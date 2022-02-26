Война России с Украиной: что дальше и что будет делать НАТО?

Фрэнк Гарднер

Военный обозреватель Би-би-си

8 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Добровольцам в Киеве раздают оружие

Маски сброшены, прикидываться нет смысла, дипломатия мертва - по меньшей мере сейчас.

Украина приняла на себя удар полномасштабного вторжения России и ведет борьбу за свое существование.

Что теперь?

Главная цель России - взятие Киева, столицы с ее государственными учреждениями и администрацией президента Владимира Зеленского. Бои за город уже идут полным ходом.

Очевидно, что президент Путин многие месяцы провел за изучением планов своих генералов, которые должны по идее завершиться захватом тяготеющего к Западу славянского собрата и возвращением его в орбиту Москвы.

План вторжения в целом состоял из нападения по трем направлениям, с севера, востока и юга, с артиллерийскими и ракетными ударами для подавления сопротивления, за которыми должны были последовать пехота и танки.

В идеале Путин хотел бы, чтобы правительство Зеленского как можно быстрее капитулировало, а на его место пришло марионеточное правительство с кукловодом в Москве.

Важно было также избежать продолжительной военной кампании в городских условиях и не допустить укрепления национального сопротивления.

"В краткосрочной перспективе успешный захват Россией Киева был бы военным и политическим успехом стратегического значения", - говорит бывший бригадный генерал Бен Барри из Международного института стратегических исследований (IISS).

"Но это не обязательно означало бы уничтожение украинского правительства, если оно заранее подготовило планы по созданию запасного центра управления страной в западной части Украины", - добавляет он.

Российское вторжение пошло не совсем по плану: согласно британской военной разведке, сотни российских военных были убиты, а российской армии оказано ожесточенное сопротивление.

Тем не менее наблюдается продвижение нападающих, российские войска в три раза превышают по численности украинские. Также имеются некоторые вопросы к решениям украинского военного руководства и способности украинской армии удерживать натиск россиян.

Сопротивление

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Украина объявила всеобщую мобилизацию, 18 тысяч единиц автоматического оружия роздано добровольцам в Киеве - в дополнение к армейским подразделениям и резервистам, которые и так встречают российские войска жестким сопротивлением.

Восточноевропейские страны, из опасения, что они могут стать следующей мишенью Путина, нервно следят за любыми российскими маневрами у своих границ. Кусти Сальм, постоянный секретарь министерства обороны Эстонии, один из тех, кто настаивает на увеличении военной помощи Украине.

"Нужно дать им оружие, типа противотанковых ракет "Джавелин", ракет ПВО, боеприпасы, средства защиты. Каждая страна НАТО должна помогать им", - говорит он.

Чем больше времени понадобится России на подавление страны с более чем 40-миллионным населением, тем больше перед ней встанет проблем.

Однако президент Путин, с его опытом подавления любой оппозиции в собственной стране, наверняка отметил для себя опыт соседнего автократического режима в Беларуси, где за последние два года были полностью уничтожены всякие протестные настроения. Избиения и пытки во время задержаний стали главным сдерживающим фактором для продолжения протестов.

"Россия будет использовать исключительно жесткие репрессии, усиленные российской версией цифрового отслеживания общественных настроений, которое Китай применил в Синьцзяне, - полагает Бен Барри. - Россия также будет угрожать любой стране, которая поможет партизанскому движению на Украине".

А где же НАТО?

У НАТО есть веские причины не быть на Украине. Несмотря на мольбы Киева к Западу прийти на помощь, НАТО категорически отказалась направить войска на Украину.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акция солидарности с Украиной на острове Мальта

Почему? Потому что Украина не является членом Альянса, и НАТО, откровенно говоря, не хочет войны с Россией.

Если российское вторжение перерастет в долговременную оккупацию Украины, то вполне можно представить, что страны Запада поддержат украинское партизанское движение, точно так же, как США помогали афганским моджахедам в борьбе с СССР в 1980-е. Это тоже не без риска - Путин, скорее всего, в какой-то форме за это отомстит.

Пока же НАТО концентрирует усилия на укреплении восточных границ. Ирония ситуации в том, что Москва требовала от НАТО отвести свои войска на запад, но вторжение Путина на Украину достигло как раз противоположного эффекта.

"Это серьезный тревожный звонок для Европы, - говорит Тобиас Эллвуд, глава комитета по обороне британского парламента. - Три десятилетия мира, к сожалению, вещь необычная. Пытаясь разобраться с тираном, мы должны ускорить свое [военное] планирование".

Может ли ситуация стать еще хуже?

Для украинцев она и так хуже некуда. После восьми лет боев с пророссийскими сепаратистами на востоке вся страна стала теперь мишенью для снарядов, бомб и ракет, которыми их обстреливает сосед-гигант с ядерным оружием в арсенале.

В 1991 году украинцы проголосовали за независимость - и отказались от ядерного оружия - но если Россия добьется своего и захватит всю страну, это будет равнозначно возвращению на три десятилетия назад.

Есть еще один вопрос, который волнует западных лидеров: что задумал президент Путин после Украины?

Натовские генералы заново изучили его выступление в июле 2021 года и пришли к выводу, что им срочно нужно укреплять восточные границы на случай, если Путину захочется двинуться на Польшу, Литву, Латвию и Эстонию.

Зачем Путину все это?

"Я думаю, у него есть план, - уверен Тобиас Эллвуд. - Сначала направить туда нерегулярные войска, чтобы замутить то, что называют "подпороговой войной". Я боюсь, это все выплеснется на Балканы".

НАТО определенно не собирается играть наудачу, и потому привела в полную готовность более 100 боевых самолетов. Британия одной из первых направила подкрепления - в том числе в Эстонию, хотя Кусти Сальм реалист, когда речь заходит об их эффективности.

"Никто не думает, что одна только батальонная тактическая группа во главе с британцами [в Эстонии] способна сдержать вторую по мощности ядерного арсенала страну в мире, - говорит он. - Это своего рода запал, который задействует всю мощь НАТО, включая США, Великобританию и Францию".

При таком сценарии российского военного вторжения в страну-члена Альянса, почти немыслимое до последнего времени, НАТО и Россия в самом деле могут оказаться в состоянии войны друг с другом.