“Эта история коснется всех”. Как санкции и ограничения действуют на российских туристов и авиакомпании

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Автор фото, dpa/picture-alliance/TASS

После вторжения в Украину и введения санкций Россия оказалась в воздушной блокаде - свое пространство для нее закрыл Евросоюз, Швейцария, Канада и другие страны. В ответ Россия закрыла свое небо для авиаперевозчиков из этих стран. Одновременно с этим все больше компаний отказываются сотрудничать с российскими перевозчиками. Тысячи российских туристов не могут вернуться домой. Российские власти занимаются организацией вывозных рейсов, как в начале пандемии коронавируса, но тот опыт может не пригодиться.

"Предполетная подготовка началась с того, что была информация, что закроется Норвегия, закроется Финляндия, другие страны. На тот момент уже закрылись Прибалтика и Польша. Как оказалось, финны не закрыли границу, шведы не закрыли границу. Мы летели не напрямую - маршрут удлинился", - так описывает свой опыт пилот одной из российских авиакомпаний. Его экипаж выполнял полет из России в Доминиканскую республику в один из дней после начала военной операции.

"Мы залетели в Финляндию и позвонили по спутниковому телефону в ЦУП, что мы летим, проблем нет. До этого были опасения, что придется лететь через Мурманск на север, огибать. Само собой, у нас был керосин, чтобы выполнить этот маневр, но все обошлось".

В первый же день военного конфликта - 24 февраля - начался процесс закрытия неба для российских авиакомпаний. На следующий день Россия стала в ответ закрывать свое небо - в том числе для транзита.

К вечеру 28 февраля Росавиация объявила, что Россия ограничила полеты компаний из 36 стран, а также для перевозчиков из Швейцарии. В этот же день российские компании отменили множество рейсов по самым разным направлениям. Так, "Аэрофлот" объявил о приостановке всех рейсов в Европу с 28 февраля. Позже компания отменила рейсы в США, Доминикану, Мексику и на Кубу "в связи с закрытием воздушного пространства Канады" - правда, только до 2 марта.

"Уральские авиалинии" "в связи с закрытием воздушного пространства европейских стран" отменили рейсы в Турцию, Венгрию, Испанию, Болгарию, Израиль, Кипр и Португалию. Azur Air отменила рейсы в Мексику, Доминиканскую республику и на Кубу. S7 продлила отмену рейсов в Европу до 26 марта.

Те рейсы, которые выполняются, идут по более длинным маршрутам, чем обычно. Например, дневной рейс "Аэрофлота" Москва-Стамбул 28 февраля, по данным сервиса Flightradar, летел на 1 час 20 минут больше, чем обычно. Рейс Канкун-Москва 27 февраля летел больше 12 часов вместо обычных 10,5. Рейс в Стамбул делал крюк через Казахстан и Грузию, рейс из Канкуна залетал в Россию через Мурманскую область.

Увеличение времени перелета распространяется и на внутренние рейсы. Например, рейс "Аэрофлота" Москва-Сочи летел 28 февраля на 1,5 часа дольше обычного. С начала военного конфликта власти закрыли 11 аэропортов на юге России. Изначально ограничение было введено до 2 марта. Во вторник Росавиация продлила запрет до 3:45 по московскому времени 8 марта.

Аэропорт Сочи взял на себя роль хаба - именно оттуда пока развозят туристов из закрытых южных аэропортов.

Еще одним хабом стал аэропорт Минеральные Воды.

Автор фото, Mikhail Metsel/TASS

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В некоторых случаях самолеты вовсе меняли аэропорт назначения - по всей видимости, из-за новой информации об ограничениях, которая поступала во время полета. Так, по данным сервиса Flightradar, рейс "Аэрофлота" из Москвы во Франкфурт 27 февраля вернулся обратно в Москву, а рейс из Москвы в Верону на следующий день сделал несколько кругов над границей Турции и Греции и в итоге сел в Стамбуле.

Увеличение времени полета будет означать дополнительные затраты керосина - соответственно растет и себестоимость рейса. По словам пилота, с которым общалась Би-би-си, за 1 час полета его самолет дополнительно расходует 7-8 тонн керосина. В январе 2021 года средняя стоимость тонны керосина в российских аэропортах составляла 63 336 тыс. рублей (данные Росавиации).

Из-за отмены рейсов многие россияне не могут вернуться домой по купленным заранее билетам. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), более 150 тысяч российских туристов находились за рубежом к ночи 27 февраля, из них порядка 27 тысяч - в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в Россию.

Утром 1 марта Росавиация рассказала о результатах совещания с российскими авиакомпаниями. Российские власти продолжают работу над организацией гуманитарных рейсов - в частности, МИД и Ростуризм выясняют, сколько бортов для этого потребуется.

