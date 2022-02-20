Церемония закрытия XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Фото
На Национальном стадионе в Пекине под названием "Птичье гнездо" состоялась церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2022.
Соревнования проходили в трех кластерах: в самом Пекине, в Яньцине к северо-западу от столицы и в Чжанцзякоу в 200 км от Пекина.
Всего было разыграно 109 комплектов наград - на семь больше, чем на предыдущей Олимпиаде в Пхенчхане. Больше всего золотых медалей - 16 - получили спортсмены из Норвегии.
Без знаметитых китайских фейерверков, конечно же, не обошлось.
Российские спорсмены выступали под флагом Олимпийского комитета России из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).
На церемонии закрытия присутствовали не все российские спорсмены, так как многие из них уже уехали домой.
Всего российские спорсмены получили в Пекине 32 медали - 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.
Флаг Олимпийского комитета России на церемонии закрытия вынес лыжник Александр Большунов, который получил на этой Олимпиаде пять наград - три золота, серебро и бронзу. Награждение лыжников прошло во время церемонии закрытия Игр.
В Играх участвовали спортсмены из 92 стран.
Во время церемонии мэр Пекина передал флаг Олимпийского движения мэрам Милана и Кортина-д'Ампеццо, в которых пройдут следующие зимние Олимпийские игры 2026 года.
Хозяев будущей зимней Олимпиады, Милан и Кортину-д'Ампеццо, изображали дети.