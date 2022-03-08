"Нет войны". Как россиян штрафуют за антивоенные протесты

36 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, В России прошли антивоенные митинги: жесткие задержания, перевернувшийся автозак

После военного вторжения России на территорию Украины на улицы российских городов начали выходить протестующие. Тысячи человек были задержаны и впоследствии приговорены к штрафам или административным арестам. Би-би-си ознакомилась с протоколами задержания участников антивоенных акций.

Война, которую российские власти называют "спецоперацией", началась 24 февраля. В тот же в России прошли первые акции протеста - в основном немногочисленные. Тогда по всей стране задержали более 1,5 тысяч человек. Протесты продолжались и в следующие дни. По данным "ОВД-Инфо" (издание признано в России "иностранным агентом"), по всей России на антивоенных протестах было задержано около 11 тысяч человек.

Власти не согласовали проведение ни одного протестного мероприятия. В Москве, например, отказ обосновали "эпидемиологической обстановкой" из-за коронавируса. Запрет на массовые акции из-за ковида в российской столице действует уже два года.

Большинство задержанных получают штрафы по ч.5 ст.20.2 КоАП - нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Эта статья административного кодекса предполагает штраф в размере 10-20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Би-би-си ознакомилась с несколькими десятками протоколов о задержании протестующих (копии есть в распоряжении редакции). Эти документы составлены однотипно и отличаются друг от друга незначительно - в части, где описывается само "правонарушение".

Типичное описание антивоенного задержания в протоколе описывается так (место задержания и имя задержанного не приводятся по соображениям его безопасности):

"В составе группы граждан в количестве около 200 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения сотрудников полиции, что данное мероприятие не согласовано правительством Москвы, и требования о прекращении противоправных действий, осознанно продолжил принимать участие в несогласованном публичном мероприятии, и продолжил скандировать лозунги "Нет войне", "Я никогда не прощу вам этой войны", "Путин, руки прочь от Украины" и другие, то есть добровольно принял участие в несогласованном публичном мероприятии в сочетании форм митинга и пикетирования".

Набор цитируемых лозунгов отличается от протокола к протоколу. Вот некоторые другие сочетания слов, которые ложатся в основу административных дел.

Д олой войну

В ойна это преступление

Н ет войне на Украине

С лава Украине

Я против

Нет войны (так написано в протоколе - прим. Би-би-си)

Некоторые участники протестных акций, с которыми удалось поговорить Би-би-си, говорят, что не скандировали вообще никаких лозунгов. Многие указывали в протоколах, что написанное там не соответствует действительности, но от штрафов это не спасло.

Известно, что помимо административных дел, с начала антивоенных протестов в отношении их участников было возбуждено еще как минимум 29 уголовных дел по различным статьям.

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Число погибших на войне достоверно неизвестно, существуют разные оценки.

По последним данным минобороны Украины, российская сторона потеряла 12 тысяч человек убитыми и ранеными. Минобороны России говорило о своих потерях лишь однажды, сообщив о 498 погибших.

О потерях украинских военных достоверных данных тоже нет. По данным ООН, с начала войны в Украине погибло 406 мирных жителей, а число беженцев уже превышает 2 млн человек.