Детский коронавирус. Как дети в России болеют "Омикроном"?

Ольга Дьяконова

Би-би-си

46 минут назад

Автор фото, Konstantin Andreev/TASS

"Омикрон" активно заражает не только взрослых, но и детей. Они болеют с высокой температурой, а иногда и с поражением дыхательных путей, рассказывают педиатры. В последние недели дети с коронавирусом все чаще попадают в больницы. Русская служба Би-би-си рассказывает, почему так происходит.

В январе дети в семье москвички Заремы заболели одновременно. Домашние экспресс-тесты на коронавирус у всех троих оказались положительными.

Тяжелее всего болезнь протекала у семилетнего сына. Еще до болезни у него воспалилось ухо, врач назначил антибиотики. На шестой день приема антибиотиков у него поднялась температура под 40 градусов, которая держалась два дня, мальчик жаловался на слабость. Затем температуру сбили, и он быстро поправился.

Примерно такая же температура была и у шестимесячной внучки Заремы, девочка проболела два дня. По словам женщины, ни у кого из детей не было кашля или осложнений после болезни.

У годовалого сына москвички Галины в ходе болезни "неделю скакала температура". "То сутки 38,5, то опускалась. Максимум было 39", - рассказывает она.

Болезнь также проявлялась небольшим кашлем и красным горлом, которое врач предлагала лечить мирамистином. "Очень сильная слабость на фоне температуры, лежал тряпочкой в эти дни. Много спал, плохой аппетит", - описывает симптомы сына Галина.

Врачи предложили госпитализацию, но родители отказались. "У младенцев очень быстро развиваются процессы [осложнения] при любом ОРВИ. На мой отказ [врач] просто пояснила, как вызывать скорую, если передумаем", - говорит Галина.

Ребенок поправился за пару дней, после чего коронавирусом заразились уже родители.

Коронавирус, мутировав до штамма "омикрон", переместился из легких в верхние дыхательные пути. Теперь он, судя по наблюдениям в разных странах, намного реже вызывает пневмонии, а одним из основных симптомов вместо потери обоняния стало больное горло. "Омикрон", судя по статистике госпитализаций и смертельных исходов, стал менее опасным для взрослых, но чаще стал заражать и вызывать осложнения у детей.

Почему госпитализировать детей стали чаще?

ВПетербурге в начале февраля заявили о трехкратном росте числа госпитализаций детей с коронавирусом. В детской больнице имени Филатова в Петербурге 26 января умер ребенок, которому был год и два месяца. В комитете по здравоохранению уточнили, что это была первая детская смерть от Covid-19 за 2022 год. В тот же день, согласно данным новосибирского оперштаба, от коронавируса в регионе умерла девочка в возрасте трех лет.

В Новосибирской области публикуют статистику по смертям детей. С начала 2022 года там от Covid-19 умерли трое детей, одному из них было всего три месяца. С начала пандемии в регионе сообщалось о смерти пятерых детей.

Автор фото, Petr Kovalev/TASS Подпись к фото, Коронавирусное отделение детской больницы им. Филатова в Петербурге

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В прошлые волны заболеваемости дети составляли в среднем от 1 до 4% от всех госпитализированных. Теперь дети попадают в больницы чаще.

Например, в минздраве Оренбургской области 10 февраля сообщили, что дети составляют 20% всех госпитализированных с Covid-19, а в Вологодской области - до 12%. В Красноярском крае, где коечный фонд заполнен на 90%, сообщают, что 5,3% госпитализированных составляют дети.

В ряде регионов - например, в Воронежской, Курганской, Самарской областях и Забайкалье - ввели ограничения на посещение несовершеннолетними общественных мест. Больше половины регионов перевели школьников на дистанционное обучение, некоторые школы находятся на карантине. Во многих регионах развернули дополнительный коечный фонд для детей.

"Мы видим, что детские госпитализации бьют рекорды, и их доля сильно растет. Причиной может быть то, что не все дети переболели и у них нет антител, и также то, что дети не привиты", - говорит врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян.

"Для маленьких детей поражение верхних дыхательных путей, бронхов более опасно, чем для взрослых, из-за их строения", - говорит аналитик открытых данных Александр Драган на основе выводов, сделанных в исследованиях заболеваний детей в США.

Аракелян отмечает, что у детей "в принципе ОРВИ протекают так": возникают нарушения проходимости бронхов (бронхообструктивный синдром) и воспаления гортани (ларингиты), которые могут вызвать дыхательную недостаточность.

"Омикрон" сам по себе заразнее в три-четыре раза, поясняет врач. "Дети собираются в группах, классах, и не всегда следят за защитой от коронавируса", - объясняет она.

