"Демилитаризация" Украины: какие цели преследует российская армия и что будет дальше?

Олег Болдырев

Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters

Объявляя о начале "военной операции", российский президент Владимир Путин заявил о намерении "демилитаризировать" Украину. Но что конкретно скрывается за этим, какого рода оперативные цели преследует российская армия и будет ли Россия преследовать политические цели, если добьется военных успехов? Мы расспросили об этом военных экспертов в России и за ее пределами.

Иван Сафранчук, эксперт Российского совета по внешней и оборонной политике

Я думаю, что на практике это означает, что Украина должна быть неспособна представлять собой какую-то угрозу в сторону востока. Давайте так: Киев должен вести только политические переговоры и должен быть неспособен поддержать любые свои политические позиции военным фактором.

До того он, конечно, это мог: если бы они не контролировали часть территории Донецка и Луганска, то существовали бы в других границах, правда? Там в военном плане они довольно много делали.

Что это говорит о длительности военной операции? По всей видимости, не очень длительно. Возможно, у Киева останется какой-то политический голос, но точно ни у кого там не будет возможности подкрепить свои позиции военной силой. Гипотетически это можно сделать без смены власти [в Киеве], на практике... не знаю, я в этом не уверен.

Евгений Бужинский, старший вице-президент ПИР-центра, генерал-лейтенант запаса

Не знаю, это к Путину, я сам это не очень понимаю. Я думаю, надо режим менять на Украине. Они заявляют, что ядерное оружие собираются обрести, это уже экзистенциальная угроза России, надо решительные действия вести.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Демилитаризация и денацификация": Сергей Лавров про Украину

Не могу предположить, какие будут сроки, а гадать не хочу. Я рассчитываю, что все это будет достаточно быстро. На военном языке это называется уничтожение критических элементов военной инфраструктуры, эта задача уже, видимо, выполнена, дальше - выход на какой-то рубеж. Какой - не знаю.

Дэвид Петреус, бывший директор ЦРУ США

Я думаю, основные выводы на сегодня (четверг - ред.) такие: если бы я был российским командующим, то удовлетворен достигнутым не был бы. "Шока и изумления" не было. Достигли меньше, чем я ожидал.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Мы знаем, что украинская армия - не чета российской, российские вооруженные силы могли бы подмять под себя ВСУ, но произошло то, на что мы в каком-то смысле надеялись - украинцы отсрочили наступление россиян, сумели задержать размещение русских в аэропорту Гостомель, и аэропорт пока не под контролем наступающих.

Пока что то, что я вижу, не очень убеждает меня в успехах российской армии. К тому же видно, что почва уже растаяла, а планировщики, видимо, надеялись на то, что техника будет идти по замерзшей земле. Мы говорили до начала войны, что страна эта огромная, и это будет более серьезной проблемой для русских.

Путину удавались победы в прошлом. Чечня, Грузия, Сирия, конечно, Крым и Донбасс. Но это - совершенно другая ситуация, Украина огромна, и задача огромна. 190 тысяч российских солдат кажется огромной армией, но если оставить за скобками всех, кто в танках, при артиллерии и прочем - вам нужны "сапоги на земле", чтобы держать города под контролем, нужна пехота, и у Путина ничего подобного нет.

Майкл Кофман, директор российской программы в Центре военно-морского анализа США

Цель российской операции - причинить существенный урон армии Украины и добиться смены власти в Киеве. Я думаю, что российские войска будут пытаться окружить как можно больше украинских военных, чтобы добиться скорейшей капитуляции. Очевидно, что Россия хочет окружить украинскую столицу и добиться смены правительства в ней.

Прямо сейчас мы наблюдаем массированные воздушные налеты и наземное наступление по всей Украине - от Беларуси на севере до Крыма на юге. На востоке страны, под Харьковым, идут ожесточенные бои. Кое-где украинские отряды быстро отступили. Очень много десанта высаживается.

Автор фото, Sergei Malgavko/Tass Подпись к фото, Вторжение российских войск на Украину продолжается уже вторые сутки

Прямо сейчас ключевой вопрос - что будет делать российская армия с большими городами: захватывать их целиком или обходить и двигаться дальше на Киев?

