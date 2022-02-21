"Будет трудно - но напряжение будет спадать". Как Совбез полтора часа уговаривал Путина признать ЛНР и ДНР

Анастасия Лотарева, Анастасия Голубева

Би-би-си

16 минут назад

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Екатерининский зал Кремля. Заседание Совета Безопасности РФ 21 февраля 2022 года

Несколько дней подряд Россия заявляла об обострении конфликта в Донбассе, жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР эвакуировались из своих домов в российские города, а ФСБ утверждала, что украинские военные создают провокации уже на территории России, хотя Киев эти сообщения последовательно отрицал. На этом фоне в понедельник члены Совета Безопасности России полтора часа убеждали Владимира Путина в том, что урегулировать ситуацию на востоке Украины можно, только признав независимость самопровозглашенных республик - что он в итоге и сделал.

Заседание (или по крайней мере его большую часть) транслировали федеральные каналы, что редкость для подобных государственных совещаний, которые обычно проходят за закрытыми дверьми. Русская служба Би-би-си пересказывает, что говорили российские чиновники на этом совещании.

Тень прокурора Краснова

21 февраля 2022 года на традиционном утреннем брифинге с прессой пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неожиданно сказал, что Владимир Путин "примет участие в большом Совете Безопасности". На вопрос журналистов, экстренное ли это заседание, он уклонился от ответа, назвал его "нерегулярным" и сообщил, что там выступит как сам президент, так и другие члены Совбеза.

Телевизионное вещание главных каналов специальные новостные выпуски прервали в 17 часов по Москве. Позднее журналисты заметят, что часы министра обороны Сергея Шойгу на заседании показывают 12:47 - что означает, что трансляция, возможно, передавалась через четыре с лишним часа после самого совещания. Та же история повторилась с часами директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Заседание Совета Безопасности началось с обращения Владимира Путина. Он заявил, что совет собрался, чтобы "обсудить ситуацию, которая складывается сегодня в Донбассе" и "принять соответствующие решения" - одновременно он под столом снял с руки часы и положил их на стол.

Внимательно слушавшие его члены Совбеза и те, кто не входит в его состав - к примеру, Дмитрий Козак, замруководителя АП, курирующий от Москвы вопрос Минских соглашений - находились на заметном отдалении от главы государства. Стулья, на которых сидели члены Совбеза, и трибуну, с которой они выступали, разделяло примерно метров десять. Это напоминает ситуацию с шестиметровым столом, разделявшим Путина и президента Франции Эммануэля Макрона на их недавней встрече.

Все члены Совбеза были без масок, в отличие от немногочисленных журналистов, которые вели трансляцию. Министр иностранных дел Сергей Лавров - единственный, у кого при себе был портфель - перебирал папки с бумагами. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ярком сине-зеленом костюме, выделявшемся на фоне темных пиджаков мужчин, не отрываясь смотрела на президента, сжимая кулаки на коленях. Генеральный прокурор Игорь Краснов сидел по-военному четко - не касаясь спинки стула. Так он провел все полтора часа заседания. По всей видимости, он даже выступал на нем - фигура уходящего с трибуны прокурора попала на видео. Но вот само его выступление в трансляции отражено не было.

Заседание проходило в Екатерининском зале Кремля - под голубыми колоннами собравшихся осеняет двухметровая статуя каслинского литья. Внушительную женщину в шлеме и с крестом на груди, символизирующую Россию, изваял Николай Лаверецкий. Скульптуру представили в конце XIX века на Всемирной выставке в Париже. Ее якобы хотел выкупить президент Франции, но российский представитель ему отказал со словами "Россия не продается!" Впрочем, сейчас копию может купить желающий на сайте, где рассказывается эта история. Оценивается такая копия в 105 тысяч рублей.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Выступление директора Росгвардии Виктора Золотова на Совете Безопасности

Камеру наблюдения рядом со скульптурой завесили черным мусорным пакетом.

"Здесь или потом?"

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Первым выступал Сергей Лавров. Он привычно хмурился и сыпал названиями международных документов - "Римская декларация", "Бухарестский меморандум" - и анонсировал их всесторонний юридический анализ, направленный "западным партнерам". У оператора начала дрожать камера. Лавров рассказал о "секретных документах", согласно которым у Запада "не было намерения расширять НАТО на Восток". Вместе с Путиным они посетовали, что невозможно понять, "что американцы имеют в виду". Лавров пообещал спросить у французских коллег в ближайшем разговоре, "на что им намекали американцы".

