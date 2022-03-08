"Попытка избежать дефолта": зачем в России ужесточили ведение бизнеса с "недружественными странами"

10 минут назад

Автор фото, Reuters

В России появился официальный список "недружественных стран". Пока это означает особую форму расчетов с инвесторами из этих государств. Би-би-си разбиралась, как они будут получать рубли вместо долларов.

"Эти санкции, которые вводятся, они сродни объявлению войны", - так президент Владимир Путин прокомментировал 5 марта введенные в отношении России санкции, сидя в окружении женщин, работающих в российских авиакомпаниях.

На следующий день он поручил правительству составить список недружественных стран. В список, который появился на свет для исполнения этого поручения, вошли 48 государств - США, все государства-члены ЕС, Великобритания, Украина, Швейцария, Черногория, Япония, Монако, Исландия, Андорра, Албания, Австралия, Канада и другие.

Би-би-си разбиралась, что им грозит.

Что ждет "недружественные страны"

Список утвержден в рамках "временного порядка исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Во-первых, теперь российские компании, граждане и даже само государство могут расплачиваться с кредиторами "недружественных стран" не в иностранной валюте, а в рублях. Это касается всех выплат, превышающих сумму 10 млн рублей в месяц.

Для этого должнику нужно будет попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа.

Во-вторых, по решению правительства, вводятся новые правила сделок с компаниями из списка "недружественных стран". Каждая сделка и операция российских компаний будут проходить через согласование в специальной правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В эту комиссию включат представителей ЦБ и администрации президента.

Любому из участников сделки (будь то резидент России или зарубежная компания) необходимо будет указывать "исчерпывающую информацию" о заявителе, в том числе раскрыть бенефициарных компании-партнера.

Зачем это сделано

Принятая правительством схема должна служить нескольким целям - она представляет собой еще одну форму контроля за движением капитала. Необходимость контроля возникла из-за того, что в России резко сократились объемы иностранной валюты, сказал профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.

Автор фото, Reuters

"Ее очень мало. Поступления от экспорта упали. А резервы ЦБ в евро и в долларах заморожены. Поэтому правительство вынуждено вводить контроль за движением капиталов. Если напряженность не закончится, думаю, еще дальше будут какие-нибудь меры", - считает Вьюгин.

Этим решением правительство хочет, с одной стороны, показать, что Россия не отказывается от своих обязательств, но из-за "недружественности" стран из обнародованного списка свои обязательства она будет регулировать, отмечает эксперт.

Как это будет выглядеть

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Схема может выглядеть следующим образом. На специальный рублевый счет типа "С" поступают рубли. Юридически они поступают в собственность инвестора, то есть они не экспроприированы, но фактически он ими не может распоряжаться в полной мере - они под особым регулированием, объясняет Вьюгин.

При свободном рынке движение капиталов не контролируется, и этими рублями можно распоряжаться, как хочешь - можно купить доллары и вывести за границу. Однако, в нынешних условиях он не сможет их сразу же конвертировать в иностранную валюту, отмечает Вьюгин.

Сделано это для того, чтобы защитить курс рубля от дальнейшего падения.

"Если компания сразу пойдет за иностранной валютой на рынок, где курс уже выше 100, то рубль будет падать дальше и дальше", - говорит Вьюгин.

Похожая схема действовала в 1990-х, когда существовали Государственные краткосрочные облигации (ГКО). Если иностранный владелец ГКО продавал российский ГКО, то средства также сначала поступали на счет типа "С" в рублях.

А позднее государство (тогда ЦБ) имело право регулировать конвертацию с этих счетов и вывод за рубеж. Устанавливался 90-дневный порядок - то есть в течение 90 дней они должны были находиться на счету.

По мнению Вьюгина, спасти ситуацию введенный порядок не сможет, но сам по себе он проверенный.

"С одной стороны он позволяет сохранить обязательства - не объявить дефолт по всем фронтам. А с другой стороны - не исключает пока возможности дополнительного спроса на иностранную валюту", - резюмировал Вьюгин.

Российское правительство теоретически сможет воспользоваться новым механизмом уже совсем скоро. У правительства России есть два выпуска суверенных еврооблигаций, доход по которым должен выплачиваться марте и апреле.

"Речь идет о сумме в 2,5 млрд долларов. И пока нет информации, как правительство будет поступать", - отметил Вьюгин.

Меры могут коснуться и российских компаний

Необходимость согласования этих операций правительственной комиссией может коснуться в том числе и российских компаний, имеющих холдинговую структуру за рубежом, говорит экономист Евгений Надоршин.

У таких компаний головная структура за границей, а основной бизнес — в России. Речь может идти о любых значимых корпоративных действиях — таких как изменение долей, кредитование материнской компании и потенциально даже перечисление бонусов менеджерам, говорит Надоршин.

Например, у "Яндекса" материнская компания располагается в Нидерландах.

"Операции будут контролироваться и регулироваться на уровне достаточно приличного произвола. Хотят - разрешат, не хотят - не разрешат. Убедил не убедил. Как убеждать - непонятно, критериев нет", - отметил Надоршин.

Что говорит юрист

Открытие специальных рублевых счетов для расчетов с иностранными кредиторами - это попытка избежать технического дефолта, то есть отказа проводить платежи в установленное время, сказал адвокат Владимир Энтин.

"Это будет типа мирового или полюбовного соглашения - происходят не односторонний отказ, а двусторонняя сделка. Это будет означать, что все крупные платежи регулярного характера будут поставлены на паузу в том, что касается расчетов в валюте. Но чтобы не происходило имущественных потерь, предлагается пойти по пути поиска возможного эквивалента в расчете", - отметил Энтин.

Что касается введения специальной правительственной комиссии, эта мера в первую очередь нацелена на контроль за любыми расчетами в иностранной валюте: теперь нужно будет доказать ее необходимость.

Принцип работы комиссии, по мнению Энтина, будет такой.

"Если нет особых показаний в пользу сделки, то воздержитесь от одобрения. Фильтр предполагает автоматический механический отсев по вполне понятным критериям. Всем заинтересованным лицам предлагается пробираться через административными барьеры - это даже не столько фильтр, сколько барьер", - резюмирует Энтин.

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