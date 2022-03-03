Что не так с тезисом "у власти в Украине фашисты"? Фактчек Би-би-си

17 минут назад

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

Власти России продолжают настаивать на том, что вторжение в Украину было необходимо для “проведения денацификации” этой страны. Би-би-си объясняет, что не так с этими заявлениями.

Более 150 ученых из различных институтов, изучающих геноцид и нацизм, заявили, что риторика российских властей не подтверждается фактами.

Есть ли фашисты во власти в Украине?

Если коротко, нет. Фашистская идеология в Украине напрямую запрещена законом, но даже правые и крайне правые партии, которые часто называются фашистскими российской пропагандой, не имеют сколь угодно значимой популярности.

В 2019 году украинские националистические партии и радикальные организации выдвинули единого кандидата на пост президента Украины. В итоге он набрал 1,6% голосов.

Победивший выборах с 74% голосов Владимир Зеленский имеет еврейские корни. Во время Второй мировой войны три родственника Зеленского стали жертвами Холокоста, а его родной дед прошел войну в составе Красной армии и был награжден боевыми орденами.

Автор фото, STR/NurPhoto Подпись к фото, "У меня еврейская кровь. Я - президент. Никому нет до этого дела. Никто об этом не спрашивает", - говорил Зеленский в одном из своих интервью

Во время президентства предшественника Зеленского Петра Порошенко (которого некоторые комментаторы в России обвиняли в симпатиях к нацистам) должность премьер-министра три года занимал Владимир Гройсман, также являющийся выходцем из еврейской семьи.

На последних парламентских выборах в Украине (в 2019 году) коалиция националистических и правых партий (в том числе признанная экстремистской и запрещенная в России организация 'Правый сектор') смогла набрать только 2,15% голосов, вообще не пройдя в Раду. Праворадикальная партия “Свобода”получила в парламенте лишь одно место по мажоритарному округу.

Бывший лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош лишился своего депутатского мандата.

Более того, поддержка населением радикальных партий Украины стабильно снижается, начиная с 2012 года. Тогда на выборах в Верховную раду партия “Свобода” набрала 10,44%. На выборах 2014 года радикальные партии в сумме получили 6,4%. В 2019 году - только 2,15%.

Что с радикальными группировками?

Автор фото, SOPA Images/LightRocket

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В разных регионах Украины существует несколько десятков организаций, придерживающихся радикальных взглядов. Однако их численность и популярность невелики, подчеркивают эксперты.

"Они существуют, но в самой России есть по меньшей мере столько же ультраправых группировок, сколько и в Украине", - отмечает профессор Университета Санкт-Галлена в Швейцарии Ульрих Шмид, специализирующийся на изучении правых движений в Восточной Европе.

Одно из наиболее известных формирований существует на базе полка "Азов" (признан экстремистским и запрещен в России), который сейчас входит в структуру Национальной гвардии Украины. "Азов" изначально был создан как добровольческий батальон для борьбы с вооруженными сторонниками самопровозглашенных республик Донбасса, действовавших при поддержке России.

Сейчас "Азов" - это зонтичная структура, в которую входят и одноименный полк, и политическая партия "Национальный корпус", и молодежные организации, и охранные фирмы. В беседах с журналистами члены полка "Азов" неоднократно высказывали ультраправые взгляды, некоторые озвучивали идеи превосходства белой расы.

“Неонацисты в Украине, конечно, есть - любая “белая” страна имеет своих неонацистов. Имеют ли они какое-то политическое влияние в Украине? Нет, не имеют”, - пояснил Шеховцов.

В 2020 году Служба безопасности Украины задержала херсонских неонацистов, которые "отмечали" день рождения Гитлера и подожгли синагогу. Их осудили на четыре года лишения свободы.

Заявления Путина о том, что власть на Украине контролируют неонацисты - “это вероломная инсинуация", подчеркивает специалист по изучению неонацизма в Восточной Европе профессор Шмид: “Это правда, что во время протестов на Евромайдане в 2013-м и 2014-м годах в Украине были активны отдельные крайне правые группы. Однако сегодня они играют второстепенную роль”.

Что с символикой СССР и нацистов?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Этот советский танк стоит в качестве памятника погибшим во Второй мировой войне на дороге между Сумами и Харьковом, недалеко от границы с Россией. Фото сделано 17 мая 2021 года

На территории Украины с 2015 года действует Закон об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики.

На этом основании были снесены многие памятники Ленину и переименованы улицы и города. Споры вокруг закона продолжались все годы его существования.

Есть случаи, когда к ответственности привлекали людей, появившихся в общественных местах с символикой СССР. В декабре 2019 года к одному году условно был приговорен житель Одесской области, который в День Победы “открыто продемонстрировал красный флаг с надписью "Отечественная война". В том же году в Кривом Роге мужчина получил год условно за ношение футболки с гербом СССР. Штраф получила жительница Одессы, которая вывесила на своем балконе георгиевскую ленту.

Украинские и зарубежные эксперты отмечали, что Закон об осуждении коммунистического и нацистского режимов применялся на территории Украины несимметрично. Например, в законе не идет речь о запрете неонацизма и его символов - стилизованных форм свастики и рун. Но это не значит, что сторонники неонацизма не привлекались к ответственности. Таких прецедентов было гораздо меньше, но они есть.

В 2018 году в Днепропетровской области заведено уголовное дело против преступной группы, которая занималась изготовлением и распространением символики нацистского режима.

В 2021 году киевская полиция возбудила уголовное дело по факту использования нацистской символики в ходе марша в честь годовщины дивизии СС "Галичина". Участникам марша грозит до пяти лет тюрьмы. Проведение этого марша резко осудил президент Украины Владимир Зеленский, министерство иностранных дел и депутаты Рады из разных фракций.

"Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности, национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне”, - говорилось в заявлении Зеленского.

В Украине - как и во многих других странах Европы - существуют проблемы с движениями крайне правого толка, но Украина далека от государства, поддерживающего нацизм, говорится в заявлении 150 ученых со всего мира, которые изучают историю геноцида, нацизма и Второй мировой войны.