спорил по пустякам. Контролировать, как прежде, его уже не получалось, сетует мать.

"Случайная аватарка"

По версии следствия, Ярослав Иноземцев решил устроить теракт, будучи в состоянии психического расстройства, а также "под воздействием идеологии "колумбайн-сообществ".

Силовики ссылаются на данные поисковых запросов - согласно им, подросток интересовался в интернете историями массовых расстрелов в школах. Кроме того, в соцсетях он состоял в группах, посвященных "Колумбайну" и Владиславу Росляков.

Ярослав Иноземцев не отрицает, что это тема его волнует. Но, по его словам, он читал о ней, чтобы в первую очередь разобраться в мотивах "колумбайнеров". Как и в случае с митингами, информация случайно попалась ему в интернете - и "зацепила". Подобные трагедии его сильно расстраивают, уверяет подросток.

"Я старался понять, почему это произошло. Мне было неимоверно жалко и жертв Рослякова, и его самого, - объясняет он. - Этому человеку надо было как-то помочь. Может, у него были проблемы, а он боялся идти к психологу, потому что у нас это не принято? Конечно, я обсуждал все это с друзьями".

"А зачем ты поставил аватарку с Росляковым на экран компьютера?" - спрашиваю я.

Подросток пожимает плечами.

"Просто поставить было нечего. Я их постоянно менял, то одну, то другую, то третью".

Мама Ярослава снова берет в руки телефон - открывает ссылку на группу, которую, по ее словам, Ярослав создал "для помощи другим людям". Группа называется "Любви достоин каждый", на нее подписаны 15 человек.

В группе несколько записей - часть из них посвящена "стереотипам красоты".

В посте от 30 апреля 2020 года разбираются "причины массовых расстрелов в школах". Автор отмечает несколько факторов - проблемы с психикой (он поясняет, что "здоровый человек не может по своей воле убить другого"), неблагополучная семья и буллинг. На последнем он останавливается подробнее, призывая разговаривать с тем, кого унижают, и показывать ему, что "вы его любите".

"Видите, он хотел в этой группе предотвращать "Колумбайны", а не совершать их!" - говорит Юлия.

Женщина утверждает, что не видела плохого в том, что сын читает о трагедиях. В подростковом возрасте интерес к запретным темам логичен и объясним, считает она.

"Подростки активно обсуждают эти вещи! Вот жил-жил мальчик, и вдруг такое сотворил, - горячится женщина, имея в виду Владислава Рослякова. - Это же всем интересно, почему так вышло".

"У каждого свои страшилки в этом возрасте, - добавляет Михаил Иноземцев. - Мы, например, когда-то зачитывались историями про Чикатило".

"Особенный мальчик"

Большинство учителей 61-й школы, включая классного руководителя Павла Демидова и завуча Светлану Клецкую, отказались обсуждать с Би-би-си произошедшее с Ярославом Иноземцевым.

В показаниях по уголовному делу почти все они отмечают, что подросток получал замечания из-за своего вызывающего внешнего вида. Из-за этого некоторые учителя даже "опасались" заниматься с ним индивидуально.

"Он как будто гордился или кичился своей нестандартностью, - рассказала Русской службе Би-би-си бывший учитель музыки 61-й школы Инна Звирбуль. - Показывал, что он не такой, как все. Эти волосы зеленые, вечно лохматый... Очень активно отстаивал свое мнение, доказывая, что имеет право так выглядеть".

По словам учительницы, она была удивлена новостями о задержании подростка. "Необычность его поведения не вызывала у меня тревоги. Да, вот он странный такой, но надо с ним работать", - говорит женщина, уточняя, что она "не специалист по психологии".

Еще одна учительница, попросившая об анонимности, рассказала, что агрессии в ее адрес Ярослав никогда не проявлял.

"Да мы к нему и не придирались, учитывая, что мальчик особенный, - заявила она. - Тем более об этом просил его классный руководитель".

