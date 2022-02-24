“Просто карточку задели”. Почему в санкционном списке ЕС не все депутаты, голосовавшие за признание ДНР и ЛНР

Ольга Просвирова, Анна Пушкарская, Софья Самохина

Би-би-си

28 минут назад

Автор фото, Gosduma/TASS

Европейский союз назвал имена 338 депутатов Госдумы, которые впервые попали под индивидуальные санкции. Накануне было объявлено, что в новом пакете будет 351 человек - все, кто проголосовал за обращение к президенту с просьбой признать независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Би-би-си изучила, почему в новый список попали не все.

Объявляя о санкциях, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ограничения коснутся тех депутатов, которые проголосовали за независимость ДНР и ЛНР. Речь идет о голосовании 15 февраля - еще до памятного заседания Совета безопасности - когда Дума одобряла обращение к президенту с просьбой признать “республики”.

Два голосования, один список

Голосование 22 февраля, когда депутаты во второй раз выразили свое мнение по поводу независимости "республик", ратифицировав договоры с ДНР и ЛНР, Евросоюз учитывать не стал.

В первый раз независимость ДНР и ЛНР поддержал 351 депутат Госдумы, но а во второй "за" высказались уже 400 парламентариев.

В пресс-службе Европейского совета утром 23 февраля не смогли ответить на вопрос, почему при составлении списков учитывалось только первое голосование.

Особое место в новом пакете занял депутат Петр Толстой - глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Он тоже голосовал за обращение к Путину 15 февраля, но в документе ЕС указано, что он является телеведущим программы "Время покажет" на Первом канале.

Согласно документу, Толстой - "центральная фигура правительственной пропаганды, он часто выступает за аннексию Крыма. Поэтому он несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Все остальные 337 депутатов включены в список именно за отданный 15 февраля голос.

Готовились заранее

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Основываясь на поступавшей по закрытым каналам информации о том, что Россия может ввести войска на территорию Украины, европейские чиновники начали готовить санкционные списки заранее - чтобы применить их в нужный момент. Еще во второй половине декабря лидеры ЕС согласились работать с союзниками над санкционным пакетом на случай, если Москва решит вторгнуться на территорию Украины.

Западные спецслужбы тогда сообщали, что у границ с Украиной сосредоточено до 100 тысяч российских военнослужащих. “Любая дальнейшая военная агрессия против Украины обернется серьезными последствиями”, - предупреждали тогда лидеры стран ЕС. Месяц спустя, в конце января, Жозеп Боррель заявил, что работа над санкциями “продвигается хорошо”, но в детали вдаваться тогда не стал.

Европейцам традиционно сложнее, чем, например, США или Британии, вводить санкции: “за” должны высказаться все 27 стран-членов ЕС. И к самому санкционному списку подход у ЕС традиционно более аккуратный: Брюссель практически не имеет рычагов для того, чтобы распространить индивидуальные санкции на основании, например, закрытых донесений разведки.

Все основания для внесения человека в список должны быть общедоступными, чтобы частные лица могли оспорить решение Евросоюза.

Совокупностью этих факторов и объясняется тот факт, что в предварительном списке ЕС был всего 351 депутат, а не 400. Брюссель не ответил на вопрос Би-би-си, планирует ли он распространить санкции на тех, кто голосовал по второму документу.

В то же время, еще два депутата из "списка 351", единороссы Михаил Киселев и Никита Румянцев, под санкции вообще не попали. Хотя на сайте Госдумы они числятся как проголосовавшие, и в предыдущие санкционные листы ранее не попадали. Би-би-си направила запрос в ЕС и ждет ответа.

Ветераны санкционных списков

Некоторые из депутатов, не принимавших участие в первом или во втором голосовании, уже находятся в санкционном списке ЕС - например, спикер Госдумы Вячеслав Володин - он под санкциями уже с 2014 года. В день первого голосования о признании "республик" Володин находился в Думе и открывал пленарное заседание, но вскоре вышел из зала и в голосовании не участвовал.

