Предупредительный сигнал. Что говорят о новых западных санкциях экономисты

Ксения Чурманова

Би-би-си

37 минут назад

Автор фото, Artyom Geodakyan/TASS Подпись к фото, Российский фондовый рынок рухнул на фоне обострения ситуации в Донбассе

Первые западные санкции против России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР оказались умеренными. Но экономисты уверены, что ими не ограничатся в случае дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта.

Во вторник, 22 февраля, президент США Джо Байден объявил о первых финансовых санкциях против России. Они последовали в ответ на признание Путиным независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР и решение ввести российские войска на эти территории. Это решение президента России во вторник поддержал Совет Федерации - верхняя палата российского парламента.

Антироссийские санкции вводят также страны Евросоюза, Британия, Канада, Япония и Австралия. На данный момент эти ограничительные меры кажутся экономистам "уважительными" и "недраматичными".

Санкции против российского госдолга

США в своем первом пакете санкций запретили покупать на вторичном рынке облигации, выпущенные после 1 марта 2022 года. Это наиболее серьезная мера из всех объявленных, но не самый радикальный вариант: инвесторам не придется продавать старые выпуски ОФЗ (облигаций федерального займа).

Россия привлекает внешнее финансирование в основном в виде облигаций, в которые вкладываются европейские и американские инвесторы. По данным министерства финансов России на 1 января, общий внешний госдолг страны составил 59,7 млрд долларов, из которых 39 млрд долларов - задолженность по облигациям.

Обсуждение запрета на операции с российским госдолгом на вторичном рынке ведется с прошлого года. Их обсуждали еще в сентябре, до эскалации, как логичное продолжение предыдущих санкций, потому что они фактически не работали, говорит главный экономист инвесткомпании "Ренессанс Капитал" по России и СНГ Софья Донец.

В апреле 2021 года минфин США ввел запрет на участие в размещении на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ. Но тогда после паузы инвесторы вернулись к покупке новых выпусков.

Поэтому эти санкции для рынка не стали неожиданностью - рынок к ним более или менее подготовился, добавляет Донец. Будут ли США вводить более жесткие санкции на госдолг, связанные с держанием облигаций, неизвестно, но пока об этом речи не шло.

К концу января доля вложений нерезидентов в ОФЗ снизилась до 18,8%. Это минимум с июля 2015 года. Экономисты предполагают, что иностранные инвесторы продолжат инвестировать в старые облигации тогда, когда начнется деэскалация конфликта.

Санкции против госбанков

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США ввели блокирующие санкции против двух финансовых институтов, которые играют ключевую роль в финансировании российской оборонной промышленности, владея совокупными активами на десятки миллиардов долларов, говорится в сообщении американского минфина.

Под санкции попали госкорпорация ВЭБ.рф и Промсвязьбанк, который Байден в своем заявлении назвал "военным банком", а также их 42 дочерние структуры.

"Промсвязьбанк" финансирует российский оборонный сектор, ВЭБ обслуживает российский госдолг и финансирует масштабные проекты по развитию инфраструктуры и промышленности.

"Эти санкции гарантируют, что ВЭБ и Промсвязьбанк больше не смогут вести бизнес в США и будут отрезаны от американской финансовой системы. Сегодняшнее решение ограничивает возможности России финансировать оборонные контракты и привлекать новые средства для финансирования своей кампании против Украины", - заявили в минфине США.

"Оба банка ориентированы на внутренний рынок и работали с внутренними клиентами в российской экономике, поэтому эти санкции не сломают деятельность компаний", - говорит экономист, профессор РЭШ Олег Шибанов.

"Для этих банков нет рисков, эквивалентных банкротству, но издержки будут. Возможно их подключение к расчетам центрального банка", - прогнозирует Софья Донец.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти США обещают, что в случае нападения на Украину санкции будут более жесткими

Под санкции США попали 25 организаций в структуре ВЭБа. В списках не оказалось особо важных для российской экономики компаний, таких как "Роснано" и фонд "Сколково", отмечает Шибанов.

Связано это с тем, что санкции распространяются только на те организации, в которых у ВЭБа не менее 50% владения.

"Пока это скорее предупредительный сигнал и первый шаг к тем санкциям, которые могут быть объявлены на более широкий круг компаний в будущем", - предполагает экономист.

Донец полагает, что для первого пакета санкций были выбраны "легкие варианты", санкции против которых не будут разрушительными для рынка.

Евросоюз также анонсировал санкции против ВЭБа, Промсвязьбанка и банка "Россия". Европейские санкции также предусматривают ограничения для России доступа к рынкам капитала и финансовым рынкам ЕС, но конкретные меры пока не уточняются. Санкции также вводятся против бизнесменов, "финансирующих операции России на Донецкой и Луганской территориях или извлекающих выгоду из этих действий".

Санкции против "Северного потока-2"

Джо Байден во вторник заявил, что США работают с партнерами в Германии над тем, чтобы "Северный поток-2" не был запущен.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц дал поручение о приостановке сертификации "Северного потока-2".

"Для "Газпрома" это означает списание примерно 8 млрд евро, которые были инвестированы в "Северный поток-2. Это худший сценарий", - полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Автор фото, AFP Подпись к фото, "Газпром" потратил на "Северный поток - 2" более 8 млрд евро

Пока непонятно, придется ли полностью похоронить "Северный поток-2" или есть какие-то шансы, что через какое-то время он все-таки начнет работать, раз уж он уже построен, отметил Суверов.

Это потери и для Германии, которая надеялась стать газораспределительным хабом и использовать СП-2 в коммерческих интересах. Суверов предположил, что для долгосрочного замещения российского газа на европейском рынке могут быть увеличены поставки СПГ в Европу, которые уже растут.

Санкции против руководителя VK

США также ввели персональные санкции в отношении детей трех российских чиновников из ближайшего окружения Путина: зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова (сын директора ФСБ), предправления Промсвязьбанка Петра Фрадкова (сын бывшего премьер-министра и экс-главы СВР) и гендиректора корпорации VK Group Владимира Кириенко (сын первого замруководителя администрации президента).

Их имущество и вся собственность будут заблокированы в США. Это касается и организаций, в капитале которых доля подсанкционных лиц составляет больше 50% - американские компании не смогут проводить с ними сделки.

В VK считают, что попадание Владимира Кириенко в санкционный список США не повлияет на операционную и финансовую деятельность компании, а также на ее взаимодействие с партнерами. "Компания продолжает работать в обычном режиме", - заявили в среду в пресс-службе VK.

Кириенко был назначен гендиректором VK в конце прошлого года, после того как компания USM российского миллиардера Алишера Усманова продала свой пакет акций группе "Согаз" (контролируется другом Владимира Путина Юрием Ковальчуком).

Что теперь?

"Если бы этими санкциями все ограничилось, то это было бы время для облегчения. Но проблема в том, что, скорее всего, не последние санкции", - говорит Софья Донец из "Ренессанс Капитала".

Будут ли ужесточены экономические санкции, зависит от действий России в Украине. Об этом предупреждали западные политики.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Украинский солдат у границ на востоке Украины

"Если Россия продолжит вторжение в Украину, США быстро введут обширные экономические санкции, которые окажут серьезное и долгосрочное влияние на экономику России", - говорилось в заявлении минфина во вторник.

Куда больший эффект на рынок окажут санкции против публичных российских банков - Сбербанка и ВТБ, считают экономисты.