Польского перебежчика Эмиля Чечко нашли повешенным в Минске

30 минут назад

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Автор фото, Screenshot Belarus 1 Подпись к фото, Скриншот интервью на телеканале "Беларусь 1"

Польского дезертира Эмиля Чечко обнаружили повешенным, сообщает Следственный комитет Беларуси. Чечко в многочисленных интервью утверждал, что польские власти совершают преступления в отношении мигрантов, которым удалось пересечь польско-белорусскую границу.

"Сегодня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении повешенным Эмиля Чечко по месту проживания в Минске. Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении комитета.

Следствие рассматривает все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти, следует из пресс-релиза.

Госпогранкомитет Беларуси 16 декабря сообщил, что пограничники остановили на белорусско-польской границе солдата вооруженных сил Польши Эмиля Чечко.

"Снял одежду и побежал голым в сторону Беларуси", - рассказывал Чечко в интервью телеканалу "Беларусь 1".

В интервью сначала на белорусских государственных телеканалах, а затем и на пресс-конференции Чечко рассказывал о якобы имевших место массовых убийствах мигрантов польскими военными, а также утверждал, будто бы и сам участвовал в этих расстрелах, пишет Zerkalo.io.

12 января Следственный комитет Беларуси заявил, что в ходе расследования уголовного дела Чечко рассказал, будто со слов еще одного военнослужащего ему известно об убийстве более 240 человек.

В управлении Верховного комиссара ООН по правам человека сообщали, что не нашли захоронений мигрантов на польско-белорусской границе, о которых рассказывал Чечко.

Чечко также заявлял, что подал заявление в Гаагский трибунал, чтобы "польское общество узнало правду о ситуации, которая происходит на границе".

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси стал одной из главных политических тем прошлого года. Европейские страны считают, что президент Александр Лукашенко использовал мигрантов из Ирака и других стран Ближнего Востока в качестве инструмента давления на Польшу и ЕС. Они также не исключали координацию действий в этом направлении между Минском и Москвой.

В Польше против Чечко возбудили уголовное дело о дезертирстве и объявили в розыск, ему грозило до 10 лет тюрьмы. Были уволены его командиры.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Можно ли помочь мигрантам на польско-белорусской границе?

В сентябре прошлого года польский суд в Бартошице приговорил Чечко к шести месяцам заключения. Суд пришел к выводу, что он злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью.