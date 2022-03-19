Фото: еще одна неделя войны в Украине
+18 Внимание, материал содержит фотографии, которые могут шокировать некоторых читателей
На уходящей неделе постоянные взрывы, выстрелы и воздушная тревога продолжали звучать по всей Украине.
В приморском городе Николаеве, продолжающем отбиваться от российских атак, в понедельник сотрудницы роддома снова несли новорожденных в подвал-бомбоубежище. С начала войны несколько десятков женщин успели стать мамами в этих подземных помещениях.
Вечером в понедельник сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в кадр прямого эфира программы "Время" с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде".
О судьбе Марины, чью храбрость похвалили тысячи людей со всего мира в соцсетях, ничего не было известно всю ночь. На следующий день суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия.
Во вторник в Киеве в результате серии российских авиаударов произошло несколько мощных взрывов.
Пострадали жилые дома и станция метро. Сообщалось по крайней мере о двух погибших и десятках раненых.
На вокзалы Европы продолжают прибывать беженцы из Украины. По данным ООН, уже более трех миллионов человек покинули свою страну из-за нападения России.
В основном они едут в ближайшие европейские страны. Большая часть, почти 2 миллиона человек, находятся в Польше.
На этой неделе начала работать программа британского правительства - порядка 140 тысяч жителей Британии выразили желание приютить у себя дома беженцев из Украины, хотя правила в Британии более сложные, чем в Европе.
В среду российской бомбой был разрушен театр в осажденном Мариуполе, сообщили местные власти. В его подвале было бомбоубежище, в котором находились сотни людей. Многим из них удалось выжить, однако работы спасателей затруднялись обстрелами российских военных, подчеркивал городской совет.
Российская армия уже две недели наносит авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю.
В среднем за сутки на город сбрасывают от 50 до 100 авиабомб, говорят в городском совете. Морги переполнены, погибших людей хоронят в братских могилах.
"Танковые и пулеметные бои продолжаются. Все скрываются в бомбоубежищах... Более 80% жилого фонда повреждено или уничтожено. 30% не подлежит восстановлению. От центра города ничего не осталось. Нет ни одного участка города, на котором не отразилась война", - сказал в интервью Би-би-си мэр города Вадим Бойченко.
Из Мариуполя продолжают эвакуировать людей. Бойченко ранее заявил, что 18 марта около 350 жителей Мариуполя добрались до Запорожья.
На этой неделе продолжались удары по Харькову. В четверг 17-го марта был обстрелян крупнейший в Восточной Европе рынок "Барабашово".
На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к Бундестагу Германии и Конгрессу США. В обоих обращениях он призвал страны сделать больше для противостояния российской агрессии и ввести более жесткие санкции против Москвы.
- LIVE: Последние новости в режиме реального времени
- КОНФЛИКТ: Война России с Украиной: что дальше и что будет делать НАТО?
- ЭСКАЛАЦИЯ: Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим. Что это значит?
- ОЧЕВИДЦЫ: "Kак в XXI веке может быть вообще война?" Жительницы Харькова о бомбежках
- АНАЛИЗ: "Время играет против Путина": эксперты о театре военных действий в Украине
- ИНТЕРВЬЮ: "Думаю, что последняя глава путинского государства началась". Борис Акунин о войне и "Настоящей России"
Тем временем в России и Крыму в пятницу 18 марта отмечали восьмую годовщину аннексии Крыма.
В Москве в честь восьмой годовщины аннексии Крыма состоялся митинг-концерт "Крымская весна", куда приехал президент Владимир Путин. На стадионе "Лужники" и у входа в него собрались сотни тысяч людей.
Корреспонденты Би-би-си пообщались с присутствовавшими на концерте людьми, многие из которых оказались бюджетниками, представителями местных администраций или студентами.
В пятницу во Львове прошла акция памяти детей, погибших в результате российского вторжения с 24 февраля. На центральной площади города выставили 109 колясок, каждая из которых символизировала одного погибшего ребенка. К утру субботы эта цифра уже выросла о 112: стало известно, что в Чернигове спасатели нашли тела 7-летних близнецов, а в Николаеве 16-летний подросток подорвался на мине.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си - подпишитесь на наши каналы:
Загрузите наше приложение: