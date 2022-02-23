Заявивший о давлении свидетель по делу Навального покинул Россию

18 минут назад

Автор фото, David Frenkel Подпись к фото, Федор Горожанко пришел на заседание суда в колонии №2 в понедельник, а во вторник в суде его не дождались

Свидетель обвинения в деле Алексея Навального о мошенничестве и оскорблении суда Федор Горожанко сообщил, что вынужден был покинуть Россию. На следствии Горожанко дал показания против Навального, но в суде заявил, что сделал это под давлением, а на следующий день не явился на судебное заседание.

"Я сделал это из соображений безопасности. Ну по понятной причине, я на суде достаточно сказал. Может и "прилететь", - сказал Горожанко телеграм-каналу "Можем объяснить". "Я достаточно разозлил следственную группу по делу. За ними не заржавеет реакция", - добавил он.

"Обвинения, мягко говоря, абсурдны"

Суд над Навальным по сдвоенному уголовному делу сейчас проходит в колонии, где он отбывает срок по делу "Ив Роше". Навальному вменяется четыре эпизода особо крупного мошенничества и неуважение к суду.

В последние дни на процессе шел допрос свидетелей со стороны обвинения. Двое из них не жалели слов, чтобы выразить свое негативное отношение к Навальному. Горожанко, которого соратники Навального подозревали в утечке личных данных сторонников политика, неожиданно стал давать показания в пользу него.

Горожанко - бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, ликвидирован по решению суда и запрещен как экстремистская организация). Он работал в фонде до 2019 года и занимался рассылками.

В прошлом году сотрудники МВД массово опрашивали людей из базы личных данных сторонников Навального, которая утекла в сеть. Соратники политика утверждали, что в утечке данных тех, кто зарегистрировался на акции протеста в поддержку Навального, виновен Горожанко. Сам он называл такие подозрения в своей адрес "враньем".

В суде над Навальным во владимирской колонии Горожанко заявил, что следователи оказывали на него давление во время следствия. Он утверждает, что следствие требовало от него ответов в тех же словах, какими было сформулировано обвинение, сообщала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

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Свое выступление в суде в понедельник Горожанко начал с того, что назвал выдвинутое обвинение против Навального "абсурдным и фальшиво срежиссированным", передавала из колонии корреспондент Би-би-си. Бывший сотрудник ФБК также заявил, что не хочет быть в одном ряду с "провокаторами" - видимо, имея в виду других свидетелей обвинения.

Горожанко рассказал, что пришел в ФБК в 2016 году и занимался работой с сайтом. После прокурора слово взял Навальный. "Я сразу сказал, что он не будет против меня давать ложные показания!" - заявил подсудимый.

"Похоже было, что ФБК создан ради похищения денег?" - спрашивал Горожанко Навальный. "Похоже не было, - ответил ему свидетель. - Обвинения, мягко говоря, абсурдны. Человек арендовал помещения, нанимал людей, платил зарплаты, выпускал расследования, баллотировался в президенты, написал программу, открыл штабы, а его обвиняют в том, что он вкусно поел в ресторане".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лефортовский суд Москвы проводит выездной процесс по делу Навального в колонии №2 во Владимирской области

Прокурор спрашивала, к чему именно принуждали Горожанко во время следствия. Тот ответил, что следователь якобы требовал, чтобы он не упоминал о репетиции показаний и не высказывал свое отношение к делу. Сделать это Горожанко все-таки решил, по его словам, после того как больше шести часов просидел в колонии Навального с видом на пятиметровый забор с колючей проволокой.

На следующий день Горожанко на заседание суда в колонии не явился. Он сообщил Би-би-си, что не пришел туда, так как "опасается за свою безопасность".

"Вчера я исчерпывающе выступил. Больше мне добавить нечего. Участвовать дальше в этом фарсе не хочу. Надеюсь, что мое выступление хоть как-то поможет Навальному или хотя бы покажет, что это дело шито белыми нитками", - сказал Горожанко.

"Вчера я свободно вышел с территории колонии и уехал. А сегодня уже может быть что угодно. Возможности меня увезти на допрос или любое другое действие у них есть", - добавил он, не уточнив, где находится.

Навальный был против того, чтобы показания Горожанко, данные на следствии, зачитывали до того, как суд выяснит, что случилось со свидетелем. Суд отказал ему в этом требовании.

"[Решил уехать], чтобы не усугублять свое положение. Я понимаю, что у меня есть перспективы попасть в какое-нибудь уголовное дело и за деятельность ФБК, и за обвинение следователей в суде, - сказал Горожанко в среду "Медиазоне" (издание внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента).