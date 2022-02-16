"Я вас не боюсь и призываю остальных не бояться". Как прошло первое заседание по новому делу Навального

Елизавета Фохт

Покров, Владимирская область

12 минут назад

Автор фото, David Frenkel

Лефортовский суд Москвы во вторник начал рассматривать новое уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального - его обвиняют в хищении пожертвований своих сторонников и неуважении к суду на процессе по делу об оскорблении ветерана. Процесс проходит прямо в колонии в Покрове, где уже почти год сидит политик. Би-би-си побывала в колонии и рассказывает о том, в каких условиях проходит суд и в чем именно обвиняют Навального.

О решении Лефортовского суда рассматривать новое уголовное дело Алексея Навального в рамках выездного заседания в ИК-2 Покрова стало известно на прошлой неделе - и оно удивило многих.

Во-первых, колония находится во Владимирской области в почти ста километрах от Лефортовского суда. Во-вторых, чаще всего суды в исправительных учреждениях проходят по вопросам о досрочно-условном освобождении заключенных. На процессы в первой инстанции заключенных чаще всего этапируют туда, где проходит суд, и на время процесса их помещают в СИЗО.

Но в случае с Навальным проводить слушания по делу о мошенничестве с пожертвованиями и неуважении к суду решили прямо в колонии, хотя до этого несколько жалоб и исков политика рассматривали в Петушинском районном суде Покрова. Но формально закон действительно позволяет слушать дело в колонии.

Сторонники Навального полагали, что обвинение стремится максимально закрыть процесс от наблюдателей. "Его хотят спрятать от всех людей, от сторонников, от журналистов. Очень хотят спрятать от всех и это новое уголовное дело", - писала его жена Юлия, требуя пустить ее на процесс.

"Это будет закрытое по сути заседание: в колонию из-за того, что это режимный объект, а также из-за ковида, не пустят вообще никого", - предполагал Иван Жданов.

Но за день до процесса Мосгорсуд сообщил, что открывает аккредитацию на заседание для журналистов: репортерам пообещали, что в колонии им организуют трансляцию. Сначала в пресс-службе говорили, что из-за коронавирусных ограничений число заявок будет ограничено, но в итоге на заседание аккредитовали несколько десятков представителей СМИ.

"Тюрьма в тюрьме"

Залы с трансляцией (их было сразу два) организовали в административном здании колонии. Внутри репортерам разрешили без ограничений снимать экран, на который транслировалось заседание. А затем выяснилось, что некоторых журналистов готовы пустить непосредственно в зал. Но брать разрешалось лишь блокноты и ручки: колония - режимный объект, пронос телефонов или, например, диктофонов туда полностью запрещен.

Журналисты пытались объяснить персоналу колонии и пресс-службе суда, что работать в таких условиях они не смогут. Пойти в зал заседания решились только журналистки "Новой газеты" и издания Life.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Когда трансляция заседания началась, оказалось, что разобрать происходящее из-за плохого звука было почти невозможно. Журналисты, которые бросились фотографировать и снимать появившегося на экране Навального, могли разобрать только отдельные фразы: например, шутку политика о том, что он теперь "резидент" Владимирской области.

В итоге когда суд объяснил небольшой технический перерыв, несколько корреспондентов, в том числе Би-би-си, решились отправиться в зал заседания.

Чтобы попасть на территорию колонии, нужно пройти два шлюза. Первый - это КПП, закрытый железными дверями с обоих сторон. Внутри - еще две двери-решетки. Ни одна из них не откроется, пока открыта хотя бы одна другая. На посту у посетителей забирают паспорт, а вместо него дают номерок, как в гардеробе.

В этом же помещении находится дверь, за которой находятся комнаты для длительных и краткосрочных свиданий и общения с адвокатами. За эту зону обычных гражданских, а уж тем более журналистов, не пропускают практически никогда: сотрудники колонии говорили репортерам, что это первый такой случай в их практике. Хотя, судя по всему, бывают и исключения: в апреле прошлого года к Навальному приезжала съемочная группа RT: член Общественной палаты Мария Бутина и журналист Кирилл Вышинский.

Тех редких посетителей, которые могут пройти дальше, выводят во второй шлюз, уже на улице. Это небольшой дворик, полностью огороженный глухим железным забором с колючей проволокой. За ним начинается "зона".

Территория ИК-2 чем-то напоминает детский лагерь, но довольно мрачный - даже несмотря на ослепительное солнце. Слева от входа - нарядная часовня, справа - живописная декоративная мельница, покрашенная желтой краской. Это единственное яркое пятно, которое выделяется во дворе, похожем на плац.

