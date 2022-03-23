Суррогатные матери Украины вынашивали детей для пар со всего мира. Потом Путин начал войну

Стефани Хегерти и Элеанора Лэйхи

BBC News

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Медсестра с ребенком в подземных яслях в Киеве

В день, когда Россия вторглась в Украину, Светлана смотрела новости и не могла поверить в происходящее.

В ее родном старинном городе Белая Церковь на реке Рось в 80 км к югу от Киева все было спокойно. А потом стали раздаваться взрывы.

Светлана с мужем вытащили матрасы в коридор многоквартирного дома и укрылись там со своими тремя детьми. Сирены воздушной тревоги звучали непрерывно, и несколько дней они не могли заснуть.

За тысячи километров оттуда, из Австралии, ей в отчаянии писала сообщения Эмма Микалиф. Эти женщины тесно связаны друг с другом, потому что Светлана беременна вторым ребенком Эммы. Пока на Белую Церковь падали ракеты, Эмма была в ярости и при этом чувствовала себя беспомощной.

Шесть месяцев две мамы плотно общались между собой с помощью онлайн-переводчика. Они обменивались фотографиями детей, обсуждали, кто и что любит печь, и жаловались, что домашнее обучение из-за пандемии коронавируса сводит их с ума.

А сейчас они пытались согласовать вопросы эвакуации.

"Я думала, что заболеть раком - это стресс, что родить ребенка во время лечения от рака - это стресс, что попытки забеременеть с помощью ЭКО, которые проваливаются она за другой - это стресс, - говорит Эмма, - но то, что творится сейчас, не идет с этим стрессом ни в какое сравнение".

При посредничестве агентства Эмма связалась с еще двумя родителями, у которых суррогатные матери живут в Украине. Они нашли автобус, который за 18 часов мог довезти трех женщин и их десятерых детей до границы между Украиной и Молдовой.

Когда они наконец добрались до Кишинева, их поселили в крошечную квартиру. Эмма к своему ужасу выяснила, что там не хватает кроватей на всех.

"Наша чудесная, беременная Светлана была вынуждена спать на полу", - говорит она.

Но Светлана была слишком потрясена, чтобы задумываться о таких вещах. В Украине у нее остался муж, ее мать вынуждена была эвакуироваться в Германию. Когда мама звонит оттуда, она может лишь рыдать в телефон.

"Это так больно, когда война разрывает семьи на части, - рассказывает Светлана. - В Молдове я чувствую себя в безопасности, но мое сердце осталось в Украине".

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Каждый год в Украине суррогатные матери рожают около 2 тысяч детей, у большинства из них родители - иностранцы.

В стране работает около 50 специализированных клиник, а также множество агентств и посредников, которые сводят будущих родителей и суррогатных матерей.

Местные законы о суррогатном материнстве делают Украину очень привлекательной для многих пар. Во многих европейских странах, в том числе в Великобритании, имя суррогатной матери вписывается в свидетельство о рождении, а если она замужем, то туда же вносится имя ее супруга как отца ребенка.

В Украине же в свидетельстве в качестве отца и матери проставляются имена клиентов суррогатной матери, что значительно облегчает процедуру получения паспорта на ребенка и его переезд в страну родителей.

Эмма и Светлана воспользовались услугами небольшого агентства, которое сейчас ведет девять суррогатных беременностей, в то время как в списках самого большого такого агентства Украины числятся 500 женщин на разных сроках беременности.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Киевлянка спасла свою дочь, прикрыв ее телом.

В настоящее время только в Киеве на попечении этого агентства оказался 41 младенец, потому что биологические родители со всего мира не могут забрать их из-за войны.

Многие из этих детей укрываются в подземных яслях в Киеве, спасаясь от постоянных обстрелов российских войск, окруживших город.

Каждый день у суррогатных матерей рождаются новые дети, но с начала вторжения только девять пар рискнули приехать в Киев, чтобы забрать своих младенцев.

"Если в ближайшее время ничего не изменится, у нас на руках будет уже 100 детей", - говорит юрисконсульт агентства Денис Герман. Компания уже раздумывала над тем, не переправить ли детей в более безопасное место на западе страны, однако перевозки в зоне военных действий тоже сопряжены с риском.

Проблемы с застрявшими детьми испытывают не только Денис Герман и его агентство.

