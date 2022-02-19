Как пострадает Европа в случае войны России с Украиной

Алексей Калмыков

Би-би-си

час назад

Автор фото, AFP

Пока Запад грозит России экономической катастрофой в случае войны с Украиной, Европа готовится принять удар по собственной экономике - второй крупнейшей в мире после США.

Вооруженный конфликт на восточных рубежах дорого обойдется Евросоюзу, поскольку обещает перебои с поставками сырья, волну беженцев, убытки от списания миллиардных кредитов, скачок цен и расходов в момент, когда три десятка европейских стран и почти 500 млн их жителей едва пришли в себя после ковидного кризиса.

Поэтому страны ЕС не спешат безоглядно поддерживать предложенные США очередные "адские санкции". На саммите Евросоюза в конце этой недели три ключевые экономики континента - Германия, Франция и Италия - подняли вопрос о компенсации возможных потерь для европейского бизнеса и граждан.

Санкции аукнутся Западу по трем основным причинам.

Во-первых, Россия вольна ввести контрсанкции, и у нее еще есть инструменты экономического давления (они перечислены ниже). Во-вторых, санкции ударят по западным банкам и бизнесу, которые вложились в Россию или торгуют с ней. И наконец, военные действия чреваты разрушениями: трубопроводы, поля, заводы и шахты хорошо горят, а люди бегут от войны.

Бумеранг санкций немного заденет и США, однако основной удар придется по Европе, поскольку она ближе и экономически теснее связана с Россией и Украиной.

Кто пострадает больше всего?

Торговля

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Россия - пятый по размеру торговый партнер ЕС, Украина - 18-й. Обе намного серьезнее зависят от богатой Европы, чем она от них. Так, 37% российской торговли приходится на ЕС, но только 5% торговли ЕС приходится на Россию.

Однако именно в России Европа покупает 25% всей нефти и 40% газа. Поэтому восприимчивость к перебоям в торговле у европейцев выше, как показала эта зима. Россия прикрутила газовый кран, и Европа столкнулась с крупнейшим энергетическим кризисом.

Со своей стороны, Россия более устойчива к шокам и мобилизации ради победы над врагом. Не только по политическим причинам, но и благодаря тому, что Кремль настраивал экономику для жизни в осажденной крепости с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Российские власти мало тратили, в ущерб росту экономики и доходов граждан, зато накопили солидную подушку безопасности. Фонд национального благосостояния - почти 200 млрд долларов, внешний долг - всего 20% годового объема экономики, а золотовалютные резервы превышают 600 млрд долларов, причем доля американской валюты там минимальна.

И если для ЕС потеря даже части импорта российских энергоносителей чревата серьезным кризисом, то Россия, пусть с трудом, но на некоторое время способна заместить выпадающие доходы заначкой и частично компенсировать их за счет продажи дорожающего сырья на других рынках.

И уж тем более способна некоторое время продержаться без закупок чего бы то ни было в Европе.

Сейчас Евросоюз продает в Россию товары и услуги примерно на 100 млрд евро в год, и на товары приходится львиная доля экспорта - 80%. В основном это машины и оборудование (45%) и химикаты (20%). Примерно по 10% приходится на потребительские товары и продукцию сельского хозяйства.

Нефть и газ

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Сокращение поставок газа из России в Европу (из-за контрсанкций или повреждения газопроводов) обернется кризисом, но в виду сезонности спроса на природный газ он не будет острым. ЕС продержится до конца отопительного сезона благодаря американскому газу, однако затяжной конфликт пережить будет сложнее, поскольку полностью заменить газпромовские поставки в ближайшие годы невозможно.

С нефтью дела обстоят хуже.

Она уже торгуется под 100 долларов за баррель, и если Россия - крупнейший поставщик на мировой рынок - ограничит поставки вынужденно или по собственному желанию, заменить их будет очень затратно.

Перебои с нефтью угрожают скачком цен и на все остальное, а инфляция в ЕС и без того бьет многолетние рекорды. Поэтому зависимые от импорта российских энергоносителей страны, такие как Италия, хотят вывести нефтегазовую отрасль из-под удара.