Процесс над Навальным устроили в здании, где расположены столовая, учебные классы и зал для просмотра кино - именно его отдали в пользование Лефортовскому суду. Чтобы дойти до него, нужно пройти мимо аккуратных малоэтажек, где живут заключенные. Дорога уставлена разнообразными стендами - с распорядком дня, текстами гимна России и преамбулы к Конституции, "экраном санитарного состояния отрядов" с выставленными четверками и пятерками, портретами лучших спортсменов колонии и информацией о методах перевоспитания заключенных.

На повороте у входа в столовую рядом с баскетбольным кольцом оказалась огромная, высотой несколько метров, тигриная голова, слепленная из снега и льда. Позже Навальный расскажет, что тигров было даже больше, но к середине февраля остался лишь один.

Журналистов быстро провели мимо столовой на второй этаж, к школьного вида классам русского языка и литературы, информатики, комнаты психолога (с информацией об "интересных фактах человеческой психики") и завели в "комнату свидетелей".

В обычное время это помещение, судя по всему, выполняет роль класса естествознания. На стенах комнаты - таблица Менделеева, схема биологических видов, формулы химических элементов и стенгазета о путешествиях Марко Поло. После небольшого ожидания сотрудники колонии наконец отвели репортеров в помещение, где проходил процесс.

Зону для журналистов в огромном зале, выкрашенным в розовый, отделили красной лентой. Стену за спинами самого Навального и адвокатов закрывала ткань - выяснилось, что она скрывает внушительных размеров панно с шахматами ("психоделическими", как выразился адвокат Навального Вадим Кобзев). Помещение явно только отремонтировали - адвокаты намекнули, что это произошло перед Новым годом, когда в колонии уже могли знать о предстоящем суде.

Автор фото, David Frenkel

Помимо участников процесса в зал пустили жену политика Юлию. Супруги постоянно улыбались друг другу, приставы дали им обняться. В перерывах они разговаривали наедине.

Сам Навальный выглядел сильно похудевшим - еще сильнее, чем на редких снимках, появлявшихся за последний год. У него на лбу глубокие морщины, сильно выдаются скулы. Политик был одет в тюремную робу со светоотражающими полосками: на груди прикреплены его имя и фотография.

Журналистам Навальный явно был рад. Его много спрашивали об условиях содержания. "Всех тут содержат одинаково, - с улыбкой отвечал он. - Я сегодня должен был быть в ПТУ, как и все. Но ПТУ сегодня отменили. У меня тут тюрьма в тюрьме: мой отряд полностью изолирован, я ни с кем не общаюсь, в жизни колонии не участвую".

Репортеры рассказали Навальному, что решили прийти в колонию, потому что в зале для трансляций почти ничего не слышно. Когда судья возобновила заседание, политик попросил ее наладить связь. Оказалось, именно этим суд и занимался в перерыве.

"Опытный подсудимый"

Процесс начался с обращения Навального к судье. "Я довольно опытный преступник и подсудимый", - сказал он Котовой. По словам политика, со всеми судьями, кроме Веры Акимовой, в неуважении к которой его обвиняют, у него были хорошие отношения.

"Просьба просто не перебивать. Будем как веселые друзья. Я не буду выкрикивать и перебивать. Просто не обостряйте", - попросил он.

После этого защита заявила несколько ходатайств. Первое из них касалось допуска адвоката Владимира Воронина, который ждал у забора колонии. Судья и прокурор Надежда Тихонова выступили против - по их мнению, Воронин не мог участвовать в процессе, так защищал сотрудников Навального (например, Лидию Чанышеву), обвиняемых по делу об экстремизме. По мнению обвинения, интересы его подзащитных якобы противоречат интересам Навального.

Кроме того, адвокаты Вадим Кобзев и Ольга Михайлова сказали, что не могут нормально вести защиту без мобильных телефонов и ноутбуков, на которых хранятся материалы дела, и попросили все-таки разрешить им использовать технику. "Именно вы решили проводить заседание здесь, - говорила суду Михайлова. - В Москве и телефоны, и компьютеры, и диктофоны, и еду можно было бы взять. Вы должны обеспечить нас теми же возможностями".

Кроме того, отмечала она, если бы суд проходил в обычном порядке, Навальный был бы одет в гражданскую одежду, а не тюремную робу, что позволило бы соблюсти его право на равенство перед судом и законом.

"У нас особый режим. Я тоже без телефона. Мы в равных условиях", - сказал прокурор. А судья объяснила, что проводить заседание в колонии пришлось из-за санитарно-эпидемиологической обстановки.

Навальный с этим не согласился. Аргумент про коронавирус он чуть позже назовет смехотворным: "Сюда приезжает орава москвичей… У меня специальный штамм что ли? Не омикрон, а особый?"

