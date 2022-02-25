"Мы с сыном просто собрались и уехали из Киева"

Марта Шокало

Редактор Би-би-си Украина

час назад

Я проснулась в 3 утра, посмотрела новости и поняла, что нам с сыном нужно уезжать из Киева.

С севера и с других направлений к городу подходили танки. Было ясно, что российские военные стремятся окружить город и скоро войдут в него.

По радио предупреждали, что опасность ударов с воздуха сохранится до 8 утра. Через полчаса я услышала отдаленные взрывы.

В четверг многие люди двинулись на машинах из Киева на запад, в сторону Львова и польской границы.

Я позвонила мужу, которого сейчас нет в Киеве, и решила отправиться в глубинку, в деревню к его родителям.

Мы вместе приняли это решение отчасти из-за нашего 10-летнего сына, которого весь четверг буквально трясло от страха.

Я начала собирать вещи. Сколько всего нужно брать с собой, если не знаешь, когда вернешься? Я взяла даже купальники и плавки на тот случай, если мы просидим в деревне до лета.

Мы выехали из дома в 07:30, вскоре после окончания комендантского часа, и поехали на восток, через весь Киев и дальше.

В том направлении дороги были пусты. За городом мы встретили украинские танки, которые двигались в противоположную сторону, к Киеву.

Я не знала, встретятся ли мне российские войска и остановят ли меня на блок-посту. Я была очень сосредоточена и все время думала: "Нам нужно туда добраться, нам нужно туда добраться".

Пустые дома

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Время от времени я останавливалась и проверяла сообщения на телефоне. Так я узнала, что в Оболони - северном пригороде Киева - идут уличные бои. Мои коллеги, живущие там, думали о том, как им оттуда выбраться.

Несмотря на все эти ужасные вещи стояло прекрасное солнечное утро, и за городом уже были видны первые признаки весны. Это было совершенно сюрреалистично.

Через пару часов мы добрались до нашей деревни. Я проехала мимо тутового дерева, где еще прошлым летом мы с таким удовольствием собирали ягоды. Сегодня я снова была счастлива, но совсем по-иному. Счастлива, что смогла выбраться из Киева, что осталась жива, что смогла вместе с сыном добраться до безопасного места.

Оказавшись вместе с родителями мужа, я впервые за сутки смогла нормально поесть - тарелка борща пришлась как нельзя кстати. Разговоры тут ведутся о том, кто из мужчин отправился добровольцем в армию, но здесь тихо, и я очень надеюсь, что так и будет.

Здесь есть интернет, и я могу работать. На случай, если отключат электричество, у нас есть элетрогенератор.

Сейчас моя главная задача - это безопасность коллег по Би-би-си. Некоторые из них ищут, у кого из друзей или родственников за пределами Киева они могли бы пожить. Я приглашаю всех в деревню родителей мужа, здесь есть много пустующих домов, владельцы которых будут только рады, если ими воспользуются.

Деревня находится вдали от большой дороги, и я надеюсь, что российские танки никогда сюда не доберутся.