Большая часть педагогов в показаниях характеризуют Иноземцева как "замкнутого", "необщительного" или "неформального". Тем не менее и они не упоминают ни о каких конфликтах Ярослава с одноклассниками или Светланой Клецкой.

Сама завуч в показаниях вспоминала, что однажды делала подростку замечание из-за его длинных волос - по этому поводу даже была встреча с родителями. Но после того как они предоставили справку от психиатра, замечаний больше не делала. О запрете пить энергетические напитки Клецкая не говорит.

"История про то, что Клецкая отнимала у Ярослава "энергетики", - это выдумка Димы З., - комментирует Юлия Бочарова. - Такое было один раз в классе, но с другой учительницей. И то, Ярик пришел в класс с уже пустой банкой. Еще они с Димой баловались у нас дома и кидали в портрет Клецкой дротики. Но это шалость, они же еще дети!"

Подпись к фото, Александр Строков, одноклассник Иноземцева, вместе с мамой

Александр Строков, одноклассник Иноземцева, говорит, что в школе к Ярославу относились нейтрально: "Может, подшучивали из-за одежды или длинных волос, но безобидно. Он был больше сам по себе, сидел на переменах, рисовал или просто молчал".

"Буллинга не было - никто его не обижал, и он ни с кем не конфликтовал. Простой пацан, только очень закрытый", - вспоминает подросток.

"Потерпевшими себя не считаем"

Максим К. - предполагаемый потерпевший, одноклассник и бывший друг Ярослава Иноземцева - также отрицает наличие серьезных конфликтов.

В присутствии своего отца он рассказал Би-би-си, что начал дружить с Ярославом в 2017 году, после того как тот пригласил его к себе на день рождения. Оба мальчика были новенькими в классе и быстро сблизились. Они играли в телефонные игры и вместе слушали музыку. "Тогда Ярославу еще нравилась попса", - вспоминает Максим.

Расхождение началось, когда Ярослав увлекся панком. Приятель его новых вкусов не разделял.

Вдобавок друзья поссорились - Максим К. случайно сломал в школе кулер, а Иноземцев снимал его на телефон (это единственный инцидент, который Дмитрий З. упоминает в показаниях, объясняя предполагаемые мотивы Иноземцева для убийства одноклассника - прим. Би-би-си). "После этого они еще пытались как-то общаться, но интерес пропал", - говорит Алексей, отец Максима.

Окончательно пути подростков разошлись в декабре 2019 года - какое-то время бывшие друзья даже писали друг про друга гадости в подъездах. Потом родителям "надоело их мыть", и они устроили общую встречу, на которой "во всем разобрались".

"Они разошлись мирно, и больше никаких конфликтов не было, - говорит отец Максима. - Если даже в школе встречались - проходили мимо".

Ярослава он описывает как "скромного парня, который искал себя в жизни путем изменения имиджа".

В то, что Иноземцев хотел устроить теракт, ни отец, ни сын не верят. "И никто в классе не верит, - замечает Максим. - Мы следим за его историей, смотрим фотки, которые выкладывает мама. И все хотят, чтобы он побыстрее вышел".

Дмитрия З., свидетеля обвинения, Максим называет "человеком, думающим только о себе". "Наверняка он нафантазировал что-то про Ярослава", - предполагает юноша.

По словам отца Максима, он удивился, когда его сына признали потерпевшим по этому делу. "Когда мы давали показания, не думали, что все так раскрутится, - говорит он. - Мы себя потерпевшими не считаем. Я у следователя спрашивал, можно ли как-то отказаться, а он ответил, что так решило следствие".

***

Пока мы разговариваем с Ярославом, Юлии несколько раз звонят из ФСИН - надо прийти, уточнить какие-то детали. Нужный отдел находится здесь же, во дворах. Очень удобно.

Подросток с мамой одеваются.

Прежде чем выйти на улицу, Ярослав несколько раз проверяет, работает ли браслет, все ли в порядке. Просит меня снять на видео, как они выходят из дома и что идут именно в сторону ФСИН, а не школы.

"Береженого бог бережет", - волнуется бывший панк.