Оппозиционер напомнил, что сотрудники колонии регулярно снимают его на телефоны, а строгий запрет в ИК действует только на некоторые вещи. "Оружие? Вроде пока нам не нужно. Алкоголь? Пригодился бы, несмотря на ранний час, отметить новое дело", - шутил он.

Кроме того, подчеркнул оппозиционер, он действительно хотел бы быть в суде в гражданской одежде. "Не понимаю, почему меня должны судить в робе. Я бы ее сжег из огнемета, - говорил он. - Но понятно, что нужно, чтобы бабушки по телевизору видели, что вот, многократно судимый мошенник-зек сидит в мешковатой одежде… Мне не нужен фрак в блестках. Джинсов и майки достаточно".

Разрешить пронести технику в зал судья отказалась. Как и вернуть дело в прокуратуру и отложить заседание до момента, пока Мосгорсуд рассмотрит жалобу защитников на, по их мнению, неправильное определение подсудности.

Навальный тем временем продолжал дискутировать на тему суда в колонии: "Мы перешли все границы. Знаете кто это делал? Александр Лукашенко. Россия повторяет судебный беспредел, который изобрели в Беларуси".

"Мне все время напоминают, что я обычный зек. Отлично! Я хочу быть обычным зеком, которого судят в обычном порядке", - объяснял суду Навальный, напомнив, что после его возвращения суды начали "ездить": например, решение о его аресте принималось в химкинском отделении полиции.

Споры о ходатайствах (все они были отклонены) шли почти до обеда. В заседании объявили паузу. Юлия Навальная после этого покинула заседание. "Люблю", - сказал ей Навальный на прощание.

Автор фото, David Frenkel

В среду у оппозиционера должно начаться длительное свидание с женой - они бывают только раз в три месяца. Перед процессом многие опасались, что из-за суда его отменят. Но судья Котова пообещала учесть это при назначение следующих заседаний.

В перерыве журналисты вернулись обратно в зал на трансляцию. Дверь в столовую на первом этаже была приоткрыта - было видно, как заключенные пришли на обед.

"Тут просто перечислены все расходы - и указано, что это преступная деятельность"

После паузы прокурор Надежда Тихонова начала зачитывать обвинительное заключение. Его первая часть была посвящена хищению пожертвований - всего в деле четыре таких эпизода.

О возбуждении дела стало известно в декабре 2020 года. Следственный комитет тогда заявил, что из более чем 580 млн рублей, которые Навальный через связанные с ним фонды собирал на антикоррупционную деятельность, 356 млн рублей были потрачены на личные расходы политика, в том числе на покупки и отдых за границей.

Это не первое подобное дело - летом 2019 года СКР завел дело об отмывании миллиарда рублей Фондом борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен) - тогда речь шла о том, что сотрудники фонда якобы получили крупные суммы наличными в рублях и валюте и вносили их на счет фонда через банкоматы.

Но в деле, которое сейчас рассматривает Лефортовский суд, осталось только четыре эпизода по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), а сумма ущерба намного меньше: около 2,7 млн рублей. По числу эпизодов следствие нашло четырех свидетелей, которые и дали показания о мошенничестве. Это разнорабочий Александр Кошелев, предприниматели Александр Карнюхин и Вячеслав Кузин и пенсионер Михаил Костенко.

Самый большой ущерб Навальный и его соратники, по версии обвинения, нанесли слесарю Кошелеву - он перевел его структурам около 1 млн рублей. Кузин пожертвовал на работу политика более 950 тысяч рублей, Карнюхин - более 665 тысяч рублей, а пенсионер Костенко - около 50 тысяч рублей.

Автор фото, David Frenkel

По версии прокуратуры, Навальный вместе с Леонидом Волковым и Романом Рубановым создал ФБК в преступных целях, чтобы "обманом и злоупотреблением доверием" вынудить доноров жертвовать деньги на якобы борьбу с коррупцией, а на самом деле тратить их на личные цели и, в том числе, экстремистскую деятельность.

Даже встречи со сторонниками, по мнению Тихоновой, были нужны, чтобы укрепить доверие в преступных целях. Из всех потерпевших знаком с Навальным только бизнесмен Кузин. В 2016 году Навальный и Рубанов якобы пригласили его на встречу, чтобы "облегчить совершение преступления".

Частью этого плана, по версии обвинение, было продвижение ФБК в соцсетях, а также создание антикоррупционных расследований - например, фильмов "Он вам не Димон" о бывшем президенте России Дмитрии Медведеве и "Чайка" о семье бывшего генпрокурора Юрия Чайки.

В преступных же целях Навальный объявил о сборе пожертвований на президентскую кампанию, "достоверно зная", что не сможет участвовать в выборах из-за судимости, посчитала прокурор (юристы Навального настаивают, что в момент, когда он заявил о выдвижении и начал сбор, возможность баллотироваться у него все-таки была).

