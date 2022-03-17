Беженцы, эмигранты и рост цен: как война в Украине влияет на соседей России

Григор Атанесян

Би-би-си

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Автобус с беженцами из Украины в Молдове

Российское вторжение в Украину стало главным потрясением для постсоветского пространства с момента распада СССР и будет иметь серьезные политические и экономические последствия, считают эксперты. Страны бывшего СССР принимают украинских беженцев, эмигрантов из России и переживают рост цен и дефицит товаров, вызванные падением российской экономики. Будущее миллионов их граждан, трудовых мигрантов в России, остается неопределенным.

А лидеры государств, имеющих союзнические договоры с Москвой, стараются выдержать осторожный нейтралитет - и не обидеть Россию.

Попытка нейтралитета

Шесть стран бывшего СССР имеют договоры о военном сотрудничестве с Россией. Беларусь, Армения, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан связаны с Москвой через оборонный блок ОДКБ. За два дня до начала войны число союзников Москвы пополнилось Азербайджаном: президенты двух стран подписали декларацию о союзническом взаимодействии, которая включает в себя и пункт о военной помощи.

Однако только Александр Лукашенко публично поддержал российскую “спецоперацию”, как ее называет Кремль. Беларусь единственной из бывших советских стран голосовала против резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осудившей агрессию Москвы, - и оказалась в компании России, Эритреи, КНДР и Сирии.

Все остальные российские союзники при голосовании воздержались, и публично их лидеры либо не комментируют войну, либо занимают нейтральную позицию и призывают стороны к диалогу. Кроме Лукашенко, никто из них не стал оправдывать действия России.

"Мы на самом деле небольшая страна. У нас не хватит влияния остановить конфликт. Поэтому нам надо оставаться беспристрастными", - сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров о российской "спецоперации", выступая перед парламентом страны.

Его слова описывают настроение и в других столицах, связанных союзническими соглашениями с Россией. Все страны Центральной Азии по-своему зависят от России экономически или в сфере безопасности. Кроме членства в ОДКБ, в Кыргызстане и Таджикистане - как и в Армении - есть российские военные базы; эти три страны вместе с РФ и Беларусью входят также в Евразийский экономический союз.

"За кулисами постсоветские страны ощутят невидимую руку Москву, которая будет увеличивать давление на свою сферу влияния и заставлять их еще больше соответствовать ее приоритетам", - считает Кейт Маллинсон, эксперт британского Королевского института международных отношений Чатэм-хаус.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Протест в Бишкеке 8 марта

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Однако если власти этих стран избегают лишний раз высказываться о войне в Украине, то оппозиция, гражданское общество и медиа открыто выбирают сторону в конфликте.

Официальный Баку занял нейтральную позицию, хотя в начале этого года президент Ильхам Алиев говорил, что поддерживает территориальную целостность Украины. При этом азербайджанское общество и оппозиция придерживаются проукраинских взглядов, и в Баку прошли митинги в поддержку Украины.

В соседней Армении прошли акции как в поддержку Украины, так и в поддержку России - одинаково немногочисленные. В Бишкеке и Алматы антивоенные демонстрации были приурочены к 8 марта. Они также не были массовыми, однако в Кыргызстане суд на месяц запретил проведение протестов у российского посольства.

"Самым важным и непредсказуемым последствием станет изменение в отношениях каждой из стран региона с Россией. Многое зависит от исхода войны и положения России по ее итогам", - говорит Джошуа Кучера, редактор издания Eurasianet.

Беженцы и эмигранты

Среди стран СНГ больше всего беженцев из Украины приняла Молдова - ее границу с начала войны, по данным властей страны, пересекли больше 300 тысяч человек.

Многие из них едут дальше в Европу, но в стране по-прежнему остаются больше 100 тысяч украинских беженцев, и это большой вызов для экономики, в котором власти рассчитывают на поддержку ЕС. Другой вызов - остановка торговли в порту Одессы, который был хабом для всего региона.

Президент Молдовы Майя Санду считается прозападным политиком, и уже после начала войны она подписала заявку на вступление страны в Евросоюз, вслед за Украиной и Грузией. Однако официальный Кишинев не присоединился к санкциям против России, а Санду и другие молдавские политики стараются не комментировать войну.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Украинские беженцы в Кишиневе

В Молдове также с опаской наблюдают за продвижением российской армии в сторону Одессы и молдавской границы. Вооруженные силы страны насчитывают всего несколько тысяч человек - при этом в неподконтрольном Кишиневу Приднестровье стоит российский военный контингент со схожей численностью.

Старые раны на Кавказе

В Грузии многие считают вторжение в Украину собственной трагедией, проводя параллели с российско-грузинской войной 2008 года.

