"Невероятная подлость", "оправданное решение". Российские деятели культуры - о признании ДНР и ЛНР

час назад

Автор фото, Alexander Ryumin/TASS

Официальное признание российскими властями самопровозглашенных республик Донбасса вызвало споры как среди простых российских граждан, так и среди знаменитостей. Би-би-си спросила известных деятелей культуры, как они отнеслись к этому событию и что думают о его возможных последствиях.

Ирина Прохорова, литературовед, издатель

Для меня это какая-то гуманитарная катастрофа. Все люди, с которыми я общаюсь, очень этого боялись и страшно переживали, надеялись, что этого не произойдет. Но увы - бывают ситуации, которые невозможно объяснить с точки зрения логики.

Это только показывает, как страшны имперские фантомные боли и как эти имперские геополитические фантазии могут в реальности принести очень много горя людям, которые живут и в России, и на Украине. Конечно, для меня это страшное, печальное и позорное событие.

Как только начинаются подобные экспансии и обострение отношений со всем миром, ничего хорошего здесь быть не может по определению. Если мы посмотрим нашу историю, к которой власти теперь постоянно обращаются, то мы увидим, что самые лучшие периоды в развитии страны происходили тогда, когда Россия прорывала изоляцию и открывалась миру.

Владимир Бортко, кинорежиссер, народный артист России и Украины

Я отнесся к этому не просто положительно, а чрезвычайно положительно, никаких сомнений по этому поводу у меня не возникло ни на секунду. Я считаю, что это несколько запоздавший акт, надо было сделать это раньше.

Конечно, будут тяжелые последствия, но другого выхода нет. В моем понимании украинское государство существует, но украинского народа нет - это русский народ. Если вы посмотрите мою биографию, то вы поймете, что я имею даже большее право так говорить, чем украинское правительство. Я считаю, что с нынешним украинским руководством можно наладить отношения только через принуждение к миру.

Людмила Улицкая, писательница

Я в полном замешательстве. Я просто считаю, что это опасное поведение, опасное для мира на европейской территории. Последствия непредсказуемы.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, История разногласий: главные события отношений России и Украины с 1991 года

Карен Шахназаров, кинорежиссер, народный артист России

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Очевидно, что к этому все должно было прийти. Надо было этот вопрос решать, не могло это все бесконечно оставаться в подвешенном состоянии. Я думаю, что это оправданное решение. Надо сказать, что у руководства Украины было и время, и возможности признать Минские соглашения и решить этот вопрос.

Возможно, будут негативные последствия для нас, какие-то санкции. Но я пока не вижу острой реакции, у меня даже сложилось ощущение, что Запад вздохнул с облегчением. Судя по всему, Запад боялся, что будет это пресловутое "вторжение", о котором они так долго сообщали, но это решение [о признании ЛНР и ЛНР] в определенной степени стабилизировало ситуацию. Я, честно говоря, ожидал более острой реакции.

С нынешним руководством Украины наладить отношения невозможно. Но я не исключаю, что в дальнейшем, если к власти придет адекватное руководство, уберут националистов, прекратится бессмысленная борьба с русским языком, то эти республики могут и вернуться в состав Украины.

Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка России

Вот этот новый "учебник истории", который мы услышали, - это приложение к этим пушилиным (глава ДНР Денис Пушилин - прим. ред.), моторолам (полевой командир из ДНР Арсен Павлов по прозвищу Моторола - прим. ред.) и всему этому ужасу.

Я думаю, что случилось что-то непоправимое, это действительно пахнет объявлением войны всему миру. Это что-то невероятное, невероятное по несостоятельности и подлости. Мне кажется, что последствия будут очень тяжелыми. Когда во главе благоденствия страны стоит не экономика, а силовики разных мастей - вот это страшно.

Михаил Боярский, актер, народный артист РСФСР