Чернобыльская АЭС: 12 дней взаперти

Бен Тобайас

Би-би-си

26 минут назад

Автор фото, МО России/Getty Images Подпись к фото, Российские войска окружили станцию по периметру

Вот уже на протяжении 12 дней более 100 сотрудников Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла крупнейшая в истории техногенная катастрофа, не могут покинуть электростанцию, захваченную российскими войсками в первый же день вторжения.

В такой же ситуации находятся и две сотни охранников ЧАЭС, находившиеся на дежурстве в день захвата станции. Уйти домой с работы они не могут уже почти две недели.

Рабочие продолжают выполнять свои профессиональные обязанности, и обстановка внутри станции, по всей видимости, спокойная. В то же время, по данным Би-би-си, условия внутри тяжелые, запасы еды и лекарств ограничены.

Кроме того, есть опасения, что накопившийся стресс может сказаться на способности персонала выполнять свою работу.

"Сложная и напряженная ситуация"

Российские войска сейчас находятся внутри 32-километровой чернобыльской зоны отчуждения, оцепив АЭС по периметру.

Россия утверждает, что охраняет территорию станции совместно с украинской национальной гвардией, но в Киеве эту версию не подтверждают, заявляя, что АЭС полностью контролируется российскими войсками.

Родственник одного из застрявших на станции сотрудников, имя которого мы не называем из соображений безопасности, рассказал Би-би-си, что российские военные разрешают им меняться сменами, но не могут гарантировать, что они доберутся до дома в целости и сохранности - равно как и безопасность рабочих, приезжающих им на смену.

Железная дорога, по которой поезд идет от Славутича до Чернобыля, пролегает через территорию Беларуси, являющейся основной союзницей Москвы.

Как электростанция Чернобыль уже давно не действует, однако работы по ее поддержанию в безопасном состоянии не прекращаются ни на день. После взрыва на четвертом энергоблоке в 1986 году остальные три реактора еще несколько лет продолжали работу, и для эвакуированных после аварии сотрудников станции был построен целый новый город - Славутич.

В настоящее время на объекте все еще работают около 2400 человек: ученые, техники, повара, медики и другой вспомогательный персонал, а также бойцы национальной гвардии.

В мирное время рабочие садились на поезд из Славутича в начале своей смены, а после работы - так же на поезде - возвращались домой. С вторжением российской армии ситуация изменилась: жить сотрудникам приходится прямо на рабочем месте.

"Ситуация сложная и напряженная, - рассказал Би-би-си мэр Славутича Юрий Фомичев. - Сотрудникам тяжело - и морально, и психологически, и физически".

На станции есть некоторые запасы продовольствия, но застрявшие там сотрудники (не имеющие представления о том, как долго продлится текущая ситуация), ограничили прием пищи, приготовленной застрявшими на станции поварами, одним разом в сутки. Еда при этом самая простая: в основном овсяная каша с хлебом.

Автор фото, . Подпись к фото, Рабочие живут в непростых условиях

В воскресенье российские военные предложили доставить рабочим еду, но те отказались, заявив, что это пропагандистский ход.

На АЭС нет помещений, специально оборудованных для сна, поэтому там пришлось создать временные общежития, где кто-то спит на раскладушках и столах, а кто-то - прямо на полу.

Рабочие разделились на две смены: пока одна группа работает, другая отдыхает, затем они меняются местами. Таким образом работы на станции ведутся круглосуточно

Семьям сотрудников АЭС в соседнем Славутиче тоже приходится нелегко.

"Некоторым работникам требуются лекарства, запас которых на станции ограничен, и это очень тревожит их родных, - говорит Фомичев. - Нам приходится объяснять, что в настоящее время безопасного способа вывести рабочих с АЭС нет".

Насколько велик риск?

Поскольку почти двухнедельное пребывание на выведенной из эксплуатации атомной электростанции начинает сказываться на сотрудниках как физически, так и психологически, есть опасения, что в какой-то момент накопившийся стресс может помешать им нормально выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности станции.

"В таких условиях сотрудники постепенно теряют способность фокусироваться на своей работе, а это ставит под угрозу безопасность АЭС, - сказал Фомичев. - Конечно, это не действующая электростанция, но все равно для того, чтобы убедиться, что все системы работают нормально, нужно быть внимательным".

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси неоднократно подчеркивал необходимость предоставления сотрудникам возможности отдыха для безопасного выполнения своей работы. В интервью Би-би-си он рассказал, что связался с представителями командования российской армии, чтобы донести до них свои опасения.

Но эксперты-ядерщики говорят, что, поскольку Чернобыль - не действующая атомная электростанция, опасность для населения в целом невелика.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авария на Чернобыльской АЭС стала самой крупной ядерной катастрофой мирного времени

"Плохо, что люди работают без перерыва и что радом постоянно дежурят российские военные, но большой опасности я в этом не вижу", - говорит профессор экологии Портсмутского университета Джеймс Смит. Он много лет занимается изучением последствий аварии на Чернобыльской АЭС и неоднократно бывал на станции.

"Последний реактор был остановлен в 2000 году, поэтому отработавшее ядерное топливо... больше не выделяет значительного количества тепла", - утверждает он, добавляя, что вероятность масштабной утечки радиации очень мала.

После захвата электростанции уровень радиации в регионе действительно резко вырос, поскольку тяжелая военная техника подняла вокруг объекта радиоактивную пыль. Однако профессор Смит полагает, что уровень излучения не поднялся до того уровня, когда радиация начинает представлять опасность для человека.

Истощение и отчаяние

Риск крупной ядерной катастрофы, возможно, и невелик, но для застрявших на АЭС рабочих и их семей сложившаяся ситуация очень напряженная.

"Все сотрудники крайне истощены и находятся в отчаянии. Они начинают сомневаться, что их судьба вообще заботит кого бы то ни было. Никаких попыток спасти их из этой ситуации они не видят", - объясняет родственница одного из сотрудников.

В интервью Би-би-си она обратилась к МАГАТЭ с просьбой вмешаться, чтобы находящиеся на АЭС рабочие могли безопасно покинуть станцию, а их место заняла другая смена.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сказал, что он связался и с украинской, и с российской сторонами, пытаясь обеспечить безопасность как на Чернобыльской АЭС, так и на действующих украинских атомных электростанциях, где, по мнению экспертов, открытый конфликт может иметь значительно более серьезные последствия.