"Выполнение гуманитарных рейсов будет возможно при условии положительных решений авиационных властей стран ЕС, из/через которые будут организованы данные рейсы", - говорится в сообщении.

Однако Росавиация советует туристам, насколько возможно, возвращаться домой самостоятельно.

"Принимая во внимание опыт организации подобных рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным", - пишет Росавиация.

Полет в один конец

На ограничения внутри авиационной сферы наложились меры, которые касаются экономики России в целом. Третий пакет антироссийских санкций, которые введены Еврокомиссией, был опубликован вечером 25 февраля. По нему ЕС, в частности, запрещает своим компаниям поставку в Россию и для использования в России товаров для авиационной сферы - в том числе самолетов и деталей к ним. Также запрещается лизинг, страхования и другие услуги. Поставки могут продолжаться до 28 марта 2022 года - но только по контрактам, заключенным до 26 февраля 2022 года.

По данным аналитической компании Cirium, которые цитировал Рейтер, российские авиакомпании используют 980 самолетов, из них 777 находятся в лизинге. Две трети - 515 самолетов - принадлежат иностранным лизингодателям. Рыночная стоимость этих машин - 10 млрд долларов.

Новости о том, что российские авиакомпании начали испытывать сложности с техникой, начали поступать в выходные.

Так, один из самолетов Boeing 777-300ER российской авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший по маршруту Хабаровск - Мехико - Хабаровск, не вернулся в Россию из-за аннуляции страховки. Об этом 28 февраля сообщал Интерфакс со ссылкой на гендиректора аффилированного с перевозчиком туроператора Pegas Touristik Анну Подгорную.

По ее данным, самолет летел без пассажиров - только с грузом - по маршруту Хабаровск - Мехико. Самолет должен был вернуться обратно в Хабаровск, но его оставили в Мексике, так как его страховка была аннулирована из-за санкций ЕС.

Еще об одном случае писал РБК со ссылкой на свои источники. По этим данным, 27 февраля ирландский лизингодатель арестовал самолет Boeing 737 авиакомпании "Победа" в Стамбуле. Самолет прилетел в Стамбул из Минеральных Вод и должен был вернуться обратно, но авиавласти Турции наложили запрет на вылет.

1 марта директор авиакомпании "Победа" по правовым вопросам Алексей Танкевич заявил, что компания планирует защищать самолеты от ареста лизингодателей в рамках правового поля (его цитирует Интерфакс).

По словам Танкевича, компания получила несколько уведомлений от лизингодателей о возврате воздушных судов, однако решения по ним еще не приняла.

28 февраля ирландский лизингодатель AerCap объявил, что прекращает сотрудничество с российскими компаниями из-за санкций ЕС.

Его клиентами в России были "Аэрофлот", S7, "Россия", Azur Air и "Уральские авиалинии" - с самолетами на общую сумму в 2,5 млрд долларов (оценка компании ACC Aviation, которую приводит Рейтер). Эти самолеты составляют 5% от парка лизинговой компании.

По словам президента ACC Aviation Виктора Берта, хотя Россия входит в международную Кейптаунскую конвенцию, которая оговаривает правила возвращения самолетов, с этим все равно могут возникнуть сложности, если российские авиационные власти и авиакомпании не будут сотрудничать с лизингодателями. Дополнительной проблемой будет отправить персонал в Россию в условиях закрытого неба.

По данным Интерфакса, разорвать договоры с российскими авиакомпании планирует и сингапурская BOC Aviation, которая имеет подразделения в Дублине и Лондоне.

"Санкции ЕС, введенные 26 февраля, требуют прекращения договоров аренды между арендодателями из ЕС и авиакомпаниями в России до 28 марта и затронут большинство наших самолетов в России. Наша политика заключается в полном соблюдении всех законов, применимых к нашему бизнесу", - сказал представитель BOC Aviation (цитата по Интерфаксу).

У компании в России есть 18 самолетов (4,5% от общего парка компании), они находятся в аренде у четырех российских авиакомпаний - "Победы", "Уральских авиалиний", S7 и AirBridgeCargо.

Российские авиакомпании, по всей видимости, ожидают еще и проблемы с запасными частями для самолетов.

Так, по данным российских СМИ, производитель авиационных двигателей CFM International разослал клиентам в России письмо о том, что они обязаны приостановить все поставки деталей и техническую поддержку.

В 2021 году портал Flightglobal сообщал, что двигатели CFM56 от этой компании установлены на 800 самолетов, которые используют российские перевозчики.

Сложный путь домой

По данным "Коммерсанта", как минимум шесть крупных компаний получили от европейских лизингодателей уведомления о расторжении договоров лизинга - и это, в том числе затягивает организацию вывозных рейсов.

