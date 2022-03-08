"Не можете сказать правды - просто помолчите". Ракетные и словесные удары по Украине заставляют УПЦ все больше отдаляться от Москвы

Святослав Хоменко

Би-би-си

51 минуту назад

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Храм святого Михаила в городе Малин Житомирской области

"Отцы, прошу, просто помолчите на тему войны в Украине", - написал поздно вечером в Прощенное воскресенье протоиерей Николай Данилевич, спикер Украинской православной церкви Московского патриархата.

Формально адресатами его поста были два проповедника его материнской церкви, РПЦ - Артемий Владимиров и Андрей Ткачев, которые выступили в поддержку вторжения России в Украину. Однако на самом деле применить эти слова к себе могут десятки, если не сотни священников Русской церкви.

В настоящий момент в Украине действуют главным образом две крупные православные общины: Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) и автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ).

По последним данным, у УПЦ МП перед началом российского вторжения было около 12 тысяч приходов, у ПЦУ - около 7 тысяч.

УПЦ МП наделена автономией в составе Русской православной церкви, ее предстоятель митрополит Онуфрий является постоянным членом синода РПЦ.

"Резали бы нас с вами и кровью крыши мазали"

У Youtube-канала протоиерея Андрея Ткачева, львовянина по происхождению, больше миллиона подписчиков. На второй день после начала "спецоперации" в своей проповеди он оправдал российское нападение на соседнюю страну.

"Война не началась. Война заканчивается. И тот, кто не знал, что она началась и давно идет, тот просто сволочь", - говорил он, вспоминая о неких "беркутовцах", которым восемь лет назад "из двустволки стреляли в лицо с пяти метров".

"Проклятый Майдан - корень и вина всего происходящего", - утверждал священник.

"Если бы не сделали ничего, через два года полетело бы сюда, без всякой пощады, без всякого предупреждения. И если бы они сюда зашли - резали бы нас с вами и кровью крыши мазали", - говорил он о вводе российских войск на территорию Украины.

Протоиерей Артемий Владимиров стал знаменитым в Украине буквально на днях, когда в соцсетях разошелся фрагмент проповеди, прочитанной им на прошлой неделе.

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В этой проповеди были размышления о "фашистах, людоедах, извергах рода человеческого", которые "на братской Украине осуществляют свою тиранию". Об "изнасилованных девушках и живых соотечественниках, из которых вырезали органы и отправили в Европу". Или о трупах, которые достают из моргов и раскладывают вокруг разбомбленного россиянами "натовского штаба, координирующего систему порабощения славян", чтобы создать впечатление о множестве мирных жертв точечного удара российской армии.

Но самой резонансной стала концовка этой проповеди.

"Так будем готовиться к началу Великого Поста и к особой, как мы верим, Пасхе 2022 года, - мягким, практически убаюкивающим голосом говорил священник. - Когда вся Великая и Малая и Белая Русь сможет единым Бессмертным полком пройти от Владивостока до Калининграда".

"Будем надеяться, что в ближайшее время к нам присоединится Молдова, Казахстан, Украина несчастная, на подходе Грузия. Ну, а что будет с Прибалтикой - сами можете догадаться. Сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян", - прогнозировал он.

Оценки и прогнозы московских проповедников, похоже, не нашли понимания даже у их коллег в Киеве.

"Вы несете бред и дискредитируете Церковь", - обратился к этим протоиереям священник УПЦ МП Николай Данилевич.

"Да, русские войска в Украине действительно бомбят наши школы и садики, попадают в дома и квартиры, гибнет мирное население, в том числе и дети. В частности, у нас в Киеве и окрестных городах - Гостомель, Буча, Ирпень. Мои прихожане, близкие мне люди, в Буче уже 11-й день под обстрелами и не могут выехать. Нервы у людей сдают. Я сам пишу эти строки под звуки пушечных выстрелов", - продолжил он.

"Кстати, многие русские просят прощения у нас, украинцев, за эти злодеяния российской армии и вообще за войну, за вероломное вторжение, за это путинское безумие", - резюмировал священник.

"Прекратить братоубийственную войну"

Разночтения в трактовке событий в Украине между Русской церковью и УПЦ МП наблюдалась с первых дней "спецоперации".

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Вознесенский храм в селе Бобрик в Украине

Уже через несколько часов после начала вторжения предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий обратился к Владимиру Путину с просьбой "немедленно прекратить братоубийственную войну".

28 февраля, на пятый день войны, синод УПЦ МП попросил патриарха Московского и всея руси Кирилла призвать руководство Российской Федерации к немедленному прекращению военных действий, которые уже угрожают превратиться в мировую войну.

Прямого ответа на эти два обращения не последовало.

Однако 6 марта, в Прощеное воскресенье перед началом Великого поста патриарх Кирилл фактически поддержал кремлевскую версию событий в Украине, добавив к ней новые детали.

