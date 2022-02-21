"Это моя страна, так что - сидим". Как живут Pussy Riot спустя 10 лет после панк-молебна

Амалия Затари, Анастасия Голубева

Би-би-си

58 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надежда Толоконникова и Мария Алехина во время выступления на британском фестивале Glastonbury, 2015 год

Десять лет назад пятеро участниц панк-группы Pussy Riot в цветных балаклавах залезли на амвон в храме Христа Спасителя в центре Москвы, чтобы провести панк-молебен "Богородица, Путина прогони". Трех из них - Марию Алехину, Екатерину Самуцевич и Надежду Толоконникову (признана иностранным агентом) - потом арестовали по обвинению в хулиганстве. Судебный процесс вызвал огромный общественный резонанс по всему миру и закончился реальным сроком для двух участниц группы.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что девушки делают сейчас и как российские власти не перестают преследовать Pussy Riot даже спустя десять лет после их самой известной акции.

"Провальная акция"

Автор фото, Mitya Aleshkovsky/TASS Подпись к фото, Участницы Pussy Riot пробыли на амвоне храма меньше минуты, закончить акцию им не позволили охранники

"Я никогда не ощущала панк-молебен как какой-то пик [творчества Pussy Riot]", - говорит Мария Алехина. 21 февраля 2012 года участницы панк-группы пробыли на амвоне меньше минуты и даже не успели спеть всю песню целиком - им помешали охранники храма.

"Нужно было видеть нас, нескольких девочек, сидящих в кафе непосредственно после панк-молебна и спорящих о том, надо ли вообще это все выкладывать или нет. Большинство девчонок считали, что это была провальная акция и выкладывать ее не нужно, потому что видео было снято на 40 секунд, и они считали, что это фейл", - вспоминает Алехина.

Екатерину Самуцевич увели с амвона первой, еще до того, как группа начала петь, а затем и вовсе выгнали из храма. Ее адвокат Ирина Хрунова в октябре 2012 года указала на это во время рассмотрения в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор, вынесенный ранее по делу Pussy Riot Хамовническим судом - он приговорил всех трех девушек к двум годам колонии.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, 10 лет "панк-молебну": как родилась статья об "оскорблении чувств верующих"

Хрунова обратила внимание суда на то, что Самуцевич не успела в храме ни спеть, ни сыграть на гитаре, ни станцевать - то есть не совершила того, что ей вменяли. В результате Мосгорсуд заменил Самуцевич реальный срок на условный и освободил в зале суда. Приговор Толоконниковой и Алехиной суд оставил без изменений. Они вышли на свободу по амнистии в конце декабря 2013 года.

"Нам все легко давалось в первое время"

Автор фото, Getty Images

После освобождения Самуцевич приходилось много общаться с журналистами. Она дала тогда, по ее воспоминаниям, около 30-40 интервью: "В какой-то момент их был действительно поток - кто-то просил прийти, что-то записать, снять. И в какой-то момент я поняла, что отношусь к этому как к работе. Хотя, может, со стороны это и выглядело так, как будто я развлекаюсь, пиарюсь. Но я воспринимала это как работу".

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"Я никогда не мыслила себя как художник, который делает какую-то карьеру. Мне был просто очень важен наш проект - Pussy Riot. И я рада, что вышло многое, чего мы хотели. Нам все легко давалось в первое время", - говорит Самуцевич. Но после освобождения она уже больше не занималась акционизмом - по ее словам, такое решение она приняла и сознательно, и вынужденно.

Во-первых, по ее словам, после уголовного дела делать какие-то другие акции стало сложно. "Мы, естественно, не планировали панк-молебен как последнее, что мы сделаем. У нас были еще какие-то планы. Но их уже невозможно было реализовать, потому что было понятно, что власти о них уже знали. Они изъяли все компы, и могли все это увидеть, потому что тогда далеко не все почему-то все стерли. После этого они начали более тщательно следить, уже видели все почты, все социальные страницы, все сообщения. Все стало сложнее", - объясняет Самуцевич.

