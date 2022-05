Один из 13 "змеенышей". История Виктора Левенштейна, которого хотели обвинить в покушении на Сталина

47 минут назад

Игра в покушение

Веселые дни и страшные ночи

"Змееныши"

"Рыбонька моя"

Инженер-механик

Лазить по столбам и печь пирожки

Месть Сталину

Он публиковался в американской эмигрантской прессе. Написал книги по-русски ("За Бутырской каменной стеной" и "Под-над нарами табачный дым") и на английском (Thirteen Nasty Little Snakes. The Case of Stalin's 'Assassins')