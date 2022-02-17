Почему Telegram не удаляет "слитые" интимные фотографии? Расследование Би-би-си

час назад

Автор фото, Klawe Rzeczy

Женщины из 20 стран, включая Россию и бывшие советские республики, стали жертвами публикации их обнаженных фотографий в мессенджере Telegram без их ведома. Расследование Би-би-си показало, что платформа не уделяет должного внимания модерации подобного контента, который свободно размещается с целью домогательств, позора и шантажа.

ВНИМАНИЕ: ЭТА СТАТЬЯ СОДЕРЖИТ КОНТЕНТ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА

В момент, когда Сара узнала, что ее обнаженная фотография была опубликована в мессенджере Telegram, ее жизнь изменилась.

Вместе с фотографией в социальной сети были опубликованы ссылки на ее профили в "Инстаграме" и "Фейсбуке", а также указан ее номер телефона. Ей тут же стали звонить неизвестные мужчины и просить выслать им больше фотографий.

"Они заставили меня почувствовать себя проституткой, раз я поделилась своими интимными фотографиями. Для них это означало, что я не представляю никакой ценности как женщина", - говорит Сара.

Подпись к фото, Сара перестала встречаться с друзьями за пределами дома после того, как ее интимные фотографии оказались в интернете

Сара (имя героини изменено) поделилась своей интимной фотографией с одним человеком, но в итоге снимок был выложен в группе Telegram с 18 тыс. подписчиков, многие из которых жили с ней по соседству, в Гаване на Кубе. Теперь она опасается, что незнакомцы на улице могут узнать ее по этой обнаженной фотографии.

"Я не хотела выходить на улицу, я не хотела общаться с друзьями. Мне было очень плохо", - рассказывает она.

Сара не одинока. После нескольких месяцев изучения контента и методов работы Telegram журналисты Би-би-си обнаружили многочисленные группы и каналы, участники которых обмениваются тысячами тайно снятых или украденных изображений женщин, как минимум в 20 странах. И не похоже, что платформа как-то занимается решением этой проблемы.

За тысячи километров от Кубы, где живет Сара, другая женщина, Нигар, столкнулась с такой же проблемой.

Подпись к фото, Нигар из Азербайджана говорит, что ее вынудили уехать из страны

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Нигар родом из Азербайджана, но она была вынуждена покинуть родину. В 2021 году видео ее секса с мужем сначала отправили ее семье, а затем разместили в группе Telegram.

"Моя мама расплакалась и сказала мне: "Мне прислали видео", - говорит Нигар. "Я была опустошена, абсолютно опустошена".

Видео было опубликовано в группе с 40 тыс. участников. На кадрах лицо теперь уже бывшего мужа Нигар размыто, и его не узнать, а вот ее лицо видно отчетливо.

Она считает, что ее бывший муж тайно снял их секс, чтобы шантажировать ее брата, известного критика президента Азербайджана. Она говорит, что ее мать предупредили о том, что видео будет опубликовано в Telegram, если ее брат не прекратит свою деятельность.

"Люди смотрят на тебя, как будто ты позорное ничтожество. Кого волнует, что я была замужем?" - говорит Нигар.

Нигар рассказывает, что разговаривала со своим бывшим мужем по поводу видео, и он отрицал, что это его рук дело. Би-би-си пыталась получить у него комментарий, но он не ответил на запрос.

Сейчас Нигар старается пережить то, что с ней случилось. "Я все еще не в порядке. Я хожу к терапевтам два раза в неделю, и они говорят, что прогресса нет. Они спрашивают, могу ли я забыть об этом, и я говорю, что нет", - рассказывает она.

Би-би-си отправила фотографии Нигар и Сары модераторам в Telegram, но платформа не ответила. Случаи этих женщин далеко не уникальны.

В ходе расследования Би-би-си обнаружила 18 каналов и 24 группы Telegram в разных странах, от России до Бразилии, от Кении до Малайзии. Общее количество подписчиков этих групп составляет почти два миллиона человек.

Подпись к фото, "Только юные девочки". Скриншот канала в Telegram

Вместе с откровенными фотографиями в этих группах публикуются личные данные женщин, например, их домашние адреса или номера телефонов родителей.

Журналисты Би-би-си были свидетелями того, как администраторы групп просили своих подписчиков отправлять интимные изображения бывших партнеров, коллег или однокурсниц в автоматизированную учетную запись, чтобы их можно было опубликовать, не раскрывая личность отправителя.

Telegram заявляет, что у него более полумиллиарда активных пользователей по всему миру - это больше, чем у "Твиттера" - и многих привлекает то, что платформа называет своим приоритетом конфиденциальность.

Миллионы пользователей перешли в Telegram в январе 2021 года из WhatsApp, когда мессенджер изменил условия защиты сообщений.

Telegram уже давно популярен среди протестующих в странах, где нет свободы слова и прессы. Пользователи платформы могут размещать сообщения, не указывая своего имени или номера телефона, а также создавать общедоступные или частные группы с числом участников до 200 тыс. человек, или каналы, которые могут транслироваться на неограниченное количество людей.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Telegram активно использовался в демократических протестах в Беларуси

Несмотря на репутацию Telegram как платформы с защищенной информацией, только опция "секретный чат" обеспечивает сквозное шифрование, которое гарантирует, что сообщение смогут увидеть исключительно два говорящих между собой человека, и никто больше. Это настройка по умолчанию действует в таких приложениях, как Signal и WhatsApp.

