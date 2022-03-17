Множество добровольцев из стран Африки горят желанием отправиться на войну в Украине. Что ими движет и почему это не получится?

Сорайя Али

Би-би-си

41 минуту назад

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Когда в феврале Россия начала вторжение в Украину, 27-летний нигериец Отта Абрахам, находившийся в этот момент в маленькой квартире в Лагосе, в 8700 километрах от линии фронта, взял свой телефон и написал в "Твиттере": "Я хочу вступить в команду".

Отта, выпускник факультета философии, - один из нескольких сотен африканцев из Нигерии, Кении, Сенегала, Южной Африки и Алжира, которые говорят, что готовы взяться за оружие в войне против России. Отчасти дело в том, что дома у молодых людей перспективы довольно мрачные.

"Мы знаем, что там идет война, а не детская игра, - сказал он Би-би-си. - Но уж лучше быть солдатом в Украине, чем здесь. Наверное, мне разрешат остаться, если война закончится, к тому же я буду героем и буду сражаться с явным врагом".

По сообщениям, около 20 тысяч добровольцев со всего мира были зачислены в армию после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился с призывом к иностранцам с боевым опытом приехать в страну и встать плечом к плечу с украинцами.

Правительство временно приостановило действие визовых правил и предложило необходимое оснащение и зарплату всем, у кого есть действующий паспорт и военная подготовка.

Официального подтверждения того, что иностранным бойцам будет разрешено остаться в стране после войны, не поступало.

Нигериец Керети Усоро, проживающий в столице страны Абудже, говорит, что его зовет в Украину отнюдь не финансовая выгода или перспектива получения гражданства.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Иностранцы и украинцы: кто вернулся воевать за Украину?

"Я уже живу комфортной жизнью. Если бы я хотел попасть в Европу, я бы сделал это через образование, а не через войну, - говорит 29-летний адвокат. - Речь о том, чтобы поставить хулигана на место. Несправедливость для одного - это несправедливость для всех".

Через несколько дней после обращения президента Зеленского десятки добровольцев, преисполнившись надежд, отправились в посольство Украины в Абудже в попытке поступить на военную службу.

Наемникам не рады

Но посольству Украины в Нигерии, как и другим дипмиссиям в Африке, пришлось пойти на попятную, поскольку правительства многих стран континента не хотят, чтобы их граждане воевали в Украине.

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"Нигерия не одобряет использование наемников в любой точке мира и не потерпит их вербовки", - говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Богдан Солтыс, сотрудник посольства Украины в Абудже, сообщил, что желающим отправиться на войну придется добираться до Европы за свой счет.

"Грань между иностранными добровольцами и наемниками весьма тонкая", - сказал он Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Британский фельдшер 5 марта направился в Украину, чтобы присоединиться к интернациональному легиону

Позже он уточнил, что ему было указано отказывать всем добровольцам, прибывающим в посольство.

Сенегал также предостерег своих граждан от участия в войне и потребовал от посла Украины удалить пост в "Фейсбуке", в котором содержался призыв к сенегальским добровольцам, назвав вербовку незаконной и наказуемой.

Аналогичный приказ МИД Алжира отдал своему посольству в Украине.

"Моя страна говорит, что мне нельзя ехать. Я пытался написать в министерство иностранных дел. Мне не ответили, но я попытаюсь еще раз, - говорит Би-би-си 28-летний алжирец Белхадж Хани Амир. - Я хочу поехать в Украину, но я также надеюсь, что эта война закончится как можно скорее".

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Посол Украины в Южной Африке, Мозамбике и Ботсване Любовь Абравитова рассказала Би-би-си, что сотни людей со всей южной части Африки вызвались воевать или участвовать в гуманитарной деятельности, но она не может выполнить их просьбы, потому что ждет указаний от южноафриканского правительства. В Южной Африке действует строгий закон против наемников.

На официальном украинском сайте по набору добровольцев в "интернациональный легион", на котором указаны контактные данные местных посольств по всему миру, больше нет адресов миссий в африканских странах.

Один из сотрудников сайта подтвердил, что некоторые африканские страны были удалены из-за "нормативных ограничений".

"Русские братья"

Алжир, Сенегал и Южная Африка были среди 17 из 54 стран Африки, которые воздержались при голосовании в ООН по осуждению вторжения в Украину. Они не хотят портить отношений с Россией.

Автор фото, AFP Подпись к фото, В начале марта в столице ЦАР Банги прошел пророссийский митинг

Россия пользуется поддержкой в Африке. Она расширяет свое влияние на континенте, особенно в военном отношении, помогая таким странам, как Центральноафриканская Республика, Ливия, Мали и Судан, бороться с повстанцами или исламистскими боевиками.

В интернете появилось видео, на котором предположительно солдаты из ЦАР обещают присоединиться к своим "русским братьям". Однако Би-би-си не смогла независимо установить достоверность этого видео, а правительственный чиновник не ответил на запрос о комментариях.

В прошлую пятницу министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что более 16 тысяч боевиков с Ближнего Востока вызвались воевать в российской армии - однако непонятно, входят ли в их число добровольцы из Северной Африки.

Но поскольку правительства африканских стран ограничивают вербовку собственных граждан, неясно, доберется ли кто-либо из добровольцев до линии фронта, а украинский чиновник, отвечающий за регистрацию иностранных добровольцев, сообщил Би-би-си, что ни один африканец в страну так и не прибыл.

Разочарование

Для некоторых, таких как Дэвид Осаги Аделеке из штата Ойо на юго-западе Нигерии, это был удар.

Автор фото, Prince Nkem Nduche Подпись к фото, Принс Нкем Ндуче, который хотел воевать в Украине, несколько лет назад учился в России в военной академии

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

21-летний парень, работавший спасателем Красного Креста, готовился к зачислению в ряды добровольцев, собрав необходимые документы, в том числе рекомендательное письмо.

"Я пошел прямо в полицейский участок, чтобы забрать свои документы, - сказал он, пояснив, что отсутствие судимостей было одним из требований для поступления на военную службу. - Я разочарован, узнав, что посольство теперь отказывается брать африканцев".

Его электронные письма в посольство Украины остаются без ответа, и он ищет альтернативные маршруты, чтобы добраться до границ страны.

"У меня собеседование в посольстве Польши в Нигерии", - признается он.

Принс Нкем Ндуче, один из посетителей посольства Украины в Абудже, лучше других осведомлен о ситуации в Украине и настроен более оптимистично.

В юности он провел некоторое время в России, имеет двойное гражданство и даже поступил в российскую военную академию, но на короткое время был заключен в тюрьму по обвинению в шпионаже, после того, как его заметили в американском посольстве.

Он говорит, что бежал из страны семь лет назад через Украину и был бы счастлив воевать против России, но понимает, что этого не будет.

"Я хотел отправиться в Украину, но нигерийское правительство запретило это - и мне придется подчиниться", - сказал он Би-би-си.

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