Чтобы доказать тезис о личных тратах политика, прокурор Тихонова в течение более чем часа зачитывала материалы дела, в которых в мельчайших подробностях перечислены все траты с нескольких счетов Навального: например, на фитнес-клубы, поездки в Карелию и Европу, подписку на Netflix, одежду, продукты, барбершопы, авиабилеты и медицинские услуги.

Всего в деле перечислены траты на 8 млн рублей, уточнил сам Навальный. "За пять лет я потратил 8 млн рублей. То есть тратил деньги со скоростью в 130 тысяч в месяц, - объяснял политик. - Мой официальный доход гораздо больше этой суммы. Я получал деньги ИП, получал годовое вознаграждение в совете директоров Аэрофлота. То, что я потратил пять тысяч рублей на такси в Амстердаме - это доказательство чего? Тут просто перечислены все расходы с карт и указано, что это преступная деятельность!" - отмечал он.

Вторая часть дела связана с поведением Навального на суде по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, которое мировая судья Вера Акимова рассматривала в феврале прошлого года - она в итоге признала политика виновным в клевете и оштрафовала его на 850 тысяч рублей.

Прокурор Тихонова с выражением зачитала цитаты с заседаний по делу, которые и легли в его основу.

В совокупности по этим обвинениям политику грозит до 15 лет лишения свободы.

"На седьмом небе от счастья"

После того как прокурор зачитала обвинительное заключение, Навальный выступил на суде с большой речью. Он начал с того, что, изучив материалы нового дела против себя, испытал ликование, как Леонардо ди Каприо в "меме с шампанским".

"Я на седьмом небе от счастья находился. Я веду свою политическую деятельность много лет и единственным и, как мне кажется, самым честным способом - собираю пожертвования с людей. Те, кто хочет, перечисляют мне деньги. Те кто не хочет - не перечисляют. Я не брал ни копейки государственных денег, и очень этим горжусь, - говорил Навальный.

"С 2011 года около 300 тысяч человек перечислили нам деньги… Вы в суд принесли материалы о том, что есть [всего] четыре человека. 300 тысяч жертвователей - за все эти годы, и четыре человека написали заявления об ущербе в два миллиона рублей… Я испытываю благодарность тем 300 тысячам людей, который запугивали, уговаривали - и никто из них не написал заявление", - продолжал политик.

Навальный посчитал, что в материалах дела нет ни одного упоминания о том, что какие-либо из перечисленных денег он действительно потратил на себя. Потерпевших по делу он назвал "подставными людьми". А своих соратников призвал продолжать работу по борьбе с коррупцией.

Возбуждение дела оппозиционер объяснил политической местью и предложил, что "оскорбил" президента России Владимира Путина тем, что выжил после попытки отравления. Навальный полагает, что приговор по итогам процесса в любом случае будет обвинительным.

"Но все равно моя деятельность, деятельность моих коллег важнее, чем просто конкретная судьба человека. И худшее, что я могу на самом деле сделать, настоящее преступление, которое я могу совершить - это вас всех испугаться, и тех, кто стоит за вами, - сказал Навальный. - Я еще раз говорю, что я вас не боюсь и призываю остальных не бояться, потому что бояться здесь нечего. Бояться нужно того, чтобы всю жизнь провести в нищете, деградации, отсутствии перспектив, и оставить детям вот это все.

После Навального с доводами выступила адвокат Ольга Михайлова. Они сводились к тому, что многомиллионные просмотры расследований Навального доказывают, что он тратил пожертвования на целевые расходы, а сама по себе политическая деятельность не является преступлением.

Что касается обвинений в неуважении суда - по мнению Михайловой, реплики, которые зачитала прокурор, были вырваны из контекста, умысла на оскорбление суда у политика не было, а сам процесс по делу о клевете на ветерана проходил в неравных условиях.

***

После того как ближе к 8 вечера процесс подошел к концу, прокурор Надежда Тихонова вышла к журналистам. Тех больше всего интересовало, как обвинение определяет, какие именно средства Навальный тратил на личные цели: пожертвования сторонников или свои собственные доходы.

Тихонова отвечать на этот вопрос не стала, попросив "не ставить ее в неловкое положение". Она пояснила, что не все доказательства еще были исследованы, поэтому делать выводы пока рано. Тогда кто-то из журналистов попросил ее еще раз объяснить, на что именно, по версии обвинения, Навальный тратил деньги спонсоров.

- Личные нужды. Это все: магазины, бары, рестораны, фитнес-центры, парикмахерские, салоны красоты, приобретение техники…

- То есть, они на эти деньги жили? - удивленно уточнил репортер

- У меня все, - отрезала Тихонова и ушла.