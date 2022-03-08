"Нет войны". Как россиян штрафуют за антивоенные протесты
После военного вторжения России на территорию Украины на улицы российских городов начали выходить протестующие. Тысячи человек были задержаны и впоследствии приговорены к штрафам или административным арестам. Би-би-си ознакомилась с протоколами задержания участников антивоенных акций.
Война, которую российские власти называют "спецоперацией", началась 24 февраля. В тот же в России прошли первые акции протеста - в основном немногочисленные. Тогда по всей стране задержали более 1,5 тысяч человек. Протесты продолжались и в следующие дни. По данным "ОВД-Инфо" (издание признано в России "иностранным агентом"), по всей России на антивоенных протестах было задержано около 11 тысяч человек.
Власти не согласовали проведение ни одного протестного мероприятия. В Москве, например, отказ обосновали "эпидемиологической обстановкой" из-за коронавируса. Запрет на массовые акции из-за ковида в российской столице действует уже два года.
Большинство задержанных получают штрафы по ч.5 ст.20.2 КоАП - нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Эта статья административного кодекса предполагает штраф в размере 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Би-би-си ознакомилась с несколькими десятками протоколов о задержании протестующих (копии есть в распоряжении редакции). Эти документы составлены однотипно и отличаются друг от друга незначительно - в части, где описывается само "правонарушение".
Типичное описание антивоенного задержания в протоколе описывается так (место задержания и имя задержанного не приводятся по соображениям его безопасности):
"В составе группы граждан в количестве около 200 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, что данное мероприятие не согласовано правительством Москвы, и требования о прекращении противоправных действий, осознанно продолжил принимать участие в несогласованном публичном мероприятии, и продолжил скандировать лозунги "Нет войне", "Я никогда не прощу вам этой войны", "Путин, руки прочь от Украины" и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованном публичном мероприятии в сочетании форм митинга и пикетирования".
Набор цитируемых лозунгов отличается от протокола к протоколу. Вот некоторые другие сочетания слов, которые ложатся в основу административных дел.
- Долой войну
- Война это преступление
- Нет войне на Украине
- Слава Украине
- Я против
- Нет войны (так написано в протоколе - прим. Би-би-си)
Некоторые участники протестных акций, с которыми удалось поговорить Би-би-си, говорят, что не скандировали вообще никаких лозунгов. Многие указывали в протоколах, что написанное там не соответствует действительности, но от штрафов это не спасло.
Известно, что помимо административных дел, с начала антивоенных протестов в отношении их участников было возбуждено еще как минимум 29 уголовных дел по различным статьям.
Число погибших на войне достоверно неизвестно, существуют разные оценки.
По последним данным минобороны Украины, российская сторона потеряла 12 тысяч человек убитыми и ранеными. Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды, сообщив о 498 погибших.
О потерях украинских военных достоверных данных тоже нет. По данным ООН, с начала войны в Украине погибло 406 мирных жителей, а число беженцев уже превышает 2 млн человек.
Через неделю после ввода войск в Украину в России был принят закон о наказаниях за распространение недостоверных сведений о действиях российских военных. По новому закону за распространение сведений, которые российские власти сочтут недостоверными, можно получить до 15 лет колонии.