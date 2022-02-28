МОК требует от Путина вернуть олимпийский орден

37 минут назад

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Международный олимпийский комитет рекомендовал всем международным спортивным федерациям запретить участие в организованных ими соревнованиях российским и белорусским спортсменам.

Как говорится в заявлении пресс-службы МОК, запрет на участие спортсменов и присутствие членов российских спортивных делегаций должен быть введен "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников".

Награды, врученные Международным олимпийским комитетом президенту России Владимиру Путину, вице-премьер Дмитрию Чернышенко и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку, должны быть возвращены комитету.

Более того, исполком Международного олимпийского комитета, исходя из чрезвычайных обстоятельств (речь идет о военных действиях России на Украине) и принимая во внимание серьезные нарушения правил олимпийского перемирия и олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял решение отобрать олимпийские награды у всех представителей властей, занимающих ответственные должности в российском правительстве или напрямую связанных с государственной властью.

Речь идет о наградах, врученных президенту России Владимиру Путину в 2001 году, а вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и замглавы администрации президента России Дмитрию Козаку - в 2014 году.

Между тем правительство Великобритании намерено указать ФИФА на тот факт, что главная футбольная организация мира, хотя и объявила в воскресенье о санкциях против российского футбола, тем не менее не решилась вводить полный запрет на участие российских футболистов в международных соревнованиях.

Влиятельный представитель Лейбористской партии Крис Брайант назвал решение ФИФА позволить России участвовать в квалификационных матчах Чемпионата мира под эгидой Футбольного союза России позором. В то же время российская сборная не имеет права выступать под флагом и с гимном России и обязана проводить матчи на нейтральной территории.

УЕФА, в свою очередь, в ответ на российскую военную агрессию на Украине планирует запретить продолжать участие в турнире московскому "Спартаку" - единственной российской команде, которая еще соревновалась в Европейской лиге.