Спецурок о "спецоперации": что о войне в Украине рассказывают российским школьникам

33 минуты назад

Автор фото, TASS/Donat Sorokin

С 1 марта в школах России начали проводить уроки, посвященные вооруженному конфликту в Украине. Для их проведения региональные власти разослали по школам специальные методички, в которых о российско-украинской войне и приведших к ней событиях рассказывается в интерпретации Кремля. Русская служба Би-би-си ознакомилась с содержанием этих уроков и поговорила с учителями, которые отказались их проводить.

Специальные уроки "Моя страна" разработали для учащихся 6-11 классов. Школы отчитываются об их проведении в социальных сетях. Судя по публикациям во "ВКонтакте", такие уроки провели в школах Московской, Волгоградской, Челябинской, Омской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Белгородской, Пензенской областей, а также в Чувашии, Мордовии, Краснодарском крае, Ставропольском крае, в аннексированном Россией Крыму и других регионах. Также о проведении таких уроков отчитываются некоторые колледжи и техникумы.

"Обучающиеся получили информацию, о том, почему наш Президент и правительство было вынуждено ввести войска на территорию Украины, что это не война, а специальная миротворческая операция, цель которой защитить население Донецкой и Луганской народной республики и сдержать националистов, которые угрожают русскому населению", - говорится в одном из отчетов (стилистика оригинала сохранена).

Русская служба Би-би-си ознакомилась с презентациями, которые на этих уроках предлагается показывать учащимся шестого-восьмого классов и старшеклассникам. В них рассказывается о событиях в Украине 2014 года, о ситуации в Донбассе, об "антироссийском курсе Украины", о НАТО, последствиях военных операций НАТО и о его расширении на восток.

Также в презентациях школьникам предлагается посмотреть обращение президента России Владимира Путина от 21 февраля, в котором он рассказал о своем видении истории Украины.

Раздел о российском вторжении в Украину, которое началось 24 февраля, в презентации для 9-11 классов называется "Не война для установления мира на Донбассе".

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для 9-11 классов

"На Украине установился фашистский режим"

Ученик 10-го класса одной из школ Башкирии отправил Би-би-си аудиозаписи с этого урока, который им провели 1 марта. Ниже - сокращенная расшифровка того, что на этом уроке рассказывал учитель.

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"Войны надо останавливать, как делали наши деды и прадеды в 1941 году, когда ценой огромных потерь в едином патриотическом порыве они остановили ползущую фашистскую гадину. Так и нам сейчас надо предотвратить будущую войну и остановить настоящую войну, которая действует по чужой разрушительной указке уже восемь лет, с 2014 года. [...]

Учебники, фильмы, передачи из арсенала сегодняшней украинской пропаганды пронизаны фашистскими смыслами и идеями, которые перечеркнули все, что нас объединяло, а восхваляется только антирусское, антироссийское.

В 2014 году на Украине произошел антигосударственный переворот. Конечно, у украинцев было много претензий к политике, к действиям тогдашних властей. Но прикрываясь этими проблемами, обманом, предательским путем, при поддержке недоброжелателей нашей страны, на Украине фактически установился фашистский режим. Главной идеологической темой стала жгучая ненависть к России на уровне государственной политики.

Заокеанскими кураторами перед украинской властью, перед будущим поколением была поставлена страшная задача - победа над Россией. Но сначала фашисты взялись за своих сограждан. В мае 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе заживо сожгли более 40 человек только за то, что они хотели говорить на русском языке и не признавали кровавый фашистский режим.

Восемь лет бомбили Донецкую и Луганскую области, не считаясь с жизнями детей и стариков, не жалея заводы, школы, дома, которые строили когда-то жители Советского Союза. За что? Только за то, что эти две области просили для себя самостоятельности, причем внутри Украины. [...]

То, что происходит на Украине сейчас, называется в международной практике принуждением к миру. Мы признали независимость ДНР и ЛНР и вынуждены были объявить о специальной военной операции. Сейчас и президент, и армия используют силы профессиональных военнослужащих, уничтожая военный потенциал фашистского государства, созданного с одной целью - покорение России.

Все понимают, что не сделав это сейчас, через три-четыре года будет уже поздно. Тогда будет большая война, причем будет уже не обойтись только профессиональной армией.

И, как это было в 1941 году, нужно будет призывать всех резервистов, всех совершеннолетних на войну. Тогда все наши мечты придется отложить в сторону, забыть на время, а для кого-то и навсегда. Дорогие ребята, безусловно, это тяжелая правда. Но, как сказал один известный герой фильма Данила Багров: "В чем сила, брат?". Сила в правде. И вы должны ее знать".

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для шестого-восьмого классов

"Говорить только о речах президента, и только в хвалебном ракурсе"

В социальных сетях школьники жалуются на то, что им проводят уроки о ситуации в Украине и рассказывают о событиях исключительно в пророссийском ключе. При этом некоторые пишут, что их учителя отказались проводить эти уроки.

"Наш учитель по истории и обществознанию отказался проводить уроки про ситуацию в Украине, сказал, что это маразм", - написал один из пользователей "Твиттера".

Русская служба Би-би-си поговорила с учителями которые отказались проводить с детьми уроки по методичкам, которые им прислали.