"Во-вторых, ощущение, что пик уже пройден - да, такое ощущение было, - признается она. - А говорить, быть спикером… Мне казалось, что группа была все-таки больше не про говорение, а про акции. А это уже тяжело было делать. Было видно, что другие девушки хотят делать какие-то вещи - пожалуйста. Мне не захотелось".

Помимо этого после своего освобождения Самуцевич чувствовала, что за ней продолжали "послеживать" правоохранительные органы. В том числе из-за этого ей пришлось сменить номер телефона, но это, по ее словам, "не особо помогло".

"Однажды я заказала какую-то технику, и курьер должен был мне ее привезти. И в тот момент, когда он позвонил и сказал, что скоро будет, мне буквально через десять минут в дверь позвонил центр "Э", - вспоминает она.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Екатерина Самуцевич после освобождения

Как фигурантка резонансного уголовного дела, получившая условный срок, Самуцевич столкнулась с проблемой поиска работы. Она рассылала множество резюме и получала отказы. По ее словам, прямых отказов она получила 10-15 и это не считая тех, кто ей не ответил вовсе. Причины отказов ей никогда не называли, поэтому она не знает, с чем они были связаны: с акционизмом, уголовным прошлым или недостатком опыта.

Сейчас Самуцевич работает программистом - на эту работу она смогла устроиться в 2018 году. "Не могу сказать, что это лучшее, что может быть, но мне не приходилось выбирать. Я пыталась параллельно что-то лучше найти, но не удалось. Я не знаю, с чем это связано. С биографией, наверно. Биография смущает людей. И в целом это все - отсутствие опыта, уголовное дело", - говорит она.

На вопрос Би-би-си о том, довольна ли Самуцевич тем, что после освобождения выбрала такой путь, она отвечает: "Да, конечно, я довольна. Да, меня все устраивает".

"До лучших времен она будет там"

Толоконникова и Алехина после освобождения, напротив, снова погрузились в активизм и творчество - записывали музыкальные клипы, устраивали уличные художественные акции, издали по книге, делали шоу и спектакли, ездили в заграничные туры.

Почти весь 2014 год Толоконникова и Алехина провели в США, где они встречались со знаменитостями - Мадонной, Хиллари Клинтон и другими, выступали на американском телевидении, посещали благотворительные мероприятия и занимались фандрайзингом. На деньги, заработанные во время поездки, участницы Pussy Riot создали издание о политических преследованиях в современной России "Медиазона" и правозащитную организацию "Зона права" - и то, и другое российский минюст в 2021 году признал иностранными агентами.

Автор фото, Seamas Culligan/Zuma/TASS Подпись к фото, Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Петр Верзилов во время выступления в Гарварде, 2014 год

Но сама группа не ограничивалась деятельностью Толоконниковой и Алехиной. За эти 10 лет к группе присоединились другие участники и участницы, которые продолжали делать акции от лица Pussy Riot. Наибольшую известность получила акция "Милиционер вступает в игру", когда четверо участников панк-группы, в том числе Вероника Никульшина и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов (оба внесены в России в реестр иностранных агентов), в полицейской форме выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу в России в 2018 году.

Толоконникова в последнее время стала все реже появляться в России и на данный момент живет в Лос-Анджелесе. Она выпускает песни и клипы, а также увлеклась NFT-артом. Весной прошлого года она выставила на NFT-аукцион четыре части своего клипа Panic Attack и пообещала, что вырученные деньги пойдут на убежище для женщин, переживших домашнее насилие. Четыре NFT-токена продались в общей сложности за 179 эфиров, что на данный момент составляет почти полмиллиона долларов.

В Россию Толоконникова последний раз приезжала в марте 2020 года рассказывает участник Pussy Riot Александр Софеев (сама она не ответила на сообщения корреспондентов Би-би-си). По его словам, она перестала приезжать в Россию после того, как на Петра Верзилова завели уголовное дело о сокрытии второго гражданства в 2020 году (у Верзилова и Толоконниковой есть гражданство Канады). В конце прошлого года его объявили в розыск.