Согласно свежему соцопросу, 61% грузин ждут от своих властей более активной поддержки Украины. Правительство страны официально декларирует солидарность с Киевом, однако премьер-министр Ираклий Гарибашвили ставил под сомнение эффективность санкций против России и говорил, что его кабинет их не поддержит.

В последние недели Тбилиси стал одним из центров новейшей русской эмиграции. В грузинскую столицу и прежде уезжали журналисты и активисты, которые опасались преследования.

Однако после начала войны этот поток резко вырос - уезжать стали тысячи россиян, осуждающих войну или ожидавшие объявления военного положения. По данным властей на 7 марта, в страну прибыли от 20 до 25 тысяч граждан России. Сейчас этот показатель, скорее всего, намного выше.

В Грузии, однако, не все рады новым гостям - даже несмотря на их оппозиционные взгляды. Многие россияне рассказывают об отказе жителей Тбилиси сдавать им жилье из-за их гражданства.

Такое отношение может быть результатом массовой солидарности грузин с Украиной, переживания травмы войны 2008 года и недовольства действиями собственных властей.

Тысячи россиян также с конца февраля отправились в Армению, для въезда в которую им не требуется даже загранпаспорт - достаточно внутреннего.

Министерство экономики Армении даже открыло канал для консультаций о том, как перенести бизнес в страну, - и подчеркивало, что одинаково готово помочь украинцам, россиянам и белорусам.

Простые армяне также охотно принимают россиян, однако ереванцы жалуются, что из-за наплыва российских экспатов взлетели цены на недвижимость. На прошлой неделе местные власти говорили, что в день в страну прибывает около 7 тысяч россиян.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Акция в поддержку Украины в Тбилиси

При этом для армян новости из Украины стали болезненным напоминанием о недавней войне в Нагорном Карабахе, которая закончилась для Армении поражением. Регион в основном вернулся под контроль Азербайджана, однако ввод российских миротворцев позволил части армянского населения остаться в своих домах.

Теперь боевые действия в Украине несут угрозу нового обострения в Карабахе.

С начала марта участились сообщения о нарушениях режима прекращения огня. Новые обстрелы фиксируют обе стороны, и международные посредники подтвердили смерть одного армянского военнослужащего.

Из-за повреждения газопровода десятки тысяч людей больше недели живут без отопления при минусовых температурах.

Судьба трудовых мигрантов и дефицит товаров

Сотрудники IT-индустрии, предприниматели, фрилансеры и россияне других профессий после начала войны переезжают в Бишкек и Алматы, однако это не главное последствие войны в Украине для Средней Азии.

Гораздо важнее - судьба мигрантов этих стран в России и экономические последствия падения рубля и санкций. По оценкам экспертов, общее число мигрантов из стран СНГ в России может достигать восьми миллионов человек, и большинство из них - граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Обвал курса рубля ударил по их карману. Часто мигранты в российских городах - единственные кормильцы своих семей на родине, и не только в Центральной Азии, но также в Азербайджане, Армении и Молдове.

"Обездоленные мужчины и женщины вернутся в страны с высокой безработицей и растущей инфляцией - в регион, еще не оправившийся от катастрофических последствий пандемии коронавируса", - говорит Кейт Маллинсон из Чатэм-Хауса. Она ожидает, что правительства в регионе могут ответить на социальные проблемы усилением репрессий.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Антивоенный митинг в Тбилиси

Кроме этого, во всех странах СНГ растут цены на продукты питания. Россия остановила экспорт зерновых в страны Евразийского союза, что может вызвать дефицит муки. Война может сказаться и на доступности лекарств - многие из них в страны СНГ импортировались из России и Украины.

"Зарабатываемые рабочими мигрантами рубли обесценились в несколько раз. Россия – основной поставщик зерна, муки, подсолнечного масла, макаронных изделий и сахара в Армению. Это уже создало панику среди потребителей. Несмотря на заверения властей о том, что дефицита не будет, люди скупают муку, сахар, масло", - рассказывает Юрий Манвелян, главный редактор издания epress.am.

Долгосрочные последствия войны в Украине для постсоветского пространства предсказать очень сложно, но уже понятно - это самое большое потрясение для региона за последние десятилетия, считает редактор Eurasianet Джошуа Кучера.

"Я думаю, что не будет преувеличением назвать это главным событием в регионе со времен распада СССР. И очевидно, что если бы вы спросили кого-то в 1991 году, чем все закончится, они бы не смогли ответить", - считает он.

В подготовке материала участвовали Нина Ахметели, Илья Барабанов, Магеррам Зейналов и Наргиза Рыскулова.

Автор фото, Alamy

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