"Мы обсуждаем санкции в рамках ЕС, и в этих обсуждениях Италия занимает четкую позицию: санкции должны быть точечными и не могут касаться энергетики", - сказал в пятницу итальянский премьер Марио Драги.

Авиаперевозки

Автор фото, AFP

Вслед за нефтью подорожает авиакеросин. Перевозчики пассажиров и грузов едва пережили пандемию, и тут новый удар. И топливо - лишь полбеды, а то и меньше.

Война лишит авиакомпании прибыли от полетов на Украину и угрожает им потерей права летать над Россией.

Россия - большая страна, облетать ее долго и дорого. Как и в случае с энергоресурсами, потеря рынка сулит ей убытки, но расходы западных перевозчиков - особенно европейских - вырастут еще значительнее.

Единственная радость - из-за пандемии трафик и так сократился. Транзитом через российское воздушное пространство ежедневно следуют около 500 самолетов, что на треть меньше, чем в 2019 году. Многим проще прикрыть этот маршрут, чем лететь из Европы в Азию западным путем с посадкой на Аляске.

И на этом проблемы не заканчиваются. Из почти 1000 лайнеров в парке российских авиакомпаний каждый второй получен в лизинг на Западе. Их рыночная стоимость - около 10 млрд долларов, согласно оценкам аналитиков Cirium. Любые перебои с платежами в валюте из-за санкций чреваты убытками для владельцев.

Банки и финансы

Автор фото, AFP

Отключение России от международной системы передачи сообщений между банками SWIFT банкиры называют "ядерной бомбой" финансовых санкций. Запад не спешит применять ее, поскольку, с одной стороны, это даст российским должникам возможность отложить, а то и вовсе избежать возврата долга. А с другой, снизит роль Запада в мировой финансовой системе.

Но и без отключения SWIFT Западу, а в особенности Европе, угрожают потери в случае введения санкций против российских госбанков или ограничений на долларовые платежи.

Большинство представленных в России зарубежных банков - европейские. Крупнейшие из них - австрийский Raiffeisen, итальянский UniCredit и французский Société Générale. Худший сценарий (потеря всего) обойдется им в 1,5-2,5 млрд евро на брата - болезненно, но не критично.

Западный бизнес в России

Автор фото, AFP

В качестве ответа на санкции Россия может арестовать или экспроприировать активы западных компаний.

Крупнейшие из них снова - европейцы.

Доли в российских компаниях и проектах есть у немецкого ритейлера Metro, датского пивовара Carlsberg, британских нефтяных компаний BP и Shell, норвежской Equinor.

В худшем случае они потеряют все, в лучшем - лишатся прибыли из-за краха валютного курса рубля или ограничений на экспатриацию заработанного.

Продовольствие

Автор фото, AFP

Цены на продовольствие в Европе и в мире уже бьют десятилетние рекорды, а война неизбежно приведет к еще большему удорожанию еды. По двум причинам.

Во-первых, Россия - крупнейший экспортер зерна в мире. А Черное море - стратегически бесценный регион для продовольственной безопасности планеты, поскольку через черноморские порты вывозят пшеницу, ячмень, кукурузу и подсолнечник не только Россия, но и Украина, Казахстан и Румыния.

Во-вторых, Россия - главный поставщик как сырья для производства удобрений, так и самих удобрений. Их уже не хватает, и следующий урожай в Европе рискует оказаться скудным.

Металлы

Автор фото, AFP

Богатства России на этом не исчерпаны. Витрина не будет полной без металлов и сплавов.

Россия - ведущий поставщик алюминия, палладия, титана, никеля, кобальта, платины, золота, меди и стали. И алмазов, пусть они и не металл.

Палладий необходим автопроизводителям, а титан незаменим в авиастроении, как и алюминий, которого и так не хватает в мире, а с рекордными ценами на электроэнергию будет еще меньше.

Беженцы

Автор фото, AFP

Экономический ущерб влечет за собой бедность и недовольство населения, но его можно хотя бы временно погасить кредитами и субсидиями. Сложнее убедить население принять беженцев, как показал опыт предыдущих войн, из-за которых в Европу хлынули иностранцы.

Оценки потенциального притока беженцев с Украины в Европу впечатляют, даже если сделать щедрую скидку на отношение к чужакам в Восточной Европе.