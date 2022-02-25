Снаряды в жилых районах: Россия могла совершить военные преступления, считает Amnesty

Григор Атанесян

Би-би-си

50 минут назад

Автор фото, УНИАН Подпись к фото, Снаряд от системы залпового огня в жилом районе Харькова

Сразу после начала российского вторжения на Украину появились свидетельства обстрелов жилых кварталов и жертв среди мирных жителей. Правозащитники говорят, что они могут быть доказательствами военных преступлений.

В пятницу украинское агентство Униан опубликовало фотографии неразорвавшихся снарядов в жилых кварталах Харькова, а в соцсетях появились видео с ними.

На этих кадрах - ракеты от системы залпового огня “Смерч”, уверены военные эксперты. Это крупнокалиберные снаряды с широкими радиусом поражения, урон от которых нельзя точно определить или ограничить военными целями.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает, что действия России могут составлять военное преступление.

“Смерчи” есть на вооружении как России, так и Украины. Российские военные настаивают, что бомбят только военные объекты.

Официально ни одна из сторон не сообщала об обстрелах Харькова.

Что известно на данный момент?

Бои под Харьковом начались в четверг, а в пятницу сначала в соцсетях, а затем и в украинских СМИ появились кадры неразорвавшихся снарядов возле жилых домов.

Би-би-си показала эти кадры двум военным экспертам, и оба заявили, что на кадрах представлены ракеты от ракетных системы залпового огня “Смерч”.

К такому же выводу пришел Элиот Хиггинс, основатель издания Bellingcat (признано в РФ иноагентом), которое не раз отслеживало российские “Смерчи” в других странах.

Команда расследователей Conflict Intelligence Team подтвердила не только факт использование “Смерча”, но и то, что на кадрах - действительно Харьков.

“Удары по населённым пунктам с применением такого оружия — военное преступление”, - заявили в CIT.

Независимо от них геолокацию кадров в жилом районе Харькова представил и французский журналист Тома Эйду.

В пятницу Amnesty International назвала заявления России о высокоточных ударах ложными.

Организация обвинила Россию в неизбирательных обстрелах населенных кварталов и гражданской инфраструктуры, в том числе больниц.

Эксперты организации установили три таких случая, в которых погибло не меньше шести мирных жителей и были ранены еще 12.

"Российская армия проявила вопиющее пренебрежение жизнями мирного населения, используя баллистические ракеты и другое оружие взрывного действия с широкими радиусом поражения в густонаселенных районах", - заявила генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар.

"Некоторые из этих атак могут быть военными преступлениями", - считает Калламар.

По данным ООН, как минимум 25 мирных жителей Украины уже погибли в результате нападения России, 102 человека получили ранения.

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Что составляет военное преступление?

Военным преступлением считается нарушение международных законов войны. Ключевой корпус правил ведения боевых действий - Женевские конвенции, которые подписали все члены ООН, в том числе Россия и Украина.

Подписавшие эти конвенции страны должны защищать военнопленных, больных и раненых. Насилия в их адрес, пытки и убийства - военные преступления.

Эти конвенции защищают также гражданское население, и обстрелы населенных пунктов с жертвами среди мирных жителей также могут быть признаны военными преступлениями.

Все страны должны проводить различие между между военными целями и гражданскими объектами.

Прокурор Международного уголовного суда в Гааге заявил в пятницу, что может расследовать любой акт преступлений против человечества, и потребовал от сторон конфликта соблюдать международное гуманитарное право.

Где еще обстреливают население?

Неразорвавшиеся снаряды в Харькове - не единственный задокументированный обстрел населенных пунктов. В четверг утром, в первые часы российского нападения на Украину, снаряд поразил дом в 300 м от военного аэродрома Чугуев в Харьковской области.

ГСЧС Украины сообщила, что в результате обстрела погиб ребенок, а несколько человек были ранены. Независимые исследователи представили пока только доказательства разрушений по адресу микрорайон Авиатор, 157. Би-би-си подтвердила подлинность снимков с места событий.

Кроме того, в пятницу жители и власти города Ахтырка Сумской области заявили, что при обстреле пострадал местный детский сад, который, по расчетам CIT, находится в 600 метрах от воинской части. Мэр города заявил, что обстреливали город из РСЗО “Ураган”.

Bellingcat проверила кадры со снарядом от “Урагана” и установила, что он упал в 200 метрах от детского сада.

Системы “Смерч” могут также использовать снаряды с кассетной головной частью, а кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями.

Кроме того, в пятницу мэр Горловки в самопровозглашенной ДНР заявил, что двое учителей погибли в местной школе в результате обстрела украинской армии.