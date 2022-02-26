"В районе Майдана или Крещатика танцы подготовим". Что человеку с голосом Кадырова докладывали накануне вторжения России на Украину

18 минут назад

Автор фото, Yelena Afonina/TASS Подпись к фото, Глава Чечни Рамзан Кадыров и замглавы местной Росгвардии Даниил Мартынов

В распоряжении Би-би-си оказались голосовые сообщения, которыми накануне российского вторжения на Украину обменивались человек с голосом главы Чечни Рамзана Кадырова и человек с голосом зама чеченской Росгвардии Даниила Мартынова. Они обсуждают, как бойцы будут заходить в здания на Украине и какой была реакция командиров, когда они узнали настоящую цель операции.

В пятницу, 25 февраля, в инстаграм-аккаунте, где чаще всего ведет прямые эфиры глава Чечни Рамзан Кадыров, было опубликовано видео с десятками тысяч силовиков в центре Грозного. На нем сотрудники силовых структур Чечни стоят на территории резиденции Кадырова и слушают речь главы республики.

"Пользуясь случаем, хочу давать совет пока действующему президенту Зеленскому. Пока он не стал экс-президентом Украины, чтобы он поскорее позвонил нашему президенту, Верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину, и попросил извинений", - говорит Кадыров.

Официальная цель мероприятия - показать, что силовики из Чечни готовы принять участие в боевых действия на Украине. Однако на самом деле часть подразделений уже давно была переброшена поближе к Украине, также есть свидетельства, что чеченские бойцы уже участвуют в боевых действиях.

О том, что чеченские силовики еще как минимум с середины февраля находятся недалеко от границы с Украиной, Би-би-си ранее говорили четыре источника, в том числе и близкие к местным силовым органам.

Переброску техники чеченской Росгвардии, равно как и подразделений из других регионов, ранее зафиксировали и в группе Conflict Intelligence Team.

Об этом же могут свидетельствовать и голосовые сообщения, которые предоставил Би-би-си источник. Он, в свою очередь, получил их от человека, представившегося бывшим сотрудником российских силовых органов, который выступает против войны.

Автор фото, Yelena Afonina/TASS Подпись к фото, Смотр силовиков в Грозном 25 февраля

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Некоторые сообщения отправлял человек по фамилии "Мартынов", следует из названия файла. Его собеседником, также судя по названию, якобы был человек по фамилии "Кадыров".

Вот пример их диалога. "Мартынов" докладывает.

"Шеф, хочу сразу извиниться, у нас связи вообще, шеф, не было. Мы постоянно находились в том районе, из которого будем выходить с нашими подразделениями через границу [...].

Отработали полностью все вопросы, вошли во взаимодействие со всеми специальными подразделениями [...]. Изучили маршруты, по которым будет переходить, маршрут движения на той стороне и непосредственно по работе в городе [...] Везем с собой подробные карты, схемы, ребята все изучили".

"Хвала Аллаху, что все у вас хорошо", - зевая, ответил на сообщение "Кадыров". - Мы за вас молимся, удачи, все будет хорошо".

Голос "Кадырова" похож на голос главы Чечни Рамзана Кадырова. "Мартынов", к которому собеседник иногда обращается как к "Даниилу Васильевичу", говорит голосом замначальника Росгвардии по Чечне, полковника Даниила Мартынова: в 2020 году он попал под санкции США вместе с главой Чечни и комментировал это решение государственному телеканалу "Грозный", заявив, что гордится попаданием под санкции.

Би-би-си попросила британского эксперта по аудиоэкспертизе проанализировать записи. Он попросил не указывать своего имени из соображений безопасности. Эксперт - член Международной ассоциации криминалистической фонетики и акустики (IAFPA).

"Детальное изучение записей выявило близкие и отличительные соответствия по сегментарной фонетической детализации, высоте голоса, качеству гортанного и надгортанного голоса эталонному образцу голоса Даниила Мартынова. Детальное изучение записей выявило близкие и отличительные соответствия по тем же параметрам эталонному образцу голоса Рамзана Кадырова", - говорится в заключении. Все это говорит о "высокой степени поддержки гипотезы", что сообщения были записаны именно ими, следует из экспертизы.

Согласно принятой в Европе классификации, при такой степени соответствия анализируемых голосов маловероятно, что какие-то еще носители анализируемого языка имеют наблюдаемую комбинацию речевых характеристик.

Министр печати Чечни Ахмед Дудаев не ответил на звонки Би-би-си.

"Мы сами расставили, в какие здания заходить"

На этих звуковых сообщениях "Кадыров" и "Мартынов" обсуждают подготовку к вторжению подразделений чеченской Росгвардии на Украину.

Разговор "Кадырова" и "Мартынова" - хотя они, возможно, не имеют никакого отношения к главе Чечни и заму местной Росгвардии - подтверждает версию американской разведки о том, что российские силовики готовились к вторжению на Украину сильно заранее.

