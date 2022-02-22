"Нам плевать на мнение стонущих". Как Госдума и Совет Федерации обсуждали договоры с ДНР и ЛНР

Елизавета Фохт, Анастасия Голубева

Би-би-си

28 минут назад

Автор фото, RBC

Госдума и Совет Федерации во вторник ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Это произошло после того, как накануне Владимир Путин о признании независимости самопровозглашенных республик Донбасса. Би-би-си рассказывает, в какой обстановке депутаты и сенаторы обсуждали эти договоры.

Что говорится в документах

Ратификация договоров о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными Донецкой и Луганскими народными республиками стояла первым номером в повестке депутатов Госдумы. В самих ДНР и ЛНР успели единогласно ратифицировать эти документ еще до того, как их начали обсуждать в Москве.

В преддверии рассмотрения слово взяла представительница КПРФ Нина Останина. Она сообщила собравшимся, что им предстоит принять "историческое решение".

"Очень символично, что мы это делаем это в преддверии Дня защитника Отечества, - сказала Останина. - Я уверена что сегодня все мужчины-депутаты поддержат международные договоры и докажут не только родным и близким в нашем Отечестве, но и всему миру, как мы умеем защищать своих граждан".

Договоры, которые Россия решила заключить с ЛНР и ДНР, состоят из 31 одного пункта. Они предполагают, что страны будут строить свои отношения "как дружественные государства". Стороны планируют "тесно взаимодействовать друг с другом в деле защиты суверенитета, территориальной целостности и обеспечения безопасности".

Автор фото, RBC

Четвертая статья документа предполагает, что страны-участницы договора могут "оказывать друг другу необходимую помощь, включая военную, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону". Стороны не будут участвовать "в блоках или союзах, направленных против любой из них".

Кроме того, стороны собираются предоставлять друг друга право "строительства, использования и совершенствования ее вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории". В МИД России уже заявили, что Москва при необходимости воспользуется этим правом, но пока таких планов у российских властей нет.

Документ также статью, согласно которой Россия обещает принимать "эффективные меры для поддержания и функционирования финансовой и банковской систем республик". Договоры будут действовать в течение 10 лет, а затем каждые пять лет продлеваться в автоматическом режиме, если одна из стороны заранее не объявит о желании выйти из них.

"Могут быть санкции"

Первым на заседании в Думы выступил замглавы МИД Андрей Руденко: "Сегодня очень важный и торжественный день - можно сказать, исторический в истории России. Последние восемь лет после кровавого госпереворота в Киеве мы были свидетелями трагических событий в Донбассе. Украина продолжала обстреливать гражданские объекты, саботировала переговоры в рамках трехсторонней контактной группы и нормандского формата и фактически вышла из Минских договоренностей", - сказал он депутатам.

По словам Руденко, в последние дни ситуация обострилась, и в итоге страны "оказались на пороге начала начала полномасштабных военных действий". Он напомнил о том, что подписание договоров о дружбе после признания независимости - обычная практика. Руденко заметил, что такой договор у России когда-то был и с Украиной, но Киев вышел из него в одностороннем порядке.

Автор фото, RBC Подпись к фото, Первым выступил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко

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Глава комитета по Международным делам Леонид Слуцкий, выступавшим следующим, объявил, что "Киев начал военную экспансию на территорию ДНР и ЛНР". По словам депутата, в России понимают, что ратификация договоров с республиками Донбассе "повлечет некое напряжение на международных площадках": "Могут быть санкции, какие-то другие непростые для нас ситуации. Но мы готовы к разрешению любых вопросов и точек напряжения, как это было и по крымскому досье - и, как показывает опыт, весьма успешно".

В конце выступления он добавил, что вместе с коллегой Леонидом Калашниковым, главой Комитета по делам СНГ, предлагает небольшую поправку. Предполагалось, что договоры должны были вступить в силу "в день обмена ратификационными грамотами". Слуцкий сообщил, что депутаты хотели бы, чтобы это произошло сразу после подписания договора.

