"Безопасных мест больше нет". Каким было утро вторжения российских войск для редактора Украинской службы Би-би-си

Марта Шокало

Редактор Би-би-си Украина

час назад

Автор фото, Марта Шокало

Ночью меня разбудил коллега - он рассказал о речи Владимира Путина, в которой тот объявил о вторжении.

Сразу после этого начались раздаваться взрывы. Я слышала их из своего дома, но в нашей группе в WhatsApp коллеги из самых разных мест начали писать и о разрывах неподалеку от них.

Я была совершенно потрясена, когда поняла, что нападению подвергся Киев, а не линия фронта на востоке страны.

Больше всего обычные люди боятся, что отключится электричество и интернет - тогда мы окажемся в настоящей изоляции.

И еще боятся того, что бомбардировке подвергнутся мосты через Днепр: в таком случае окажутся разделенными восточная и западная части города.

Звуки взрывов не утихали около получаса.

Я одела своего 10-летнего сына. Мы позавтракали, стараясь сидеть как можно дальше от окон, но он был настолько испуган, что от пережитого стресса его вырвало. Мы отнесли в подвал свечку и запас воды - на случай, если в какой-то момент нам придется там укрываться.

К супермаркетам и банкоматам у моего дома выстроились огромные очереди. Во многих из них быстро закончились наличные, а на некоторых автозаправках мгновенно раскупили весь запас бензина.

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Теперь, когда мы знаем, что вся страна подверглась нападению, появилось ощущение паники.

На выездах из города огромные пробки - так что те, кто решил уехать из Киева, довольно сильно рискует: в медленно движущемся потоке машин можно стоять часами - пока у тебя не кончится бензин.

Поезда ходят, но на места в них претендует слишком много людей. Украинское воздушное пространство закрыто, президент Владимир Зеленский ввел в стране военное положение.

От ударов страдают не только военные цели - у нас есть фотографии жилых домов из нескольких городов, куда попали ракеты.

От ударов российской авиации страдают все регионы страны. Даже во Львове, от которого совсем недалеко до границы с Польшей, сегодня утром звучали сирены, и одному из моих коллег пришлось спускаться в бомбоубежище.

Другой коллега вывез свою семью из Киева, чтобы она не пострадала от воздушных ударов. В селе, возможно, безопаснее, чем в городах. Но в стране, которая подвергается нападению с севера, востока и юга, безопасных мест больше нет.