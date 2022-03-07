Куда поехали 1,7 млн украинских беженцев?

42 минуты назад

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Уже более 1,7 млн украинцев выехали из страны после нападения российских войск, и поток вынужденных переселенцев может стать еще больше. Евросоюз обещает принять бездомных украинцев "с распростертыми объятиями".

В прошедшие выходные стало известно, что за 10 дней с начала боевых действий территорию Украины покинули более полутора миллионов человек.

По словам комиссара ООН по вопросам беженцев Филиппо Гранди, столь масштабного исхода вынужденных переселенцев в Европе не видели со времен Второй мировой.

Куда бегут украинцы

Основная масса переселенцев движется на запад. В основном через границу с Польшей, но и в Румынию, Словакию, Венгрию и Молдову беженцы прибывают десятками тысяч. Масштабы бегства в Россию и Беларусь существенно меньше.

Согласно последней статистике ООН:

Польша приняла более 1 млн беженцев.

приняла более 1 млн беженцев. Венгрия - 180 тыс.

- 180 тыс. Молдавия - 82,7 тыс.

- 82,7 тыс. Словакия - 128 тыс.

- 128 тыс. Румыния - 78,9 тыс.

- 78,9 тыс. Россия - 53 тыс.

- 53 тыс. Беларусь - 406 человек.

По данным ООН, примерно 183 тыс. из общего числа украинских переселенцев направились через эти страны дальше на Запад, в другие государства Евросоюза.

Как покидают Украину?

На границе с Польшей людям порой приходится ждать на холоде по 60 часов. Некоторые выезжающие в Румынию ждали по 20 часов.

Многим не хватило места в покидавших украинские города поездах.

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Беженцам сообщают, что для прохода через границу им не обязательно иметь документы, но все же лучше взять загранпаспорт, свидетельства о рождении всех детей и медицинские документы.

Чтобы получить официальный статус беженца, приехавший должен иметь украинское гражданство или быть законным резидентом Украины - например, студентом из-за рубежа.

По некоторым сообщениям, из страны не выпускают людей из африканских стран. В администрации президента Нигерии Мохаммаду Бухари еще в конце февраля заявляли о группе нигерийских студентов, которым запретили въезд в Польшу, после чего они были вынуждены вернуться в Украину, чтобы позже выбраться из страны уже через Венгрию.

Еще одну группу нигерийских студентов экстренно эвакуируют из Сум, координируя вывоз через украинский МИД.

Как помогают беженцам

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В граничащих с Украиной странах беженцы могут жить в центрах размещения или у родственников. Им предоставляют питание и медицинские услуги.

В Польше, пока принявшей больше всех украинских беженцев, также готовится специальный медицинский железнодорожный состав для вывоза раненых из соседней страны.

Глава управления ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил "экстраординарные" усилия Польши в помощи соседу, но кризис, по его словам, грозит превратиться в "логистический кошмар": беженцы продолжают прибывать тысячами.

Правительство Румынии готово оплачивать жилье 70 тысячам прибывших в течение месяца и предлагает им финансовую помощь для покупки еды и одежды. Такие же меры предусмотрены в Венгрии. Детей из прибывших семей устраивают в школы.

Чехия вводит для беженцев из Украины особую визу, которая позволит им жить в стране. Центр приема беженцев открыт в пражском конгресс-центре в южной части города.

Польша и Словакия попросили у ЕС помощи с приемом беженцев. Германия и Греция послали в Словакию палатки, одеяла и маски, а Франция предоставила Польше лекарства и медицинское оборудование.

Евросоюз готовится дать украинцам, бегущим в Польшу право жить и работать в о всех 27 его странах на период до трех лет.

Также им полагаются пособия, жилье, медицинские услуги, а детям - образование.

Что делает Британия?

Британский премьер Борис Джонсон говорил, что Соединенное королевство готово принять до 200 тыс. беженцев из Украины. В Министерстве иностранных дел обещали скоро предоставить больше деталей.

Автор фото, AFP via Getty Images Подпись к фото, Некоторые беженцы, такие как этот мужчина из Индии, вынуждены были добираться до границы пешком

Сейчас украинцы имеют право подавать на британскую визу если они состоят в родстве с живущим в Украине гражданином или гражданкой Британии.

Киевский виза-центр сейчас закрыт, но открыт львовский. Также на визу можно подать из соседней страны.

Сколько беженцев остается внутри страны?

По оценкам ООН, на Украине остается около 160 тыс. внутренних переселенцев - лишившихся крова людей, врвменно живущих в основном у друзей и родственников.

В Евросоюзе считают, что это число может вырасти до семи млн, а всего война затронет жизни 18 млн человек.