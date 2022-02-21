"Хотят посеять панику и создать красивую картинку". Что говорят о ситуации в ДНР местные жители

Олеся Герасименко, Анастасия Голубева

Би-би-си

час назад

Автор фото, Nikolai Trishin/TASS

Ситуация вокруг самопровозглашенных республик Донбасса продолжает накаляться - их власти утверждают, что Украина их обстреливает, хотя в Киеве эту информацию отрицают. Российские власти в свою очередь сообщают о попаданиях снарядов, выпущенных со стороны Украины, на территорию Ростовской области, и о гибели в России неких украинских диверсантов (эту информацию Киев также опровергает). На этом фоне в ДНР и ЛНР продолжаются эвакуация гражданского населения и мобилизация.

Русская служба Би-би-си поговорила с жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики, которые не стали из нее уезжать, о том, что там происходит. По словам этих людей, мужчин забирают в военкоматы прямо с работы, многие жители выступают против эвакуации и во время обстрелов делят подвалы с соседями.

"Никто не понял, из-за чего объявили эвакуацию"

"ДНР - это Зазеркалье. По ощущениям, половина событий, о которых сообщают их пресс-службы и телеграм-каналы, выдуманы их же сотрудниками, сидящими у компьютеров", - рассказывает один из журналистов, работающих в ДНР. С пятницы он живет в центре Донецка, где, по его словам, до сих пор все спокойно: вода есть, электричество есть, связь есть, работают кафе, по улицам гуляют семьи с детьми. Там же можно встретить мужчин призывного возраста - не все из них ушли в ополчение.

По словам местных, город опустел, но не сильно. "На добровольную эвакуацию согласились далеко не все, просто многие сидят по домам и подвалам, реже выходят", - говорит Би-би-си водитель донецкого автобуса.

Объявление эвакуации для жителей было неожиданным. "Никто не понял, из-за чего приняли такое решение. Ведь ничего не предвещало. Последние пару недель не было прилетов. Было тихо", - недоумевает автомеханик Тимофей. Он с семьей остался в городе. "Несмотря на то, что у меня в России есть квартира, и моя жена - россиянка. Все мои друзья и родственники в Донецке остались. Потому как понимают, что это все бред. Хотят посеять панику и создать красивую картинку", - считает он.

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS

Но стреляют в области, по словам Тимофея, массированно: "Так, как не было с 2015 года. Видимо, что-то будет. Для чего-то же выгоняют всех отсюда? И да, именно выгоняют. У меня знакомая - учитель. И им сказали - либо эвакуироваться, либо увольняться по собственному желанию".

По ночам становится страшно, признается собеседник Би-би-си. "Потому как просыпаться от звука запуска гаубицы в километре от тебя - то ещё удовольствие. А ведь у меня чуть ли не лучший подвал в городе. Большой, отапливаемый. Поэтому одна семья уже две ночи подряд ночует тут. Потому как стали запускать гаубицы в 200 метров от их дома. А там двое детей и беременная жена. В общем, мы не унываем, но переживаем, что что-то будет", - отмечает он.

Не собирается уезжать и жительница Донецка Людмила. "Когда объявили эвакуацию, было очень страшно, но родные стены покидать не хочу. Решила не эвакуироваться, потому как это мой любимый город. И вообще - хорошо там, где нас нет. У меня свой дом и хозяйство. Любимая кошка, собака. Я подготовилась к бомбёжкам, купила всё необходимое, узнала, где ближайшие бомбоубежища и жду. Надеюсь, что серьезной эскалации конфликта не будет", - объясняет она.

"Мы не аналитики, не политологи, мы металлурги"

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Один из жителей Харькова рассказал Би-би-си, что в Донецкой области живет его родной дед Владимир Ключко, ему почти 85 лет. С 2014 года он отказывается уезжать из своей деревни в Харьков, так как не хочет бросать "дом, огород и кошку". Но два дня назад он позвонил родным и потребовал срочно его забрать, потому что увидел по российским каналам, что украинские войска якобы атакуют Донбасс. "Тут всех эвакуируют в Россию, заберите меня, я не хочу в Ростов", - пересказывает его слова собеседник Би-би-си. Родственники из Харькова попытались объяснить, что Украина не нападает и что в Ростов людей везут только по их желанию. В понедельник пенсионер позвонил снова и сообщил, что в области объявили добровольную мобилизацию для лиц старше 55 лет и он едет в окружной комиссариат в Комсомольске забирать автомат. На вопрос семьи, что он с ним будет делать, он сказал: "Обороняться от фашистов".

