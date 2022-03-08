США и Великобритания отказываются от российской нефти. Пострадает ли экономика страны?

Ольга Шамина

Русская служба Би-би-си

27 минут назад

Автор фото, Reuters

США отказываются от импорта российских нефти, газа и угля. До конца года от российской нефти откажется и Великобритания. ЕС пока такой запрет вводить не намерен, но готовится сократить свою зависимость от России. Экономисты считают, что это болезненный, но не самый существенный удар по российскому импорту и экономике.

Президент США Джо Байден подписал указ, который полностью запретит импорт в страну российских нефти, газа и угля. Согласно заявлению Белого дома, это должно лишить президента Владимира Путина экономических ресурсов, которые он использует, чтобы вести "свою никому не нужную войну".

В заявлении Белого дома оговаривается, что это решение было принято после консультации с союзниками, то есть, в первую очередь, со странами Европы.

Вслед за США на запрет импорта пошла и Великобритания. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна откажется от импорта нефти до 2022 года.

Евросоюз рассмотрит вопрос о нефтяном и газовом эмбарго на саммите лидеров 27 стран ЕС во Франции в четверг. Пока что решение об эмбарго выглядит маловероятным, поскольку Германия - самая населенная страна и крупнейшая экономика Евросоюза - выступает против.

Тем не менее ЕС заявляет о намерении к концу года на две трети сократить свою зависимость от России, хотя это будет сложно сделать.

Как повлияет запрет на экспорт нефти в США на Россию

Россия в значительной степени зависит от экспорта нефти - это основные статьи экспорта и импорта страны. Именно экспорт и импорт нефти и газа обеспечивают России приток валюты из-за рубежа.

Автор фото, Reuters

Российские власти в последние десятилетия пытались избавить Россию от нефтяной зависимости. В первую очередь это касается бюджета.

На 2022 год бюджет сверстан из цены на нефть в 44,2 доллара за баррель - все доходы при цене выше идут в Фонд национального благосостояния. Сейчас нефть марки Brent торгуется на уровне почти 129 долларов за баррель.

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Ограничения на экспорт нефти способны сильно ударить по экономике страны. Однако это касается в основном экспорта нефти в Европу, а не со стороны США или Великобритании.

Россия поставляет в США в основном мазут, объясняет президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.

"Основная причина связана с тем, что та сланцевая нефть, которая добывается в США, в основном легкая, а НПЗ, которые находятся на побережье Мексиканского залива, не рассчитаны на такую легкую нефть. Как правило, там смешивают свою легкую нефть с привозной тяжелой", - объясняет экономист причины поставок в США российской нефти.

Основными поставщиками такой тяжелой нефти для США, по его словам, были Канада и Венесуэла. Однако постепенно поставки из Венесуэлы выпали из-за санкций, и США начали активнее завозить эту нефть из России.

"Поставки в США - не более 10% от российского нефтяного экспорта. Также важно, что Россия поставляла в США тяжелую нефть, которую туда традиционно поставляла Венесуэла. Сама Венесуэла тоже под санкциями, поэтому для США будут определенные сложности: придется как-то договариваться с Венесуэлой о возобновлении поставок тяжелой нефти", - считает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

По мнению Суверова, Россия может перенаправить поставки нефти в Китай и Индию вместо США и Великобритании.

Что будет в случае более тяжелых санкций

В ЕС пока не собираются отказываться от импорта российских энергоресурсов. Это и ясно: Европа во многом зависит от поставок российских нефти, газа и угля.

Автор фото, Reuters

Именно европейский рынок различных нефтепродуктов и является для России крупнейшим, напоминает Салихов.

"Для Центральной или Восточной Европы - это 60%, своя переработка там заточена на российскую нефть - в моменте это невозможно. Будут проблемы с наличием топлива. Естественно, этого никто не может сделать", - уверен Салихов.

Британская аналитическая компания Capital Economics описала возможные последствия жестких санкций для российской экономики. Они описывают самый жестокий сценарий - ограничений поставок нефти, газа и угля во все крупные страны-потребители.

Для российской экономики такой сценарий ничего хорошего не означает: резко сокращается потребительский спрос и импорт товаров, а также начинается гиперинфляция до 30%, прогнозируют экономист. Люди начинают массово терять работу. Доллар при таком сценарии дорожает до 200 рублей. ЦБ будет вынужден поднять ставки до 35-40% против 20% сейчас.

Возможна и волна дефолтов компаний. Экономика России при этом падает на 20%, говорится в прогнозе. В компании эффект сравнивают с тем, что российская экономика пережила в 1990- е годы.

Но и для всего остального мира это тоже будет удар, хоть и не такой катастрофический, как для России.

Нефть может подорожать до 160 долларов за баррель. Резко вырастут и цены на газ. В ЕС резко вырастут цены на энергию и топливо. Постепенно это приведет к тому, что будут дорожать и другие продукты, например, продукция сельского хозяйства.

Если цены взлетят сильнее, то это приведет к последствиям для финансовых рынков в мире. Получить кредиты или финансирование станет сложнее. Государствам при худшем сценарии придется помогать своим гражданам.

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