Станет ли бионический глаз настоящим глазом? И когда?

Бернд Дибасмэнн-мл.

Би-би-си

час назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Существующие на сегодняшний день бионические глаза (визуальные протезы), как правило, состоят из установленного за сетчаткой электронного импланта, связанного беспроводным контактом с миниатюрной камерой, вмонтированной в очки

Маленькая отара овец в Австралии в прошлом году прожила три месяца с искусственными бионическими глазами, вживленными позади сетчатки.

Конечной целью исследования было помочь слепым людям вновь увидеть свет, а ближайшей задачей - проверить совместимость устройства под названием "Феникс 99" с живыми тканями.

Результат оказался положительным, и скоро изобретение начнут испытывать на людях.

Проект осуществляет коллектив ученых из университетов Сиднея и австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Феникс 99" связан беспроводным контактом с крошечной видеокамерой, закрепленной на очках, и стимулирует активность сетчатки.

Сетчатка - слой светочувствительных клеток в задней части глаза. Они преобразуют свет в электрические импульсы, которые через зрительный нерв поступают в мозг, и в нем возникает картинка.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Устройство "Феникс 99" скоро начнут тестировать на людях

"Феникс 99" принимает изображения с видеокамеры и возбуждает зрительный нерв, при этом обходя бездействующие клетки сетчатки и стимулируя те, которые еще способны к работе.

"Не было никаких нежелательных реакций со стороны прилегающих к устройству тканей. Мы полагаем, что оно может находиться на своем месте много лет", - говорит Сэмюэл Эгенбергер из Школы биомедицинской инженерии при Сиднейском университете.

По данным ВОЗ, не менее 2.2 млрд человек в мире страдает от расстройств зрения, от незначительного снижения до полной слепоты. Ущерб от этого для мировой экономики оценивается в 25 млрд долларов в год.

Лечение слепоты при помощи бионических глаз пока находится на самом начальном этапе, но современные технологии, как мы знаем, прогрессируют быстро. Одно из исследований оценивает глобальный рынок этих услуг к 2028 году в 426 млн долларов.

"Технологические достижения создают новый облик офтальмологии, - говорит доктор Диана Хилал-Кампо, врач-окулист из штата Нью-Джерси. - Инновации не только позволяют ставить более точные диагнозы, но и двигают вперед методы лечения".

В качестве примера она приводит другой бионический глаз, "Аргус II" от американской фирмы Second Sight ("Второе зрение"), которым уже пользуются свыше 350 человек во всем мире.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Турчанка Дилек Умран Озтюрк получила бионический глаз "Аргус II" в 2015 году и впервые увидела очертания предметов

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Сейчас Second Sight занимается новым продуктом под названием "Орион". Это мозговой имплант, который, как утверждает его создатели, сможет излечивать практически все разновидности глубокой слепоты. Проект находится на начальной стадии клинических испытаний.

Другие подобные системы - "Прима" от французской компании Pixium Vision и "Бионическая глазная система" от австралийского разработчика Bionic Vision Technologies.

(Недавно появились сообщения, что Second Sight во время пандемии обанкротилась, и ее якобы купила компания, занимающаяся другим бизнесом. На сайте Second Sight об этом нет ни слова, однако стоит пометка, что устройства "Аргус" более не поддерживаются (legacy product). Про устройство "Орион" на том же сайте говорится, что оно - investigational device, устройство для исследований и, согласно федеральному закону США, не предназначено ни для чего иного. - Прим. Русской службы Би-би-си.)

По словам Хилал-Кампо, главной проблемой на сегодняшний день является высокая цена подобных устройств, что делает их доступными немногим. Например, "Аргус II" стоил около 150 тысяч долларов.

К тому же, поскольку технология пока в зачаточном состоянии, результат не всегда оказывается удовлетворительным. "Конечно, она изменила к лучшему жизнь пациентов, которым повезло ей воспользоваться, но пока эти импланты позволяют лишь различать свет и тень и до определенной степени очертания предметов", - говорит Хилал-Кампо.

Автор фото, Hilal Campo Подпись к фото, Доктор Хилал-Кампо говорит, что бионическим глазам надо прежде всего стать дешевле

"Но я смотрю в будущее с оптимизмом и уверена, что в ближайшие годы биотехнические компании найдут новые способы возвращать людям зрение".

Лондонский специалист по подбору очков Бхавин Шах согласен с тем, что бионическим глазам предстоит пройти еще долгий путь до совершенства. Он сравнивает их с цифровыми видеокамерами, которые впервые появились в 1975 году, но лишь спустя десятилетия сделались широко доступными.

"Когда технология достигнет приемлемого уровня, более или менее сопоставимого с тем, что видит человек здоровым глазом, она станет массовой. Пока главное направление - лечить глаза, чтобы не допускать слепоты".

На данном этапе важнее методы ранней диагностики ослабления зрения, указывает Бхавин Шах. "Они более развиты, проще в использовании и надежнее", - говорит он.

"К примеру, мы можем быстро просканировать внутриглазные структуры, изучить их с высоким разрешением и быстро обменяться данными с коллегами. Искусственный интеллект ускоряет принятие решений и в ряде случаев обеспечивает их большую точность даже в сравнении с опытными врачами".

Профессор Карен Сквайер, руководитель службы оказания помощи людям с ослабленным зрением Южного колледжа оптометрии в Мемфисе, штат Теннесси, считает, что самые важные достижения в офтальмологии порой одновременно самые элементарные.

Автор фото, Karen Squier Подпись к фото, Доктор Карен Сквайер говорит, что жизнь слабовидящих на сегодняшний день облегчили не столько биотехнологии, сколько приложения к смартфонам

Например, приложения на айфонах включают голосовую функцию, передающую то, что изображено на экране - от уровня заряда батареи до распознавания входящего звонка, а также говорящую, какого приложения вы коснулись пальцем.

Или взять приложение Seeing AI от компании Microsoft, которое использует камеру смартфона, чтобы узнавать людей и предметы и сообщать о них вслух. Оно также может определять штрихкоды и зачитывать вслух написанные от руки тексты, скажем, письмо от вашего внука или внучки.

"Эта технология вызывает у людей наибольший интерес, потому что умеет массу разных вещей, и не требует ничего, кроме камеры и программного обеспечения, которые уже есть в вашем телефоне, - говорит доктор Сквайер. - К тому же обучиться ею пользоваться несложно".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Смартфоны способны разговаривать со слабовидящими и слепыми владельцами

Сквайер также отмечает важность создания среды, благоприятной для людей с ослабленным зрением - например, оборудования автобусных остановок голосовыми устройствами, которые сообщают о расписании движения и времени прибытия очередного автобуса.