Мобилизация в непризнанных республиках набирает обороты. С понедельника по городским улицам ездят автобусы с громкоговорителями, призывая мужчин старше 18 лет обращаться в свои районные комиссариаты для "корректировки контактных данных". Все жители Донецка и Луганска упоминают приходящие от комиссариата смс-сообщения с призывами "идти защищать Родину". Некоторые говорят уже о случаях принуждения идти в окопы.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Власти самопровозглашенной ДНР объявили мобилизацию

"Да, тут реально забирают, сегодня брат говорил, что даже машины останавливают и с машин забирают, - рассказывает живущий в Луганске 36-летний Иван. - Вчера в центре была облава, это я сам лично видел. Возле магазина "Мизер" и торгового центра "Детский мир" группа людей в военной форме останавливала прохожих парней и мужчин и садила в рядом стоящие автобусы, которые были пригнаны для этих целей". Жена Ивана с утра, возвращаясь с тренировки по йоге, видела, как к подъезду одного из домов подъехала газель с людьми в военной форме - они пошли в подъезд обзванивать квартиры.

Дончанин, попросивший не называть его имя, рассказал, что из-за принудительной мобилизации он в понедельник был вынужден остаться дома и не выйти на работу. "По городу ездят грузовики с военными, которые останавливаются и ловят людей прямо на улицах и во дворах. И вручают им бессрочную повестку. Если люди отказываются, обещают приехать вечером по домашнему адресу и забрать силой", - говорит мужчина, который работает водителем продуктовой компании.

Он уточняет, что в его фирме есть приказ об отсрочке мобилизации водителей, потому что они обеспечивают поставку продуктов на рынки и в магазины. Но он все равно решил не выходить на работу из-за опасений, что "забрать могут прямо с улицы". По его словам, в понедельник утром из хлебозавода Буденновского района Донецка, где работают его друзья, мобилизовали 19 водителей, и теперь некому ехать в магазины, "город останется без хлеба". "Я считаю, что все это провокация и что людей просто забирают на пушечное мясо", - добавил мужчина.

Мужчин призывают, некоторых прямо с работы, говорит Татьяна из Алчевска. "Наш металлургический завод даже во время ВОВ бронь рабочим давал. Там такое оборудование - одним женщинам никак не справиться без мужчин. Сложно сказать, почему именно сейчас, потому что Украину подталкивают к этому. Но мы же не аналитики, не политологи, мы металлурги. Нам бы просто работать. Тем более у нас сейчас на меткомбинат новый хозяин пришёл, жизнь только наладилась", - сетует она.

"У нас нэмаэ девятого кабинета!"

Все собеседники Би-би-си подтверждают, что с пятницы в области чаще и сиьнее, чем раньше, слышна артиллерия. "Это отдаленный гул по утрам и ночам - буф, буф! Раньше этого не было", - говорит один из местных фотографов. "Мы раньше различали, а сейчас непонятно - то ли это прилеты, то ли отлеты, - вздыхает жительница Петровского района. - Тем более когда вы находитесь в помещении - непонятно, откуда стреляют. Утром снова была канонада, раньше мы на такое не обращали внимания, а сейчас после новостей об обострении - все стали дерганые".

На вопрос, кто и как устраивает обстрелы, ни у кого нет правдивых ответов. Даже сейчас, когда народная милиция говорит, что где-то у Новоазовска идут с кем-то бои - проверить это почти невозможно, говорят местные жители. Журналисты выезжают на место событий после обстрелов. Видят разрушенные здания или дырки в стеклах. Камер слежения там нигде нет. Вокруг из людей - никого. Пострадавших пока нигде не было. Кто запустил сюда снаряд, откуда, когда - ничего неизвестно, свидетелей нет. "Так выглядел и обстрел школы якобы с украинской стороны. Здание стояло пустым, все дети учились на удаленке, никто ничего не видел и не слышал", - говорит один из корреспондентов, работающих в Донецке.

Автор фото, Valentin Sprinchak/TASS

С 19 февраля учебу в школах прекратили, но в понедельник утром в школе, например, Петровского района, планировали принять детей, чьим родителям надо было обязательно уходить на работу. "Там должны были их развлечь, занять, чтобы им было не страшно, - рассказывает один из жителей поселка. - Но это был вопрос еще не решенный. Ведь в школе нет бомбоубежища, если что - только под парты и на пол ложиться. Поэтому решили оставить это родителям, чтобы они сами попробовали обеспечить безопасность детей. В домах хотя бы подвалы есть".

Около четырех утра 21 февраля сторож школы Петровского района позвонила учителям. "Ирина, у нас нэмаэ девятого кабинета! Я зашла - а его нэма!" - кричала она. Приехавшие утром сотрудники увидели две воронки во дворе - и разрушенные взрывной волной шесть кабинетов на втором и третьем этаже школы. В 2015 году основной корпус этой школы уже разбивали установками "Град". В этот раз пострадали боковые корпуса.

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Откуда прилетели снаряды - никто не знает. Расследование провести уже не удастся. Днем учителя своими силами выгребли все завалы, убрали осколки, расчистили кабинеты от мусора и принялись заколачивать фанерой и пленкой окна: "Не дай бог завтра морозы - у нас отопительная система лопнет. Где можно, заколачиваем".