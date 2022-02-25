Как Лукашенко втянул Беларусь в конфликт с Украиной и чем это грозит экономике

Алина Исаченко

Русская служба Би-би-си, Лондон

час назад

Автор фото, ergei GUNEYEV / Sputnik / AFP Подпись к фото, Эксперты считают, что Лукашенко потерял контроль в своей собственной стране и действует согласно инструкциям Кремля

Военное вторжение России на территорию Украины поставило вопрос о роли Беларуси в этом конфликте. Александр Лукашенко формально отрицает участие белорусских военных в войне, хотя и не исключает, что это может измениться, если Путину потребуется помощь Минска. Лидеры оппозиции обвиняют Лукашенко в государственной измене, а эксперты указывают, что Беларусь в любом случае уже стала частью российской военной операции.

24 февраля в телеграм-канале "Беларусь за Мкадом" (признан властями экстремистским) появилась видеозапись, на которой колонна танков и военных грузовиков, по утверждению канала, движется в сторону Припяти (юг Беларуси).

Вскоре по соцсетям и СМИ разлетелись многочисленные свидетельства того, что российская армия вела боевые действия и с территории Беларуси. На одной из видеозаписей видно, как взлетают военные вертолеты (по утверждению телеграм-канала, недалеко от границы с Украиной), на другой - двигаются колонны военной техники (предположительно, по дороге из Гомеля в Светлогорск).

В соцсетях периодически поступают сообщения о внеплановых вызовах белорусов в военкомат.

Автор фото, Kremlin Press Office / Handout/Anadolu Agency Подпись к фото, МИД Беларуси говорил о выводе всех российских военных с территории страны после окончания учений, однако после встречи Лукашенко с Путиным все изменилось.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Заслуженный сообщил о запуске четырех баллистических ракет с территории Беларуси. Через Беларусь же российские войска вошли в Зону Чернобыльской АЭС (информацию подтвердил замминистр МВД Украины Антоном Геращенко).

О нападении российских войск, которые поддерживаются со стороны Беларуси, 24 февраля заявила погранслужба Украины. Александр Лукашенко в ответ заявил, что белорусские военные не участвуют в военной операции Кремля, обозвав украинские власти мерзавцами.

"Еще раз говорю: наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - подчеркнул Лукашенко.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская опубликовала заявление, в котором обвинила Лукашенко в участии в "вероломном акте агрессии", добавив, что режим полностью разделяет ответственность за действия России.

По данным соцопроса, проведенного Королевским институтом международных отношений "Чатем Хаус", 79% респондентов считают неприемлемой возможную гибель белорусских солдат на войне между Россией и Украиной (именно такую формулировку использует "Чатем Хаус"). Больше половины опрошенных считают, что Беларусь должна сохранять нейтралитет в российско-украинском конфликте.

"Беларусь уже заступила за красную линию"

Эксперты, с которыми поговорила Би-би-си, сходятся во мнении, что режим Лукашенко уже стал частью российской военной операции несмотря на то, что власти пока это отрицают.

"Происходит нарушение международных обязательств Беларуси, например, перед Украиной, и самого Конституционного устройства, - рассказал Би-би-си директор исследовательской программы по Восточному Соседству ЕС и по России Финского института международных отношений Аркадий Мошес. - Вопрос сейчас в том, будут ли белорусские вооруженные силы использованы в агрессии. На сегодняшний день Беларусь уже заступила за красную линию. Если вооруженные силы будут использованы, то она ее перейдет и наступит точка невозврата".

Автор фото, Stringer/Anadolu Agency Подпись к фото, На Украине утверждают, что оставшиеся в Беларуси российские военные совершают боевые нападения с ее территории

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В конституции Беларуси прописан ее нейтральный статус, запрещающий Минску принимать участие в военных действиях (этот пункт уже предложено убрать в новых поправках). Однако, по словам сотрудницы Центра анализа европейской политики (CEPA) Екатерины Глод, о соблюдении основного закона страны в белорусских реалиях говорить не приходится - Конституция может нарушаться и изменяться, как того пожелает режим.

"Я думаю, Лукашенко хотелось бы избежать участия в военных действиях, но пространство для маневра у него на сегодняшний день минимальное, - считает Екатерина Глод. - Он зависит от Кремля и политически, и экономически, и он будет делать то, что говорит Путин. Если Путину понадобится, чтобы началась военная операция с территории Беларуси, то Лукашенко будет вынужден согласиться".

По мнению белорусского оппозиционного политика Анатолия Лебедько, подобная ситуация связана с тем, что Лукашенко - нелегитимный лидер. "Когда тебя не поддерживают люди, ты должен чем-то жертвовать в обмен на эту поддержку, - считает Лебедько. - Лукашенко продает частями суверенитет страны Путину в обмен на его политическую и военную поддержку. В данном случае Лукашенко защищает свою собственную власть через вот такие форматы фактического соучастия в преступлении против человечества".

16 февраля глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что ни одного российского военного не останется на территории страны после окончания совместных учений. Однако вскоре, после "консультаций" Лукашенко с Кремлем, минобороны Беларуси сообщило, что войска остаются на неопределенное время. По мнению Анатолия Лебедько и Аркадия Мошеса, этот эпизод - свидетельство того, что Лукашенко утратил контроль над ситуацией в собственной стране.

"Это конец Лукашенко в том виде, в котором мы его знали, - говорит Мошес. - Он утратил статус хозяина, он утратил статус властителя земли Беларуси. На территории его страны находятся 30 тысяч войск чужой армии, а его по большому счету даже не спросили, хочет ли он этого. Эти люди могут получить любой приказ, в том числе приказ на его (Лукашенко) отстранение от власти. И он ничего сделать не сможет".

"Лукашенко все больше будет похож на Кадырова. Это своеобразное образование внутри Российской Федерации, где не действуют российские законы и предводитель выполняет специфические функции для Кремля. Лукашенко уже де-факто не управляет ситуацией в стране", - считает Анатолий Лебедько.

Новые санкции

24 февраля страны Запада ввели санкции в отношении Беларуси за участие в конфликте, развязанном Кремлем.

Санкции США коснутся 24 физических и юридических лиц, предприятий оборонного и финансового сектора, тесно сотрудничающих с Россией. В список также попал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Автор фото, Kremlin Press Service/Anadolu Agency Подпись к фото, Лукашенко заявил, что если Путину понадобится помощь белорусских военных, она будет предоставлена

В свою очередь Великобритания ужесточила санкции против России и распространила их на Беларусь.

По словам Екатерины Глод, санкции против Беларуси не только поставят Минск в еще большую экономическую зависимость от России (которой и так придется нелегко из-за санкций Запада), но и может привести к ухудшению экономических отношений с Украиной.

В 2016 году Украина по объему товарооборота и экспорта заняла второе место среди всех торговых партнеров Беларуси. В январе-мае 2021 года товарооборот между двумя странами составил 2,3 млрд. Экспорт белорусских товаров в Украину составил 1,7 млрд. долларов (в основном это нефтепродукты, удобрения, грузовая техника).

"Сейчас Украина рассматривает Беларусь как государство-агрессора, я думаю это сильно повлияет на торговлю, вплоть до ее полной остановки, - считает Глод. - У Беларуси остаются проблемы с выплатой внешнего долга. Уже сейчас мы видим достаточно серьезные последствия, связанные с невозможностью продать калийные удобрения".