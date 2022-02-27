Три вопроса о финансовых санкциях. Чего ждать россиянам в понедельник?

Анастасия Стогней

Би-би-си

час назад

Автор фото, MSKAGENCY

Против России за последние несколько дней были введены жесткие санкции. США и европейские страны собираются отключить SWIFT для некоторых банков, а также заблокировать резервы ЦБ. Русская служба Би-би-си объясняет, как это скажется на банковских операциях россиян и что ждет рубль.

За последние несколько суток ЕС, США и другие страны ввели против России новые санкции. Некоторые российские банки отключат от платежных систем SWIFT, Mastercard и Visa, а ЦБ лишится доступа к своим международным резервам, за счет которых поддерживал рубль в последние дни.

Все с тревогой ждут понедельника. В некоторых банковских приложениях доллар предлагают купить более чем за 100 рублей, и это не предел. Если днем в банке "Тинькофф" можно было купить доллары примерно по 115 рублей, то к вечеру курс в приложении вырос до почти 154 рублей. Курс евро - до 164 рублей. В "Альфа-банке" вечером в воскресенье доллар стоит 114, евро - 125 рублей.

В понедельник откроются торги на бирже, на которых рубль вновь может упасть. Также в ближайшие дни может начаться реализация и других санкций. Русская служба Би-би-си рассказывает, как будут работать новые санкции.

Рублю предсказывают "свободное падение". Оно будет?

В релизе, который страны ЕС и США выпустили в ночь на воскресенье, 27 февраля, говорится о запрете российскому Центробанку "использования международных резервов" для снижения эффекта санкций. Международные резервы - это запасы, которые ЦБ (как и другие нацбанки) хранит за рубежом "на всякий случай". Их используют, например, чтобы продавать доллары на российском рынке и таким образом поддерживать рубль. Этим Банк России занимается сейчас. Иначе рубль "улетит" и резко обесценится к другим валютам. Продолжит ли ЦБ поддерживать рубль из других источников, пока неизвестно.

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Центральные банки всех стран хранят свои запасы не только внутри страны, но и в международных резервах. На 18 февраля объем международных резервов российского ЦБ составлял $643,2 млрд, следует из последних официальных данных на сайте регулятора. Он хранит их в валютах и золоте, в каких пропорциях - мы точно не знаем.

По последним данным ЦБ на середину 2021 года, больше всего резервов - в евро, 32,2%. Затем юань (13,1%), фунт (6,5%), золото (21,7%) и доллар (16,4%). Где расположены все эти резервы, мы тоже не знаем - кроме того, что за границей. Например, резервы в долларах могут оказаться депозитом в американском банке, а могут - облигациями какой-нибудь азиатской страны, не примкнувшей к санкциям, выпущенными в долларах.

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От расположения резервов зависит, заблокируют ли вообще все или только часть. При этом высокопоставленный представитель американской администрации говорил журналистам, что заблокируют "все $630 млрд валютных резервов России".

Иногда ЦБ проводит "валютные интервенции", продавая или покупая валюту на внутреннем рынке, чтобы поддержать курс рубля. Последний раз он делал это в 2014 году, а 24 февраля 2022 года вернулся к этой практике. Сколько валюты продает Центробанк в эти дни, неизвестно. По данным за 2014 год, в худшие для рубля времена он тратил до 20 млрд долларов в месяц.

"Никто на рынке и не ожидал, что ЦБ спалит на поддержание курса все резервы. Поэтому вопрос сейчас не в том, где найти деньги на это, а в том, как вообще будет работать валютный рынок и как долго власти в принципе готовы поддерживать курс. Все ждут", - рассуждает собеседник Би-би-си на финансовом рынке.

"Окончательной ясности, что будет делать ЦБ, будет ли продавать валюту для поддержания рубля из других источников, нет. Разные варианты точно рассматриваются, они на самом деле есть, но решения пока не вынесли", - рассказывает другой источник на финансовом рынке.

Представитель ЦБ отказался от комментариев и сообщил, что все решения будут опубликованы на официальном сайте.

Если поддержка закончится, рубль рухнет. Продолжится - будет реагировать на геополитические события: санкции и ситуацию в Украине.

Можно ли будет расплатиться картой в России? А за границей?

В России - да, причем любого банка. За границей - если банк не отключен от платежных систем Mastercard и Visa (из-за санкций отключили - ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк). Этими картами россиянин не сможет оплатить ужин в зарубежном ресторане, купить кроссовки на условном Ebay или забронировать отель на Booking.com. Снять деньги с "подсанкционных" карт за границей тоже будет нельзя.

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Mastercard и Visa - это платежные системы. Они буквально выступают в роли клирингового центра между покупателем и продавцом (то есть, "передают" деньги). Внутри России транзакции VISA и Mastercard может обрабатывать их российский аналог - Национальная система платежных карт (НСПК). Так что, по идее, проблем быть не должно.

Будут ли работать Apple Pay и Google Pay?

Если ваш банк не попал под санкции, будут. Если попал - нет. Это данные ЦБ.

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Apple Pay и Google Pay - это не платежные системы, а мобильные кошельки. Они не передают сообщения и не переводят деньги. Они просто "помогают" карте соединиться с терминалом. Кошельки сотрудничают с платежными системами, поэтому если у конкретной карты не работает система, не работает и кошелек.

Около десяти собеседников Би-би-си подтверждают, что не смогли расплатиться "телефоном" на турникетах московского метро: их обслуживает ВТБ. Банк попал под санкции, поэтому Apple Pay и Google Pay для него недоступны. А собеседники BFM говорили, что не могут делать покупки внутри игр в Facebook с помощью Apple Pay.

Еще все говорят про отключение от SWIFT. Меня это коснется?

Если вы не занимаетесь международным бизнесом, то коснется, но не сразу: импортных товаров станет меньше и они подорожают. Если занимаетесь, вам будет гораздо сложнее расплачиваться с подрядчиками. Возможно, не все они согласятся терпеть эти трудности. На сделки внутри России это вообще никак не влияет.

Подробно

SWIFT - это бельгийский сервис быстрой передачи финансовых сообщений, фактически мессенджер. Но не для самих денег, а именно распоряжений об их отправке - в этом отличие от платежных систем. Если совсем грубо, то оплата картой и межкарточные переводы - это для бытовых нужд, а SWIFT - для бизнеса.

SWIFT объединяет более 11 тысяч финансовых организаций в 200 странах и территориях. Отключение банка от SWIFT значит, что он мгновенно выпадает из этой системы. То есть российскому экспортеру пшеницы станет гораздо сложнее получить на свой счет в этих банках платеж от иностранного покупателя. А тому, кто ввозит в Россию одежду из Италии, придется сильно повозиться, чтобы заплатить итальянскому контрагенту.

Это не значит, что без SWIFT внешняя торговля с ЕС и США станет для России невозможна. Но ее объем станет в разы меньше, а издержки для всех участников - выше.

До появления SWIFT финансовые сообщения передавали по факсу и электронной почте. Сейчас так тоже можно, но это очень неудобно и долго. Кроме того, аналог SWIFT есть, например, в Китае - СIPS. Возможно, Россия будет пользоваться им. Но к нему подключено гораздо меньше контрагентов, чем к SWIFT (CIPS обслуживает примерно 0,3% объема транзакций SWIFT). К российскому СПФС и вовсе подключено буквально несколько иностранных банков, в частности, на Кубе, в Беларуси и в Кыргызстане.

Отключения SWIFT боялись как самой радикальной формы санкций еще в 2014 году - и вот в ночь на воскресенье 27 февраля США и ЕС выпустили совместный релиз об отключении "отдельных банков" от него. О каких именно банках идет речь, из документа напрямую не следует.