Настя копила деньги на дом в Харькове, где она живет с двумя маленькими сыновьями. Ее вторая суррогатная беременность подходила к концу.

Когда началась война, до родов оставались считанные дни, и в положенный срок она родила двойняшек.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, С начала войны в Украине, многие суррогатные матери бежали из страны

"Все это время мы провели в больничном бомбоубежище, - рассказывает она. - Харьков сильно обстреливали, и все бомбоубежище было заставлено матрасами и люльками. Настя со старшими мальчиками приютилась в подсобке, они спали прямо на полу на подушках, снятых с дивана, под полками с документами.

"Но врачи у нас были чудесные, я очень благодарна им", - говорит Настя, у которой родились еще два здоровых мальчика.

Через неделю она вышла из больницы. Но Харьков продолжали обстреливать, и иностранные родители не могли забрать своих близнецов.

С помощью агентства Насте, двум ее сыновьям и новорожденным двойняшкам пришлось отправиться в путешествие через всю Украину. На границе она передала детей их биологическим родителям, это было уже больше недели назад, и с тех пор она ничего от них не слышала.

Эмма представляет себе свою идеальную семью так: она едет на машине из своего дома в Канберре к своим родителям в Сиднее, оглядывается на заднее сидение и видит там группу детей. Сейчас у нее всего один ребенок. "Такое чувство, что это пробел в моей жизни", - говорит она.

Пять лет назад, когда она была беременна первым сыном, у нее обнаружили рак шейки матки. Опухоль росла с опасной скоростью, чему способствовал выброс гормонов, обычно сопровождающий беременность. Это был редкий случай, и во время родов в операционной собралось много врачей.

"Он родился в полном порядке, его не нужно было отправлять в отделение интенсивной терапии для новорожденных, так что я считаю, что мне крупно повезло", - говорит Эмма. Когда сыну исполнилось всего пять недель, ей самой пришлось начать интенсивную радио- и химиотерапию, которые повредили ее репродуктивные органы.

"В 29 лет у меня случилась менопауза, вот чудесно!" - говорит она с сарказмом.

За те пять лет, что прошли со времени страшного диагноза, Эмма ни на минуту не переставала думать о том, как завести второго ребенка. Вместе с мужем они прошли через 13 циклов ЭКО, болезненных и дорогих, но ни один из зародышей так и не прижился.

Автор фото, Emma Micallif Подпись к фото, Эмма, Алекс и их сын

"Никто не думает начинать с суррогатного материнства, но ты постепенно приходишь к этому из-за глубоких потерь и неудач в прошлом", - говорит Эмма.

Эмма и Алекс изо всех сил пытались найти суррогатную мать в Австралии, где вынашивание чужого ребенка разрешено только на безвозмездной основе. Когда супруги впервые услышали об Украине, то отнеслись к этому варианту настороженно, однако другие австралийцы, прошедшие через этот опыт, развеяли их опасения.

Первая суррогатная мать пары после двух попыток так и не смогла забеременеть, что еще больше вогнало супругов в уныние. Поэтому когда Светлана, с которой супругов познакомили в агентстве, тут же забеременела, казалось, что худшее уже позади.

"Нам больше не нужно было бороться, это было огромным облегчением. Мы находились в состоянии стресса слишком долго", - рассказывает Эмма.

До начала войны супруги планировали ехать в Украину. Эмма надеялась провести какое-то время со Светланой, чтобы впоследствии рассказать ребенку о его биологической матери. Теперь до родов остается всего месяц, и эта затея кажется маловероятной.

Некоторых будущих родителей война еще больше сблизила с их суррогатными матерями.

Когда Кристина (имя изменено) узнала о вторжении России в Украину, ей стало плохо. Суррогатная мать Татьяна (имя также изменено), вынашивающая ребенка Кристины, на тот момент находилась в Запорожье на юго-востоке страны. В тот же день она уехала в Польшу со своим шестилетним сыном. Кристина восхищается ее мужеством.

Кристина предложила Татьяне приехать в Англию, не зная, как та отреагирует. Однако Татьяна с радостью согласилась: "Мы можем приехать на следующей неделе", сказала она. Сейчас Татьяна и еще несколько женщин подают на специальную визу для суррогатных матерей, предусмотренную британским МВД.

"Последние несколько дней оказались невыносимо тяжелыми, хотя весь год и так был тяжелым", - говорит Кристина.

