Российские авиакомпании прекращают международные перелеты - главные вопросы
- Мария Киселева
- Би-би-си
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с полуночи 6 марта прекратить международные перелеты. За предыдущий день сразу несколько российских авиакомпаний заявили о прекращении всех рейсов за границу - единственным исключением стал Минск. Би-би-си отвечает на вопросы о том, как теперь будут устроены международные перелеты.
Объявление Росавиации означает полный запрет на международные перелеты?
Нет, он этого не означает. Росавиация выпустила рекомендацию - она советует с полуночи 6 марта остановить рейсы "туда" и с полуночи 8 марта "обратно".
Этот запрет связан с тем, что самолёты, которые российские авиакомпании арендуют у иностранных (в первую очередь европейских) лизингодателей, могут быть задержаны за границей по требованию владельцев.
26 февраля ЕС объявил о санкциях против России.
Документ, в частности, запрещает продавать самолеты и детали к ним физическим и юридическим лицам в России и для использования в России. Причем запрет действует независимо от того, сделаны ли эти товары в Евросоюзе.
Также документ запретил прямо или косвенно страховать и перестраховывать эти товары.
У российских компаний много самолетов от иностранных лизингодателей. По данным аналитической компании Cirium, это 515 самолетов из 777 самолетов в лизинге.
Но это не значит, что все они могут быть задержаны - это происходит по требованию конкретных компаний, например лизингодателей. Однако такие случаи уже были.
При этом уже с 24-26 февраля российские авиакомпании уже не летают над и в страны, которые ввели санкции против России, так как с ними было взаимно закрыто воздушное пространство (более 35 стран).
5 марта, вслед за заявлением Росавиации, сразу несколько крупных компаний заявили о закрытии международных рейсов:
- "Аэрофлот" (а вместе с ним "Победа" и "Аврора") - с 8 марта
- AzurAir - с 8 марта
- Nordwind, PegasFly - с 7 марта
- Royal flight - c 5 марта
В то же время есть компании, которые могут продолжить летать и дальше - те, у которых есть самолеты в собственности, особенно российского производства.
По подсчетам "Известий", это минимум четыре российские авиакомпании.
Это авиакомпании Red Wings и "Азимут", у которых есть в собственности самолеты SSJ. Также "Ютэйр", у которой есть в собственности самолеты Boeing 737 и "Ираэро".
Однако проблемы могут возникнуть и у них - так, у самолетов SSJ в нынешнем виде также есть детали и узлы, произведенные в Европе. Кроме того, у него относительно малая дальность беспосадочного полета - изначально он рассчитан на региональные перелеты.
У компаний, которые используют Boeing в России, также будут сложности с обслуживанием. Еще 2 марта Boeing заявил, что прекратит поставки компонентов в Россию.
По неподтвержденным данным, это может произойти к 7 марта.
Иностранные компании продолжат летать? У них все в порядке?
Перевозчики из стран, которые не вводили санкции против России, по-прежнему летают сюда.
Например, это национальные перевозчики Сербии и Турции - Air Serbia и Turkish Airlines.
Однако и многие из них берут самолеты в лизинг или страхуют их у европейских компаний. В результате, и они могут прекратить перелеты по требованию европейских контрагентов.
Например, компания Egypt Air 4 марта закрыла перелеты в Россию - пока до 10 марта. Компания объяснила, что некоторые европейские контрагенты отказались "страховать рейсы в Москву и обратно на фоне событий вокруг Украины и европейских санкций против РФ" (цитата по ТАСС).
Две азербайджанские авиакомпании AZAL и Buta Airways - с 08:00 6 марта приостанавливают все рейсы в города Российской Федерации.
В качестве причины они также назвали изменения на международном рынке авиационного страхования и перестрахования, связанные с санкциями.
Что будет с самолетами российских авиакомпаний?
Это сложно сказать наверняка.
Определенные действия авиационных властей говорят о том, что даже если все лизингодатели потребуют назад свои самолеты, российские компании будут искать способ не выполнить эти требования.
Пятого марта был опубликован проект постановления российского правительства, которое подготовлено минтрансом.
Документ, в частности, предлагает разрешить техобслуживание самолетов российским юрлицам с сертификатом организации по техобслуживанию, выданным по российским авиационным правилам.
Им будет разрешено самостоятельно разрабатывать схемы ремонта, выходящие за рамки эксплуатационно-технической документации.
По данным РБК, еще 2 марта в минтрансе обсуждали варианты того, что делать с самолетами западных лизинговых компаний, когда будут поступать требования вернуть их. Национализация парка обсуждалась как один из вариантов.
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