По его словам, едва ли не главной причиной конфликта на Донбассе было отчаянное сопротивление востока Украины тому, чтобы на этой территории проводились гей-парады.

"Мы знаем, что если люди или страны отвергают эти требования [провести гей-парад], то они не входят в тот [западный] мир, они становятся для него чужими", - описал патриарх Кирилл диспозицию конфликта на Донбассе.

Большинство епископов УПЦ недовольны позицией Кирилла, но не все об этом говорят публично.

Резко против России и войны выступил епископ Иона, настоятель Ионинского монастыря Киева. Ранее он был известен пророссийскими позициями.

Тернопольский и Кременецкий митрополит Сергий, на территории которого находится Почаевская лавра, обнародовал заявление осуждением войны России и Путина против Украины и отказался от его награды.

Сергий также раньше считался достаточно лояльным к Москве епископом.

Церкви под огнем

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка Житомирской области

В УПЦ МП не комментировали тезисы проповеди предстоятеля Русской церкви.

Зато уже 7 марта информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщил, что только за понедельник российским огнем были уничтожены два храма в Житомирской области и Киевской области.

"От обстрелов, вызванных агрессией РФ, пострадали церковь и монастырь в Чернигове", - говорится в заявлении церкви.

В селе Вязовка Житомирской области разрушен храм Пресвятой Богородицы Овручской епархии УПЦ, построенный в 1862 году.

По информации секретаря Овручской епархии диакона Сергея Стретовича, храм фактически уничтожен, уцелела только колокольня.

Также от обстрелов разрушен Вознесенский храм в селе Бобрик Киевской области и Храм св. Михаила в городе Малин Житомирской области.

В селе Заворичи Броварского района Киевской области в результате обстрелов сгорела построенная в 1873 году Георгиевская церковь Бориспольской епархии УПЦ.

По информации прихожан, обстрелы произвели российские войска.

Автор фото, УПЦ Подпись к фото, Георгиевский храм в селе Заворичи в Киевской области загорелся после обстрела российскими военными

"Наши прихожане рассказали, что воочию видели, что когда часть из них передвигалась, то отстреливались по домам, а один снаряд направили прямо в купол храма, который был слева от их движения. Так они прикрываются. Из пулемета был расстрелян забор церкви. Слава Богу, что там не было никого", - передал слова очевидцев настоятель храма протоиерей Петр Котюк.

Молчаливый протест

Впрочем, единого, соборного ответа на российское вторжение, который выходил бы за рамки пускай и громких, но заявлений, Украинская церковь Московского патрирхата еще не подготовила.

Некоторые ее епископы благословили священников своих епархий не поминать патриарха Кирилла в конце богослужений - это крайняя форма выражения протеста против церковной политики, доступная обычному священнику.

Священник и богослов Кирилл Говорун, возглавлявший отдел внешних церковных сношений УПЦ МП, заявил в эфире "Громадського радио" что, по его данным, в церкви сейчас обсуждается вариант с полным отказом поминания патриарха Кирилла.

Сам Говорун называет это во многом символическим шагом.

"Параллельно с этим идет обсуждение того, чтобы УПЦ МП провозгласила автокефалию", - рассказал архимандрит Кирилл.

При этом, по словам Говоруна, пока сам митрополит Онуфрий поминает Московского патриарха, в целом это не решает ситуацию.

Еще один вариант развития событий, о котором говорит Говорун, - это поминание священниками УПЦ МП не патриарха Кирилла, а Вселенского патриарха Варфоломея.

Отношения между патриархиями в Москве и Константинополе были разорваны после того, как Варфоломей принял решение даровать самостоятельность ранее не признанной Украинской церкви, сейчас известной как ПЦУ. Эта церковь с самого начала боевых действий открыто и прямо выразила свое неприятие российской агрессии.

Именно с ней в перспективе - после проведения нового объединительного собора - теоретически могли бы объединиться те священники и миряне УПЦ МП, которые вследствие нынешних событий утратят всякое желание находиться в духовном единстве с Русской церковью.

Как отмечает российский журналист и церковно-общественный деятель Сергей Чапнин, два самых ярких и самых популярных медиа-проповедника РПЦ - протоиереи Андрей Ткачев и Артемий Владимиров превратились в замполитов, агитирующих за войну. Но в целом подобных им значительно больше. Еще больше тех, кто пытается промолчать, не высказывать своего мнения - как бы чего не вышло.

"У Церкви сегодня нет своего языка, чтобы в критический момент возвысить свой голос, - пишет Чапнин на своей странице в "Фейсбуке". - Церковь пользуется или языком благочестия, который во время войны звучит тошнотворно фальшиво, или языком государственной пропаганды, который звучит не менее тошнотворно и не менее фальшиво".

По его мнению, быстро обрести новый живой язык Церковь не сможет - для этого нужно время, которого нет.