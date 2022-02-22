"Происходит какая-то комедия". На процессе по новому делу Навального допросили его бывших коллег

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

В исправительной колонии номер 2 в Покрове продолжаются слушания по новому делу оппозиционера Алексея Навального, которого обвиняют в мошенничестве и неуважении к суду. Второй и третий день процесса были посвящены допросу свидетелей обвинения. В их числе оказались юрист Илья Ремесло и бывший член команды Навального Виталий Серуканов - оба известны в первую очередь как критики политика. Кроме того, в суде выступил еще один экс-сотрудник оппозиционера Федор Горожанко, который заявил о давлении следствия.

Би-би-си рассказывает, что было на этих заседаниях.

Допрос "экс-юриста ФБК" растянулся на весь день

Второй день процесса над Навальным, 21 февраля, вновь начался со споров о том, имеют ли участники процесса право пользоваться техникой на заседании. После того как судья Маргарита Котова отклонила ходатайство адвокатов Навального, которые требовали разрешить им проносить диктофоны, ноутбуки и телефоны в здание колонии, начался допрос свидетелей обвинения.

Первым из них оказался бывший сотрудник московского штаба Навального - юрист Виталий Серуканов. Штабы Навального, как и и Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) запрещены в России и признаны экстремистскими организациями.

Серуканов со скандалом ушел из команды политика в конце декабря 2017 года. Тогда он публично заявил о претензиях к Навальному: рассказал о "провале" работы московского штаба, а также назвал собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты "цирком и клоунадой".

А всего через несколько месяцев после этого Серуканов неожиданно объявил, что подал документы на регистрацию Партии прогресса - такое же название должна была носить партия, которую несколько раз пытался зарегистрировать оппозиционер. Навальный тогда назвал его "засланным".

После этого за Серукановым закрепился статус одного из главных критиков Навального. В этом качестве он неоднократно появлялся в материалах телеканала RT - например, YouTube-стриме "Прекрасная Россия бу-бу-бу" (словосочетание "прекрасная Россия будущего" нередко использует сам Навальный). Там его обычно представляют как "экс-юриста ФБК".

Свое выступление в суде Серуканов начал с пламенного выступления, которую несколько раз пыталась прервать адвокат Навального Ольга Михайлова: ей не нравилось, что свидетель фактически выступает с монологом, а прокурор Надежда Тихонова не задает ему вопросов.

Юрист рассказал судье Маргарите Котовой, что фактически команда Навального, с которой он в 2013-2017 годах сотрудничал по гражданским договорам, была "авторитарным обществом". Сам Навальный, говорил Серуканов, считал себя "маленьким Богом" и полностью руководил всеми процессами, хотя формально выступал лишь как учредитель ФБК, а юридически фондом руководили Роман Рубанов и Леонид Волков.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

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По мнению Серуканова, Навальный занимался тем, что "набивал себе карманы", при этом многие его сотрудники работали на ставках в пределах 30 тысяч рублей и им часто задерживали зарплату - юристу иногда приходилось платить им из своего кармана. Когда прокурор поинтересовалась, каким образом платили самому Серуканову, он сообщил, что получал зарплату наличными, и вспомнил о некоем "рюкзачке с деньгами", с которым Навальный якобы ходил в "стрип-клуб", "чтобы набраться сил".

Кроме того, Серуканов несколько раз обратил внимание суда на то, что Навальный купил украшений на 900 тысяч рублей, постоянно ездил за границу, а на счетах у него и у его жены Юлии появилось 60-70 млн рублей (у каждого), что противоречит налоговой декларации политика.

"Навальный говорил, что у него есть сторонники, но когда он вернулся [в Россию], его команда проследовала в обратном направлении, - победно говорил Серуканов, глядя на Навального. - С ним остались только адвокаты, получающие приличные деньги".

Обращаясь прямо к оппозиционеру, свидетель сказал, что хочет, "чтобы Алексей Анатольевич перестал ломать жить невинным людям". В последствии судье Котовой пришлось несколько раз повторить Серуканову, что обращаться тот должен не к Навальному, а к суду.

Прокурор подробно расспросила свидетеля обо всех обстоятельствах работах команды Навального - структуре ФБК, распределении обязанностей в команде, попытках создать Демократическую коалицию, кампании во время выборов в областную думу Костромской области, о муниципальных выборах в Барвихе и, наконец, о попытках оппозиционера зарегистрироваться в качестве кандидата в президенты России.

Серуканов утверждал, что в команде всегда было много конфликтов, и даже обвинил Навального в том, что именно из-за него оппозиция не смогла объединиться.