Михаил Ходаренок, российский военный обозреватель

Видите ли, руководство России подробно не раскрыло, что оно понимает под этим, и можно только гадать, что оно понимает под "демилитаризацией". Вполне возможно, что это означает полное разоружение украинской армии и содержание в будущем в пределах Украины только каких-то полицейских формирований.

Пока что можно только гадать, "специальная военная операция" только началась, и сейчас предсказывать промежуточные итоги я бы не стал. Характер действий сторон еще по большому счету не обозначился.

Может ли на этом этапе ожесточенное сопротивление украинской армии что-то изменить? Тут все зависит от украинской стороны. При любом вооруженном конфликте ожесточенное сопротивление стороны противника самым серьезным образом влияет на исход действий.

Роман Гусаров, журналист, эксперт в авиации

Автор фото, Vladimir Smirnov

Я понимаю это так: Россия воспринимает действия Украины в сотрудничестве с НАТО как опасность. На ее территории остается определенная военная инфраструктура. И под "демилитаризацией" понимается приостановление действенности, развития инфраструктуры Запада на территорию Украины.

Речь не идет о войне в понимании "до последнего солдата". На данный момент, насколько я вижу, все удары, которые наносятся российской армией, касаются объектов военной инфраструктуры: уничтожены объекты ПВО, аэродромы, авиация, и армия продвигается вглубь территории Украины колоннами, нет войны "по фронту".

О количестве таких объектов - десятки или тысячи - трудно сказать, но все действующие объекты, на востоке Украины, на Левобережье, они уже выведены из строя, не функционируют аэродромы, РЛС, подавлена система ПВО.

Хочется надеяться, что все это закончится такими точечными ударами и [объявлением] о готовности сторон к переговорам. Но однозначно "демилитаризация" подразумевает смену или власти, или вектора власти. Те решения, которые украинская власть продолжает принимать, это те решения, с которыми Россия не может существовать.

Александр Ермаков, независимый военный обозреватель

Автор фото, Reuters

Так-то по определению можно посчитать, что речь идет о лишении ВСУ большей части тяжелый вооружений, свертывания штатов украинских сил, они сейчас почти на уровне военного времени, лишение численности - не в грубом варианте, конечно.

Только один человек знает, что имеется в виду. Может быть, чтобы по итогам ВСУ распустили по домам, оставили в штатной численности мирного времени, без тяжелого вооружения, например так. Гадать сейчас невозможно.

Я был уверен до последнего времени, что без такого обойдется. Можно ли обойтись без смены политического руководства Украины? Ну а почему бы и нет. Минские соглашения же подписывались без смены руководства, может быть, и тут. Непонятно пока, что тут имеется в виду и трудно это комментировать.

Роб Ли, старший сотрудник Исследовательского института внешней политики, США

Россия добивается смены власти, смены политической ориентации Украины и, если не это не получится, уничтожения военного потенциала Украины. Цель российской армии - дойти до украинской столицы как можно скорее и добиться скорейшей капитуляции.

Автор фото, Getty Images

После этого в Киеве может быть установлен пророссийский режим, который примет нужные Москве поправки к конституции. Но если Украина не сдастся, каким будет сопротивление, и что Россия будет делать? Возможна также оккупация большей части страны.

Российское вторжение сосредоточено на Киеве, войска на него идут через Беларусь, однако именно на северо-востоке страны и под Киевом украинские войска оказывают самое серьезное сопротивление. Наземное российское наступление на юге, со стороны Крыма, кажется более успешным.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Эксперты полагают, что военные действия вскоре могут смениться переговорами

У России точно есть потери, есть российские военнопленные и оставленная техника, в том числе танки.

Параллельно, Россия продолжает осуществлять авиаудары по стратегическим объектам по всей Украине, включая аэродромы, системы ПВО и военные склады - и значительная часть ударов крылатыми ракетами может идти с кораблей Черноморского флота.

Московский военный эксперт, попросивший об анонимности

"Демилитаризацию" Украины, грубо говоря, можно сформулировать как лишение Киева возможности действовать на территории страны силовым путем. Полностью ликвидировать украинскую армию не обязательно.

Прежде всего, речь идет об авиационных базах, серьезных складах, крупных базах механизированных частей и подразделений. Когда все это накрывается, остальная часть армии лишается ударных возможностей. В принципе это может растянуться на считанное количество недель - две-три. С воздухом - даже быстрее, с сушей - подольше.