Дело в том, что компании, по данным газеты, не хотят предоставлять для таких перелетов самолеты, которые потенциально могут задержать по требованию лизингодателей.

В одном из сценариев рассматривается вывоз россиян самолетами минобороны, говорит источник "Коммерсанта".

Автор фото, Geisler-Fotopres/TASS

В самом начале пандемии коронавируса, в феврале 2020 года, уже были случаи, когда российских граждан вывозили из китайского Уханя на военном самолете. В январе 2022 года российская военно-транспортная авиация вывозила российских граждан из Казахстана.

Пока авиакомпании некоторых стран продолжают летать в Россию и обратно, у туристов сохраняется возможность добраться домой самостоятельно.

Один из вариантов, которые советует Росавиация - полеты через страны, которые не закрыли сообщение с Россией - Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и др.

В Россию действительно продолжают летать зарубежные авиакомпании из стран, которые не закрыли сообщение с Россией - причем они имеют возможность летать по прямым маршрутам. В частности, это Turkish Airlines, Pegasus, Air Serbia, Egypt Air и другие.

Другой вариант - добираться до пунктов в Латвии, Литве, Польше и Финляндии. Затем - ехать наземным транспортом в пункты на территории России, в том числе через Беларусь.

Но условия въезда в Россию в каждом случае могут отличаться из-за различных, в том числе коронавирусных ограничений.

По словам пилота, с которым поговорила Би-би-си, гуманитарные рейсы могут следовать, например, над нейтральными водами - вне 12-мильной зоны у границы. Властям нужно будет согласовывать конкретные рейсы.

По его словам, из Доминиканской республики российские компании уже только вывозят туристов, правда, этот процесс может занять около двух недель. Те, кто уже приехал на отдых, остаются на положенное время.

"Есть некоторые туристы, которые к нам подходили и говорили: "Мы хотим улететь пораньше". Мы говорим - обращайтесь к той турфирме, у которой вы покупали билет. Кто-то говорит: "Раз приехали, отдохнем". У нас турист не такой, что в течение 24 часов хочет улететь. Если бы так было, мы бы пригнали все наши самолеты и могли бы вывести до 530 человек за раз", - рассказывает пилот.

Сайт не работает, на телефоне - автоответчик

Сначала в памятках от ведомств туристам, которые не могут выехать в Россию, советовали обратиться в свою авиакомпанию или к туроператору, а также звонить на горячую линию МИДа и загружать приложение "Зарубежный помощник". Однако в отзывах - например, в комментариях на странице в "Инстаграме" главы Ростуризма Зарины Догузовой, туристы массово жалуются на то, что не могут дозвониться на горячую линию по много часов, а приложение не работает.

О проблемах с приложением Би-би-си рассказали и туристы, которые не могут улететь в Россию.

Так, Анастасия приехала на Кипр за несколько дней до начала конфликта и планировала уехать в начале марта.

"Обычно, выезжая куда-то, я не покупаю обратный билет сразу, а покупаю позже. Как раз сегодня я планировала его взять, но с утра была "обрадована" новостью о закрытии неба Кипром. Билеты все еще есть в продаже, но в одной из групп в "Телеграме" люди, пытающиеся попасть в Россию, сегодня писали об отменах рейсов, на сайте аэропорта Ларнаки рейсы также отменяются в расписании", - написала она.

Зарегистрироваться в приложении МИДа Анастасии по-прежнему не удалось - не приходят смс с кодом.

"Сейчас уже моя паника прошла немного, и я стала оценивать варианты. Да, не хотелось бы дополнительных трат, но, возможно, нужно подыскивать жилье на более длительный срок (около месяца), т.к. работа позволяет удаленный режим. Также рассматриваю вариант вернуться через Стамбул, если до выходных Турция также не закроет воздушное пространство", - пишет она.

Игорь, турист, который находится в Стамбуле, также безуспешно пытается зарегистрироваться в приложении, ожидая худшего сценария, хотя и не собирается ехать в Россию прямо сейчас.

"Ввиду постоянных сбоев с государственными сервисами хотелось бы как минимум быть зарегистрированным в приложении, на случай чего", - написал он.

Анастасия ожидает возможности записаться на вывозной рейс на сайте госуслуг.

28 февраля вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил минцифры и Ростуризму проработать возможность регистрации россиян на вывозные рейсы через сайт госуслуг. Там до 3 марта должна появиться специальная форма для сбора информации о туристах, там же, по плану властей, будет возможность зарегистрироваться на рейс.

Механизм регистрации на вывозные рейсы через госуслуги также действовал в пандемию.

Правда, как отмечает пилот, с которым разговаривала Би-би-си, ситуация в нынешний кризис намного сложнее, что в 2020 году.