Это не первый случай, когда голосовые сообщения чеченских чиновников попадают в паблик: в республике популярен этот вид общения, получатель сообщения пересылает его своим знакомым, и в итоге они даже могут попасть в чат с несколькими пользователями.

Например, в начале пандемии в 2020 году в паблик попало голосовое сообщение тогдашнего замминистра МВД к родным, в котором он просил их закупить продукты впрок с учетом наступающего локдауна.

Точно понять, когда происходят разговоры, сложно, но в названии файлов есть даты. Один раз "Кадыров" называет дату разговора, и она совпадает с той, которая указана в названии файла.

Предположительно в начале февраля, когда российские власти на официальном уровне отрицают какую-либо подготовку к войне, "Мартынов" звонит "Рамзану Ахматовичу" и докладывает, что подготовительная работа в Беларуси завершена и он возвращается в Москву, откуда летит в Смоленск, где находится "главная группировка Росгвардии вот именно по этой задаче".

В начале февраля в Росгвардии действительно официально заявляли, что в западные области России были переброшены подразделения ведомства - но для участия в учениях "Заслон-2022".

Автор фото, Peter Kovalev/TASS Подпись к фото, В середине февраля Россия и Беларусь проводили совместные учения, но американская разведка утверждала, что это была подготовка к вторжению на Украину

Спустя несколько дней "Мартынов" рассказывает, что он только что "завершил работы в Смоленске", где докладывал обо всех "моментах", которые ждут его подразделение, когда оно перейдет границу.

"Сто процентов все те действия, которые мы будем делать там, они утверждены и поддержаны руководством. Я сегодня подробно докладывал, как наши подразделения будут действовать при отражении атаки, если мы попадем в засаду [...]. Отдельным блоком докладывал по самой работе в городе. Мы сами расставили, где мы будем заходить, в какие здания, что брать под контроль".

Из Смоленска, рассказал "Мартынов", он направляется в Брянск, где "планируется с командирами проводить расширенное совещание". Отдельно он заверил "шефа", что никому ничего не говорит, а официальная версия, которую он озвучивает подчиненным, - "начались российско-белорусские учения, по распоряжению шефа мы участвуем в этих учениях".

А уже когда останутся сутки до момента, когда они будут "заходить", "Мартынов" доведет всю информацию. До этого он планировал "смотаться в Москву", чтобы взять "чистые украинские сим-карты" и "специальные спутниковые модемы".

Под "мы" он имеет в виду "подразделения Чеченской республики".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Около 10 тысяч сотрудников Росгвардии в Чечне, возможно, собираются выехать на Украину.

"Хорошо, что все у вас хорошо", - хвалит его "Кадыров", добавляя к некоторым словам "дон". Это характерная особенность русской речи главы Чечни.

"Многие командиры переживают, что у них будут отказники"

Предположительно за неделю до российского вторжения "Мартынов" рассказывает, что до широкого круга командиров наконец донесли цель операции.

Многих она поразила, признает он.

"Сегодня [в Смоленск] съехались все группировки, собрались командиры всех СОБРов, ОМОНов, войсковых отрядов специальных подразделений. Большинство командиров сегодня впервые услышали все те задачи и цели, которые перед нами стоят. Шеф, честно говоря, многие командиры слушали это с выпученными глазами, едва сдерживали свои эмоции. Было много разговоров: многие командиры переживают, что у них будут "отказники", которые будут отказываться, писать рапорта", - с волнением рассказывал он.

"Естественно, нас это не касается, нас сегодня неоднократно ставили в пример", - тут же рапортует Мартынов.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тяжелая техника украинской армии в Киеве

Спустя несколько дней он докладывает.

"Сегодня ночью в точку Б, в Беларусь, выдвигается первая группа, плюс наша передовая группа. А мы всем нашим составом выдвигаемся завтра ночью".

"Кадыров" едет в машине, фоном играет кавказская музыка, рядом с ним сидит некий "Адам". "Мы с Адамом готовимся, подмога есть", - шутит он.

Смеха спутника "Кадырова" не слышно. Известно, что к Кадырову близок депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Рамзан Ахматович, старший брат, спасибо за подмогу! Но мы надеемся, что мы вас пригласим, когда уже музыку настроим, нашу правильную, и уже в районе Майдана или Крещатика танцы подготовим", - радостно подхватывает "Мартынов".

"Пилы и гвозди взяли"

Предположительно 23 февраля "Мартынов" взволнованно сообщает.

"Рамзан Ахматович, у нас все в полном порядке, все наши строительные бригады полностью подготовлены, молотки готовы, пилы готовы, гвозди с собой взяли, полностью заряжены. И готовы к выполнению любой задачи через семь часов".

Под строительными работами и молотками с пилами, возможно, имеется в виду предстоящая операция и оружие.

"Дай Аллах, чтобы строительство и стройка закончились удачно, чтобы они фундамент прочный заложили, чтобы вы могли достраивать", - радуется "Кадыров".

Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.

"Готов выполнить любую вашу поставленную задачу, любой ваш приказ", - так заканчивает каждое свое голосовое сообщение "Мартынов".