Рассказывая о президентской кампании, Серуканов сообщил, что Навальный действительно знал, что не сможет участвовать в выборах, и тем не менее все равно начал собирать пожертвования: "Была формулировка: "Мы заставим допустить! Надо оказать давление!"

Это утверждение пересекается с фабулой обвинения, согласно которой Навальный собирал донаты на свою кампанию, заведомо зная, что до выборов его не допустят из-за судимости.

"Вот есть понятие - потемкинские деревни. Это когда ты что-то строишь и заходишь - а там пустые дома, никто не живет. Так и тут - вложены огромные средства, но по сути ничего из себя не представляет, - описывал Серуканов работу команды Навального. - Навальный хотел бороться с коррупцией, но сам стал ее олицетворением!"

Для раскрутки Навального, утверждал Серуканов, использовались соцсети, а сотрудников якобы просили прицельно критиковать представителей "Единой России". Свидетель также настаивал, что именно Навальный в 2017 году принял решение вести своих сторонников на несогласованный митинг на Тверскую улицу вместо площадки на Сахарова, которую одобрили власти.

"Алексей Анатольевич наверняка помнит имена людей, которых тогда посадили. Да, Алексей Анатольевич?" - интересовался Серуканов у политика. Тот слушал бывшего коллегу почти безучастно, иногда улыбаясь. Судья вновь и вновь просила свидетеля обращаться именно к ней.

"Сколько вы зарабатываете?"

Наконец, право задавать вопросы перешло к Навальному. Он начал с того, что поинтересовался у Серуканова, где именно тот работает. "Какое отношение это имеет к делу?" - удивленно спрашивал судью Серуканов. Котова была к свидетелю строга и требовала, чтобы тот отвечал на все вопросы, которые она не сняла.

Как будто нехотя, Серуканов рассказал, что сотрудничает с АНО "ТВ-Новости" (юридическое лицо RT) по договорам. "То есть на Russia Today работаете", - заключил подсудимый. К этой теме он возвращался в течение всего дальнейшего допроса свидетеля.

- Чем занимается АНО "ТВ-Новости? - интересовался Навальный

- Я не знаю, чем занимается АНО "ТВ-Новости", - огрызался Серуканов. - У меня есть обязанности, и я их выполняю.

"Сколько вы зарабатываете?" - спросил Навальный. Судья сняла этот вопрос. "Действительно ли вы получаете 1 млн рублей?" - продолжил он. Снят был и этот вопрос. Тогда оппозиционер попросил обозреть признанный вещественным доказательством ролик "Фантастические твари и сколько они получают". Это расследование, выпущенное в апреле прошло года, посвящено размеру зарплат сотрудников RT.

Судья сказала, что против этого не возражает, но для просмотра видео необходимо истребовать вещественное доказательство у Следственного комитета. Объявлять в заседании перерыв ради этого судья не захотела. Тогда Навальный попытался еще раз узнать, сколько все-таки зарабатывает Серуканов.

"Убыточная госкорпорация платит 1 млн посредственному юристу, работа которого - быть Серукановым", - перекрикивал Навальный судью. "Откуда у вас такие сведения?! - кричал в ответ Серуканов. - Происходит какая-то комедия!"

Тогда Навальный стал интересоваться у Серуканова, работал ли тот когда-либо в ФБК. Оказалось, что сотрудником фонда Серуканов не был - он в разные годы сотрудничал с другими юрлицами. ​​"У вас было когда-нибудь рабочее место?" - безжалостно продолжал политик. "Вы сейчас пытаетесь перекрутить", - возмущался Серуканов. Судья осаживала его и требовала отвечать на вопросы, а не давать им оценку.

"Постоянного рабочего места не было", - признал в итоге Серуканов. "А как вы объясняете то, что у такого ценного сотрудника не было рабочего места?" - поинтересовался политик. Линия допроса Навального сводилась к тому, что в действительности Серуканов никогда не был близок ни к нему, ни к другим руководителям фонда, а значит, не мог знать о происходящем в команде.

Спрашивал Навальный и о том, почему Серуканов ушел из команды. "Я вижу, что ваше разочарование совпало удивительным образом с тем, что вас выгнали из московского штаба", - заметил он. В суде опять началась перепалка, после которой свидетель ответил, что ушел из штаба сам.

