Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Фото

15 минут назад

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На Национальном стадионе в Пекине под названием "Птичье гнездо" состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.

Соревнования проходили в трех кластерах: в самом Пекине, в Яньцине к северо-западу от столицы и в Чжанцзякоу в 200 км от Пекина.

Всего было разыграно 109 комплектов наград - на семь больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане. Больше всего золотых медалей - 16 - получили спортсмены из Норвегии.

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Без знаметитых китайских фейерверков, конечно же, не обошлось.

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Российские спорсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

На церемонии закрытия присутствовали не все российские спорсмены, так как многие из них уже уехали домой.

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Всего российские спорсмены получили в Пекине 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия вынес лыжник Александр Большунов, который получил на этой Олимпиаде пять наград - три золота, серебро и бронзу. Награждение лыжников прошло во время церемонии закрытия Игр.

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В Играх участвовали спортсмены из 92 стран.

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Во время церемонии мэр Пекина передал флаг Олимпийского движения мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо, в которых пройдут следующие зимние Олимпийские игры 2026 года.

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Хозяев будущей зимней Олимпиады, Милан и Кортину-д'Ампеццо, изображали дети.