Сам Калашников тоже выступил с речью, более пространной - он, в том числе, вспоминал своих коллег и знакомых, которые поддерживали Донбасс, но не дожили до сегодняшнего дня: это депутаты, режиссер Станислав Говорухин и певец Иосиф Кобзон, руководители вооруженных формирований ДНР Михаил Толстых ("Гиви") и Арсений Павлов ("Моторола"). Калашников допустил, что заключение договора о дружбе с ДНР и ЛНР - "не последний шаг".

"Давайте поблагодарим президента за мужество"

После этого время на выступления дали руководителям фракций. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал голосовать за ратификацию договоров. "Мы обязаны защитить русский мир. Без русского мира вы все пропадете. Русский мир собирался тысячу лет. Русский мир - это русский, украинский, Белоруссия. Один язык, одна культура, одни победы. Когда человеку запрещают говорить на родном языке - это главное преступление, - говорил Зюганов. - Мы должны остановить фашизацию режима на Украине".

Отдельно Зюганов задержался на фигуре президента Украина Владимира Зеленского. Его лидер КПРФ назвал "средним руки актером, которому стоять за седьмой кулисой с алебардой и выходить в третьем отделении". "А ему аплодируют. Это свидетельствует о полном разложении морали", - возмущался Зюганов.

После Зюганова слово взял председатель Госдумы Вячеслав Володин, который решил рассказать о роли Владимира Путина в процессе признания самопровозглашенных республик.

Автор фото, RBC

"Президент нашей страны принял решение. Сделал все, чтобы спасти людей. Давайте поблагодарим президента за мужество, за ответственную позицию. Потому что это непросто. Страна разрушилась, потому что правящая элита предала свой народ. Это было в нашей истории. К чему это привело, мы видим и ощущаем до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что России сложно, непросто, вы видите, насколько многое изменилось. С нашей страной стали считаться, нашу страну стали уважать, наша страна стала развиваться. Это не нравится. Поэтому санкции и все то, что творят власти США и их сателлиты, имеет одну цель - остановить развитие России", - сказал Володин, добавив, что решением признать ДНР и ЛНР Владимир Путин "остановил войну, бойню, гуманитарную катастрофу".

После этого Володин передал слово фракции ЛДПР. Спикер Думы отметил, что выступить на заседании хотел бы лидер партии Владимир Жириновский, но врачи пока не отпускают его из больницы (хотя, по словам Володина, Жириновский пошел на поправку и должен вернуться к коллегам в марте). Выступление в итоге доверили депутату Андрею Луговому.

Тот начал выступление с демонстрации архивного видео, в котором Жириновский предсказывает решительные действия в отношении Украины со стороны России. Сам же Луговой по окончании видеоролика заявил, что ЛДПР полностью поддерживает признание независимости ДНР и ЛНР.

"Украина испытывала наша терпение, проверяла его на прочность. Решение главы государства показало, что мы прочны и едины в своем решении. Зеленский в силу наивности и в отсутствие опыта напоминает маленького ребенка, который играет со спичками, и не понимает опасность сложившейся ситуации. Даже больше - напоминает обезьяну с гранатой - игрушечной, другой у него нет. Но западные фанаты пытаются дать ему настоящую", - сказал депутат.

Луговой также обратился лично к Зеленскому: "Пожарная команда приезжает не всегда. Остановитесь. Хата гореть будет быстро. Выражаем надежду, что сегодняшняя ратификация - начало возвращения всей Украины в историческое лоно. Будут те, кто будут стонать, но нам плевать на мнение стонущих, на мнение Запада, на мнение США. Думаю, что сегодня, 22 февраля - день, когда устанавливается новый мировой порядок".