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Тогда Навальный напомнил Серуканову, что еще за неделю до ухода тот хвалил его в соцсетях. Свидетель объяснил это "политикой" команды оппозиционера, которая требовала публично расхваливать начальника

"Свидетель, вы смотрели фильм "Бриллиантовая рука"? Там есть такая фраза - "его пытали", - серьезным тоном спросил Навальный. Судья сняла этот вопрос. "Это все попытки уйти от вопроса, кто отмыл деньги", - прокомментировал Серуканов.

Тогда Навальный попытался узнать, откуда у Серуканова появилась информация об украшениях, на который оппозиционер якобы потратил 900 тысяч рублей: "Я стал с опаской смотреть в сторону жены, чтоб она не подумала, что это кому-то другому. Почему вы солгали?" Выяснилось, что об этом, как и о десятках миллионах на счетах у Навального и его жены, Серуканов узнал из открытых источников.

"Вы позволяете этому человеку врать!" - обращался Навальный к судье. А потом будничным тоном спрашивал у Серуканова, связан ли тот факт, что он "обманывает суд" с тем, что он получает 1 млн рублей на RT. Котова продолжала снимать вопросы. "По-моему, вы повторяетесь", - отвечал Серуканов. К тому моменту допрос продолжался уже около двух часов.

В какой-то момент слово ненадолго взяла адвокат Ольга Михайлова. Она поинтересовалась у Серуканова, испытывает ли тот неприязнь к Навальному. Тот ответил, что не понимает и не уважает политика. А потом добавил, что ненавидит ФБК и хочет его уничтожить.

Выяснилось, что о четырех потерпевших по делу, у которых Навальный, по версии обвинения, обманом похитил около 2,7 млн рублей, Серуканов ничего не знает: "Я могу сказать, какую Навальный вел деятельность и на что собирал деньги, но по каждому пострадавшему не могу". К тому моменту свидетель заметно устал, многие его реплики сопровождались тяжелыми вздохами.

Навальный же вновь возвращался к работодателю Серуканова: "Ваша честь, неужели вас не задевает, что он получает в 10 раз больше, чем вы от государства. У него зарплата…" Закончить ему Котова не дала.

В общей сложности допрос Серуканова продолжался больше шести часов. В какой-то момент прокурор "для разрешения неустранимых противоречий" начала читать протоколы допросов Серуканова.

На них юрист говорил, что Навальный умышленно звал людей на несанкционированные митинги, чтобы об этом писали зарубежные СМИ, что его соратники пытались привлекать иностранное финансирование, а сам политик проявлял признаки сексизма и харассмента в общении с сотрудницами ФБК.

Незаметно дискуссия в зале заседания опять вернулась к зарплате Серуканова. В перепалку подсудимого и свидетеля вклинилась в судья. "Это [про 1 млн рублей] неправда"? - неожиданно спросила она. "Вы не можете не отвечать на этот вопрос", - торжествующе воскликнул Навальный.

"Я затрудняюсь ответить на этот вопрос", - ответил Серуканов. "Был вопрос судьи - получаете ли вы миллион", - не сдавался Навальный. "Я не хочу отвечать. Я не буду", - сказал в ответ свидетель.

В самом конце допроса оппозиционер начал серьезным тоном спрашивать у свидетеля, смотрел ли тот расследование о семье руководительницы RT Маргарите Симоньян. "Мне кажется, что у вас задница отвалится, если вы хотя бы раз Симоньян не упомянете", - кричал в ответ Серуканов.

В семь часов вечера допрос свидетеля завершился.

Экс-сотрудник ФБК заявил о давлении следствия

Следующим в зал заседания пригласили экс-сотрудника ФБК Федора Горожанко. Он приобрел известность в прошлом году, когда соратники Навального обвинили его в сливе базы сторонников оппозиционера.

Свое выступление Горожанко начал с того, что обвинение в отношении Навального "абсурдное и фальшиво срежиссированное", а сам он не хочет быть в одном ряду с "провокаторами".

В этот раз прокурор не дала свидетелю выступить с речью и попросила его четко отвечать на вопросы. Горожанко рассказал, что пришел в ФБК в 2016 году и занимался работой с сайтом. Тихонову особо интересовали отношения Горожанко с Русланом Шаведдиновым.

"Вы хотите процитировать мой допрос, - загадочно отвечал Горожанко. - То, что вы спрашиваете про Шаведдинова, - такого по факту не было".

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Вопросы у прокурора кончились быстро, и слово взял Навальный. "Мы обсуждали тактику допроса свидетеля Горожанко. А я сразу сказал, что он не будет против меня давать ложные показания!" - радостно сказал он.

Подсудимый подробно расспросил Горожанко о том, какие впечатления у него были от работы в ФБК - было ли все законно, принуждали ли кого-то отдавать деньги фонду. "Похоже было, что ФБК создан ради похищения денег?" - спрашивал Навальный.