Многие родители паникуют и порой отправляют детей в больницу даже с легкими формами заболевания, поясняет она.

"Из всех пациентов детского возраста, заболевших Covid-19, госпитализируются всего три процента", - заявила заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По ее словам, среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения.

Руженцова говорит, что по сравнению с предыдущими волнами, у детей сильнее выражены симптомы воспаления верхних дыхательных путей: насморк, першение в горле и кашель. Согласно сообщению Роспотребнадзора, у детей также отмечается повышенная температура, слабость, головная боль и отсутствие аппетита, а у некоторых - диарея и сыпь.

Меньше пневмоний, больше бронхиолитов

"По России все грустно со статистикой - как по стране в целом, так и по регионам, - отмечает Драган. - Мы не знаем, какое количество детей в регионах вообще госпитализируется, узнаем об этом из редких сообщений СМИ".

Такую статистику дают Новосибирская область и Марий Эл. Они публикуют количество госпитализированных на настоящий момент взрослых и детей - и отдельно данные о пневмониях у детей и взрослых.

Детские госпитализации растут быстрее взрослых, поясняет Драган, но при этом с пневмониями госпитализированы считанные единицы, согласно данным из Марий Эл.

В прошлые волны заболевшие, наоборот, попадали в больницы в основном с пневмониями. "От 40 до 80% госпитализированных детей были с пневмониями", - уточняет эксперт.

В других странах ситуация похожая: педиатрические госпитализации выросли, но пневмоний стало меньше. Возможно, "Омикрон" хуже реплицируется в легких, и сильнее поражает верхние дыхательные пути.

Драган предполагает, что волна заболеваний крупами (осложненные воспаления дыхательных путей) и бронхиолитами у детей связана именно с "Омикроном", так как до этого штамма в европейских странах, наоборот, наблюдалось снижение числа госпитализаций с этим заболеванием до минимального. А с приходом "Омикрона" оно резко выросло.

Автор фото, Konstantin Andreev/TASS Подпись к фото, "Красная зона" детской больницы в Хабаровске

В ЮАР в пик волны "Омикрона" 10% госпитализированных составляли дети до двух лет. Власти страны сообщали, что дети имеют на 20% более высокий риск госпитализации в волну "Омикрона". Там чаще всего госпитализировали с бронхиолитом и пневмониями, нередко с тяжелыми желудочно-кишечными симптомами и обезвоживанием.

Статистика из США подтверждает, что в эту волну стало больше детей с крупами и бронхиолитами. Согласно небольшому препринту (работа еще должна быть отрецензирована, чтобы выводы считались окончательными), с приходом "Омикрона" среди детей заболевания дыхательных путей стали массовыми, чего не наблюдалось ни в одну из прошлых волн. Ученые объясняют это меньшим диаметром дыхательных путей у детей.

Указаны факторы риска такого течения - среди них астма, юный возраст и мужской пол.

"Омикрон" у детей чаще поражает верхние дыхательные пути, что чаще проявляется заложенностью носа, насморком, чиханием, нежели пневмониями, - говорит врач Лилит Аракелян. - Преобладающими симптомами являются мышечная боль, головная боль, кашель, жидкий стул, боль в горле, озноб, субфебрильная температура - 37,1-38 градусов. Реже бывают нарушения обоняния, вкуса".

По ее словам, к детям чаще всего вызывают "скорую" как раз из-за воспаления бронхов с выраженной дыхательной недостаточностью и отека гортани.

Это действительно опасные состояния, требующие быстрой и правильной терапии, подчеркивает врач.

"Но мы с ними знакомы, знаем, что с этим делать, так как у детей часто встречаются такие проявления при других вирусных инфекциях. Мы умеем это лечить, есть опыт, и есть работающие лекарства", - отмечает она.

Чем опасен мультисистемный воспалительный синдром?

Одно из наиболее опасных осложнений у детей, которое может появиться через четыре-шесть недель после перенесенного коронавируса - это мультисистемный воспалительный синдром (МВС).

МВС - редкое, но тяжелое состояние, регистрируемое среди подростков и детей, следует из данных, собранных журналом Lancet в мае прошлого года. Синдром впервые был описан у детей в Европе в апреле 2020 года в пик заболеваемости "уханьским" штаммом. Чаще всего этот синдром выявляют в возрастной группе 6-12 лет.

МВС проявляется в виде стойкой лихорадки более пяти дней, гипотензии (снижение артериального давления более чем на 20% от исходного), полиорганными нарушениями - патологиями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, почек, гематологическими, дерматологическими, неврологическими симптомами, рассказывает Аракелян.

Предполагается, что синдром является результатом ненормальной иммунной реакции на вирус. "Механизмы, с помощью которых SARS-CoV-2 вызывает эту реакцию, неизвестны", - говорит врач.

"Да, мы в России начали наблюдать детей с МВС, но официальной статистики пока не озвучено. Есть единичные статьи", - отмечает Аракелян.

В конце 2020 года власти Москвы сообщали о 110 случаях мультисистемного воспалительного синдрома у детей.

"Среди детей начался рост заболеваемости МВС еще при "Дельте", уже при ней детские больницы заполнялись в США, и врачи ждали, что и с "омикроном" будет рост, но этого не произошло, - поясняет Драган. - Риски развития МВС значительно снижает вакцинация. Именно с ней это связано".

Исследование вакцины Pfizer в США показало ее эффективность 91% против возникновения МВС после коронавируса у подростков 12-18 лет. Среди детей, госпитализированных с МВС, 95% не были вакцинированы, отмечается в исследовании. Ни один из вакцинированных не нуждался в кислороде или какой-либо еще реанимационной поддержке, при этом она была нужна 39% невакцинированных подростков.

Вакцинация детей от 5 до 11 лет началась в США в ноябре прошлого года, весной-летом прививали возрастную группу от 12 до 17 лет.

Как предотвратить МВС? "Главной профилактикой остается настороженность врачей и родителей к любым проявлениям нездоровья у ребенка, своевременная госпитализация и адекватная терапия. Чем раньше начато лечение, тем больше у ребенка шансов не получить никаких тяжелых последствий для здоровья. Как правило, прогнозы благоприятные", - говорит врач Аракелян.

Универсальных рекомендаций на данный момент, по ее словам, нет, это редкое осложнение развивается далеко не у всех.

Как защитить детей?

"Меры профилактики те же, что для взрослых. Ношение масок, мытье рук, дистанция. Вакцинироваться или ревакцинироваться", - продолжает Аракелян.

По словам врача, с вакцинацией лучше успеть до всплеска заболеваемости, чтобы перед очередной волной сформировать иммунитет.

Мнение о том, что детей не нужно прививать, называет "распространенным заблуждением" Илья Ясный, руководитель научной экспертизы фонда Inbio Ventures.

В российском медиаполе действительно много споров о том, нужно ли прививать детей. Эта тема вызывает особенно ожесточенные споры из-за недоверия россиян к вакцинам и властям.

"Надо их [детей] оставить в покое, их вообще не надо вакцинировать. Да, дети болеют и умирают. Но таких детей, которые умирают, вообще нельзя вакцинировать ничем и ни от чего. Это дети с тяжелой "хроникой", с нарушенным здоровьем. Таких детей надо беречь и лечить правильно", - заявлял в интервью "Вечерней Москве" научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев, которого часто цитируют в СМИ.

Зверев говорил, что эффективность "ни тех, ни других" вакцин (имеются в виду российские и западные) "никто не доказал".

В отношении одобренных ВОЗ вакцин, а также российского "Спутника V" существует множество исследований, проведенных в различных странах, показывающих их эффективность против тяжелых последствий вируса.

Чтобы вирус меньше мутировал и был шанс на окончание пандемии, привитыми должны быть не менее 70% всего населения планеты, включая детей - к этому результату к июлю 2022 года призвала ВОЗ. К настоящему моменту привито чуть больше половины населения Земли.

Вакцинация детей 6-11 лет уже началась не только в США, но и в большинстве стран Европы, Великобритании, Израиле, Бразилии, Японии и некоторых других. В России же в марте только начнутся испытания "Спутника М" на младшей возрастной группе 6-11 лет.

В январе этого года в российских регионах началась вакцинация подростков 12-17 лет. Их прививают двухкомпонентной вакциной "Спутник М". Испытания в этой возрастной группе шли с ноября, официальные лица заявляли, что нежелательных побочных эффектов не выявлено.

С 15 лет на проведение вакцинации не нужно согласие родителей. Перед вакцинацией ребенка должен осмотреть педиатр. Противопоказаниями к "Спутнику М" являются аллергия на компоненты вакцины, обострение хронических заболеваний, симптомы ОРВИ, а также участие в клинических исследованиях вакцины от коронавируса.

Привить ребенка младше 11 лет при желании возможно за рубежом, однако, следует проверить правила въезда в каждой конкретной стране, они постоянно меняются.

Совет ЕС 25 января этого года рекомендовал облегчить правила въезда для иностранных туристов и не требовать европейский сертификат о вакцинации, оставив только ПЦР-тест. Всем странам ЕС предложено освободить от предоставления тестов на коронавирус и сертификатов детей младше 12 лет. А к детям в возрасте от 12 до 18 лет рекомендовано применять те же правила, что и для взрослых.