"Переговорный процесс зашел в тупик"

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов тоже назвал 22 февраля "историческим днем". Как и предыдущие ораторы, часть своего выступления он посвятил Владимиру Зеленскому.

"Иногда лучше молчать, чем говорить. Господин Зеленский - трус, лжец и подлец. Трус - потому что якобы президент страны боится фашистов и неонацистов в своей стране больше всего на свете. Боится, что его свергнут или убьют, и полностью потакает фашистским прихвостням. Он лжец, потому что когда шел на выборы, обещал вернуть мир на юго-восток Украины. И обманул. И подлец, потому что проводил политику геноцида".

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Миронов также раскритиковал Зеленского за слова о возможном появлении ядерного оружия у Украины "Ядерное оружие?! Он хочет сделать то, что Гитлер не доделал? Он думает вообще, что говорит, этот комик?" - возмущался депутат. После этого он предсказал, что рано или поздно украинского лидера будут судить "за предательства славянского мира, православие и потакание западным хозяевам".

Владислав Даванков из "Новых людей" выступил коротко. "Несмотря на все усилия наших дипломатов, переговорный процесс зашел в тупик. Президент принял верное решение. Демократия - это когда мы обсуждаем, дискутируем до принятого решения. Но когда решение принято, нужно действовать", - сказал депутат. По словам Даванкова, представители фракции поедут в приграничные регионы, будут помогать "людям в трудной ситуации". "Самое важное - помочь им вернуться домой", - сказал депутат.

В целом "Новые люди" считают, что из-за решения признать республики Донбасса санкции усилятся, а курс доллара вырастет, но решение президента все равно нужно поддержать.

Автор фото, RBC

Последним выступал лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев. "Сегодня исторический день. Мы все ждали этого", - с придыханием говорил депутат, неловко пытаясь решить, выступать ему в медицинской маске или без нее. По словам Васильева, решение признать независимость ДНР и ЛНР изменит "конфигурацию на международной арене" и заставит задуматься "и западных партнеров, и военщину Украины".

"Мы исчерпали почти все возможности. Ситуация в рамках площадки международного права, минских соглашений, никак не двигалась, законсервировалась. И основной нарушитель - Украина - поддерживалась кредитами, вооружениями, что приводило к расписыванию военщины в плане отношения к жителям Донбасса. Людей ограничивали в жизненных правах, уничтожали, отключали воду, газ. То, что мы фиксируем количество беженцев около 80 тысяч, говорит о многом", - считает Васильев.

Депутат также заявил, что Владимир Путин проявил уважение к народу России, разрешив показать заседание Совбеза, на котором обсуждался вопрос о признании ЛНР и ДНР, в открытом режиме.

"Такого рода открытость подразумевает и другого рода вещи, о которых мы говорим. Когда мы едины - мы непобедимы! Все непростые вопросы будут решены. Самое главное - нет ничего хуже, чем политика проволочек и ожидания, особенно со стороны партнеров, которые морочат голову и не хотят положительных решений", - сказал Васильев. По его словам, партия едина в решении поддержать президента.

"Повнимательнее, коллеги"

После этого депутаты перешли к голосованию. За ратификацию договора о дружбе с ДНР (и отдельно за то, чтобы он вступил в силу сразу после подписания) проголосовали 400 человек. принятие законопроекта депутата встретили стоячей овацией.

А вот во время голосования за законопроект о ратифкации договора с ЛНР произошла небольшая неразбериха. Сначала депутаты приняли документ в первом чтении - но за него, в отличие от договора с ДНР, проголосовало только 399 человек. Потом Дума голосовала о внесении поправки об ускоренном вступлении договора в силу - поддержавших его снова было 400.

После этого Володин попросил депутатов проголосовать депутатов во втором чтении. В голосовании опять участвовало 400 человек - но один из депутатов высказался против. "Повнимательнее, коллеги", - с улыбкой сказал Володин перед третьим чтением. Позже выяснилось, что против голосовал представитель КПРФ Олег Смолин - он сказал, что "случайно задел сенсорный экран", и попросил засчитать его голос как голос в поддержку ратификации.