"Похоже не было , - отвечал Горожанко - Обвинения, мягко говоря, абсурдны. Человек арендовал помещения, нанимал людей, платил зарплаты, выпускал расследования, баллотировался в президенты, написал программу, открыл штабы, а его обвиняют в том, что он вкусно поел в ресторане".

Навальный в ходе допроса обратил внимание суда, что, в отличие от Серуканова, Горожанко был трудоустроен в ФБК по трудовой книжке и на самом деле работал в фонде. Свидетель подтвердил, что руководством ФБК юрист действительно не занимался. Кроме того, по его словам, он никогда не видел, чтобы сотрудники команды Навального получали зарплату в конвертах.

Центральная часть допроса Горожанко была посвящена показаниям, которые он дал прямо в суде. По его словам, за день до заседания следователь пригласил его в здание Следственного комитета в Техническом переулке и заставил отрепетировать показания, намекнув, что в случае отказа от сотрудничества Горожанко может сам стать подсудимым.

Прокурор Тихонова долго не могла понять, к чему именно принуждали свидетеля. По ее словам, в суде Горожанко дал точно такие же показания, как и на следствии - кроме части про Шаведдинова. Впоследствии выяснилось, что на допросе Горожанко якобы говорил, что Шаведдинов вносил крупные суммы денег на счета юрлиц, связанных с Навальным. Это перекликается с расследованием RT, согласно которому Волков и Шаведдинов якобы вносили в кассу более 60 млн рублей, легализованные от продажи криптовалюты.

Горожанко парировал, что следователь требовал, чтобы тот "не упоминал" о репетиции показаний и не высказывал отношения к делу. Сделать это свидетель решил после того, как больше шести часов просидел в комнате свидетелей с видом на пятиметровый забор с колючей проволокой.

Тогда Тихонова объявила, что хочет прочитать письменные показания Горожанко. На часах была уже половина девятого. Судья Котова объявила, что допрос свидетеля продолжат утром в среду.

Но в среду в ИК-2 Горожанко так и не появился. Позже он сообщил Би-би-си, что не пришел на заседание, так как "опасается за свою безопасность". "Вчера я исчерпывающе выступил. Больше мне добавить нечего. Участвовать дальше в этом фарсе не хочу. Надеюсь, что мое выступление хоть как-то поможет Навальному или хотя бы покажет, что это дело шито белыми нитками", - сказал Горожанко.

Он пояснил, что не исключает, что следователи могут приготовить ему "подлянку": "Вчера я свободно вышел с территории колонии и уехал. А сегодня уже может быть что угодно. Возможности меня увезти на допрос или любое другое действие у них есть", - сказал Горожанко. Он не уточнил, где сейчас находится.

Пропустила это заседание и корреспондент Би-би-си, но трансляции происходящего вели "Дождь" и "Медиазона" (телеканал и издание признаны СМИ, выполняющими функции иностранного агента), а также агентство судебной информации РАПСИ.

В итоге вместо Горожанко в суде допросили следователя по особо важным делам Александра Кемерова, который якобы давил на него. Тот сообщил, что на Горожанко не давил, а на встрече перед заседанием свидетель интересовался "как будет проходить процесс, как добраться до суда и попросил денег на проезд".

"Когда мы виделись, вы были майором, а теперь уже подполковник!" - поздоровался со свидетелем Навальный. Его интересовало, действительно ли Кемеров говорил Горожанко, что тот должен дать "правильные" показания, чтобы не стать обвиняемым по делу.

Кемеров ответил на этот вопрос отрицательно и добавил, что Горожанко склонен к "депрессивному состоянию" и мог бояться, что в сети будут "трепать" его за участие в процессе - по словам следователя, в команде Навального "уже бывали" такие случаи. Вскоре после этого следователя отпустили из зала заседания.

"Навальный собирал деньги везде, где мог"

Следующим свидетелем обвинения оказался юрист Илья Ремесло - еще один публичный критик Навального. Он регулярно пишет жалобы на оппозиционера и его команду и публикует расследования, связанные с его структурами. Именно Ремесло написал обращение в правоохранительные органы, после которого на Навального завели дело о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко. Как раз на том процессе Навальный, по версии обвинения, проявил неуважение к суду.

Ремесло рассказал суду, что с 2015 года занимался анализом проектов Навального, за что подвергался критике. Узнав, что политик собирается баллотироваться на должность президента, Ремесло стал пристально следить за финансовыми документами его структур.