В общей сложности 11 проголосовавших депутатов не попали в список, потому что давно находятся под санкциями. Это командовавший в 2014 году воздушно-десантными войсками России Владимир Шаманов - ныне он зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества и делам общественных и религиозных объединений. Шаманов голосовал за признание ЛНР и ДНР 15 февраля, но не попал под санкции второй раз.

По той же причине ЕС не включил в пакет и других давних фигурантов санкционных списков - председателя комитета по международным делам Леонида Слуцкого (ЛДПР), лидера фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова, единороссов Константина Бахарева, Дмитрия Белика, Виктора Водолацкого, Светлану Журову и Михаила Шеремета, а также коммунистов Валерия Рашкина, Ивана Мельникова и Леонида Калашникова.

Не голосовали, но не расстроились

В "список 351" попали и несколько депутатов, которые официально считаются проголосовавшими 15 февраля, хотя в этот день их вообще не было на заседании. Например, это коммунисты Сергей Обухов и лидер фракции Геннадий Зюганов, заметил телеграм-канал “Можем объяснить”. Оба коммуниста тогда болели ковидом.

Сергей Обухов подтвердил Би-би-си, что не голосовал из-за болезни 15 февраля, однако оспаривать санкции в отношении себя он не собирается: “В любом случае я поддерживаю это [признание ДНР и ЛНР], это моя позиция, я ее отстаиваю с 2014 года, с этой позицией шел на выборы. Буду рад санкциям - это просто знак качества, спасибо!”

На вопрос Би-би-си, каким образом в Думе засчитали его голос, депутат ответил: “Да, я выяснял - просто карточку задели. Спасибо, что задели, я не собираюсь от этого отказываться, все к лучшему”. Обухов говорит, что при необходимости напишет заявление с подтверждением своей позиции и просьбой засчитать этот случайный голос. Он подтвердил, что 22 февраля уже лично голосовал за ратификацию договоров с ЛНР и ДНР.

Автор фото, Anadolu Agency via Getty Images Подпись к фото, Санкции стали ответом на решение России признать независимость самопровозглашенных республик

Отсутствовавший во время первого голосования Зюганов 22 февраля также проголосовал за независимость самопровозглашенных республик.

Есть в Госдуме и депутаты, которые голосовали за обращение к Путину 15 февраля и, соответственно, попали под санкции, но 22 февраля на заседании по ратификации договоров с ЛНР и ДНР отсутствовали.

Первый зампред комитета по энергетике справоросс Игорь Ананских причины своего отсутствия раскрывать не стал, но подчеркнул, что это было запланировано заранее, когда еще не было известно, что будет происходить в Думе 22 февраля.

“К сожалению, меня не было в этот день в Госдуме по уважительным причинам, которые были заранее известны руководству Госдумы. Я с удовольствием проголосовал 15-го и с удовольствием проголосовал бы 22-го”, - сказал он.

На вопрос, есть ли у депутата зарубежные активы и какие последствия для него могут иметь вводимые персональные санкции, депутат заверил, что активов нет, и санкции на нем не отразятся “совершенно никак”. В 2013 году контрольная комиссия Госдумы отказалась проверять опубликованные в интернете сведения о якобы принадлежавшей ранее Ананских недвижимости в США. Ананских тогда говорил РИА Новости что давно продал квартиры в США, никак не владеет ими и не управляет фирмами, связанными с этой недвижимостью.

Что с зарубежной недвижимостью?

Среди депутатов, попавших в санкционный список, самые существенные потери - у единоросса Андрея Горохова. Согласно его предвыборной декларации, депутат владеет большой (388 квадратных метров) квартирой в Австрии. Там же у него земельные участки, дом и гаражи.

Первый зампредседателя думского комитета по туризму и чемпион мира по боксу Николай Валуев, также из “Единой России”, теперь не сможет приехать в Испанию, где у его супруги дом в 98 квадратов.

Депутаты других партий тоже лишатся возможности отдыхать в своих зарубежных квартирах. Вадим Белоусов из “Справедливой России” не сможет приезжать в испанский дом своей жены.