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для 9-11 классов

Александр (имя изменено по его просьбе), учитель истории в одной из школ Мурманской области, рассказал, что администрация школы переслала учителям методические рекомендации для урока "Моя страна" в 9 утра 1 марта и обязала их провести такой урок на этой неделе.

"В целом рассылка обычно приходит без каких-либо комментариев, а здесь было два слово - провести и отчитаться. Под отчетом имеется в виду информирование сайта школы и группы в соцсетях. Как правильно, коллеги делают фото уроков и текстовое сопровождение", - рассказал он.

По его словам, он решил не проводить этот урок: "Я против того, что постулируется в этом уроке в сценарии, в презентациях. Там абсолютно недостоверная информация. Вместо анализа исторических и обществоведческих источников дается возможность говорить только о речах президента, и только в хвалебном ракурсе".

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для шестого-восьмого классов

"В частности, там есть тезис про то, что Россия никому ничего не навязывает силой, - продолжил он, - Мы видим опровержение этому сейчас, и мы видели это на протяжении истории. И в целом говорить о том, что Россия никогда не развязывала войн, - это тоже объективно ложь".

Александру не пришлось проводить урок по спущенной сверху презентации. В полдень 1 марта учителям в его школе пришло другое письмо от администрации. "Без подписей, [в нем говорилось] что мы не обращаем внимания на эти классные часы, мы их не проводим и игнорируем", - рассказал он.

"Дети меня любят, прикроют, если что"

Учительница истории из Уральского федерального округа, попросившая об анонимности, рассказала Би-би-си, что провести такой урок их обязал директор, на которого это требование "спустили сверху". По ее словам, она "официально согласилась провести такой урок, но фактически содержание урока было абсолютно другим".

"На уроке я взяла тему "государственное устройство России", делала акцент на значении Конституции, на том, что президент легитимен до тех пор, пока защищает прописанные в ней права и свободы граждан и является гарантом этих прав. Мы разбирали конституционные права, суверенность государства. В конце поговорили о том, имеет ли стороннее государство право вмешиваться во внутренние дела страны".

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для шестого-восьмого классов

Собеседница Би-би-си заявила, что не боится каких-либо последствий за то, что не стала проводить урок по полученным методическим рекомендациям.

"Во-первых, дети меня любят, прикроют, если что. Во-вторых, администрации тоже нужно прикрывать свои жопы (простите за грубость) перед департаментом. Отчитаются, что все провели, мне в худшем случае грозит устный выговор и лишение премии", - сказала она.

Урок по методическим рекомендациям "сверху" решила также не проводить классный руководитель шестого класса одной из школ Волгограда Светлана (имя изменено по ее просьбе). Как она рассказала Би-би-си, в их школе классным руководителям разослали презентации и конспект урока и сказали воздержаться от высказывания собственного мнения и не отходить от методических рекомендаций.

"Мы обсуждали [это требование] с коллегами, и я уверена, что такие уроки будут проводить. Некоторые воздерживаются от комментариев, некоторые, наоборот, очень поддерживают и только рады. Я вот проводить не буду и знаю коллег, которые тоже не будут проводить уроки по этим презентациям", - сказала она.

По ее словам, ей не нравится содержание презентации и однобокость конспекта урока: "Меня то, что есть в этих презентациях, не убеждает. У нас с детьми очень доверительные отношения, и я им говорю только то, что на 100% проверено".

По ее словам, отчитываться о проведении этого урока в их школе не требуют: "Поэтому можно просто сказать, что все сделал, и не делать".

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для шестого-восьмого классов

"Для детей это как кино"

Требование провести с детьми урок "Моя страна" получили не все школы. Как рассказала Би-би-си учительница одной из московских школ, им никаких подобных указаний не поступало. Но, по ее словам, они говорят о ситуации с "операцией на Украине" с 11-м классом, потому что дети сами задают вопросы об этом.

"Дети задаются вопросом: почему восемь лет страны Запада не видели нарушения прав людей, почему появилась "Аллея ангелов" (мемориальный комплекс в память о детях, погибших во время вооруженного конфликта на востоке Украины, в Донецке - Би-би-си) и никто их не защитил", - рассказала она.

По ее словам, со старшеклассниками они "изучали документы по Минским соглашениям, почему мирно не решали проблемы, почему угрожают сегодня России, почему решение проблем силовыми методами не лучший вариант, где соблюдение международного гуманитарного права".

Автор фото, Presentation Подпись к фото, Из презентации для 9-11 классов

Светлана, учительница из Волгограда, считает, что дети пока не очень понимают, что происходит. Поэтому, по ее словам, еще на прошлой неделе она провела со своими шестиклассниками классный час.

"Я объясняла, что в войне ничего хорошего нет. Потому что некоторые из них с каким-то воодушевлением об этом говорили. Может, они это поддерживают или просто где-то услышали, что это хорошо. Либо потому, что они просто немножко не понимают, что это такое", - рассказывает она.

"Для некоторых из них война - это такое приключение, что-то интересное, - продолжила она, - Кто-то ни разу не сталкивался со смертью, с какими-то страшными потерями. Для них это как кино. Конечно, есть те, кто все понимает. Они, наоборот, подавленные. Детей надо было сразу собрать, вот я и попыталась. Но вот эта презентация меня вчера вышибла. Я не готова с ними говорить так".

Учитель из Мурманской области Александр считает, что дети, как правило, транслируют взгляды родителей, и к ситуации в Украине это тоже относится.