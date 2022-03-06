Российские авиакомпании прекращают международные перелеты - главные вопросы

Мария Киселева

Би-би-си

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, У российских авиакомпаний много самолетов от иностранных лизингодателей

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с полуночи 6 марта прекратить международные перелеты. За предыдущий день сразу несколько российских авиакомпаний заявили о прекращении всех рейсов за границу - единственным исключением стал Минск. Би-би-си отвечает на вопросы о том, как теперь будут устроены международные перелеты.

Объявление Росавиации означает полный запрет на международные перелеты?

Нет, он этого не означает. Росавиация выпустила рекомендацию - она советует с полуночи 6 марта остановить рейсы "туда" и с полуночи 8 марта "обратно".

Этот запрет связан с тем, что самолёты, которые российские авиакомпании арендуют у иностранных (в первую очередь европейских) лизингодателей, могут быть задержаны за границей по требованию владельцев.

26 февраля ЕС объявил о санкциях против России.

Документ, в частности, запрещает продавать самолеты и детали к ним физическим и юридическим лицам в России и для использования в России. Причем запрет действует независимо от того, сделаны ли эти товары в Евросоюзе.

Также документ запретил прямо или косвенно страховать и перестраховывать эти товары.

У российских компаний много самолетов от иностранных лизингодателей. По данным аналитической компании Cirium, это 515 самолетов из 777 самолетов в лизинге.

Но это не значит, что все они могут быть задержаны - это происходит по требованию конкретных компаний, например лизингодателей. Однако такие случаи уже были.

При этом уже с 24-26 февраля российские авиакомпании уже не летают над и в страны, которые ввели санкции против России, так как с ними было взаимно закрыто воздушное пространство (более 35 стран).

5 марта, вслед за заявлением Росавиации, сразу несколько крупных компаний заявили о закрытии международных рейсов:

"Аэрофлот" (а вместе с ним "Победа" и "Аврора") - с 8 марта

AzurAir - с 8 марта

Nordwind, PegasFly - с 7 марта

Royal flight - c 5 марта

В то же время есть компании, которые могут продолжить летать и дальше - те, у которых есть самолеты в собственности, особенно российского производства.

Автор фото, Getty Images

По подсчетам "Известий", это минимум четыре российские авиакомпании.

Это авиакомпании Red Wings и "Азимут", у которых есть в собственности самолеты SSJ. Также "Ютэйр", у которой есть в собственности самолеты Boeing 737 и "Ираэро".

Однако проблемы могут возникнуть и у них - так, у самолетов SSJ в нынешнем виде также есть детали и узлы, произведенные в Европе. Кроме того, у него относительно малая дальность беспосадочного полета - изначально он рассчитан на региональные перелеты.

У компаний, которые используют Boeing в России, также будут сложности с обслуживанием. Еще 2 марта Boeing заявил, что прекратит поставки компонентов в Россию.

По неподтвержденным данным, это может произойти к 7 марта.

Иностранные компании продолжат летать? У них все в порядке?

Перевозчики из стран, которые не вводили санкции против России, по-прежнему летают сюда.

Например, это национальные перевозчики Сербии и Турции - Air Serbia и Turkish Airlines.

Однако и многие из них берут самолеты в лизинг или страхуют их у европейских компаний. В результате, и они могут прекратить перелеты по требованию европейских контрагентов.

Например, компания Egypt Air 4 марта закрыла перелеты в Россию - пока до 10 марта. Компания объяснила, что некоторые европейские контрагенты отказались "страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ" (цитата по ТАСС).

Две азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways - с 08:00 6 марта приостанавливают все рейсы в города Российской Федерации.

В качестве причины они также назвали изменения на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанные с санкциями.

Что будет с самолетами российских авиакомпаний?

Это сложно сказать наверняка.

Определенные действия авиационных властей говорят о том, что даже если все лизингодатели потребуют назад свои самолеты, российские компании будут искать способ не выполнить эти требования.

Пятого марта был опубликован проект постановления российского правительства, которое подготовлено минтрансом.

Документ, в частности, предлагает разрешить техобслуживание самолетов российским юрлицам с сертификатом организации по техобслуживанию, выданным по российским авиационным правилам.

Им будет разрешено самостоятельно разрабатывать схемы ремонта, выходящие за рамки эксплуатационно-технической документации.

По данным РБК, еще 2 марта в минтрансе обсуждали варианты того, что делать с самолетами западных лизинговых компаний, когда будут поступать требования вернуть их. Национализация парка обсуждалась как один из вариантов.

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