Путин впервые улыбнулся и даже засмеялся, рассказывая, что "американские коллеги не собираются принимать Украину завтра". Он отметил, что такой мораторий вводят и снимают сами его авторы - и, соответственно, Россия не видит в этом какого-то шага навстречу.

За Лавровым на трибуну вышел Дмитрий Козак. Путин отметил, что лично пригласил его на заседание и что его выступление будет посвящено Минским соглашениям. Козак заметно нервничал, а его руки слегка подрагивали.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Выступление на Совете Безопасности Дмитрия Козака, заместителя руководителя администрации президента России

Козак начал с рассказа про "астрономические суммы", которые приходится тратить на поддержку самопровозглашенных республик - а продолжил рассказом о взрывном росте экономической активности на этих территориях. Видимо, чувствуя несоответствие, он сразу оговорился: "Стимулирование к переезду [в Россию], наша выдача паспортов противоречит тем экономическим целям, которые мы преследуем". После этого он углубился в рассуждения о том, что "Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен", и в итоге Путин попытался вернуть его в русло заявленной темы, спросив, как идет переговорный процесс по Минским соглашениям. Козак, резко выдохнув, ответил, что процесс находится "на нулевой отметке".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Россия признала независимость ЛНР и ДНР: как это было

Описывая переговоры, Козак снова сбился на западных партнеров, которые, по его мнению, попадают в "глупое, абсолютно комичное положение" и "лгут очевидно". Он пожаловался, что западные партнеры черное называют белым. "Я уже неоднократно говорил, - пытается пошутить он, - может, там [в соглашениях] молоком что-то записано - давайте утюгом прогреем!"

Тут камера выхватила президента и зал - никто не смеялся.

Путин обратился к Козаку с последним вопросом - будут ли киевские власти будут выполнять Минские соглашения. Козак ответил, что "не будут никогда". В этот момент Путин явно уже хотел вызвать следующего спикера, но зампред АП вдруг сказал:

- Владимир Владимирович, здесь или потом? Я хотел просто ответить на вопрос по поводу того, присоединять, не присоединять Донбасс, что делать с этим дальше, как использовать на переговорах с Западом, потому что это очень серьезная проблема.

- Ну и что? - спросил Путин (этот вопрос и последующее молчание Козака никак не отмечены в официальной стенограмме)

Повисла пауза.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Владимир Путин на заседании Совета Безопасности

- Давайте ограничимся пока вашим выступлением… - улыбаясь, сказал в итоге Путин.

- Давайте! А потом отдельно поговорим… - с заметным облегчением ответил Козак.

"Урок для НАТО"

После этого на трибуну с края зала вышел Дмитрий Медведев, которого до этого на трансляции в зале видно не было. После своей отставки с поста премьера он нечасто принимал участие в государственных делах - но теперь взял слово как замглавы Совбеза.

"Совершенно очевидно, что эти территории [ДНР и ЛНР] Украине не нужны", - заявил Медведев. "Комплекс мер в Минских соглашениях выполняться не будет, - повторил он вслед за всеми. - Нынешнему президенту Украины их выполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать переизбранию президента".

"Я неплохо помню 2008 год", - тут Медведев начал проводить параллели со своим президентским сроком, в начале которого ему пришлось принимать решение о вводе войск в Абхазию и Южную Осетию. Тогда эти республики также заявили о своей независимости - и Россия признала ее через две недели после начала конфликта.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Выступление Дмитрия Медведева

"Это был урок для НАТО и ряда Европейских стран, который заключался в том, что так поступать с Российской Федерацией нельзя", - продолжил Медведев. В то же время он предсказал, что в случае признания ЛНР и ДНР Россия столкнется и с трудностями, предсказывает Медведев: "Мы знаем все предложения по санкциям, которые многократно из всех утюгов транслируются".

"Мы понимаем, что будет трудно, но через некоторое время это напряжение так или иначе будет спадать, не быстро, но так устроена история, что от этой ситуации устанут - и сами будут просить нас вернуться к формату дискуссий и переговорам. Как у Булгакова: никогда не просите, сами придут и сами предложат", - заключил Медведев. Можно сказать, что его самое известное высказывание "денег нет, но вы держитесь" превратилось в "будет трудно, но мы выдержим".