"Я помню, Надя сказала, что вот, взяли моду делать такие мелкие уголовки, по которым вроде и не сядешь, но которые дают ограничения на выезд. А Наде это сейчас не очень удобно, потому что она сейчас основную творческую деятельность проводит в Лос-Анджелесе. Я думаю, до лучших времен она будет там", - говорит Софеев.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Надежда Толоконникова во время концертного тура по Южной Америке

17 февраля РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что Следственный комитет начал в отношении Толоконниковой проверку по статье об оскорблении чувств верующих. Эта статья появилась в российском уголовном кодексе как раз после дела Pussy Riot. По данным издания, причиной для проверки стали публикации Толоконниковой в социальных сетях. По этой статье ей может грозить до года колонии.

В прошлом году российский минюст внес Толоконникову, Верзилова и Никульшину в реестр иностранных агентов. Все они находятся не в России. Маркировать свои посты в социальных сетях специальной плашкой, как того требует российский закон об иностранных агентах, Толоконникова отказалась. "Пусть жопу себе маркируют", - написала она.

"Концерты будут летом, если я удачно отсижу"

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS Подпись к фото, Минувший год для Pussy Riot был чередой бесконечных арестов

В минувшем году Pussy Riot столкнулись с беспрецедентным давлением со стороны российских властей. Участников панк-группы неоднократно, а некоторых по нескольку раз подряд задерживали по надуманным поводам и заключали под административные аресты. Их защита предполагала, что таким образом российские власти пытаются подтолкнуть активистов к эмиграции. На данный момент большинство участников Pussy Riot уже покинуло страну.

По словам Софеева, который в 2021 году отсидел несколько административных арестов подряд, говорит, что решение уехать он принял именно тогда: "Между моими арестами эту мысль впервые озвучил мой адвокат. Он сказал: "Ты не думаешь хотя бы на время покинуть Россию?" Я так улыбнулся в ответ, мне казалось, что все что случилось - это не более чем паранойя силовиков. Но не прошло и суток, как меня снова задержали", - рассказывает Софеев.

Мария Алехина же почти весь прошлый год провела под домашним арестом - они вместе с другой участницей Pussy Riot Люсей Штейн стали фигурантками "санитарного дела", которое возбудили после акций в поддержку Алексея Навального в начале 2021 года. Суд приговорил их к году ограничения свободы каждую - они должны быть дома с десяти вечера до шести утра, им нельзя выезжать за пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях.

"Санитарное дело", под которое попали участницы Pussy Riot, стало одним из многих уголовных дел, заведенных в прошлом году по всей России против оппозиционных политиков, активистов и обычных людей, критикующих власть.

"Это интересный опыт - осознавать себя одним из [политтических заключенных], а не первыми политзаключенными, которыми мы являлись в деле Pussy Riot. Стараюсь писать об этом, возможно, соберу это все в книжку", - говорит Алехина.

Помимо домашнего ареста Алехина в прошлом году более месяца провела в спецприемнике - ее несколько раз арестовывали за посты в социальных сетях или невыполнение требований полиции. Сейчас Алехина снова находится в спецприемнике из-за поста в соцсетях - она передала ответы на вопросы Би-би-си через своего адвоката.

До пандемии и уголовного дела основную деятельность Алехиной и основной источник ее дохода представляли концертные туры. В последний из них она успела съездить перед пандемией коронавируса. Алехина отмечает, что особенно гордится тем, что часть денег, вырученных с туров, шла на поддержку семей политических заключенных.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мария Алехина во время выступления в Эдинбурге, 2018 год

"Первый американский тур был в 2016 году. В принципе практически каждый год были туры до 2020 года", - рассказывает Ольга Борисова, подруга Алехиной и редактор ее книги Riot Days о подготовке панк-молебна, о нем самом и о жизни в заключении.

Книга Алехиной была опубликована в 2017 году - она вышла в Англии, США, Германии, Франции, Чехии и Швеции, перечисляет Борисова. В России книгу выпустили в самиздате. После выхода книги Алехина ездила по всему миру на ее презентации, а позже поставила по ней спектакль. "У нас были туры в Европе, Англии, Америке, Австралии и Новой Зеландии", - вспоминает Борисова.