Блогер подробно рассказал о финансовых нарушениях, которые, по его мнению совершал ФБК - на них, по его мнению, указывали противоречия в отчетности фонда. Подробно об этих несоответствиях Ремесло уже рассказывал в публикации Ruposters.

"Во время президентской кампании Алексей Анатольевич игнорировал понятие специального избирательного счета, собирая деньги везде, где мог", - объяснял Ремесло.

"Ваш первый свидетель здесь был уничтожен в прах, ваш второй свидетель дал показания против вас, и ваш третий свидетель - сейчас выяснится, что врет в каждом слове, так что попрошу меня не перебивать", - попросил Навальный у судьи. Прокурор Тихонова возмутилась и попросила, чтобы заявления, которые "позволяет" себе подсудимый, были занесены в протокол. Ремесло слушал эту перепалку с улыбкой.

Тогда подсудимый спросил у него, всегда ли тот говорит правду в СМИ. Ремесло ответил утвердительно, добавив, что всегда извиняется, если информация некорректна. Тогда Навальный спросил у Ремесло, действительно ли тот рассказывал, что покойный отец его жены Юлии был сотрудником посольства СССР в Лондоне и был связан со спецслужбами.

Ремесло не отрицал, что давал такой комментарий, но, по его словам, указывал, что об этой информации сообщил публицист Олег Кашин (сам Кашин действительно рассказывал такую историю и впоследствии говорил, что ошибся).

Тогда Навальный спросил у Ремесло, действительно ли тот создал проект "NavalnyLeaks", посвященный расследованиям деятельности оппозиционера, для его дискредитации по заданию Кремля (такая информация содержалась в расследовании издания The Insider, признанного иностранным агентом).

Ремесло сказал, что действительно создал такой сайт, но не по заданию властей.

Тогда Навальный начал спрашивать Ремесло об одном из четырех потерпевших - пенсионере Николае Костенко. Костенко пожертвовал Навальному 50 100 рублей (100 рублей - та разница, которая переводит дело из мирового суда в районный) в 2017 году, посмотрев ролик о сыне пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

В ноябре того же года Ремесло сообщил, что обратится с иском о возврате денег в интересах Костенко. Оказалось, что истец, жертвуя деньги на кампанию Навального, не знал, что у того есть судимость и участвовать в выборах он не сможет. Вскоре после этого Савеловский суд Москвы обязал ответчика, которым выступал Леонид Волков, вернуть Костенко его деньги.

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До начала нового процесса над Навальным директор ФБК Иван Жданов сообщил, что Костенко якобы приходится тестем юристу Сурену Зорояну - деловому партнеру Ильи Ремесло.

Во время допроса Навальный попытался выяснить у Ремесло, действительно ли такая связь существует. Тот ответил, что ничего не знал о родстве и назвал это случайностью. Заинтересовала подсудимого и "удобная" для квалификации ущерба сумма пожертвования пенсионера.

Ремесло отвечал,что не выступал инициатором пожертвования в пользу Навального и никому денег для этих целей не давал. Позже он уточнил, что узнал о деле пенсионера из телеграм-канала, а после его деловой партнер предложил представлять интересы потерпевшего.

Как и в случае с другими свидетелями, прокурор Тихонова зачитала письменные показания Ремесло. В них еще раз подробно рассказывалось о многочисленных махинациях с пожертвованиями, которые, по мнению юриста, совершал ФБК. По подсчетам Ремесло, сумма ущерба может быть намного выше, чем те 2,7 млн рублей, хищение которых вменяют Навальному.

Адвокат Ольга Михайлова интересовалась у свидетеля, почему он делает выводы о хозяйственной деятельности ФБК, не имея финансового образования. "Для этого особенные знания не нужны. Все очевидно", - отвечал Ремесло.

"Оппозиционеры должны быть святее Папы Римского. А за Навальным стоят иностранные структуры, пока наше правительство пытается отстаивать национальные интересы", - резюмировал юрист. Вскоре после этого его допрос был окончен.

Еще раз фразу про Папу Римского Ремесло повторил, уже общаясь с журналистами после того, как вышел с территории колонии:

"Алексей Анатольевич зря занимает такую позицию, когда он говорит, что жертвователи неправильные: одному подкинули, другого заставили. Тут нужно отвечать на вопрос: куда ты эти деньги дел. Это легко объяснить: просто выложи - пусть твой соратник Леонид Волков выложит распечатки всех своих счетов. И тогда мы увидим, на что эти деньги уходили. А уходили они на дорогостоящую ювелирку, на роды жене, на покупки всякие".