Путин поблагодарил Медведева и обратился к залу. Его стол был настолько высоким, что видно президента было только по грудь. "Я специально, подчеркиваю, специально ни с кем из вас заранее ничего не обсуждал. То, что происходит сейчас - это происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой подготовки", - настоятельно заявил он. После этого российский президент пригласил на трибуну спикера Госдумы Вячеслава Володина, который недавно вместе со всем парламентом направил Путину просьбу о признании республик Донбасса.

"Поддержу или поддерживаю?"

Хотя Путин заявил, что хочет услышать честное мнение каждого члена Совбеза, российские государственные деятели в выступлениях перед президентом были поразительно единодушны в том, что же следует сделать России. Фактически вопроса, признавать ли независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР, даже не стояло. Спикеры мялись, мучительно раздумывая, что предложить - признать республики сразу или все-таки дать Украине и Западу дедлайн в два дня с надеждой на возобновление переговоров.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Заседание Совета Безопасности РФ 21 февраля 2022 года

"Речь идет о защите граждан нашей страны", - настаивал в своем выступлении Володин, напоминая, что среди жителей Донбасса около 800 тысяч человек имеют российский паспорт. А лава Совета Федерации Валентина Матвиенко долго перечисляла невзгоды, с которыми столкнулись жители Донбасса за последние восемь лет. Путин кивал головой, соглашаясь с ее словами, но подталкивал ее к скорейшему завершению этого перечисления.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Выступление главы Совета Федерации Валентины Матвиенко

"У России уже моральный долг [признать республики], - всхлипывала Матвиенко. - Нас называют агрессором, но мы ни разу не заявили о санкциях против Украины, поставляем туда электроэнергию, бензин, которым заправляют танки".

"За 30 лет раздельного существования что Россия сделала плохого Украине, что Россия сделала плохого?" - извинилась она за эмоциональность. Путин заерзал на стуле и начал что-то записывать на листочке.

Затем слово взял директор ФСБ Николай Патрушев. Он повторил то же, что уже многократно было сказано: США считают Россию врагом, переговоры с Западом ничем не заканчиваются, потому что и НАТО, и Европа следуют линии США.

Целью же Вашингтона Патрушев назвал развал России. Военные действия на Украине и грузинский конфликт тоже организовали оттуда, считает директор ФСБ. "Внесу предложение - было бы целесообразно откликнуться на переговоры с Байденом, во время которых нужно сказать: "Вы все делали против народа ЛНР и ДНР, а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в срок два-три дня прекратить эту кровавую бойню, то мы будем вести с вами диалог", - предложил он план действий.

После Патрушева на трибуну поднялся премьер-министр Михаил Мишустин. "Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР", - то ли проговорился, то ли оговорился он. Согласно официальному нарративу, никакой подготовки к признанию несколько месяцев идти не могло, так как эта тема появилась в публичном поле только в конце января - после внесения такого предложения в Госдуму.

Автор фото, KREMLIN.RU Подпись к фото, Выступление на Совете Безопасности премьер-министра России Михаила Мишустина

Вся речь Мишустина свелась к тому, что правительство готово к возможным экономическим ухудшениям и знает, как с ними справиться.

Премьера в кадре сменил взволнованный глава СВР Сергей Нарышкин. Он вздыхал и сбивался во время своей речи, которая сразу же стала политическим мемом дня в соцсетях. Он согласился с предложением Патрушева "дать последний шанс западным партнерам", но отметил, что "в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится".

"Что значит - в противном случае? - улыбнулся Путин. - Вы предлагаете начать переговорный процесс?"

Нарышкин начал заикаться и не сразу смог собраться с мыслью. "Я… Я… Поддержу предложение..." - пробормотал он.

"Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо!" - завелся Путин.

Взгляд Нарышкина становился все грустнее, а речь - все тише. "Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации", - наконец выдавил он.

Путин помотал головой и засмеялся: "Мы об этом не говорим, мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании независимости или нет". "Да", - мрачно отрезал Нарышкин и вернулся в зал.

Следующие выступления министров и глав силовых ведомств обошлись без подобных эксцессов. Кто-то предлагал проводить исторические параллели со Второй мировой, кто-то возмущался якобы отсутствием реакции Европейского союза на обострение в Донбассе, кто-то не переставал повторять слово "геноцид", говоря о политике Киева.

Уставший Путин в заключение сказал, что услышал мнение своих коллег. "Решение будет принято. Сегодня".