Сама Алехина сказала Би-би-си, что надеется снова поехать с концертами уже в этом году: "Концерты будут этим летом, если я удачно отсижу с браслетом, не попаду ни под какое еще дело и не присяду на подольше".

"Пусть они уезжают сами"

Несмотря на бесконечные административные аресты и давление Алехина не собирается уезжать из России.

"Мы разговаривали с Машей об отъезде и она дала четко понять, что не собирается этого делать", - вспоминает Софеев.

"Я с ней разговоров о том, что ей нужно уехать не веду. Я знаю позицию Маши. Я знаю, что ее такие разговоры раздражают, потому что у нее есть довольно железобетонный аргумент: "Почему я должна уезжать?" У нее свое видение: "Пусть они уезжают сами". Может быть какие-то знакомые есть и задают такие вопросы, но я знаю, что такой разговор - непродуктивный совершенно, потому что Маша не хочет уезжать", - говорит Борисова.

Сама Алехина отмечает, что если бы она сейчас уехала из России, то уже не смогла бы беспрепятственно вернуться, потому что в сентябре ее приговорили к году ограничения свободы.

"Сейчас я под уголовкой, у меня электронный браслет - и уехать означало бы взять билет в один конец. Меня это не устраивает, я так не хочу. Как бы наивно это не звучало, это моя страна, так что - сидим", - отвечает Алехина на вопрос о том, почему она хочет эмигрировать из России.

Екатерина Самуцевич вспоминает, что люди, которые поддерживали Pussy Riot, предлагали помочь ей уехать из России еще после панк-молебна - когда Толоконникову и Алехину уже задержали, а ее - еще нет. Она отказалась.

"Я на тот момент даже не думала об этом. Все-таки в тот момент ситуация была другая в стране… Сейчас подумать о том, чтобы уехать, уже нормально. А тогда такого не было, и даже дискурса такого не было. Я понимала, что это тоже вариант, но на тот момент такой вариант мне казался слишком радикальным. И я тогда отказалась. Тем более мне это предложили, когда Надя и Маша уже были [арестованы], и [уехать] было бы вообще странно", - вспоминает она.

"Искусство - это поступок"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Самуцевич получила за панк-молебен условный срок и была освобождена из-зпод стражи в зале суда. Алехина и Толоконникова получили по два года колонии. Они вышли на свободу по амнистии в конце декабря 2013 года.

За 10 лет прошедших с панк-молебна Россия стала другой страной, резюмирует Алехина. "У меня есть список **** [ада] - такая карта репрессивных законов и адских событий, который происходили за эти 10 лет. Не знаю, как коротко сказать, что поменялось. Все поменялось. Начиная с того, что сейчас суды стали практически закрытыми, продолжая тем, что репрессивное законодательство выросло в какие-то чудовищные разы, количество политзаключенных выросло в разы, политика изоляции и нового железного занавеса вывешивается как основное знамя", - говорит она.

Самуцевич считает, что во время президентского срока Дмитрия Медведева в России был период "ослабления, смягчения режима", и именно на это время в стране, по ее мнению, произошел расцвет акционизма. Pussy Riot с их панк-молебном, по ее мнению, удалось "заскочить в последний вагон".

"Мы попали в закрывающиеся двери этого вагона смягченного режима. Двери уже по нам прям побили, закрылись, но мы все-таки как-то в них протиснулись и смогли сделать хотя бы панк-молебен и предыдущие вещи. Потому что после этого, я думаю, что было бы тяжело не только нам, но и другим тоже. Просто не дают делать. Я уверена, очень много кто пытался, много было идей, но просто не давали сделать", - считает Самуцевич.

Многие художники и активисты за эти годы разочаровались в возможности что-то поменять в России, отмечает Алехина. Сама она тем не менее продолжает верить в то, что "комьюнити сильнее государства", а искусство способно победить тоталитаризм.