Платформа также привлекает пользователей, которые ищут менее цензурируемое пространство и которые уже были заблокированы на других платформах.

"По словам Telegram и его владельца, они не хотят подвергать пользователей цензуре", - говорит Наталья Крапива, юрисконсульт компании Access Now, которая занимается цифровыми правами.

Но расследование Би-би-си показало, что такой мягкий подход к модерации привел к тому, что Telegram стал платформой для "слива" ворованных интимных фотографий.

У Telegram нет специального протокола для борьбы с обменом интимными изображениями без согласия их владельца, но условия платформы обязывают пользователей соглашаться "не публиковать незаконный порнографический контент на общедоступных каналах Telegram, ботах и ​​т. д.".

У платформы также есть встроенная функция отправки сообщений как в публичные, так и в частные группы, а также каналы, по которым пользователи могут сообщать о порнографии.

Подпись к фото, Скриншот канала, с помощью которого пользователи Telegram могут сообщить о нарушениях правил платформы

Чтобы проверить, насколько строго Telegram соблюдает свои собственные правила, журналисты Би-би-си нашли и сообщили о 100 изображениях как о порнографии, с помощью вышеупомянутых каналов в приложении. Через месяц 96 фотографий по-прежнему остались доступными. Судьбу еще четырех фотографий проследить не удалось, так как они были в группах, в которые журналистам Би-би-си заблокировали доступ.

Пока шло расследование, пользователь Telegram из России пытался продать журналистам каталог видео жестокого обращения с детьми по цене нескольких стаканчиков кофе.

Би-би-си сообщила об этом в Telegram и в полицию Лондона, однако спустя два месяца пост с предложением и канал пользователя все еще был на платформе. Аккаунт был удален только после того, как Би-би-си обратилась в медиа-отдел Telegram.

Несмотря на мягкую модерацию, Telegram все же принимает меры в отношении определенного контента.

После того, как Apple ненадолго удалила Telegram из своего магазина приложений из-за видео, подобного тому, которое предлагали купить журналистам Би-би-си, Telegram занял более активную позицию в отношении изображений жестокого обращения с детьми. Платформа также сотрудничала с агентством ЕС по борьбе с преступностью в 2019 году, чтобы удалить огромное количество контента "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России), который активно публиковался в соцсети.

"Мы знаем, что Telegram может удалять и удаляет контент, связанный с терроризмом, или какой-то очень радикальный политический контент", - говорит Александр Герасименко, исследователь Оксфордского института интернета.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Telegram стал популярной площадкой у представителей радикальных правых групп

Но удаление интимных изображений не является приоритетом для платформы.

Би-би-си поговорила с пятью модераторами контента Telegram на условиях анонимности. Они сказали, что получают отчеты от пользователей через автоматизированную систему, которые, по их словам, они сортируют на "спам" и "не спам".

Они также сказали, что не ищут интимные изображения превентивно, и, насколько им известно, Telegram не использует для этого искусственный интеллект.

Бездействие соцсети привело к тому, что некоторые женщины решили действовать сами, чтобы бороться с распространением незаконного контента.

Подпись к фото, Джоанна сама искала и отсылала жалобы на интимные фотографии, опубликованные в Telegram

Джоанна нашла фотографию себя обнаженной в 13-летнем возрасте в малайзийской группе в Telegram, которая была известна подобными снимками.

Она создала поддельный профиль в Telegram, чтобы присоединиться к группе, где анонимно искала обнаженные фотографии и сообщала о них модераторам платформы. Она также просила отправить жалобы на эту группу своих друзей.

Под сильным давлением общества и СМИ группа в конце концов была закрыта. Но в ходе расследования Би-би-си обнаружила как минимум две аналогичные по контенту группы, которые публиковали одни и те же фотографии.

"Иногда просто чувствуешь свою беспомощность, потому что мы так много пытались сделать, чтобы удалить эти группы. Но они все еще появляются, поэтому я не знаю, есть ли этому конец, честно", - говорит Джоанна.

Представители Telegram отказались дать Би-би-си интервью, однако заявили, что активно отслеживают происходящее в массовых группах и каналах и реагируют на сообщения пользователей о контенте, который нарушает условия платформы.

При этом Telegram не ответил на вопрос, разрешено ли размещать на платформе интимные изображеня людей без их согласия, или их все же удаляют.

Реклама, которая появилась во многих публичных каналах Telegram, свидетельствует о том, что его создатель Павел Дуров намерен монетизировать платформу.

Это, вероятно, усилит давление на Telegram и его либертарианского основателя, для того, чтобы они соответствовали конкурентам в социальных сетях, таким как WhatsApp, который уже начал вводить меры против обмена интимными фотографиями.

Неизвестно, как долго компания будет сопротивляться ужесточению модерации сейчас, когда она выходит на новые рынки и начинает приносить доход.

Но для женщин, чья репутация была разрушена, а жизни пострадали из-за того, что кто-то поделился их интимными фотографиями в Telegram, перемены точно наступят не скоро.

Над текстом работали: Люси Суиннен, Джек Гудман, Ханна Гелбарт, Мария Коренюк и Джулиана Граньяни.