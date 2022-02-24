"Кто в Польшу, кто в Западную Украину". Что рассказывают о вторжении жители украинских городов

54 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Люди в киевском метро. Четверг, 24 февраля

Утром в четверг Россия начала военную операцию на территории Украины. Из Киева и городов на востоке страны приходят сообщения об обстрелах. Россия заявляет, что удары наносятся лишь по военным объектам, но украинские власти сообщают, в том числе и о гибели мирных жителей. Русская служба Би-би-си поговорила с жителями украинских городов о том, что там происходит в первые часы российского вторжения.

Киев, Святослав Хоменко, корреспондент Би-би-си:

"На улицах Оболони, одного из спальных районов Киева, в первое утро войны многолюдно. Только люди все сплошь с мрачными лицами и сконцентрированы в очередях.

Очереди выстроились возле аптек, банкоматов, на кассах супермаркетов. Некоторые магазины, палатки на рынке и, например, "Макдональдс" вообще не открылись.

Разговоры в очередях невеселые. Женщина у хлебного киоска жалуется соседке: мол, ей звонила сестра из Львова, русские бомбят даже там, через трубку были слышны звуки сирен. Та отвечает: знакомые говорят, что Луцк горит.

Но совсем рядом из магазина выходят две девушки, в руках у них по шестилитровой канистре воды и по пакету с продуктами. Одна говорит другой: главное, что накупили чипсов и шоколадок - значит, продержимся".

Анна Каскевич, Харьков:

"Я проснулась в пять утра на Салтовке (район Харькова), слышно было, как будто разрываются боеприпасы. Были предрассветные сумерки, и огней от взрывов видно не было, только все гудело. Я собрала вещи и на метро поехала к родителям на другой конец города. Сейчас мы с семьей собрали все вещи и едем на дачу в бомбоубежище - это родительский дом с большим погребом.

У моей семьи паники нет. Мы в целом военноподготовленные, и были готовы к такому развитию событий. Я головой понимаю, что по мирным жителям бить не будут. Скорее, как в 2014 году, там только военные объекты и администрации захватывали. Поэтому от них нужно держаться подальше.

У нас семья вместе, машины заправлены, у нас много продуктов с собой на несколько недель вперед и консервы с собой в запасе. Отец взял с собой боевую технику, у него есть оружейные патроны, вся херня. Я свою рабочую технику всю взяла. Мы собрали тревожный чемоданчик и просто сейчас [сваливаем].

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А вот мой отдел - я на работе руковожу отделом из 50 человек - там у ребят паника. Многие в городе живут по одному и не знают, куда бежать. Я вот сейчас им пишу, чтобы они собрались вместе все в какой-то одной точке и не выходили из дома.

Я верю информации только из официальных источников, я слушаю ее по ТВ. Мне понятно, что Россия наступает, но непонятно, куда они, [блин], наступают. Мой парень живет в Одессе, у него папа полковник воздушных войск, он сейчас в штабе, а по городу падают и разрываются снаряды, все вокруг летает.

Я самолёта ни одного не видела у нас, но мой папа видел, как на Салтовке влетел боеприпас в военную часть. Мобилизацию украинской армии я вижу, по городу едет много военной техники, она наша и едет туда, в сторону границы. На выезде из города сумасшедшие очереди, люди бегут.

Многие едут в Днепропетровском направлении. Мы тоже по нему на дачу едем. Много людей просто сидит в метро с рюкзаками и ждут чего-то. Ну, это просто самое большое бомбоубежище. Паника, конечно, у всех. Очереди в банкоматах, в супермаркетах сгребают все, но общаются между собой нормально, в истерике никто не валяется, просто ищут пути отступления.

Что я могу сказать российскому руководству? Пошел он […], этот Путин. Мне кажется, в мире нет такого человека, которому так много людей желает смерти. При этом позицию Зеленского я поддерживаю, мне вообще нравится все, что делает нас президент, учитывая то, в какое нелегкое время он попал. Будь кто угодно на его месте - было бы то же самое с войной. Российская власть перешла все границы".

Харьков, Андрей Ключко:

"Сегодня в пять с лишним утра я проснулся от звуков взрыва. Я ночевал в частном доме, и его стены буквально ходили ходуном. Было ещё совсем темно и очень страшно. Первая серия длилась минут 10-15, возможно, меньше. Затем ещё какое-то время это продолжалось с перерывами до шести часов примерно.

Я спустился на первый этаж, где живут мои родители, и мы вместе начали готовить подвал: спускать туда воду, тёплые вещи и прочее.

Из интернета я узнал, что Россия пошла в атаку почти что по всем направлениям, и эти звуки, вероятно, были артподготовкой перед прохождением границ в направлении Харькова.

Была слышна и буквально ощутима. Я живу на севере Харькова, в т.н поселке Жуковского, отсюда до Белгородской области 30 минут на машине.

Сейчас 10:00, слышны "Грады", минометы и автоматные очереди.

Подпись к фото, Харьков, Салтовка

В моём кругу паники нет. Страх есть, это нормально. Но паники нет. Когда все началось, все просто начали делать то, чего никогда и не сговаривались делать.

К нашей радости присутствие ВСУ ощущается, и мы за них очень болеем и переживаем. Ощущения, что мы тут оставлены на произвол, нет. Просто нужно переждать и все будет хорошо".

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Мариуполь, Ирина:

"Я проснулась около четырех утра, но точное время не посмотрела, в новостях еще ничего не было. У нас шел дождь всю ночь, и мне казалось, что гремело, но тут реально бомбануло. Мои окна выходят на наш аэропорт и хорошо было слышно несколько раз. Я включила телевизор, но вообще никаких новостей не было. А потом уже нашла видео в интернете, где Путин говорит о начале операции.

Часов в восемь было еще несколько разрывов, потом тихо, но началась паника. Очень много машин на заправках, я в очереди стояла долго. Выстроились очереди на выезд города через Мангуш, но какой смысл бежать, если это идет по всем областям. На въезд, говорят, идет наша техника. Сейчас выстрелов или бомбежек не слышно".

Николаев, анонимно:

"Я ложусь поздно, сначала слышала как летают самолеты и вертолеты - они у нас часто летают, рядом Кульбакино, это большой военный объект - чуть что, с него летают на Донецк и Луганск. С семи до девяти загрохотало - посуда тряслась, шкафы, тут мы присели, конечно. Сейчас тихо, спокойно. Мы ждали, что так будет, раз уже признали - сейчас надеемся на точность российских войск. Жилые районы не задеты вроде, все пошли на работу - и всех сразу вернули, вроде идет какая-то мобилизация, но это для тех, кто помоложе. Кульбакино, судя по всему, зачистили полностью и после этого тишина".

Одесса, Максим Карасев:

"Сегодня в пять утра многие проснулись от взрывов, была серия взрывов. После этого начали собираться и выезжать - кто в Польшу, кто в Западную Украину. Никаких десантников нет, мои друзья гуляли по берегу моря - все тихо-мирно. На Слободке военная часть, оттуда был виден дым".

Одесская область, Татьяна:

"Я живу в Одесской области, и тут обстановка очень напряжённая. Слышала взрыв в городе в районе микрорайона Поселок Таирова. Много военной техники. В магазинах ажиотаж, скупают товары первой необходимости".

Харьков, анонимно: