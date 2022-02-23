"Я не могу сказать, что рады, но одобряют". Как в Ростовской области встретили признание ДНР и ЛНР

Павел Аксенов, Тимур Сазонов

Русская служба Би-би-си, Ростовская область

час назад

На следующий день после объявления Владимиром Путиным о признании ДНР и ЛНР корреспонденты Би-би-си отправились на юго-запад Ростовской области, чтобы узнать, как восприняли это решение люди, живущие в непосредственной близости от самопровозглашенных республик, а также эвакуируемые жители Донбасса.

"Плечом к плечу идут российские войска. И пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России!" - детский хор тонкими голосами исполнял бравурный марш, который, казалось, заполнял собой все пространство на большой площади в центре села Покровское в 30 километрах от границы Украины - той ее части, которая с 2014 года называется Донецкая народная республика.

Музыка грохотала из двух громкоговорителей, установленных на крыльце дома культуры, выходящего фасадом на площадь. Кроме него на площади по кругу расположены кинотеатр, местная администрация, библиотека, ЗАГС, магазин "Пятерочка", большой белый православный собор и памятник Ленину, выкрашенный серебрянкой.

Когда песня закончилась, из громкоговорителей зазвучал женский голос с интонациями сотрудницы ЗАГСа, который рассказал о том, как местный военкомат знакомит мальчишек со службой в армии. Затем заиграл марш "Прощание славянки".

"Встань за веру, русская земля", - гремел громкоговоритель в сторону собора и памятника Ленину.

На другом конце села на товарной железнодорожной станции тем временем стоял эшелон с военной техникой - установками "Град" и гусеничными бронетранспортерами МТ-ЛБ, а по дороге мимо ехали два тяжелых тягача с прицепами, на которых были самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

Недалеко от этого села находится военный полигон, на который часто подвозят военную технику на учения. Местные жители к этому давно привыкли.

Музыка и патриотические речи, скорее всего, звучали в честь Дня защитника Отечества, который в России готовились отмечать на следующий день.

Но накануне президент России Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, и эта новость, а также близость этих территорий придавали этой сцене актуальность, которую, возможно, организаторы в нее и не вкладывали.

"Размочить и забыть"

Корреспонденты Русской службы Би-би-си приехали в Покровское, чтобы поговорить с местными жителями о том, что они думают по поводу признания Россией соседних "республик".

И люди довольно охотно соглашались об этом говорить - новости их явно волновали.

Подпись к фото, Михаила не сильно смущает перспектива войны между Россией и Украиной

"Это наши друзья, братья, им надо помогать. Они сейчас попросятся к нам, и мы их возьмем. А то, что там на границе армия сейчас скопилась и ихняя, и наша, так это все херня, надо просто поехать, за три дня размочить и забыть про это все", - сказал молодой человек по имени Михаил.

Он говорил решительно и не видел никакой проблемы в том, что по сути говорил о войне между Россией и Украиной.

Когда же корреспондент Би-би-си спросил его, как быть с неизбежными жертвами среди мирного населения в селах и городах в случае войны, он объяснил: "В городах не в наших, а там, где армия украинская скопилась".

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"Они не в городах, они за городом, никогда не будет танк по городу ехать, они за городом, - рассуждал Михаил. - Украина получит ядерное оружие, и тогда чего нам ждать? Сейчас, пока это все в зародыше, надо всех рубать там, и все".

В этот момент над городом пролетел ударный вертолет Ми-28.

Про возможность того, что у Киева появится ядерное оружие, упомянули и другие собеседники Би-би-си. Они боятся, что Украина сразу применит его против России, если оно у нее появится. Но многие опасались нападения Украины и без ядерного оружия. Как украинская армия смогла бы напасть на Ростовскую область через территорию, контролируемую властями ДНР, они при этом сказать затруднились.

В отличие от воинственно настроенного Михаила, пожилая женщина, отказавшаяся представиться, сказала, что войны боится, но Путина поддерживает.

"А что теперь - их оставить там, чтоб их всех снесли с лица земли? Их же там всех убьют, - сказала она. - Боюсь, все боятся, никто войны не хочет, но и нельзя тоже их оставить".

"Каждый пройденный день - это гибель жителей Донецкой и Луганской областей. А это наши ближайшие соседи, и настоящие, как говорится, братья", - сказал Би-би-си пожилой мужчина Юрий.

"У нас все однозначно. Я не могу сказать, что рады, но одобряют это. Ну не бывает у нас стопроцентной… Это только в Советском Союзе было стопроцентное голосование", - добавил он.

Понять, сколько именно жителей Покровского одобряют признание ДНР и ЛНР, сказать сложно. Несколько человек не стали говорить на эту тему с корреспондентами Би-Би-си, сказав лишь, что не поддерживают решение Путина. Но их было меньшинство.

"От этого еще страшнее"

В двух десятках километров южнее Покровского, на вокзале Таганрога, во вторник вечером был развернут небольшой лагерь МЧС. В скверике у вокзала стояли палатки для отдыха и обогрева, пластиковые туалеты и большой мусорный бак.

За пару дней до этого сюда вереницей приезжали автобусы с жителями Донбасса, которых отправили в эвакуацию власти "республик".

Тут пассажиры автобусов пересаживались на поезд и отправлялись в другие регионы России.

В воскресенье автобусов было много, и сквер был заполнен играющими детьми и встревоженными женщинами, которые не понимали, куда они попали и куда направляются.

Спустя два дня там было всего три автобуса, которые привезли в Россию очередную группу людей.

"Все равно страшно оставаться на том месте, - говорит молодая девушка по имени Виола, которая только приехала из Шахтерска с маленькой дочерью. - Нужно здесь немного пожить, пока поутихнет, успокоится. Если все наладится, то конечно вернемся".

Виола рассчитывает вернуться через полгода. Признание Путиным ДНР и ЛНР она поддерживает. Одобряет его и житель Харцызска Илья. "Чокнулся с ним через телевизор", - говорит он про Путина.

Подпись к фото, Житель Харцызска Илья говорит, что поддерживает решение Путина признать ДНР и ЛНР

Елена, студентка донецкого медуниверситета, в пункт временного размещения не собирается - ее родители живут в другом городе России, куда девушка планирует вскоре переехать.

"В экономической ситуации ДНР сложно находиться и выживать, особенно молодежи, - рассказывает она. - Комендантский час, республика не развивается. В принципе есть все, чтобы там жить, все условия, и люди добрые, но экономика… Все разрушено. И смотреть, как в центр города попадают снаряды - тут строят, а рядом же разрушают, это тяжело".

По словам Елены, ее порадовало признание Россией обеих республик, она "даже заплакала". Но чувство радости, признает девушка, получилось "двоякое".

"С одной стороны, очень радостно, все-таки мы восемь лет к этому шли", - объясняет Елена. С другой стороны, она боится, что признание самопровозглашенных республик может привести к новой эскалации конфликта.

"Весь мир в шоке от того, что происходит, и все недовольны, а особенно Украина. Россия и до этого помогала нам в военном плане… А сейчас уже официально сказали об этом, и от этого еще страшнее".

Михаил - гражданин России, и поэтому он смог легко уехать из ДНР. По его словам, одной из причин того, что он решил эвакуироваться, стала агрессивная мобилизация мужчин в вооруженные формирования, которую начали проводить местные власти.

"Сейчас там забирают воевать. Можешь выйти за хлебом, а тебя могут забрать. У меня есть семья, есть дети, я не хочу рисковать", - говорит он.

По словам Михаила, одного из его друзей забрали во вторник. "Пришли домой, вручили повестку и сказали, что у него два выбора: либо в пять часов быть на пункте, либо, по-моему, там четыре года уголовки за неявку. Так что это все серьезные вещи".

На протяжении почти суток после объявления Владимиром Путиным о признании ДНР и ЛНР оставалось неясно, в каких границах Россия признала самопровозглашенные республики. Их власти претендуют на всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины, хотя фактически контролируют лишь их меньшую часть.