Почему Сербия занимает особую позицию по отношению к войне в Украине

Александр Миладинович

Сербская служба Би-би-си

40 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сербские правые безоговорочно поддерживают Путина и войну в Украине

Сербия - единственная страна, стремящаяся к членству в Евросоюзе, которая единодушно отказалась вводить санкции против России, хотя и присоединилась к большинству стран ООН, осудивших российскую агрессию против Украины.

Белград - единственная европейская столица, где проходят не только антивоенные акции в поддержку Украины, но и многотысячные марши в поддержку Путина и России.

Представители власти Сербии заявляют, что их позиция основана исключительно на "уважении международных законов и справедливости", но в этой формуле очень важными составляющими являются экономика, политика и эмоции.

"Сербия считает, что введение санкций против какого-либо государства не отвечает ее жизненно важным интересам", - заявил президент Александр Вучич в телевизионном заявлении через три дня после начала агрессии.

Сербия сильно зависит от российского газа и разделяет с Москвой позицию о непризнании независимости Косова, провозглашенной в 2008 году.

С другой стороны, Украина тоже никогда не признавала Косово.

Ни санкций, ни встреч с российскими чиновниками

Александр Вучич, находящийся у власти уже десять лет, говорит, что никогда прежде он так не уставал.

У него за плечами - многочисленные телефонные переговоры с западными лидерами, визит в Белград министра иностранных дел Германии Анналены Бербок. Европейские партнеры тщательно изучают позицию Сербии.

"Генассамблея ООН четко осудила российскую агрессию, и мы восприняли решение Сербии присоединиться к ее осуждению как положительное", - сказала Бербок после встречи с президентом Вучичем.

Когда же ее спросили о нерешительности Сербии по части введения санкций против России, Бербок дала понять, что этот вопрос мог быть одной из ключевых тем встречи, добавив, что она "обсуждает важные вопросы за закрытыми дверями, не вынося их на пресс-конференции".

Один важный момент прояснил сам сербский президент: Вучич заявил, что не разговаривал ни с кем из российских официальных лиц с начала войны.

Подпись к фото, "Проект Путина - русская крепость", один из заголовков сербских газет

Больше всех от отсутствия санкций выиграла Air Serbia. Национальная авиакомпания, 49% акций которой владеет Etihad Airways из ОАЭ, увеличила число рейсов из Белграда в Москву туда и обратно с семи до 15 в неделю.

После публичной критики, в том числе со стороны Украины, и нескольких инцидентов с отменой рейсов из-за сообщений об угрозе взрыва, президент Вучич распорядился пересмотреть политику авиакомпании.

Правда, он отметил, что турецкие компании никто не осуждает за полеты в Россию.

Сербские власти заявляют, что страна по-прежнему желает вступить в Евросоюз, несмотря на ее несоответствие политике ЕС в отношении России.

Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, Сербия также отказалась вводить какие-либо санкции против России, хотя и настаивала на соблюдении территориальной целостности Украины.

Z на улицах Белграда

Пресловутый символ российской агрессии в Украине до сих пор можно увидеть в центре Белграда, правда, не на военной технике.

Несколько десятков личных автомобилей с российскими и сербскими флагами, громко гудя, гоняли в эти выходные по улицам Белграда - их владельцы демонстрировали поддержку Владимиру Путину в развязанной им войне в Украине.

На митинге, устроенном националистическими организациями, протестующие скандировали лозунги о вечном братстве между сербами и русскими.

Сербские власти говорят, что эта поддержка выражается только на словах - по данным минобороны, граждан Сербии, примкнувших к российским силам в Украине, нет.

Ранее генштаб Украины заявил, что Россия перебрасывает в страну бойцов из Нагорного Карабаха и "большое количество боевиков из других стран (Сирии, Сербии)".

Сербия готовится к всеобщим выборам 3 апреля, и война в Украине стала частью предвыборной кампании.

Крайне правый кандидат Миша Вацич, известный своими националистическими и гомофобными высказываниями, объявил о выдвижении кандидатом в президенты, сидя за рулем японского автомобиля с импровизированной буквой Z на боковой двери.

Но в Белграде развеваются не только российские флаги.

В минувшие выходные в центре сербской столицы прошел марш в поддержку Украины. Во время этой акции гражданин России в знак протеста сжег свой паспорт.

Автор фото, Getty Images

"Газпром" и Косово

В 2008 году два важных события сблизили Белград и Москву.

В феврале автономный край Косово провозгласил независимость, и Россия решительно выступила против изменения границ, поддержав позицию Сербии.

В декабре Сербия и Россия подписали межгосударственное соглашение, по которому российский энергетический гигант "Газпром" получил 51% акций сербской нефтегазовой компании NIS.

Эта взаимозависимость в международной и энергетической политике часто указывается как ключевой фактор отношений между Сербией и Россией.

Военные связи

В 2017 году на военном аэродроме Белграда состоялась большая церемония - в страну по частям была доставлена первая партия российских истребителей МиГ-29 - "пожертвование", как назвало это сербское правительство. Это была публичная демонстрация военного сотрудничества.

Многие подробности о состоянии бывших в употреблении самолетов, планах их модернизации и изменения компоновки до сих пор неизвестны.

Гораздо заметнее, когда российская и сербская армии проводят совместные военные маневры - часто при участии Беларуси.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сербия проводит военные учения с Россией, но со странами НАТО - чаще

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Поскольку такие учения широко и подробно освещаются проправительственными СМИ, создается впечатление, что сербская армия имеет более глубокие связи с Россией, чем с НАТО.

Однако, как подсчитал в 2019 году независимый аналитический центр "Балканская сеть безопасности", всего сербская армия провела 17 совместных учений, из которых 13 - со странами-членами НАТО.

Прошло 18 лет с тех пор, как Сербия официально объявила о своем нейтралитете по отношению ко всем существующим военным союзам. За это время большинство стран региона стали членами НАТО.

Оглашая официальную позицию правительства по войне в Украине, президент Вучич добавил, что Сербия отменяет участие во всех совместных учениях со всеми иностранными партнерами.

Такое решение принимается не впервые. Например, в 2020 году во время массовых народных выступлений в Беларуси Сербия ввела мораторий на любые совместные военные учения сроком на шесть месяцев.

На отношения Москвы и Белграда влияют не только военные аспекты.

В 2021 году российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза заявил в интервью сербскому оппозиционному таблоиду, что сербские власти вели за ним слежку и тайно документировали его встречи в Белграде.

Он утверждал, что полученная информация была передана российской разведке, и обвинил лично министра внутренних дел Сербии в передаче данных секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву.

Глава МВД Сербии отверг обвинения и заявил, что инициирует судебное преследование Кара-Мурзы - как в Сербии, так и в России.

Дальнейшее развитие этой истории широкой огласки не получило.

Автор фото, Alamy

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