В итоге депутаты единогласно выступили за ратификацию договора с ЛНР, но за это опять проголосовали 399 депутатов - то есть на одного меньше, чем за документ, касающийся ДНР.

"Непростое, но единственно верное решение"

В Совете Федерации, следом за Госдумой, началось рассмотрение вопроса о ратификации соглашений с ДНР и ЛНР. Спикер СФ Валентина Матвиенко выступила с приветственным словом, в котором во многом повторила то, что вчера говорила на Совете Безопасности у Путина. "Это очень важное, возможно историческое решение", - начала выступление Матвиенко. Она в очередной раз обвинила Украину в том, что та якобы начала "войну против своего народа".

"Вчера президент России выступил с важнейшим обращением, которое нужно перевести на все языки и показывать тем, кто разглагольствует о якобы агрессии России. Украину цинично превратили в форпост наступления на Россию. Глава государства принял непростое, но единственно верное решение [признать ДНР и ЛНР]", - заявила она в конце выступления.

Затем слово взял замглавы МИД Андрей Руденко, только что выступавший в Госдуме. Дипломат в очередной раз повторил традиционные тезисы, согласно которым власти Киева развязали гражданскую войну против Донбасса, не принимали усилий по мирному урегулированию конфликта и саботировали выполнение Минских соглашений. "В последнее время вы видим резкое обострение вдоль всей линии соприкосновения и факты нарушения режима прекращения огня. Стало очевидно, что для Киева Донбасс - это территория, а не люди на ней", - сказал Руденко.

Он пояснил, что в договорах России о дружбе и сотрудничестве с республиками оговариваются намерения сторон совместно действовать во внешней политике, защищать территориальную целостность и безопасность и предоставить друг другу право на строительство, использование и совершенствование военной инфраструктуры.

Договоры заключаются на 10 лет с возможностью автоматического продления на срок в пять лет. В каких именно границах Россия признает ДНР и ЛНР, Руденко уточнять не стал.

"Пакет с пакетами"

Сенатор Андрей Клишас в своем выступлении решил осветить некоторые "юридические моменты". Так, он рассказал, что Россия подала на Украину жалобу в ЕСПЧ в 2021 в связи с "дискриминацией русскоязычного населения и гибели мирного населения". В своей речи он утверждал, что признание ДНР и ЛНР полностью соответствует российским конституционным нормам и международному праву, а значит препятствий к ратификации соглашений нет.

Глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев говорил, что республики Донбасса надо защищать от "натовского строя". "Ни одна из стран, которые вступили в НАТО, не шла с демонстрацией добрых и дружественных отношений с Россией. Не мы портили отношения с этими странами, их портили с нами", - заявил Косачев. По его словам, признание Россией ДНР и ЛНР приведет к деэскалации конфликта, так как может помочь предотвращению военных действий в Донбассе.

Следом продолжили выступать сенаторы, которые продолжают критиковать власти Украины, говорить о вражеских действиях западных стран и говорить громкие слова и поддержке жителей донбасских республик. Например, сенатор Сенатор Горячева призвала вводить российские санкции против западных стран и национализировать их предприятия в России.

Автор фото, RBC

Одним из самых ярких получилось выступление сенатора Елены Афанасьевой. Она раскритиковала российские СМИ, внесенные в реестр иностранных агентов, и риторику Европы о санкциях. "СМИ-иноагенты опять стебутся над этой ситуацией, а Киев, как садомазохисты, опять требует болезненных санкций для России. В их манере хочу им сегодня ответить, как говорят у нас в России. Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами", - заявила сенатор.

А сенатор-спортсмен Александр Карелин вспомнил про Олимпиаду: "Хаотические решения Киева мешают нам насладиться победами наших ребят на Олимпиаде".