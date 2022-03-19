Фото: еще одна неделя войны в Украине

32 минуты назад

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+18 Внимание, материал содержит фотографии, которые могут шокировать некоторых читателей

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, На этой неделе были разрушены жилые многоэтажки в Киеве

На уходящей неделе постоянные взрывы, выстрелы и воздушная тревога продолжали звучать по всей Украине.

В приморском городе Николаеве, продолжающем отбиваться от российских атак, в понедельник сотрудницы роддома снова несли новорожденных в подвал-бомбоубежище. С начала войны несколько десятков женщин успели стать мамами в этих подземных помещениях.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Малышей несут в бомбоубежище в городе Николаев, расположенном недалеко от Одессы

Вечером в понедельник сотрудница российского Первого канала Марина Овсянникова ворвалась в кадр прямого эфира программы "Время" с плакатом "Остановите войну. Не верьте пропаганде".

О судьбе Марины, чью храбрость похвалили тысячи людей со всего мира в соцсетях, ничего не было известно всю ночь. На следующий день суд оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей за организацию несогласованного публичного мероприятия.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Марина Овсянникова появилась в кадре главных теленовостей страны на несколько секунд с плакатом "Нет войне"

Во вторник в Киеве в результате серии российских авиаударов произошло несколько мощных взрывов.

Пострадали жилые дома и станция метро. Сообщалось по крайней мере о двух погибших и десятках раненых.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Киев, 15 марта. По словам властей города, его защитники не потеряли своих позиций

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После обстрела жилых домов мэр Киева Виталий Кличко объявил комендантский час

На вокзалы Европы продолжают прибывать беженцы из Украины. По данным ООН, уже более трех миллионов человек покинули свою страну из-за нападения России.

В основном они едут в ближайшие европейские страны. Большая часть, почти 2 миллиона человек, находятся в Польше.

На этой неделе начала работать программа британского правительства - порядка 140 тысяч жителей Британии выразили желание приютить у себя дома беженцев из Украины, хотя правила в Британии более сложные, чем в Европе.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Беженцы, в основном женщины и дети, прибывают в польский город Краков

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В польском городе Пшемысль временное убежище для беженцев организовали на территории школы

В среду российской бомбой был разрушен театр в осажденном Мариуполе, сообщили местные власти. В его подвале было бомбоубежище, в котором находились сотни людей. Многим из них удалось выжить, однако работы спасателей затруднялись обстрелами российских военных, подчеркивал городской совет.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В среду в здание театра в Мариуполе попала бомба. В его подвале прятались более тысячи людей

Российская армия уже две недели наносит авиационные и артиллерийские удары по Мариуполю.

В среднем за сутки на город сбрасывают от 50 до 100 авиабомб, говорят в городском совете. Морги переполнены, погибших людей хоронят в братских могилах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Погибшие жители Мариуполя во дворе дома

"Танковые и пулеметные бои продолжаются. Все скрываются в бомбоубежищах... Более 80% жилого фонда повреждено или уничтожено. 30% не подлежит восстановлению. От центра города ничего не осталось. Нет ни одного участка города, на котором не отразилась война", - сказал в интервью Би-би-си мэр города Вадим Бойченко.

Из Мариуполя продолжают эвакуировать людей. Бойченко ранее заявил, что 18 марта около 350 жителей Мариуполя добрались до Запорожья.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На машинах эвакуирующихся жителей Мариуполя белые ленточки. Ранее попытки эвакуации срывались из-за обстрелов российскими военными

На этой неделе продолжались удары по Харькову. В четверг 17-го марта был обстрелян крупнейший в Восточной Европе рынок "Барабашово".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Дым над Харьковом после обстрелов в четверг

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к Бундестагу Германии и Конгрессу США. В обоих обращениях он призвал страны сделать больше для противостояния российской агрессии и ввести более жесткие санкции против Москвы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В обращении к Конгрессу Зеленский сказал, что не видит смысла в жизни, если не сможет предотвратить гибель еще большего количества украинских детей

Тем временем в России и Крыму в пятницу 18 марта отмечали восьмую годовщину аннексии Крыма.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Жители Симферополя празднуют годовщину аннексии Крыма с буквой "Z" на флагах, ставшей российским символом вторжения в Украину

В Москве в честь восьмой годовщины аннексии Крыма состоялся митинг-концерт "Крымская весна", куда приехал президент Владимир Путин. На стадионе "Лужники" и у входа в него собрались сотни тысяч людей.

Корреспонденты Би-би-си пообщались с присутствовавшими на концерте людьми, многие из которых оказались бюджетниками, представителями местных администраций или студентами.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это было первое появление Путина перед общественностью с 22 февраля

В пятницу во Львове прошла акция памяти детей, погибших в результате российского вторжения с 24 февраля. На центральной площади города выставили 109 колясок, каждая из которых символизировала одного погибшего ребенка. К утру субботы эта цифра уже выросла о 112: стало известно, что в Чернигове спасатели нашли тела 7-летних близнецов, а в Николаеве 16-летний подросток подорвался на мине.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, 109 колясок на площади Львова в память о погибших детях

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