Банк России сохранил ключевую ставку на рекордном уровне

45 минут назад

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Автор фото, Mikhail Tereschenko/TASS

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. Это ожидаемое решение после февральского повышения ставки до исторического максимума - на фоне войны, санкций и обвала рубля к доллару и евро до рекордных значений.

Совет директоров ЦБ 18 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. "На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен", - говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки", которая будет сопровождаться "временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции", сказано в заявлении. При этом Банк России по-прежнему ставит целью вернуть годовую инфляцию на уровень 4% - к 2024 году.

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Ожидаемое сохранение

Большинство аналитиков ожидали, что ЦБ сохранит ключевую ставку на том же уровне после ее рекордного повышения в конце февраля.

Утром 28 февраля - на пятый день нападения России на Украину и после очередного обвала курса рубля до новых исторических минимумов - ЦБ повысил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. Так он пытался укрепить курс рубля.

Чтобы охладить рынок, ограничить панический спрос на валюту и стабилизировать курс рубля, ЦБ также принял решение о проведении валютных интервенций.

Сейчас действует самая высокая ставка за всю историю - до этого рекордом были 17%. Такую ключевую ставку ЦБ установил в декабре 2014 года на фоне обвала рубля.

Утром в пятницу рубль укреплялся к доллару и евро в ожидании решения ЦБ по ставке.

Переназначение Набиуллиной

Рынок позитивно отреагировал и на новость о том, что президент России внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность председателя Банка России, отмечает Интерфакс.

Доллар оказался на 2,4 рубля ниже уровня действующего официального курса, евро - на 4,4 рубля ниже официального курса.

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Ранее представителю Кремля Дмитрию Пескову несколько раз приходилось отвечать на вопросы журналистов о том, не покинет ли Набиуллина свой пост на фоне экономического кризиса, связанного с российским вторжением в Украину.

Путин снова выдвинул Набиуллину на пост главы ЦБ, так как высоко ценит ее работу, заявил в пятницу Песков.

"Кардинальное изменение внешних условий для российской экономики, произошедшее в конце февраля, создало угрозы для финансовой стабильности. Повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля и меры по контролю за движением капитала позволили поддержать стабильное функционирование российской финансовой системы", - отчитался в своем пресс-релизе ЦБ.

9 марта ЦБ до 9 сентября запретил покупать наличную валюту в банках и ограничил снятие денег с валютных счетов - не больше 10 тысяч долларов (даже если на счете евро), остальное выдадут рублями.

Инвесторы следят за войной

Инвесторы продолжают следить за развитием событий вокруг российского вторжения. В пятницу состоятся телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, посвященные Украине, напоминает Интерфакс.

Кремль в пятницу заявил, что Киев не проявляет готовность к ускорению переговоров с Москвой. Об этом, согласно сообщению кремлевской пресс-службы, президент Владимир Путин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по Украине. Минобороны России заявляет о пораженных военных целях.