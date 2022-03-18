"Я верю, что скоро мы победим в этой войне". Жители Одессы готовятся защищать свой город

Эндрю Хардинг

BBC News

час назад

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Автор фото, Getty Images

Хотя наступление российской армии в Украине в последние дни ощутимо застопорилось, жители Одессы, важного в стратегическом отношении портового города, готовятся к ожидаемому и судя по всему неминуемому штурму.

Для одесситов время принимать судьбоносные решения приближается очень быстро.

Российские военные корабли крейсируют у побережья, над старинными мощеными улицами ревут сирены, российская армия стремится продвинуться на запад вдоль черноморского побережья, и перед жителями этого знаменитого своим космополитизмом города с богатейшей историей встает тот же трудный выбор, с которым уже столкнулись миллионы других жителей Украины.

Кто-то уже покинул Одессу, направившись на запад в сторону соседней Молдовы или в переполненном поезде во Львов. Элегантные бульвары города с их многочисленными кафе, театрами и трамваями практически опустели, теперь их украшают противотанковые ежи, а знаменитые памятники и исторические здания стоят укрытые мешками с песком.

Впрочем, многие одесситы совершенно не торопятся уезжать.

Валентина Карташова заведует детским приютом. У нее на попечении 90 детей, в том числе и младенцев, а у 18 из них разные формы тяжелой инвалидности.

"Этим детям, чтобы выжить, нужен кислород, нужны системы поддержки дыхания. Нам поступало много предложений о помощи из-за рубежа, но они готовы встретить нас только на границе. А я не могу везти туда детей на поезде или машине. Как я могу их отсюда увезти? И что же мне делать, оставить, бросить их, взять только здоровых?" - задается вопросом Валентина и сама же в ответ отрицательно качает головой.

Подпись к фото, Возможно, оставаться в этом одесском детдоме будет безопаснее, если только он не попадет под прямой обстрел

Она подготовила подвал в детдоме и сделала запасы, которых должно хватить на неделю и даже больше. Она заключила, что детям безопаснее будет оставаться в Одессе, если, конечно, они не попадут прямо под обстрел.

Ольга Павлова, которая живет ближе к центру города, приняла схожее решение.

"Конечно, я боюсь. И не только я одна. Думаю, другие в сложившейся ситуации боятся не меньше. Но мы останемся здесь. Мы любим свой город и останемся. Я записалась в волонтеры - ну а кто же еще будет кормить животных?" - говорит Ольга, работающая ветеринаром в одесском зоопарке.

Подпись к фото, Вольер с волками в одесском зоопарке

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Сотни людей, прежде, чем покинуть город, передали своих домашних животных на попечение зоопарку, при этом почти все сотрудники приняли решение остаться и продолжать работу.

"Мы решили, что лучше остаться на месте, потому что животные - это наша ответственность. Я верю, что скоро мы победим в этой войне, люди начнут возвращаться, и мы должны сделать так, чтобы и зоопарк, и театры, и библиотеки остались в сохранности. Мы должны защитить все это, защитить нашу культуру", - говорит директор зоопарка Игорь Беляков.

По его словам, наиболее беспокойных животных, таких как 43-летняя слониха по кличке Венди, а также медведи и зебры, перевели в закрытые помещения, чтобы у них не началась паника при звуках близких взрывов.

Двое пенсионеров - между прочим, этнических русских - Александр Некрасов и Николай Иванов, - устроившихся в мороз играть в шахматы в парке у русского православного храма, говорят, что российские войска - хуже нацистов, которые оккупировали Одессу во время Второй мировой войны.

"Немцы по крайней мере не уничтожили Одессу, когда отступали, а сейчас есть все шансы, что город будет разрушен", - говорит Иванов.

"Николаев [город к востоку от Одессы, на который наступают российские войска] уже страдает, потому что защищает нас. Конечно, война придет и сюда. Люди гибнут тысячами, и за что? Просто потому, что Путин хочет у нас что-то отнять? - вопрошает Некрасов, размахивая при этом своей клюкой, которую называет "своим единственным оружием".

Борис Херсонский, один из самых известных сегодня русскоязычных поэтов Одессы, разговаривая со мной по телефону из Италии, заявил, что сам он не беженец, потому что уехал из Украины еще до начала войны, получив приглашение по литературной линии.

"Это очень трудное решение: что может удержать вас в Одессе, что ждет вас за границей?" - задается вопросом Херсонский, добавляя, что обязательно планирует вернгуться при условии, что город останется под контролем Украины.

"Если город окажется под властью Путина, я не стану возвращаться. Если Путин сможет взять Николаев, ему будет открыт прямой путь на Одессу. Этот город с огромным культурным наследием очень переменчив. За прошедшие годы многие писатели, прославившие Одессу, уехали оттуда. Да, Одесса способна рождать таланты, но часто она потом не заботится о них", - считает Борис Херсонский.

Как и по всей Украине, многие здесь пошли добровольцами в местные силы самообороны.

"Я люблю свою страну, я хочу жить в свободной стране. Русский - это мой родной язык, но сейчас Россия - это враг. Может быть, это странно, а может этого и стоило ожидать", - говорит фармацевт Руслан Приходько, который сегодня учится в классе собирать и разбирать автомат AK47.

"Я пока не умею воевать. Но нам всем придется постараться. Может быть, у Путина что-то не в порядке с головой", - высказывает предположение стоящий рядом рабочий по имени Дима.

Подпись к фото, Добровольцы, в том числе сами оперные певцы и музыканты, укрыли здание оперы мешками с песком

Как-то во время очередной воздушной тревоги добровольцы, работавшие в центре по сбору продовольствия неподалеку от одесской оперы, бросились в бомбоубежище, где известный певец под гитару исполнял для них народные украинские песни.

"Я уже видел, как российские силы уничтожают другие исторические города вроде Харькова, так что я не надеюсь, будто наше российское наследие сможет спасти нас от их бомб", - говорит IT-специалист Алексей Костржицкий, который теперь служит капитаном в силах самооброны.