Его однопартиец - председатель думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг - потеряет возможность навещать жену на Кипре, но его супруга также владеет квартирой в Швейцарии. Эта страна не входит в Евросоюз, но ее власти уже заявили, что платформой для обхода европейских санкций Швейцария не будет. Гартунг сказал Би-би-си, что пока не знает, как теперь будет пользоваться принадлежащей его семье зарубежной недвижимостью: "Возможно, никак". По его словам, он впервые попал в санкционные списки, и ему это нужно еще обдумать.

Но есть и те, кому повезло. Михаил Берулава из КПРФ не голосовал за первый законопроект (но поддержал второй) и не попал в санкционный список ЕС. Он сможет ездить в Болгарию, где у его жены в собственности две квартиры. Депутат от ЛДПР Рифат Шайхутдинов не лишится возможности приезжать к своей жене в ее итальянский дом и на свой собственный финский хутор - он в первом голосовании тоже участия не принимал.

Внефракционная Оксана Дмитриева, также не голосовавшая за первый законопроект, но поддержавшая второй, избежала санкций. Она может ездить в Грецию, где ее супруг владеет домом в 99 квадратных метров.

Собеседник Би-би-си, действующий чиновник Евросоюза, поясняет, что санкции - особенно адресные - должны доносить политическое послание: “Наша задача - показать, что нас не устраивает в поведении страны. Мы таким образом показываем, что считаем необходимым изменить поведение руководства той или иной страны”.

Кто еще избежал санкций

99 депутатов под санкции из-за голосования 15 февраля не попали. Из них 16 депутатов - это почти вся фракция “Новые люди” плюс единороссы Иван Солодовников и Лев Ковпак - проголосовали против обращения к Путину. А один единоросс - зампредседателя комитета по экономической политике Артем Кирьянов - нажал кнопку “воздержался”.

Автор фото, Duma/TASS Подпись к фото, Вячеслав Володин за первый законопроект не голосовал, но он уже много лет и так находится в санкционном списке ЕС

Впрочем, в этот же день дума рассматривала не один, а два одинаковых по сути проекта обращения к Путину. 351 голос получил победивший проект коммунистов, 310 - единороссов. Они отличались только тем, что последние предлагали сначала провести промежуточную консультацию с МИД.

Некоторые депутаты 15 февраля присутствовали на заседании, но голосовали за обращение к Путину по схеме единороссов - и в итоге избежали санкций. Среди них был первый замглавы фракции "Единая Россия" Дмитрий Вяткин. Он сказал Би-би-си, что выступал за признание ЛНР и ДНР, а на санкции ему "вообще наплевать": "За границу я много лет езжу исключительно по работе, а она связана исключительно с внутренними вопросами".

82 депутата в голосовании за проект коммунистов 15 февраля не участвовали и под новые санкции тоже не попали. Из них 20 человек не участвовали и во втором заседании по Донбассу. Это, в частности, болевший ковидом лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский и председатели двух думских комитетов - Владимир Гутенев (комитет по промышленности и торговле) и Павел Завальный (комитет по энергетике). Не участвовала глава думской комиссии по этике Валентина Терешкова, первый зампред комитета по международным делам полярник Артур Чилингаров, первый зампред комитета по культуре актриса Елена Драпеко.

Были ли среди них те, кто проигнорировал заседание из-за нежелания участвовать в голосовании по этому вопросу, или все отсутствующие избежали санкций случайно (из-за болезни, ограничительных антикоронавирусных мер или командировок), неизвестно. И только первый зампред думского комитета по просвещению Максим Гулин (“Новые люди”) сначала проголосовал против, а 22 февраля на заседание не пришел.

Однако большинство избежавших сейчас санкций членов фракции “Новые люди”, которые голосовали против обращения к Путину, 22 февраля одобрили ратификацию договоров с ЛНР и ДНР и могут попасть под санкции в будущем. Противников ратификации договоров с республиками Донбасса или воздержавшихся депутатов среди присутствовавших 22 февраля на заседании уже не было.