В прошлом году она потеряла ребенка. Ее дочь родилась недоношенной: прожив чуть больше месяца, она умерла.

В какой-то момент во время родов супруга Кристины предупредили, что возможно ему придется делать выбор между ребенком или его матерью.

После этого ей советовали воздержаться от повторного зачатия. Однако Кристина сделала новую попытку. Она закончилась выкидышем.

"У меня не было терпения, я скорбела, я хотела этого сейчас же, поэтому мы стали искать варианты за границей", - говорит она.

В январе этого года супруги узнали, что Татьяна беременна. "Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой", - вспоминает Кристина.

В воскресенье Кристина полетела в Польшу, чтобы познакомиться с Татьяной. Обе женщины нервничали, но успокоились после того, когда польский доктор сказал им после первого УЗИ, что с ребенком все в порядке.

Сейчас они пытаются получше узнать друг друга при помощи гугл-переводчика. "Вчера мы обсуждали наши духовные убеждения, ясновидение и все такое. Так что это не только история про беременность", - говорит Кристина.

Виза Татьяны будет действительна три года: Кристина с супругом пригласили ее жить с ними столько, сколько потребуется, даже после рождения ребенка.

Суррогатное материнство в Британии законно, однако согласно английскому законодательству, в свидетельстве о рождении вместе с именем отца ребенка указывается имя суррогатной матери. После этого родительские права пришлось бы передавать от Татьяны к Кристине.

Если ребенок рождается в третьей стране, ситуация становится еще более запутанной. Это поставило Эмму, Светлану и Алекса в тупик.

В Молдове суррогатное материнство запрещено. Если ребенок родится на территории этой страны, родительские права на него получит Светлана. Она может отдать его на усыновление, но в этом случае могут потребоваться годы, прежде чем Эмме и Алексу разрешат забрать ребенка.

Совместно было принято решение, что Светлана будет рожать в одном из приграничных городов на украинской территории.

Светлана испытывает смешанные чувства по поводу возвращения в Украину. "Повсюду стрельба, дома разрушены до основания, русские обстреливают роддома, садики и школы", - говорит она.

С другой стороны, она жаждет увидеть своего супруга, который не может покинуть страну из-за военного положения в Украине.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Многие женщины вынуждены рожать в подвалах и бомбоубежищах

Эмма не может смириться с мыслью о том, что Светлана вернется в зону боевых действий. "Если бы вы спросили меня год назад, я бы сказала - нет, мы не должны делать этого. Такого быть не должно".

Одна из возможных загвоздок заключается в том, что на выдачу свидетельства о рождении могут уйти недели. Эмма и Алекс не знают, что они будут делать, если это случится .

Война в Украине поставила тысячи суррогатных матерей и будущих родителей в одинаково тяжелые условия.

С начала войны француз Сириль несколько недель не мог выйти на связь с суррогатной матерью, находившейся в Харькове. В конечном итоге он помог привезти ее в Париж: Сириль надеется, что она пробудет здесь до родов, которые должны состояться в августе. Однако суррогатная мать оставила своих детей в западной Украине вместе с супругом, который не хотел, чтобы они уезжали.

Наташа из города Черкассы - суррогатная мать для пары из США, сейчас она находится на 10-й неделе беременности. Ее мучают сирены, обстрелы и тошнота по утрам. "Это не жизнь, а кошмар", - говорит она.

За несколько дней до начала войны я поговорила с еще одной суррогатной матерью, которая вынашивает ребенка для пары из Испании. Марина жила неподалеку от Светланы в городке Узин Киевской области. На момент нашего разговора она планировала ехать в Киев, чтобы провести там последние пару месяцев перед родами.

"В Киеве всегда будет безопасно, потому что он находится далеко от Донбасса", - говорила тогда Марина.

Даже когда Россия вторглась в Украину, Марина не могла представить, насколько плачевной будет ситуация. "Я очень надеюсь, что у Путина будет просветление в голове, и он отведет свои войска. Украинские и российские матери рожали детей не для того, чтобы те воевали".

Когда Светлана благополучно добралась до Молдовы, Эмма испытала некоторое облегчение. "Она отправила мне фотографию со своей дочкой, держащей в руке шарик и мороженое из "Макдоналдса", на ее лице сияла широкая улыбка. Я разрыдалась".

Этот снимок напомнил ей о том, что должен делать каждый ребенок - наслаждаться жизнью в безопасности со своей семьей.

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